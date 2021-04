Und die Reaktionen auf diese – nun ja, sagen wir einmal recht exklusive Sicht der Dinge waren einhellig: Sie reichten von größtmöglicher Verwunderung bis hin zu größtmöglicher Verärgerung, allein wegen der ziemlich missglückten Impfstoffbeschaffung. Im Großen und Ganzen nichts schief gelaufen? Mit Blick auf die jüngere Beziehung der Kanzlerin zu ihrer eigenen Partei, für die sie nun im 16. Jahr die Regierungsgeschäfte der Bundesrepublik Deutschland leitet, würde das wohl niemand ernsthaft behaupten. Nicht mal Merkel selbst. 18 Jahre hat sie die CDU als Vorsitzende geführt, ehe sie sich im Herbst 2018 nach einem miserablen Ergebnis bei der Landtagswahl in Hessen entschied, das Amt abzugeben. Es folgte die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer und eine politische Schlingerfahrt, die bis zum heutigen Tag anhält. Zweieinhalb Jahre, in de­nen sich die CDU nie von der ewigen Kanzlerin lösen konnte und es auch nicht so recht wollte. Zweieinhalb Jahre „zwischen Baum und Borke“, in denen diese Unentschiedenheit unaufhörlich am Fundament der Christdemokratie nagte. So scheiterte Kramp-Karrenbauer nicht nur an sich selbst, sondern auch daran, dass ihr die Kanzlerin kaum Raum zur Entfaltung ließ. „Merkel hatte den Vorsitz niedergelegt, um ihre Kanzlerschaft zu retten.“ Merkel hatte den Vorsitz niedergelegt, um ihre Kanzlerschaft zu retten. Sie selbst nannte das „ein Wagnis“. Und das wurde es auch. Für das Land vielleicht nicht einmal das Schlechteste, für die CDU aber bestimmt nicht das Beste. So steht die Partei in der Sonntagsfrage heute exakt da, wo sie im Dezember 2018 stand – so rund um die 27 Prozent.