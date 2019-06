Von Jan Gruhn

Mit den zahlreichen politischen Gästen konnte Heinz nichts anfangen. »Komm, hör mir auf«, sagte der Mittfünfziger, der eigentlich anders heißt, aber seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, am Freitag. Er ist Ordner im BVB-Stadion und musste aufpassen, dass niemand aus dem Pressezentrum unter der Nordtribüne auf die Ränge kraxelt. Heinz spricht so, wie man im Pott dem Klischee zufolge eben spricht. Geradeaus, schnodderig, derb. Früher habe er SPD gewählt, aber »die haben sich ja selbst zerschossen«. Auch die anderen Parteien, von CDU über Grüne bis AfD, seien nicht seins. Heinz, so scheint es zumindest, hat sich innerlich von der Politik verabschiedet.

Zwei Tage später: Etwa 32.000 Besucher feiern im Stadion den Abschlussgottesdienst, weitere 5000 sind es im nahe gelegenen Westfalenpark. Viele von ihnen tragen die grünen Kirchentagsschals, die in der vergangenen Woche das Stadtbild prägten. Kirchentagspräsident Hans Leyendecker rief erneut dazu auf, sich Hass und Hetzern entgegenzustellen. Mit Blick auf die zahlreichen gesellschaftlichen Probleme der Zeit erklärt er: »Klar ist: Wir müssen handeln, Haltung zeigen, Mut haben, uns was trauen. Nur zusammen und mit Gottvertrauen können wir eintreten für Menschenwürde.« Es sind finale Sätze eines äußerst politischen, wenn auch wenig kontroversen Kirchentages.

80.000 Dauerkarten

Generalsekretärin Julia Helmke räumte ein, dass auf den Podien in Teilen »ein wenig sehr wohlwollend und im Konsens vorangegangen« worden sei. Helmke weiter: »Da können wir noch etwas streitbarer werden, und das wollen wir auch.« Auch Leyendecker äußerte sich später ähnlich. Die bestimmenden Themen des Kirchentages waren neben dem Leitthema »Vertrauen« vor allem Migration, der Klimawandel, Geschlecht und der Einsatz gegen Populismus und Extremismus. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Samstag, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Besucher bereits zum Auftakt unter anderem dazu aufgerufen, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten.

Etwa 80.000 Besucher hatten eine Dauerkarte für alle fünf Tage der Großveranstaltung, damit waren es deutlich weniger als bei vergangenen Auflagen. Zwar dominierten besonders junge Menschen mit grünen Schals das Stadtbild, doch nicht bei allen Dortmundern kam der Kirchentag auch emotional an. »Bei mir ist nicht so viel los«, sagte zum Beispiel Enver (41). Er ist Inhaber eines Kiosks an der Hansastraße, im Ruhrgebiet würde man »Büdchen« sagen. Von den zwischenzeitlich bis zu 15.000 Menschen, die am Donnerstag auf dem nahegelegenen Hansaplatz ein Konzert der Band Culcha Candela sahen, kamen Enver zufolge nur wenige bei ihm vorbei.

Auch beim Schlussgottesdienst blieben die Reihen des ehemaligen Westfalenstadions erstaunlich leer: Von den insgesamt etwa 72.000 Plätzen – bei Heimspielen des BVB ausverkauft – waren bloß 32.000 besetzt. Weitere 5000 Gottesdienstbesucher waren es im nahegelegenen Westfalenpark.

Nächste Auflage erst 2023

Und dennoch hatte Kirchentagspräsident Leyendecker recht, als er am Sonntag rief: »Dortmund kann Kirchentag.« Der Dortmunder Polizeipräsident zum Beispiel lobte die tausenden Besucher dafür, dass sie in den vergangenen Tagen für eine »unglaublich positive Stimmung« in der Ruhrmetropole gesorgt hätten. Viele seiner Mitarbeiter »berichten von großer Dankbarkeit und Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht worden sind«, sagte Gregor Lange.

Normalerweise finden die Evangelischen Kirchentage, ebenso wie Katholikentage, alle zwei Jahre statt. Weil aber für 2021 bereits der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main geplant ist, wird die nächste Auflage erst 2023 über die Bühne gehen. Gastgeber wird die Stadt Nürnberg sein. Die nächsten Katholikentage sind für 2022 in Stuttgart sowie für 2024 in Erfurt vorgesehen. 2020 wird es, ebenfalls wegen Frankfurt 2021, keine Veranstaltung geben.