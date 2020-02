Bielefeld (WB/sba/tho/dpa). Hunderte unter Quarantäne in NRW, die deutsche Industrie fürchtet Folgen für die Konjunktur, mindestens 15 europäische Länder sind inzwischen betroffen: Das neuartige Coronavirus verändert die Welt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

In mehreren deutschen Bundesländern suchen die Behörden nach bestätigten Fällen nach weiteren Infizierten

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neue Virus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe

Mindestens 15 europäische Länder sind inzwischen betroffen

Virus wird zum Stresstest für die Weltwirtschaft

Service - Infos zum neuen Virus und den Symptomen: Coronavirus, Grippe oder Erkältung? Die Unterschiede erkennen!

Unter anderem informiert das Bundesgesundheitsministerium an einer Hotline zum Coronavirus. Eine Auswahl an Hotlines finden Sie hier:

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer: 115 ( www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon): 030 346 465 100

Donnerstag, 27. Februar

19.20 Uhr: 14 weitere Infektionen mit Coronavirus in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen sind 14 weitere Personen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Kreis Heinsberg und das NRW-Gesundheitsministerium teilten am Donnerstagabend mit, dass sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Kreis Heinsberg auf 20 erhöht habe.

Alle 14 positiv Getesteten seien in häusliche Quarantäne nach Hause entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung nicht notwendig sei, hieß es. Die Betroffenen wohnten vorwiegend in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg, eine Person lebe in der Städteregion Aachen.

19.03 Uhr: Viruskrise setzt Dax wieder stark unter Druck

Reiseeinschränkungen, stillgelegte Firmen, unterbrochene Handelsketten - das Coronavirus hat immer mehr Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das bekommt auch der Aktienhandel zu spüren.

17.45 Uhr: Deutsche Behörden dehnen Coronavirus-Vorkehrungen weiter aus

Angesichts zunehmender Infektionszahlen mit dem Coronavirus machen sich viele Bürger Sorgen, auch was Einschränkungen im Alltag angeht. Ein Krisenstab in Berlin stößt nun die nächsten Schutzmaßnahmen an.

16.33 Uhr: Coronavirus bremst ostwestfälische Wirtschaft aus

Die von China ausgehende Ausbreitung des Coronavirus hat schon jetzt erhebliche negative Auswirkungen auf die Unternehmen in Ostwestfalen. Fast jedes zweite Unternehmen beklagt Lieferengpässe, gut ein Drittel Umsatzeinbuße.

15.50 Uhr: OWL-Fußballklubs treffen Vorbereitungen

Auch die beiden OWL-Spitzenklubs Arminia Bielefeld und SC Paderborn ist der Coronavirus Thema . Vor den Spielen am Wochenende treffen DSC und SCP erste Vorbereitungen. Hier lesen Sie mehr zu den Vorkehrungen der Vereine.

12.25 Uhr: Coronavirus-Ausbruch versetzt Deutschland in den Krisenmodus

Hunderte unter Quarantäne in NRW, die deutsche Industrie fürchtet Folgen für die Konjunktur, mindestens 15 europäische Länder sind inzwischen betroffen: Das neuartige Coronavirus verändert die Welt. Nach den ersten Ausbrüchen des neuartigen Coronavirus steht Deutschland am Beginn einer Epidemie. In mehreren Bundesländern wird intensiv nach möglichen Sars-CoV-2-Infizierten gesucht.

Auch am Rahdener Krankenhaus wird vor den Eingang eine Corona-Test-Station gebaut werden, sagen die Mediziner. Foto: Michael Nichau Auch am Rahdener Krankenhaus wird vor den Eingang eine Corona-Test-Station gebaut werden, sagen die Mediziner. Foto: Michael Nichau

10.15 Uhr: „Coronavirus wird Bielefeld erreichen“

Für Dr. Peter Schmid ist es keine Frage: Das Coronavirus . „Es ist nur eine Frage des Wann. Die Dynamik der Erkrankungsfälle legt das nahe.“ Ein Grund zur Panik ist das für den Leiter des Bielefelder Gesundheitsamtes aber keineswegs.

8.30 Uhr: Epidemie trifft Firmen: Gestörte Lieferketten, gesenkte Prognosen

Die Virus-Krise erfasst immer mehr Unternehmen: Ob gestrichene Gewinnziele, Einstellungsstopps oder Schutzausrüstung für Mitarbeiter. Viele Firmen sind nun gezwungen, Konsequenzen zu ziehen.

Mittwoch, 26. Februar

16.30 Uhr: Ostwestfalen auf Teneriffa in Quarantäne

Corona-Verdacht auf Teneriffa: Dort sind am Dienstag mehrere hundert Angestellte und etwa 1000 Urlauber des Hotels „Costa Adeje Palace“ unter Quarantäne gestellt worden, darunter auch mehrere Ostwestfalen. „Im Moment sind Ärzte in der Anlage unterwegs, um jeden Gast und jeden Mitarbeiter zu untersuchen“, sagte der Paderborner Arbeitsmediziner Dr. Klemens L. (64), der dort seit einer Woche mit seiner Frau Ute P. (60) Urlaub macht und eigentlich heute zurückkehren wollte.

14.10 Uhr: Kliniken im Kreis Minden-Lübbeecke rüsten sich für Corona

Das Virus kommt – so viel scheint sicher. Am Johannes-Wesling-Klinikum haben sich die ersten Personen auf das Corona-Virus testen lassen. Im Hintergrund der Informationsveranstaltung zum neuen Konzept des Rahdener Krankenhauses war Gelegenheit zum Gespräch mit den Fachärzten.

10.30 Uhr: Heimische Wirtschaft in Sorge

Die Wirtschaft in der Region ist wegen der Folgen des Coronavirus in großer Sorge. „Wir haben deutliche Hinweise darauf, dass es zwischen China und Deutschland zu einer Unterbrechung der Lieferkette kommt“, sagte der Außenhandelsexperte der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen, Harald Grefe, dieser Zeitung.