SPD in OWL streitet um Liste für Bundestagswahl

Mit der vom SPD-Vorstand OWL vorgeschlagenen Reihenfolge waren am Samstag bei der digitalen Regionalkonferenz nicht alle Kreisverbände zufrieden, vor allem nicht die aus der sozialdemokratischen Diaspora im Hochstift Paderborn. Streit gab es um Platz fünf, auf dem sich der SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Berghahn aus Blomberg (Kreis Lippe) gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Burkhard Blienert (Kreis Paderborn) durchsetzte. Blienert hatte als SPD-Kreisvorsitzender Paderborn einen Listenvorschlag mit sich auf Platz fünf und Berghahn auf Platz sechs eingebracht. Doch die 93 stimmberechtigten Mitglieder stimmten dem Vorschlag des Regionalvorstands mit 67 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen zu.

Kritik gab es auch an der Reihung der vier Bundestagsabgeordneten. Tim Vollert aus Beverungen (Kreisverband Höxter) sprach von einer „Liste der Furcht“, die nur dazu diene, Mandate abzusichern. Das sah auch Hans Feuß (Kreisverband Gütersloh) so und fragte, warum Wiebke Esdar nicht auf den Listenplatz verzichte: „In Bielefeld hat die SPD seit 1949 bis auf 1983 und 2009 immer das Direktmandat geholt. Warum gehen wir da nicht auf Sieg?“

Ein Verzicht Esdars hätte Elvan Korkmaz-Emres Chancen auf einen aussichtsreichen Listenplatz verbessert. „Alle vier Abgeordnete gehören auch in den nächsten Bundestag, aber wir hätten uns Elvan weiter vorne gewünscht“, sagte der Gütersloher SPD-Kreisvorsitzende Thorsten Klute. Und die stellvertretende SPD-Regionalvorsitzende Anke Unger (Gütersloh) meinte: „Warum beginnt die Liste nicht mit einer Frau?“ Dabei dachte sie wohl weniger an Esdar als vielmehr an Korkmaz-Emre. Denn der SPD im Kreis Gütersloh drohte, wenn die SPD wie in den aktuellen Umfragen bei 15 bis 17 Prozent bliebe, der Verlust des Mandats in Berlin. Und dass sich Korkmaz-Emre im Wahlkreis gegen den Spitzenpolitiker und Unionsfraktions-Vorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) durchsetzen könnte, gilt als ausgeschlossen.

Ein Spitzenpolitiker, den der SPD-Regionalvorsitzende Stefan Schwartze als „künftigen Kanzler“ begrüßte, schickte einen Videogruß nach OWL. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erklärte, dass er das Amt anstrebe. Und auch der zugeschaltete nordrhein-westfälische SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty zeigte sich zuversichtlich. „Es gibt diesseits der Union eine Mehrheit, denn jenseits der Union steht nur die AfD“. Das klang wie eine Einladung an die FDP, mit SPD und Grünen eine Bundesregierung zu bilden, wenn es dafür eine Mandatsmehrheit geben und die Liberalen dafür überhaupt zur Verfügung stehen sollten. Aus dem Umfeld des FDP-Chefs Christian Lindner heißt es nämlich, dass die FDP nur unter einem SPD-Kanzler Olaf Scholz zu einer Ampelkoalition bereit wären.

Dass die Grünen auf dem Weg dahin die größten Gegner sind, machte Schwartze mit seiner Kritik an der Öko-Partei deutlich: „Wer den Leuten ihr Häuschen verbieten will, der wird beim Klimaschutz und der Energiewende scheitern.“