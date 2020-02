Veterinäre stellen auf einem Hof in Lippe ein dort untergestelltes Pferd sicher: Insgesamt fielen den Veterinärämtern in NRW in den letzten zehn Jahren 354 Fälle des sogenannten Animal Hoardings auf, fast 10.000 Tiere wurde sichergestellt. Foto: Althoff

Von Christian Althoff

Düsseldorf (WB). Es geht um das unkontrollierte Sammeln von Tieren: In Nordrhein-Westfalen sind den Behörden in den vergangenen zehn Jahren 354 Fälle des sogenannten Animal Hoardings gemeldet worden. Wie das Umweltministerium mitteilt, hätten die Veterinärämter in diesen Fällen mit einem Millionenaufwand 9776 Tiere in Sicherheit gebracht – vom Hamster bis zum Pferd.