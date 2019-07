Gegen 1.15 Uhr am frühen Sonntagmorgen kam laut Polizei der Bus aus noch ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Kassel nach rechts von der zweispurigen Fahrbahn ab und kippte später um. Einsatzleiter der Feuerwehr und der Polizei sprachen am Unfallort von einem Alleinunfall, der sich auf Höhe des Ortes Blankenrode ereignete.

40 Menschen saßen im Reisebus

Foto: Lukas Brekenkamp

38 Personen sowie die beiden Busfahrer saßen demnach in dem Reisebus. »Nach aktuellen Erkenntnissen wurden zehn Personen, darunter die zwei Fahrer, bei dem Unfall schwer verletzt und in nahegelegenen Krankenhäusern stationär aufgenommen. Die weiteren Fahrgäste trugen leichte Verletzungen davon«, heißt es in einer am Sonntagmorgen veröffentlichten Polizeimeldung.

Die Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Leichtverletzten und Gehfähigen seien derweil laut Kleffner per Feuerwehrbus aus Paderborn nach Essentho (Marsberg) ins Feuerwehrhaus gebracht worden. Ein anwesender Notarzt solle dort auch prüfen, ob weitere Personen stationär versorgt werden müssten.

Beide Fahrspuren seit 9 Uhr wieder freigegeben

Vor Ort warten Einsatzkräfte aus dem Kreis Paderborn, Marsberg sowie dem Kreis Höxter. Die Räumungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Zeitweise wurde die Autobahn sogar in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Gegen 5 Uhr gab die Autobahnpolizei die Fahrbahnen in Richtung Dortmund wieder frei. Seit 9 Uhr ist die A44 auch in Richtung Kassel wieder frei. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr Richtung Kassel auf zwei Kilometer.