Berlin/Paderborn (WB/in/dpa). Außer über die Grundrente haben sich die Vertreter der Großen Koalition am Wochenende auch auf die Abschwächung der sogenannten Doppelverbeitragung bei Betriebsrenten verständigt.

Die Doppelverbreitragung gilt seit 2004. Sie heißt so, weil von den Betriebsrenten nicht nur beim Ansparen, sondern auch bei der Auszahlung Krankenkassenbeiträge abgezwackt werden. Hinzu kommt, dass Bezieher einer betrieblichen Altersversorgung nicht nur den Arbeitnehmer-, sondern auch den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung entrichten müssen. Zwar gilt auch jetzt schon eine Freigrenze. Wer Betriebsrenten bis zu 155,75 Euro monatlich bezieht, muss keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Bei allen höheren Betriebsrenten werden jedoch auf die kompletten Bezüge 15,6 Prozent fällig.

Nun soll die Freigrenze in einen Freibetrag umgewandelt werden. Er wird für alle gelten. Insgesamt summiert sich die Entlastung der 17,4 Millionen Betriebsrentenempfänger auf 1,2 Milliarden Euro.

Schon wenige Stunden nach der Einigung gab Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Gesetzentwurf am Montag in die Ressort-Abstimmung. Bereits am kommenden Montag soll er durchs Kabinett.

Senkung der Kassenbeiträge

»Wir wollen das Vertrauen in die betriebliche Altersvorsorge stärken. Wer fürs Alter vorsorgt, darf nicht der Gekniffene sein«, sagte Spahn. »Daher setzen wir die Senkung der Kassenbeiträge zur Betriebsrente nun zügig zum 1. Januar 2020 um.« Vorgeschlagen wird in dem Gesetzentwurf, der der Redaktion vorliegt, eine Höhe von 159 Euro. Wer eine Betriebsrente von 159 Euro bezieht, zahlt dafür bisher 24,80 Euro pro Monat an die Krankenkasse. Ab 1. Januar 2020 würde er nichts mehr zahlen. Laut Spahn betrifft dies ein knappes Drittel der Betriebsrentner.

Zu denen, die sich seit langem für die Abschaffung der Doppelverbreitragung einsetzen, gehört der Paderborner CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der CDU/CSU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Carsten Linnemann. »Die jetzt gefundene Einigung sei überfällig«, sagte er dem WESTFALEN-BLATT. »Die Lösung befriedigt nicht alle berechtigten Forderungen. Aber weil die Reform nicht im Koalitionsvertrag vereinbart ist, betrachte ich den gefundenen Kompromiss trotzdem als Erfolg.« Gefordert worden war ursprünglich zumindest die Halbierung der Zahlungsverpflichtung durch Wegfall des Arbeitgeberanteils. »Bei 60 Prozent der Betroffenen ist diese Forderung durch die Umwandlung der Freigrenze in einen Freibetrag defacto erfüllt«, erklärte Linnemann. In Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens werde auch für diejenigen, die statt einer Rente eine Einmalzahlung erhalten, eine Einigung erzielt werden.

Krankenkassen entgehen Einnahmen

Deutliche Kritik an der Vereinbarung der Großen Koalition äußerte am Montag dagegen die Interessengemeinschaft Direktversicherungsgeschädigte. Ihr Bielefelder Sprecher Wolfgang Diembeck sprach von einem »faulen Kompromiss«. Vor allem die Verpflichtung der Betroffenen, abgesehen vom Freibetrag weiter auch den Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung zahlen zu müssen, sei nicht akzeptabel. Wirkung erzeuge die Regelung nur bei Versorgungsbezügen bis circa 310 Euro monatlich. Alle, die mehr erhielten, könnten mit der Regelung nicht zufrieden sein. Zudem dürften Rentenbezieher, die mehr als eine Direktversicherung abgeschlossen hätten, den Freibetrag nur bei einen der Verträge anwenden, kritisierte Diembeck. »Tragisch ist auch, dass keine Regelung für die Vergangenheit geschaffen wurde.« Etwa zwei Millionen Direktversicherte hätten bereits zehn Jahre lang die Beiträge bezahlt, sagte Diembeck.

Den Krankenkassen entgehen andererseits mit der Reform künftig jährlich 1,2 Milliarden Euro an Beitragseinnahmen,. Das hat das Bundesgesundheitsministerium errechnet. Obwohl einige Kassen im ersten Quartal 2019 in die roten Zahlen gerutscht sind, sollen sie die Ausfälle auf Dauer selbst ausgleichen. Im kommenden Jahr übernimmt der Gesundheitsfonds die Mindereinnahmen noch komplett. Bis 2023 sollen die Zuschüsse auf 300 Millionen Euro gesenkt werden.

Hier geht’s zu unserem Kommentar zu den Betriebsrenten.