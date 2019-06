Blitze zucken am Himmel über Michendorf in Brandenburg. Foto: Julian Stähle

Von dpa

Offenbach (dpa) - Nach den starken Regenfällen am Dienstag in Berlin und Brandenburg rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auch heute Abend im Nordosten mit starken Niederschlägen, größeren Hagelkörnern und orkanartigen Böen.

In der Nacht klingen dann die Gewitter größtenteils ab oder ziehen Richtung Polen, wie die Experten in Offenbach mitteilten.

Heftige Sommergewitter mit Starkregen hatten sich in der Nacht zum Mittwoch vor allem über Ostdeutschland entladen. In Berlin und der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam wurden Straßen überflutet, Bäume stürzten um, zahlreiche Keller und Tiefgaragen liefen voll.

In beiden Städten rückten die Helfer zu zahlreichen Einsätzen aus. In Sachsen und Brandenburg fielen örtlich Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern zu Boden. In den Gärten und Parks des Unesco-Welterbes in Potsdam richtete das Unwetter Schäden an. Die Parks bleiben für die Aufräumarbeiten bis auf Weiteres geschlossen, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mitteilte.

Nach Angaben des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hat es in der Nacht über ganz Deutschland bis zu 800 Mal pro Minute geblitzt. Etwa jeder zehnte Blitz traf auf den Erdboden, wie Sprecher Stephan Thern sagte. Die nächste Gewitterfront kündigte sich am Mittwochnachmittag an.

Eine Tendenz zu häufigen Starkniederschlägen sei durchaus zu erkennen, sagte Florian Imery vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Je wärmer die Luft sei, desto mehr Wasser könne sie aufnehmen. Insofern sei ein Zusammenhang zwischen der Klimaerwärmung und häufigeren Starkniederschlägen naheliegend. Einzelne Wettererscheinungen jedoch könne man nicht auf den Klimawandel zurückführen, stellte Imery klar. Dafür benötige man eine größere Datengrundlage.

In Berlin wurde um Mitternacht der «Ausnahmezustand Wetter» ausgerufen. Dabei werden Einsätze nach Wichtigkeit bearbeitet, nicht nach dem Zeitpunkt des eingehenden Notrufes. Die Feuerwehr wurde innerhalb von drei Stunden zu rund 160 Einsätzen wegen des Gewitters gerufen, wie ein Sprecher sagte. Im gesamten Stadtgebiet fielen Ampeln aus, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. In Potsdam rückte die Feuerwehr mehr als 100 Mal aus.

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wurde die Flugzeugabfertigung der Maschinen auf dem Vorfeld für mehrere Stunden eingestellt. Passagiere konnten nicht wie sonst üblich über Treppen ein- oder aussteigen.

Ein Abschnitt der Autobahn 115 war auch noch am Mittwochmorgen in beiden Richtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Fahrbahnen mussten gereinigt werden. Die Polizei Brandenburg berichtete von Blitzeinschlägen, herabfallenden Ästen, Unfällen und überschwemmten Straßen in der Nacht zum Mittwoch.

Auch in Bayern, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gab es Gewitter. In Bad Hersfeld bei Kassel führte eine Unwetterwarnung dazu, dass das Festprogramm des Hessentags am Dienstagabend unterbrochen wurde. In Prerow in Vorpommern geriet ein Appartementhaus durch einen Blitzeinschlag in Flammen, verletzt wurde dabei niemand.

Der Donnerstag bleibt laut Prognose bundesweit unwetterfrei. Ab und zu kommt die Sonne durch die Wolkendecke. Im Osten liegen die Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Im Westen bleiben die Temperaturen unterhalb der 25-Grad-Marke.

Der Freitag wird in ganz Deutschland noch wärmer. Zwischen Bayern und Brandenburg steigen die Temperaturen zeitweise auf über 30 Grad. Vor allem im Westen steigt wieder das Gewitterrisiko.

Am Samstag kühlt es im Westen bei Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad etwas ab. Im Osten bleibt es sehr warm bei bis zu 33 Grad. In der Lausitz werden Temperaturen um die 35 Grad erwartet, das entspräche nach Angaben des DWD dort dem bisher wärmsten Tag des Jahres. In ganz Deutschland können im Laufe des Tages vielerorts Schauer und Gewitter runterkommen.