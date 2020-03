Von Hilmar Riemenschneider

Düsseldorf (WB). Jede der 47 Kreispolizeibehörden in NRW muss künftig einen Extremismusbeauftragten auf Leitungsebene benennen, an den sich Beamte mit Hinweisen über fremdenfeindliches oder sogar rechtsextremes Verhalten von Kollegen wenden können. Über einen entsprechenden Erlass habe er sämtliche Behördenchefs bereits am Dienstag in einer Versammlung persönlich informiert, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag. Er rechne damit, dass so weitere Fälle wie im Hammer Polizeipräsidium entdeckt werden. Damit reagierte Reul auf die Ermittlungen gegen die rechtsterroristische „Gruppe S“, die unter anderem ein Verwaltungsbeamter der Polizei Hamm unterstützte.