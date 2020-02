Lienen (WB/ca). Der 19 Jahre alte Feuerwehrmann Stefan M., der am Samstag während eines Einsatzes in Lienen (Münsterland) bei einer Hausexplosion starb, ist möglicherweise das zufällige Opfer eines Verbrechens geworden.

„Erste intensive Ermittlungen deuten daraufhin, dass die Explosion durch Gasaustritt vorsätzlich herbeigeführt wurde“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt aus Münster am Montag. Im Keller des Hauses habe man eine Gasflasche gefunden, aus der das Gas vermutlich ausgetreten sei. Nach unbestätigten Informationen soll das Ventil der Flasche entfernt gewesen sein. Was das Gas gezündet hat, ist noch nicht bekannt.

Stefan M. (19) starb bei der Explosion in Lienen. Foto: Feuerwehr Lienen Stefan M. (19) starb bei der Explosion in Lienen. Foto: Feuerwehr Lienen

Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten die Feuerwehr am Samstagvormittag alarmiert, weil sie Gas gerochen hatten. Stefan M. und ein anderer Feuerwehrmann hatten noch einige Bewohner aus dem Haus gebracht, bevor das Gas explodierte und die beiden Männer im Keller verschüttete. Für Stefan M. kam jede Hilfe zu spät.

Die Freiwillige Feuerwehr Lienen schreibt auf ihrer Internetseite zum Tod ihres Kameraden:

„Wenn wir alarmiert werden, lassen wir alles stehen und liegen. Wir rücken gemeinsam aus, weil wir freiwillig angetreten sind, um in unserer Gemeinde zu retten, löschen, bergen und schützen. ‚Gott zur Ehr’, dem nächsten zur Wehr‘, das ist für uns mehr als nur ein Leitspruch. In tiefer Betroffenheit und Trauer fällt es uns gerade schwer zu begreifen, dass nach diesem Einsatz ein Platz in unserer Mitte leer bleibt. Unser junger Kamerad Stefan ist aus diesem Einsatz nicht zurückgekehrt. Für ihn kam unter den massiven Trümmern jede Hilfe zu spät. Auch Stunden und Tage nach diesem Unglück macht es uns sprachlos, diesen Verlust zu begreifen. Mit gerade einmal 19 Jahren ist Stefan viel zu früh von uns gegangen.

Wir sind 170 Frauen und Männer, aber die Lücke, die jetzt in unserer Reihe klafft, ist unbeschreiblich groß. Mit Stefan verlieren wir einen hoch engagierten Kameraden und Freund, für den die Feuerwehr stets das Größte war. Nach seiner Zeit in der Jugendfeuerwehr hatte Stefan sich hervorragend in die Einsatzabteilung eingelebt und war bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bot, mit Feuereifer dabei. Sein Engagement war beispielhaft, sein Einsatz selbstlos und seine Ziele wohl noch lange nicht erreicht. Stefan hat für die Feuerwehr gelebt und wir werden ihn niemals vergessen. Stefan, wir vermissen Dich! In der Zwischenzeit haben uns unzählige Beileidsbekundungen aus dem gesamten Bundesgebiet erreicht. Jede einzelne davon bedeutet uns sehr viel.“