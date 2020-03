Im Kreis Heinsberg waren am Donnerstag Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Am Freitag wurde die erste Schule in Bielefeld vorsorglich geschlossen

Im Kreis Heinsberg waren am Donnerstag Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Am Freitag wurde die erste Schule in Bielefeld vorsorglich geschlossen Foto: dpa

Bielefeld (WB/sba/tho/LaRo/mat/paul/ef/dpa). Das Coronavirus verändert die Welt: Bundesweit stehen Tausende Haushalte unter Quarantäne. Zahlreiche Veranstaltungen auch in OWL sind abgesagt. Die Industrie rechnet mit Umsatzeinbußen. An den Börsen brechen die Aktienkurse ein. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer Pandemie. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Newsblog.

In ganz Deutschland suchen die Behörden nach weiteren Infizierten

mehr als 1000 Infizierte in NRW

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist das neue Virus tödlicher als die Grippe

Weltweit sind inzwischen viele Länder betroffen

Virus wird zum Stresstest für die Weltwirtschaft

Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben

Hotlines, Frage & Antwort, Grafiken: Infos zum Coronavirus

Unter anderem informiert das Bundesgesundheitsministerium an einer Hotline zum Coronavirus. Eine Auswahl an Hotlines finden Sie hier:

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer: 115 ( www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon): 030 346 465 100

Neue Telefonnummer des NRW-Bürgertelefons zum Corona-Virus: 0211/91191001

(montags bis freitags 8 bis 18 Uhr)

Das Robert-Koch-Institut hat Fragen und Antworten rund um den Coronavirus zusammengestellt und aktualisiert diese fortlaufend. Die Übersicht gibt es hier.

NEWSBLOG

Freitag, 13. März:

14.10 Uhr: Baden-Württemberg schließt Schulen

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt auch Baden-Württemberg von Dienstag an alle Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart mit. Baden-Württemberg ist das neunte Bundesland, das flächendeckende Schließungen plant.

13.48 Uhr: NRW schließt nächste Woche alle Schulen

In Nordrhein-Westfalen schließen wegen des Coronavirus in der ersten Hälfte der kommenden Woche alle Schulen bis zu den Osterferien. Das hat das Kabinett am Freitag entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Landesregierung erfuhr. Der genaue Schließungstag war zunächst noch offen - die «Rheinische Post» berichtete, dass die Schulen spätestens am Mittwoch geschlossen werden sollen. In NRW gibt es rund 5500 Schulen mit insgesamt etwa 2,5 Millionen Schüler. Wie die «Rheinische Post» unter Berufung auf mehrere Quellen in der Landesregierung berichtete, soll bereits am Montag und Dienstag keine Schulpflicht mehr gelten. Ob auch Kitas von den Schließungen betroffen sind, ist dem Bericht zufolge noch unklar. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will um 14.30 Uhr die Details der Regelung vorstellen.

13.02 Uhr: zweiter Fall in der FDP-Bundestagsfraktion

In der FDP-Bundestagsfraktion gibt es eine zweite bestätigte Corona-Infektion. Ein Abgeordneter, der auch dem Fraktionsvorstand angehört, wurde positiv auf das Virus getestet, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Er befinde sich bereits zu Hause, ebenso seine Mitarbeiter. Nun werde ermittelt, mit welchen Personen der Abgeordnete direkten Kontakt gehabt habe. Zuerst hatte der «Spiegel» über den Fall berichtet.

12.37 Uhr: Handwerk sagt Termine ab

Die OWL-Handwerkskammer sagt die Meisterfeier, die für den 20. März geplant war, ab. Die Feier, in deren Rahmen 150 Handwerker ihren Meisterbrief erhalten sollten, wird zu einem noch unbekannten Termin nachgeholt. Der Karrieretag im Campus Handwerk, der am 28. März stattfinden sollte, wird ebenfalls verschoben.

12.37 Uhr: Dr.-Oetker-Welt schließt

Nach dem Heinz-Nixdorf-Museumsform in Paderborn schließt nun auch die Dr.-Oetker-Welt in Bielefeld für den Publikumsverkehr. "Bis auf Weiteres", wie Unternehmenssprecher Jörg Schillinger erklärt.

12.35 Uhr: BKK Melitta und Bertelsmann schließen Geschäftsstellen

Inzwischen schließen wegen des Coronavirus die ersten Krankenkassen ihre Geschäftsstellen. Vorreiter in Ostwestfalen-Lippe ist die Betriebskrankenkasse BKK Melitta Plus, die bereits am Freitagmorgen ihre Filialen in Minden, Espelkamp, Bünde und Nordenham bereits geschlossen hat.

12.31 Uhr: Ausländerbehörde geschlossen

Wegen eines bestätigten Corona-Falls unter den Mitarbeitern bleibt die Ausländerbehörde der Stadt Detmold ab sofort geschlossen.

11.33 Uhr: Bremen schließt Schulen

Auch das Bundesland Bremen schließt von Montag an alle Schulen und Kitas. Der Senat sehe diese Maßnahme als notwendig an, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, teilte die Landesregierung am Freitag nach einer Sondersitzung mit. Bremen ist neben dem Saarland, Bayern, Niedersachsen und Berlin damit das fünfte Bundesland, das sich zu einem solchen Schritt entscheidet.

10.45 Uhr: 105 nachgewiesene Infektionen in OWL

Hier eine Übersicht über die nachgewiesenen Infektionen in OWL, die dem NRW-Gesundheitsministerium bislang gemeldet wurden (Stand: 13. März, 10 Uhr):

Bielefeld 17

Kreis Gütersloh 15

Kreis Herford 9

Kreis Höxter -

Kreis Lippe 32

Kreis Minden-Lübbecke 14

Kreis Paderborn 18

Gesamt 105

10.24 Uhr: DFL will Spielbetrieb nächste Woche unterbrechen

Die Deutsche Fußball-Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL am Freitag mit.

9.57 Uhr: Niedersachsen schließt Schulen

Niedersachsen schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben nach dpa-Informationen von Montag an dicht. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen. Noch offen ist, ob auch die Kindertagesstätten geschlossen werden. In Bremen will Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) am Freitagmittag informieren, ob auch dort alle Schulen geschlossen werden.

9.16 Uhr: FDP sagt Landesparteitag in Bielefeld ab

Wegen der Coronavirus-Krise hat die NRW-FDP ihren am 25. April geplanten Landesparteitag in Bielefeld abgesagt. Die Delegiertenversammlung werde auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben, teilte der FDP-Landesverband am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Über den Termin werde noch entschieden. Ob auch der am 9. Mai geplante Parteitag der NRW-CDU und der am 16. Mai vorgesehene SPD-Landesparteitag abgehalten werden können, war zunächst noch offen.

9.16 Uhr: Berliner Schulen werden geschlossen

Angesichts der steigenden Zahlen von Infizierten stellen Schulen und Kitas in Berlin von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen.

8.03 Uhr: Virologe sagt, Schulschließungen seien «absolut alternativlos»

Schulen und Kindergärten in ganz Deutschland sollten nach Ansicht des Virologen Alexander Kekulé geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Bundesweite Schließungen seien seiner Meinung nach «absolut alternativlos», sagte er am Freitag im ZDF-«Morgenmagazin». Jedes infizierte Kind würde statistisch gesehen zwei bis drei andere Kinder anstecken. Das würde eine «Infektionslawine» auslösen, die nur schwer zu stoppen sei. Kekulé kritisierte: «Die Politik läuft hier leider seit Wochen der Entwicklung hinterher.» Die gemeldeten Zahlen zu Infizierten würden nur einen Stand von vor zehn Tagen wiedergeben. Grund sei die Inkubationszeit des Virus Sars-CoV-2 einerseits, sowie die Zeit, die bis zur Diagnose vergehe andererseits. Deshalb forderte Kekulé «proaktives Handeln» von den Verantwortlichen. Als Beispiel nennt er den Sonderurlaub von bis zu zehn Tagen pro Jahr, den Eltern nehmen können, wenn ihr Kind krank ist. Die Bundesregierung solle klarstellen, dass Eltern diesen Urlaub auch für die Quarantäne nehmen könnten. (dpa)

7.43 Uhr: Bayern schließt Schulen

Wegen der Coronavirus-Krise schließt Bayern ab Montag alle Schulen. Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr.

7.30 Uhr: Tom Hanks und seine Frau in Quarantäne

Hollywoodstar Tom Hanks (63) hat sich aus der Corona-Quarantäne aus Australien gemeld