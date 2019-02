Die Hamburger genießen wie hier am Altonaer Balkon die ersten Sonnenstrahlen seit einer gefühlten Ewigkeit. Foto: Daniel Bockwoldt

Von dpa

Früher als erwartet zeigt sich der Frühling in Deutschland. Hoch «Dorit» machts möglich. Mancherorts können die Menschen in Deutschland schon in T-Shirts ihre Vitamin-D-Produktion ankurbeln.