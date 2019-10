Göttingen (dpa). Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat in Göttingen keine Bombe gefunden. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, sagte Stadtsprecher Dominik Kimyon am Samstag. Die zuvor eingeleitete Evakuierung sei damit beendet. Alle Menschen könnten in ihre Häuser zurückkehren, erklärte der Stadtsprecher am Nachmittag. Welcher Gegenstand im Boden lag, stand zunächst noch nicht fest.