Unter anderem informiert das Bundesgesundheitsministerium an einer Hotline zum Coronavirus. Eine Auswahl an Hotlines finden Sie hier:

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer: 115 ( www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon): 030 346 465 100

Hier gibt es eine Übersicht der John-Hopkins-Universität in Baltimore, die alle bestätigen Coronainfektionen und -todesfälle weltweit zeigt.

Das Robert-Koch-Institut hat Fragen und Antworten rund um den Coronavirus zusammengestellt und aktualisiert diese fortlaufend. Die Übersicht gibt es hier.

Samstag, 29. Februar

10.45 Uhr: Verdachtsfall an der FH Bielefeld

Auch an der Fachhochschule Bielefeld soll es einen Coronavirus-Verdachtsfall geben. Ein Mitarbeiter hat sich an einem Veranstaltungsort aufgehalten, an dem sich auch ein Patient aus NRW befunden hat.

08.30 Uhr: „Es werden sich 60 bis 70 Prozent infizieren"

In Deutschland werden sich nach Ansicht eines Experten viele Menschen mit dem neuen Coronavirus anstecken. „Es werden sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent infizieren, aber wir wissen nicht, in welcher Zeit", sagte der Virologe Christian Drosten.

Freitag, 28. Februar

10.000 Aussteller, 160.000 Besucher: Die ausgebuchte Reisemesse ITB Berlin ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Dabei hatten sich die Veranstalter bis zuletzt zuversichtlich gegeben.

18.15 Uhr: Dax erlebt schwärzeste Woche seit 2011

Der Kursrutsch aus Sorge vor einer Coronavirus-Pandemie hat am Freitag mit einem Dax-Verlust von zeitweise mehr als 5 Prozent einen vorläufigen Höhepunkt erlebt.

18.10 Uhr: Kein Händeschütteln beim Sport

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) sieht derzeit keine Veranlassung, den Spielbetrieb beziehungsweise Wettkämpfe in der Leichtathletik für das Wochenende abzusagen. Es wird empfohlen, auf das Ritual des Händeschüttelns zu verzichten, "um unnötigen Körperkontakt zu vermeiden".

16.45 Uhr: Coronavirus streut durch NRW

Die Zahl der Erkrankten ist landesweit mittlerweile auf 35 gestiegen. Patienten wurden am Freitag auch aus Düsseldorf und Bergheim gemeldet. Alle hätten Bezüge zu Erkrankten im Kreis Heinsberg, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte: „Ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen noch weiter erhöhen wird.“ Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnte vor Panik und Alarmismus.

15.58 Uhr: Verzicht auf Weihwasser angeraten

Der Coronavirus beginnt das öffentliche Leben zu verändern - auch in der Kirche: Wegen der Ansteckungsgefahr empfiehlt das Erzbistum Paderborn, auf das Händereichen beim Friedensgruß und die Verwendung von Weihwasser zu verzichten.

15.27 Uhr: Arminia Bielefelds Trainer äußert sich auf der Spieltags-Pressekonferenz zum Thema Coronavirus

14.15 Uhr: Schule in Bielefeld geschlossen

Die Albatrosschule in Bielefeld, eine Förderschule des Landschaftsverbandes, ist vorsorglich geschlossen worden. Dort gibt es eine Lehrerin, die Kontakt mit einem mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Heinsberg hatte. Die Frau ist symptomfrei, die Schließung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das Testergebnis soll am Samstagmittag vorliegen. Es gibt zudem zwei weitere Verdachtsfälle in Bielefeld.

12.47 Uhr: Weniger Flugtickets verkauft

Der Luftverkehr nach China liegt bereits weitgehend lahm. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus drückt aber auch in anderen Regionen der Welt auf die Nachfrage nach Flugtickets.

12.44 Uhr: Experte glaubt, dass das Virus bleiben wird

Deutschland wird Experten zufolge mit dem neuen Coronavirus dauerhaft leben müssen. Der Virologe Christian Drosten erwartet, dass Deutschland in Europa eines der Länder mit den höchsten Fallzahlen wird, „weil unsere Bevölkerung sehr reisefreudig ist“.

11.57 Uhr: Universitäten beschränken Dienstreisen

Die Universität Bielefeld hat wegen Corona alle Dienstreisen nach China, Japan, Korea sowie in die italienischen Regionen Lombardei und Venezien untersagt. Auch die Universität Paderborn hat auf die Verbreitung des Coronavirus reagiert.

11.44 Uhr: Zwei weitere bestätigte Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

Zwei weitere Menschen aus Baden-Württemberg haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Im ersten Fall handle es sich um einen Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg, der bei der sogenannten Influenza-Überwachung „herausgefischt“ worden sei, teilte das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mit. Das bedeutet, dass Proben im Labor des Landesgesundheitsamtes, die auf Influenza getestet wurden, automatisch auch auf das Coronavirus hin untersucht werden. Dies ist der erste Fall, der auf diese Art ermittelt wurde.

11.28 Uhr: Schweiz verbietet Sport-Großveranstaltungen wegen Coronavirus

In der Schweiz sind wegen der Coronavirus-Epidemie bis zum 15. März auch alle Sport-Großveranstaltungen verboten worden. Spiele mit mehr als 1000 Zuschauern dürfen auf Anweisung des Bundesrats in diesem Zeitraum nicht mehr stattfinden. Möglich bleiben demnach aber Geisterspiele ohne Fans oder Partien mit geringeren Zuschauerzahlen. Alternativ müssten die geplanten Spiele verschoben oder abgesagt werden.

11.22 Uhr: Städte- und Gemeindebund: „Es gibt keine gesetzliche Grundlage für Abriegelung ganzer Orte“

Nach den Worten von Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, gibt es keine gesetzliche Grundlage für die Abriegelung ganzer Städte zur Eindämmung von Infektionskrankheiten. Das Infektionsschutzgesetz erlaube die Isolierung einzelner Personen, „aber es gibt darin keine Regelung, ganze Stadtteile abzuriegeln.“ Eine Abriegelung ganzer Orte und Städte halte er auch nicht für sinnvoll, wie das Beispiel Italien zeige. Bevor eine solch drastische Maßnahme ergriffen werde, könne man noch Schulen und Kindergärten schließen, Publikumsverkehr in den Verwaltungen reduzieren und Veranstaltungen absagen.

11.04 Uhr: Abgeordnete schlagen separate Anlaufstellen für Corona-Infizierte vor

Drei Bundestagsabgeordnete haben als Maßnahme gegen eine weitere Verbreitung des neuen Coronavirus Anlaufstellen für Infizierte außerhalb von Praxen vorgeschlagen. „Kliniken und Arztpraxen werden absehbar zu Infektionsherden, sobald Infizierte und Erkrankte dort Hilfe suchen“, heißt es in einem offenen Brief, den die fraktionslosen Parlamentarier Frauke Petry, Uwe Kamann und Mario Mieruch am Freitag an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schickten. Sie forderten, getrennte Anlaufstellen einzurichten - auch um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens nicht zu gefährden.

10.15 Uhr: Weiterer Dax-Rutsch - Schwächste Woche seit 2011

Der Kursrutsch aus Sorge vor einer Coronavirus-Pandemie hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Dax sank in der ersten Stunde des Handels 4,08 Prozent auf 11 863,27 Punkte. Mit einem Dax-Verlust von gut 12 Prozent seit dem vergangenen Freitag erleben die Anleger die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Schuldenkrise im Sommer 2011.

10.06 Uhr: Corona-Virus: Schule in Bielefeld geschlossen

In Bielefeld ist die Albatros-Schule, eine Förderschule des Landschaftsverbandes, vorsorglich geschlossen worden. Eine Lehrerin soll Kontakt zu einem mit dem Corona-Virus infizierten Menschen gehabt haben.

„Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme,“ erläutert Werner Giebel, Rektor der Albatros-Schule. Da eine erwachsene Person des Kollegiums mutmaßlich Kontakt zu einem Corona-Erkrankten gehabt hat.

9.53 Uhr: Freitagsgebete im Iran wegen Coronavirus abgesagt

Der schwer vom Coronavirus betroffene Iran reagiert mit drastischen Maßnahmen auf die Ausbreitung. Im mehreren Teilen des Landes sind die Freitagsgebete abgesagt worden. Nach Angaben iranischer Medien finden die für das islamische Land wichtigen Zeremonien in 22 der 31 Provinzen nicht statt.

Außer den Freitagsgebeten hat das Gesundheitsministerium von allen öffentlichen Veranstaltungen, wie etwa Hochzeitsfeiern oder Trauerzeremonien, abgeraten. Schulen und Universitäten bleiben vorläufig geschlossen und werden wohl bis zum Ende der persischen Neujahrsferien Anfang April auch nicht mehr geöffnet.

9.35 Uhr: Profi-Radrennen in Dubai wegen zwei Corona-Fällen abgebrochen

Zwei positive Test auf das neuartige Coronavirus haben zur Absage der UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Das teilte der Veranstalter in der Nacht zwei Etappen vor dem Ende zum Freitag mit.

6.38 Uhr: Austausch von Schülern aus Höxter abgesagt

Sie hätten nach Italien fahren sollen. Daraus wird nun nichts. Schüler des König-Wilhelm-Gymnasiums in Höxter können ihren Italienaustausch Mitte März nicht antreten.

5.57 Uhr: Bei Virusverdacht erst beim Hausarzt anrufen!

Im Kreis Minden-Lübbecke wird darauf hingewiesen, dass es bei Virusverdacht nicht sinnvoll sei, einfach in die nächste Klinik zu fahren. Besser solle man sich an seinen Hausarzt wenden - und sich dort zunächst telefonisch ankündigen.

5.18 Uhr: Virus in Hamburg nachgewiesen

Nun ist auch in Hamburg ein Mann positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Er arbeitet am Universitätsklinikum in der Kinder- und Jugendmedizin. Das hat auch Folgen für die jungen Patienten und deren Eltern.

5.02 Uhr: Auswärtiges Amt ahnungslos?

Das Auswärtige Amt in Berlin soll bisher keinen Überblick darüber haben, wie viele und welche deutschen Staatsbürger seit Montag auf Teneriffa unter Quarantäne stehen. Wegen inzwischen vier bestätigter Corona-Fälle (ausnahmslos italienische Touristen) dürfen etwa 1000 Urlauber das Hotel „Costa Adeje Palace” nicht mehr verlassen. Arbeitsmediziner Dr. Klemens Liekmeier aus Paderborn ist einer von ihnen. Mit ihm sprach unser Chefreporter Christian Althoff.

Donnerstag, 27. Februar

19.48 Uhr: Facebook sagt Entwicklerkonferenz ab

Facebook hat seine für Anfang Mai geplante Entwicklerkonferenz F8 in San Jose jetzt wegen der Coronavirus-Gefahr abgesagt.

19.20 Uhr: 14 weitere Infektionen mit Coronavirus in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen sind 14 weitere Personen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Kreis Heinsberg und das NRW-Gesundheitsministerium teilten am Donnerstagabend mit, dass sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Kreis Heinsberg auf 20 erhöht habe.

Alle 14 positiv Getesteten seien in häusliche Quarantäne nach Hause entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung nicht notwendig sei, hieß es. Die Betroffenen wohnten vorwiegend in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg, eine Person lebe in der Städteregion Aachen.

19.03 Uhr: Viruskrise setzt Dax wieder stark unter Druck

Reiseeinschränkungen, stillgelegte Firmen, unterbrochene Handelsketten - das Coronavirus hat immer mehr Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das bekommt auch der Aktienhandel zu spüren.

17.45 Uhr: Deutsche Behörden dehnen Coronavirus-Vorkehrungen weiter aus

Angesichts zunehmender Infektionszahlen mit dem Coronavirus machen sich viele Bürger Sorgen, auch was Einschränkungen im Alltag angeht. Ein Krisenstab in Berlin stößt nun die nächsten Schutzmaßnahmen an.

16.33 Uhr: Coronavirus bremst ostwestfälische Wirtschaft aus

Die von China ausgehende Ausbreitung des Coronavirus hat schon jetzt erhebliche negative Auswirkungen auf die Unternehmen in Ostwestfalen. Fast jedes zweite Unternehmen beklagt Lieferengpässe, gut ein Drittel Umsatzeinbuße.

15.50 Uhr: OWL-Fußballklubs treffen Vorbereitungen

Auch die beiden OWL-Spitzenklubs Arminia Bielefeld und SC Paderborn ist der Coronavirus Thema . Vor den Spielen am Wochenende treffen DSC und SCP erste Vorbereitungen. Hier lesen Sie mehr zu den Vorkehrungen der Vereine.

12.25 Uhr: Coronavirus-Ausbruch versetzt Deutschland in den Krisenmodus

Hunderte unter Quarantäne in NRW, die deutsche Industrie fürchtet Folgen für die Konjunktur, mindestens 15 europäische Länder sind inzwischen betroffen: Das neuartige Coronavirus verändert die Welt. Nach den ersten Ausbrüchen des neuartigen Coronavirus steht Deutschland am Beginn einer Epidemie. In mehreren Bundesländern wird intensiv nach möglichen Sars-CoV-2-Infizierten gesucht.

10.15 Uhr: „Coronavirus wird Bielefeld erreichen“

Für Dr. Peter Schmid ist es keine Frage: Das Coronavirus . „Es ist nur eine Frage des Wann. Die Dynamik der Erkrankungsfälle legt das nahe.“ Ein Grund zur Panik ist das für den Leiter des Bielefelder Gesundheitsamtes aber keineswegs.

8.30 Uhr: Epidemie trifft Firmen: Gestörte Lieferketten, gesenkte Prognosen

Die Virus-Krise erfasst immer mehr Unternehmen: Ob gestrichene Gewinnziele, Einstellungsstopps oder Schutzausrüstung für Mitarbeiter. Viele Firmen sind nun gezwungen, Konsequenzen zu ziehen.

Mittwoch, 26. Februar

16.30 Uhr: Ostwestfalen auf Teneriffa in Quarantäne

Corona-Verdacht auf Teneriffa: Dort sind am Dienstag mehrere hundert Angestellte und etwa 1000 Urlauber des Hotels „Costa Adeje Palace“ unter Quarantäne gestellt worden, darunter auch mehrere Ostwestfalen. „Im Moment sind Ärzte in der Anlage unterwegs, um jeden Gast und jeden Mitarbeiter zu untersuchen“, sagte der Paderborner Arbeitsmediziner Dr. Klemens L. (64), der dort seit einer Woche mit seiner Frau Ute P. (60) Urlaub macht und eigentlich heute zurückkehren wollte.

14.10 Uhr: Kliniken im Kreis Minden-Lübbeecke rüsten sich für Corona

Das Virus kommt – so viel scheint sicher. Am Johannes-Wesling-Klinikum haben sich die ersten Personen auf das Corona-Virus testen lassen. Im Hintergrund der Informationsveranstaltung zum neuen Konzept des Rahdener Krankenhauses war Gelegenheit zum Gespräch mit den Fachärzten.

10.30 Uhr: Heimische Wirtschaft in Sorge

Die Wirtschaft in der Region ist wegen der Folgen des Coronavirus in großer Sorge. „Wir haben deutliche Hinweise darauf, dass es zwischen China und Deutschland zu einer Unterbrechung der Lieferkette kommt“, sagte der Außenhandelsexperte der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen, Harald Grefe, dieser Zeitung.