Dagegen gibt es in der großen Koalition mit der Pflegereform noch dicke Bretter zu bohren. Mit Spahn sprachen unsere Korrespondentinnen Kerstin Münstermann und Jana Wolf. Am Sonntag treten Lockerungen für Geimpfte und vollständig Genesene in Kraft. Richtig so? Jens Spahn: Ja, aber das sind keine Lockerungen, es geht um Grundrechte. Die haben wir in den letzten 14 Monaten so eingeschränkt wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Schritt morgen ist nur folgerichtig. Gerade auch, weil die Impfung nicht nur vor einer Covid-19-Erkrankung schützt, sondern zu einem sehr ­hohen Grad auch weitere ­Infektionen vermeidet. Solange kein Impfstoff für Kinder zugelassen ist, ist für Familien kein Ende der Einschränkungen in Sicht. Viele Familien fühlen sich politisch zu wenig berücksichtigt.