In der Nähe der Urlaubsregion Kuta auf Bali, verbrachten Ricardo Gaße (30) und Charlotte Gericke (37) aus Bielefeld einen Traummurlaub – der mit einem Schrecken endete. Foto: Made Nagi/dpa

Am frühen Donnerstagmorgen schreibt Ricardo Gaße auf Facebook. »Wir haben soeben mit der Vertretung der Deutschen Botschaft und dem Hotelmanagement zusammengesessen und die Situation geklärt.« Es bestünden keine offenen Forderungen mehr gegen seine Freundin und ihn, da klar sei, das der Schutz des Rückversicherers Zurich greife, schreibt der 30-Jährige weiter.

Das junge Paar aus Bielefeld hatte laut einem Bericht des »Spiegel« über Thomas Cook ein Fünf-Sterne-Hotel bei Kuta auf der indonesischen Insel gebucht. Für ihren Traumurlaub hätten sie ein Jahr lang gespart. Am vergangenen Dienstag hätten sie dann ein Schreiben des Hotelmanagements gefunden, berichtet der »Spiegel« weiter, das über die Insolvenz des Reiseveranstalters informierte. Das Management habe daraufhin den vollen Übernachtungspreis gefordert, sonst hätten die Bielefelder nicht abreisen dürfen. Es habe sich um eine Summe in Höhe von 5700 Euro, allein für 14 Übernachtungen gehandelt.

Viele Veranstalter fordern Zusatzzahlungen von Gästen

Nach der Insolvenz herrscht bei vielen kleinen Touristikunternehmen Angst, dass sie ihre Auslagen nicht mehr erstattet bekommen, weshalb viele Veranstalter Zwangsmaßnahmen ergriffen und den Übernachtungspreis von den Gästen gefordert haben, die bereits im Voraus bezahlt hatten.

Das Paar hatte sich an die Deutsche Botschaft und den Thomas Cook-Reiseleiter vor Ort gewandt. Die Insolvenzversicherung Zurich hätte daraufhin zunächst mitgeteilt, nicht in Vorkasse gehen zu können, letztlich aber doch angekündigt, zu zahlen.

Bielefelder können abreisen – Insolvenzversicherung greift

Am Donnerstag konnte das Paar schließlich die Rückreise antreten. Ricardo Gaße schreibt kurz vor der Abreise nach Deutschland auf Facebook: »Wir möchten uns hiermit nochmal bei bei allen Freunden, Kollegen, der Familie, der Hotel-Crew, der Deutschen Botschaft, dem Deutschen Reiseverband etc bedanken, die uns mit Rat und Tat in dieser schlimmen Situation beigestanden haben.«