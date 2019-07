Lichtenau (WB/lb). Auf der A44 ist in der Nacht zu Sonntag ein Reisebus verunglückt. Dabei wurden fünf Personen schwer verletzt.

Gegen 1.15 Uhr am frühen Sonntagmorgen kam laut Polizei der Bus aus noch ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Kassel nach rechts von der zweispurigen Fahrbahn ab und kippte später um. Einsatzleiter der Feuerwehr und der Polizei sprachen am Unfallort von einem Alleinunfall, der sich auf Höhe des Ortes Blankenrode ereignete.

Neun Verletzte nach Busunfall auf der A44 bei Lichtenau Fotostrecke

Foto: Lukas Brekenkamp

38 Personen sowie der Busfahrer saßen demnach in dem Reisebus. »Fünf davon sind schwer verletzt, der Rest ist leicht verletzt«, sagte Einsatzleiter Alfons Kleffner von der Feuerwehr Marsberg. Die Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Leichtverletzten und Gehfähigen seien derweil laut Kleffner per Feuerwehrbus aus Paderborn nach Essentho (Marsberg) ins Feuerwehrhaus gebracht worden. Ein anwesender Notarzt solle dort auch prüfen, ob weitere Personen stationär versorgt werden müssten.

Vor Ort warten Einsatzkräfte aus dem Kreis Paderborn, Marsberg sowie dem Kreis Höxter. Die Räumungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Zeitweise wurde die Autobahn sogar in beide Fahrtrichtungen gesperrt.