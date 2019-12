Der Sessellift am Ettelsberg (838 Meter) in Willingen bringt Skifahrer nach oben. Auch in Winterberg laufen die Lifte. Foto: dpa

Winterberg (dpa). Im Wintersportgebiet Sauerland sind am Sonntag weitere Pisten eröffnet worden, um den Menschen Ski- und Rodelvergnügen zu bieten. Insgesamt zehn Sessel- oder Schlepplifte sowie zehn Transportbänder seien in Betrieb, wie eine Sprecherin der Wintersport-Arena sagte. Die Schneeverhältnisse seien sehr unterschiedlich: Sie reichten von einer hauchdünnen Schicht, bis hin zu rund 20 Zentimeter dicken Belägen.

Mehrere Tage waren die Beschneiungsanlagen an den Pisten bisher im Dauereinsatz. „Der technisch erzeugte Schnee ist als Flocke nicht so fein verästelt wie bei Naturschnee, sondern eher wie ein Korn. Dafür ist er haltbarer“, erläuterte Sprecherin Susanne Schulten. Der jetzige Schnee biete für die nächste Woche eine gute Basis. Daher wurde die Beschneiung zunächst beendet. „Wir sind froh, den Familien jetzt in den Weihnachtsferien Skifahren ermöglichen zu können.“

Das Wintersportvergnügen im Sauerland war seit Mitte Dezember mit zunächst sieben Liften langsam in Gang gekommen. Jetzt könnten immer mehr Lifte öffnen. Vor allem an kleineren, flachen Hängen gingen verstärkt auch Transportbände an den Start, die üblicherweise Kinder, Anfänger oder Skischulen nach oben befördern. In Hunau in Schmallenberg-Bödefeld soll ein Förderband Rodeln und Schlittenfahren möglich machen.

In der Wintersport-Arena gibt es 130 Lifte, 80 davon haben Beschneiung. Loipen sind bislang nicht geöffnet. Spaziergänge bei Raureif böten aber auch ihren Reiz, hieß es.

Auch im benachbarten Willingen (Hessen) gingen dank Kunstschnee am Sonntag weitere Lifte in Betrieb. Dort stand am Ritzhagen bereits eine 800 Meter lange Abfahrt für Skifahrer zur Verfügung, wie es hieß. „Die Bedingungen sind top“, sagte der Sprecher des Skigebietes, Jörg Wilke, zum Start am Morgen. Es sei knapp unter null Grad, die Sonne scheine und die Schneedecke sei gut 20 Zentimeter dick. Sie war seit Freitagabend mit Schneekanonen erzeugt worden.

Der Andrang sei groß. „Es ist schon gut was los“, sagte Wilke. Man merke deutlich: „Die Leute wollen in den Winter. Sie haben Riesenspaß daran, sich im Schnee zu bewegen. Es gibt nicht viel Schöneres.“ Mehrere Förderbänder für Skifahrer, Anfänger und Rodler seien bereits zuvor an den Start gegangen. „Das hier ist aber der erste Lift und die erste richtige Abfahrt“, sagte der Sprecher zur Sesselbahn.

Wenn es weiter kalt bleibt, sollen bald auch die anderen Anlagen den Betrieb aufnehmen. „Wir haben mit Kunstschnee auch an anderen Pisten gut vorgearbeitet“, sagte Wilke. Zwei, drei kalte Nächte seien noch notwendig, damit auch dort genug Schnee liege. Insgesamt gibt es im nordhessischen Willingen 16 Lift-Anlagen.

Willingen hat als größtes Skigebiet in Hessen ein 17 Kilometer langes Pistennetz. Sie liegen auf Höhen zwischen 560 und 840 Metern über dem Meeresspiegel.