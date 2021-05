Notbremse: Verfassungsgericht urteilt auf jeden Fall

Bis Ende der Woche waren mehr als 330 Verfassungsbeschwerden gegen die im Infektionsschutzgesetz verankerte und am 24. Apirl in Kraft getretene Notbremse eingegangen. Die FDP-Bundestagsfraktion als ein Kläger hat am Freitag bestätigt, eine Entscheidung wegen einer „möglicherweise grundsätzlichen Bedeutung auch für die Zukunft“ herbeiführen zu wollen. Vize-Fraktionschef Stephan Thomae erklärte: „Mit einer Hauptsacheentscheidung ist bis zum 30. Juni nicht zu rechnen.