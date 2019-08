Wie der Kreis Bergstraße mitteilte, verlängern sich für einige Schüler der Karl-Kübel-Schule in Bensheim die Sommerferien. Am Wochenende vor Schulbeginn sei in einem Schulgebäude ein Defekt an der Brandmeldeanlage entdeckt worden. Sie muss vollständig ausgetauscht werden.

In insgesamt 17 Klassen, die zurzeit in einer Außenstelle des beruflichen Schulzentrums untergebracht sind, fällt der Unterricht daher noch eine Woche lang aus, da für die Dauer der Reparatur keine Ersatzräume bereitgestellt werden können.

An den übrigen Standorten der Schule ist der Betrieb nach Angaben des Kreises nicht beeinträchtigt.