Von Renée Trippler

Am 10. Oktober 2013 trat Tjark Bartels seinen Dienst als Landrat an, wie der Landkreis weiter mitteilt. Wie es zum Leben eines Politikers gehöre, habe es auch für sein Tun und Handeln oft nicht nur Befürworter, sondern auch Gegner gegeben. »Das habe ich stets ausgehalten«, sagt Bartels selbst. Oft hätten ihn die Gegenstimmen sogar zusätzlich motiviert, für die Sache zu kämpfen. Im Missbrauchsfall Lügde sei jedoch – besonders mit Blick auf soziale Medien – »seine Grenze deutlich überschritten« worden.

Kritisiert worden war Bartels vor allem, weil das Jugendamt Hameln trotz mehrfacher Hinweise auf Pädophilie einen heute 56-Jährigen verurteilten Sexualstraftäter als Pflegevater für ein kleines Mädchen eingesetzt hatte.

Bartels räumt Fehlverhalten im Fall Lügde ein

In seiner Videobotschaft, in der er seinen Rücktritt ankündigt, geht Bartels auf die schrecklichen Geschehnisse in Lügde ein und findet klare Worte für das Fehlverhalten der zuständigen Behörde: »Auch wir waren daran beteiligt, weil in den letzten drei Jahre ein Kind in der Obhut des Jugendamtes Hameln/Pyrmont bei einem Täter gelebt hat.« Das sei zurückzuführen auf eine Fehlentscheidung des Jugendamtes und darauf, dass »das, was man hätte sehen können, nicht gesehen worden ist.«

Jetzt wurde bei ihm jedoch ein schweres Burnout-Syndrom diagnostiziert. Wie er selbst in der Videobotschaft erklärt, gehen die Ärzte davon aus, dass eine Genesung nicht gelingen kann, wenn er in sein jetziges Amt als Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont zurückkehrt.

In der Zwischenzeit und bis zu einer möglichen Neuwahl einer Landrätin/eines Landrates werde die Kreisverwaltung laut eigenen Angaben durch den Ersten Kreisrat Carsten Vetter und Kreisrätin Sabine Meißner geleitet.