Bielefeld (WB/sba/tho/LaRo/mat/paul/ef/dpa). Das Coronavirus verändert die Welt: Auch Deutschland schließt teilweise seine Grenzen. Bundesweit stehen Tausende Haushalte unter Quarantäne. Schulen sind geschlossen. Die NRW-Regierung schränkt den Freizeitbereich stark ein. Die Industrie rechnet mit Umsatzeinbußen. An den Börsen brechen die Aktienkurse ein. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer Pandemie. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Newsblog.

Unter anderem informiert das Bundesgesundheitsministerium an einer Hotline zum Coronavirus. Eine Auswahl an Hotlines finden Sie hier:

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer: 115 ( www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon): 030 346 465 100

Neue Telefonnummer des NRW-Bürgertelefons zum Corona-Virus: 0211/91191001

(montags bis freitags 8 bis 18 Uhr); oder per E-Mail unter corona@nrw.de

Hier gibt es eine Übersicht der John-Hopkins-Universität in Baltimore, die alle bestätigen Coronainfektionen und -todesfälle weltweit zeigt.

Und hier gibt es den Überblick der Coronavirus-Infizierten in Deutschland.

Das Robert-Koch-Institut hat Fragen und Antworten rund um den Coronavirus zusammengestellt und aktualisiert diese fortlaufend. Die Übersicht gibt es hier.

Dienstag, 17. März:

11.24 Uhr: Urlauber wollen nur noch nach Hause

Gekippt ist die Stimmung auf Teneriffa am Montagnachmittag, als die Hotel-Managerin des Riu Arecas mit einem Megaphon an den Pool kam. „Alle Gäste werden gebeten, auf ihre Zimmer zu gehen und dort zu bleiben.“

10.55 Uhr: Zahl der Corona-Toten steigt in NRW auf zehn

Die Zahl der Coronavirus-Todesfälle ist in Nordrhein-Westfalen auf zehn gestiegen. Zwei ältere vorerkrankte Menschen starben in Aachen und Eschweiler, wie Stadt und Städteregion Aachen am Dienstag mitteilten. Ein etwa 80 Jahre alter Mann aus Aachen sei mehrfach vorerkrankt gewesen. Er starb am Montagabend in einem Aachener Krankenhaus.

Ein über 80 Jahre alter Mann aus Würselen war demnach ebenfalls vorerkrankt. Er starb in einem Eschweiler Krankenhaus. Es sind die ersten Todesfälle in Stadt und Städteregion Aachen. Hier gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 175 nachgewiesene Infektionen. Die Region liegt damit hinter Heinsberg und Köln im oberen Bereich.

10.06 Uhr: Dax gibt Gewinne rasch wieder ab

Der Versuch einer Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag ein rasches Ende gefunden. Der Dax, der in den ersten Handelsminuten um fast fünf Prozent gestiegen war, gab diese Gewinne schnell wieder ab. Zuletzt lag der deutsche Leitindex noch mit 0,25 Prozent leicht im Plus bei 8764,35 Punkten. Schon in den vergangenen Wochen waren Erholungsversuche zumeist rasch in sich zusammengefallen.

9.58 Uhr: Gartenschau in Bad Lippspringe geschlossen

Die Vorsichtsmaßnahmen vor dem Corona-Virus sorgen auch in den Kreiskommunen für weitere Absagen. Das haben die Bürgermeister der Kreiskommunen bekannt gegeben. Die Gartenschau Bad Lippspringe ist von diesem Dienstag an geschlossen. Das betrifft auch das Waldleuchten.

9.29 Uhr: Maas startet Deutschen-Rückholung aus dem Ausland

Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Ingesamt 50 Millionen Euro stellt Bundesaußenminister Heiko Maas zur Verfügung, um tausende Deutsche, die wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen, zurückzuholen.

9.27 Uhr: Mundschutz selbst gemacht - Anleitung im Internet

Die Stadt Essen hat eine Nähanleitung für die Herstellung eines einfachen Mundschutzes veröffentlicht. Das Tragen eines Schutzes könne die Übertragung einer Corona-Infektion reduzieren, heißt es in der Anleitung.

9.02 Uhr: Volkswagen will Produktion wegen Coronavirus aussetzen

Der VW-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es am Dienstag aus dem Betriebsrat in Wolfsburg.

8.41 Uhr: Kritik an Hamsterkäufen

Kunden räumen Supermarktregale leer, andere stehen kopfschüttelnd davor - und Spargelbauern bangen um Erntehelfer aus Osteuropa: Auswirkungen der Coronakrise bekommen zusehends auch Verbraucher und die Landwirtschaft zu spüren.

Über die aktuelle Lage will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) heute gemeinsam mit der Lebensmittelbranche informieren.

8.30 Uhr: Bielefelds Schulen sind dicht - mehr als 50.000 müssen zuhause bleiben

Kurz vor 8 Uhr morgens geht es an der Sudbrackschule für gewöhnlich quirlig zu. 350 Kinder strömen dann in den Unterricht. An diesem Montag sind nur 20 gekommen. Zwölf werden nach Rücksprache mit den Eltern wieder nach Hause geschickt oder abgeholt. Acht Jungen und Mädchen werden bis 12 Uhr von den Lehrerinnen betreut, dann geht es für sie in den offenen Ganztag. So oder so ähnlich ist es am Montag an allen Bielefelder Schulen gewesen. Die Schulschließungen wegen Corona wurden weitestgehend befolgt. Mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche in der Stadt haben zwangsfrei.

8.08 Uhr: Infektionszahlen in Europa

Die aktuellen Zahlen der Infizierten in den von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Ländern in Europa (Stand 17. März, 7.13 Uhr):

Italien: 27.980

Spanien: 9.942

Deutschland: 7.272

Frankreich: 6.650

Schweiz: 2.330

UK: 1.553

Niederlande: 1.414

Norwegen: 1.347

Schweden: 1.121

Belgien: 1.058

Österreich: 1.018

6.53 Uhr: Niedersachsens Innenminister fordert Verbreitung von „Fake News“ zum Coronavirus zu bestrafen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius fordert ein härteres Vorgehen gegen Falschnachrichten und Halbwahrheiten in der Coronakrise. „Fake News zur Versorgungslage in Zeiten der Coronakrise sind brandgefährlich“, sagte der SPD-Politiker dem „Spiegel“. „Sie können Panik, Hamsterkäufe und Konflikte auslösen und sind daher auf das Schärfste zu verurteilen. Daher müssen wir mit Bußgeldern oder sogar Strafandrohungen abschrecken“, verlangte Pistorius.

6.27 Uhr: Handwerker in OWL nur teilweise vom Coronavirus betroffen

Handwerker in OWL sind zum Teil bereits von den Folgen des Coronavirus betroffen. Einige schwer. Andere gar nicht. Und wieder andere wissen es vielleicht noch nicht. Eine Blitzumfrage der Handwerkskammer hat ergeben, dass in Ostwestfalen-Lippe 26 Prozent bereits jetzt betroffen sind. 40 Prozent befürchten Liquiditätsengpässe. 33 Prozent der Betriebe halten es für wahrscheinlich, dass sie Kurzarbeit beantragen müssen.

6.22 Uhr: UEFA berät über die EM-Zukunft - mehr Zeit für die Ligen?

Die Uefa hat zur Krisensitzung an diesem Dienstag gerufen. In mehreren Videokonferenzen wird über die Folgen der Coronavirus-Pandemie beraten. Auf dem Tisch liegen drastische Vorschläge für die EM 2020 und die Europapokal-Wettbewerbe.

5.57 Uhr: Einreisestopps in die EU geplant

Europas Staats- und Regierungschefs debattieren über geplante weitgehende Einreisestopps in die Europäische Union. Unterdessen könnte Deutschland Tausende Staatsbürger aus dem Ausland zurückholen.

Montag, 16. März:

18.45 Uhr: mehr als 300 Infektionen in OWL

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist in Ostwestfalen-Lippe auch am Montag weiter gestiegen. Den aktuellsten verfügbaren Angaben der Gesundheitsämter zufolge gab es am Abend mehr als 300 Infektionen, die sich wie folgt auf Bielefeld und die Kreise verteilen. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken!

16.58 Uhr: Bund und Länder beschließen drastische Einschränkungen

Eine Vielzahl von Geschäften soll geschlossen, Gottesdienste sowie Treffen in Vereinen verboten und Spielplätze gesperrt werden, wie aus einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervorgeht. Ziel sei es, soziale Kontakte im öffentlichen Bereich weiter einzuschränken. Die Maßnahmen sollen ab sofort gelten. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen allerdings offen bleiben.

16.47 Uhr: Mehr als 2000 Metro-Mitarbeiter arbeiten zuhause

Nach der Bestätigung einer Corona-Infektion bei einem Mitarbeiter der Metro sollen mehr als 2000 Beschäftigte des Handelskonzerns für 14 Tage von zuhause aus arbeiten. Das teilte der Handelsriese am Montag mit. Die Metro AG hatte bereits am vergangenen Freitag – vor Bekanntwerden des aktuellen Infektionsfalls – alle Mitarbeiter am Unternehmens-Campus vorsorglich aufgefordert, eine Woche lang von zuhause aus zu arbeiten und den Besuch in der Hauptverwaltung nach Möglichkeit zu vermeiden. Diese Regelung sei nun um eine Woche verlängert worden, berichtete das Unternehmen.

14.50 Uhr: Sparkassen bezeichnen Bargeldversorgung als sicher

Die Versorgung mit Bargeld sowie alle weiteren Finanzdienstleistungen sind dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zufolge während der Coronavirus-Krise sichergestellt. Die Bargeldversorgung und die Zahlungssysteme sind und bleiben funktionsfähig, wie DSGV-Präsident Helmut Schleweis am Montag in Berlin versicherte. Sollte es in den kommenden Stunden zur Schließung einzelner Filialen kommen, «geht dies ausschließlich auf eine Neugruppierung der Kräfte oder Absprachen mit örtlichen Behörden zum Gesundheitsschutz zurück», hieß es. Verbrauchern werde empfohlen, für tägliche Zahlungen verstärkt die Giro- oder Kreditkarte sowie das Handy zu nutzen.

14.41 Uhr: Kreis Heinsberg sucht medizinisches Personal

Der Kreis Heinsberg will Menschen, die früher im medizinischen Bereich gearbeitet haben, als potenzielle Helfer im Fall einer Verschlimmerung der Corona-Krise einspannen. Man wolle mit einem Aufruf zum Beispiel ehemalige Krankenschwestern, die nun in einem anderen Beruf arbeiten, erreichen, sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Montag in einem Facebookvideo. Auch medizinisches Personal, das nicht mehr im Dienst ist, solle aufgerufen werden, Kontaktdaten zu hinterlassen. So wäre man für einen «Tag X» vorbereitet, sagte Pusch. Er wolle «italienische Verhältnisse» vermeiden, so der Landrat.

14.24 Uhr: Stadt Essen veröffentlicht Nähanleitung für einfachen Mundschutz

Die Stadt Essen hat eine achtseitige Nähanleitung für die Herstellung eines einfachen, wiederverwendbaren Mundschutzes veröffentlicht. Das Tragen eines Schutzes könne die Übertragungswege einer Coronavirus-Infektion reduzieren, heißt es in der Anleitung. «Es ist sinnvoll, bei jeder Begegnung insbesondere mit Risikopersonen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um die Verteilung von Tröpfchen zu verhindern.» Die Stadt empfahl solch einen Schutz vor allem Pflegedienstmitarbeitern und pflegenden Angehörigen. Zur Anfertigung werden kochfeste Baumwolle und ein Draht zum Fixieren im Nasenbereich benötigt. Die Anleitung setzt außerdem Nähutensilien wie Nähmaschine, Schere oder Bügeleisen voraus. Nach Benutzung soll der Mundschutz gewaschen und getrocknet werden. Die Stadt betont in der Anleitung, dass der selbst gemachte Schutz weder geprüft noch zertifiziert sei. Er solle nur als sinnvolle Alternative dienen, wenn im Handel keine mehr zu bekommen seien.

13.09 Uhr: weitere Todesopfer in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Coronavirus-Todesfälle auf acht gestiegen. Nach den sechs bis Sonntagabend bekannten Fällen sind in der Nacht auf Montag im Kreis Heinsberg zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion gestorben. Eine 94-jährige Heinsbergerin mit Vorerkrankungen sei an einer Lungenentzündung im Krankenhaus Heinsberg gestorben, berichtete der Kreis am Montag. Im Krankenhaus Erkelenz verstarb eine 81-jährige Patientin aus Heinsberg, ebenfalls an einer Lungenentzündung durch eine Coronavirusinfektion. «Sie war ebenfalls durch Vorerkrankungen bereits gesundheitlich belastet», hieß es. Damit sind allein im Kreis Heinsberg insgesamt bereits sechs Coronatote zu beklagen. Außerdem starb in Essen und in Düsseldorf jeweils eine infizierte Person.

12.35 Uhr: Zwei Meter Mindestabstand in Restaurants

Die Landesregierung in NRW hat ihre Einschränkungen für Restaurants und Hotels sowie Bibliotheken konkretisiert: Demnach gilt ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Tischen, zudem müssen Hygieneregeln ausgehängt werden und Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Die Regelung gilt seit Montag.

12.15 Uhr: 2500 Infizierte in NRW

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter stark gestiegen und hat fast die Marke von 2500 erreicht. Am Montag (Stand 10 Uhr) gab es 2493 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Sonntagvormittag (Stand 11.30 Uhr) waren es 2100 Fälle und damit rund 400 weniger.

12 Uhr: Bürgermeister infiziert: Rathaus Schloß Holte-Stukenbrock geschlossen

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr ist mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Schloß Holte-Stukenbrock ist auf sechs gestiegen (Stand 16. März, 10 Uhr). Das Rathaus bleibt deshalb ab sofort geschlossen. In dringenden Fällen können Bürger die Telefonnummern 05207/8905324 oder 05207/8905124 wählen. Im Kreis Gütersloh gibt es inzwischen 71 Infizierte. Im Bürgerportal erhalten die Bürger online alle wichtigen Informationen rund um das Rathaus und zu Online-Dienstleistungen.

11 Uhr: Notenbanken stemmen sich mit Notfallmaßnahmen gegen Krise

Führende Notenbanken haben sich am Montag mit neuen Notfallmaßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise gestemmt.

10 Uhr: Verschiebungen von OPs

Die Verschiebung von planbaren Operationen wegen der Coronavirus-Epidemie könnte in Nordrhein-Westfalen mehr als jeden zweiten Eingriff betreffen. Das sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, am Montag im WDR. Für die Krankenhäuser bedeute das eine „gewaltige Herausforderung“. Aktuell seien die Krankenhausleitungen überall im Land damit beschäftigt, ihre Betriebsabläufe umzuorganisieren. Welche Eingriffe ohne Schaden der Patienten um einige Monate verschoben werden könnten, entscheide der behandelnde Arzt. Die Patienten reagierten nach seinem ersten Eindruck „sehr verständnisvoll“, sagte Brink.

Mit der Verschiebung, die bundesweit und vom NRW-Gesundheitsministerium empfohlen worden war, sollen Intensiv-Betten und Beatmungsgeräte für die Behandlung schwer kranker Coronavirus-Patienten frei gehalten werden. Der Beschluss sei nachvollziehbar und werde zügig umgesetzt, versicherte Brink. Allerdings bringe der Verzicht auf so viele Operationen Einnahmeausfälle „in sehr großer Höhe“. Bund und Länder hätten für die ohnehin angespannten Kliniken einen finanziellen Schutzschirm zugesagt. „Ich hoffe, dass das ohne Klein-Klein umgesetzt wird“, sagte Brink.

9 Uhr: neue Info-Seite des Landes NRW

NRW bündelt alle Informationen zur Coronavirus-Epidemie auf einer Website und schaltet ein landesweites Bürgertelefon. Über land.nrw/corona seien alle Entscheidungen der Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar. Das Bürgertelefon ist unter 0211/91191001 erreichbar.

7.30 Uhr: Schulen und Kitas machen dicht

Das hat es so noch nie gegeben: Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließen in Deutschland Tausende Schulen und Kindertagesstätten. Eltern stehen vor einem Dilemma.

7.20 Uhr: Erzbistum Paderborn keine öffentlichen Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen

Das Erzbistum Paderborn hat mit Blick auf die Ausbreitung des Corona-Virus von Montag an und bis auf weiteres, die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen verfügt. Dies betreffe im Besonderen öffentliche Gottesdienste, Tagungen, kirchliche Fortbildungsangebote, öffentliche Gremiensitzungen, Wallfahrten und sonstige Fahrten.

7.15 Uhr: Polizisten infiziert

Zwei Polizisten und eine Polizistin der Kreispolizeibehörde Herford sind – wie berichtet – positiv getestet. Die Beamtin soll sich bei einer Polizeiveranstaltung in Schloß Holte-Stukenbrock angesteckt haben.

6.15 Uhr: US-Notenbank senkt Leitzins fast auf null Prozent

Die Fed reagiert mit einem großen Notfallprogramm auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Ausbreitung. Die US-Notenbank senkt die Zinsen drastisch und kündigt ein Antikrisenpaket an.

6.00 Uhr: Einreiseverbote und strenge Grenzkontrollen

Aus Sorge vor Ausbreitung des Coronavirus wird es an den deutschen Außengrenzen zu fünf Nachbarländern künftig umfassende Kontrollen und Einreiseverbote geben.

Betroffen sind die Übergänge zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und auch Luxemburg, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag angekündigte.

Sonntag, 15. März:

19.50 Uhr: mehr als 240 Infektionen in OWL

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist in Ostwestfalen-Lippe auch am Sonntag weiter gestiegen. Den aktuellsten verfügbaren Angaben der Gesundheitsämter zufolge gab es am Abend mehr als 240 Infektionen, die sich wie folgt auf Bielefeld und die Kreise verteilen. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken!

18.45 Uhr: Klinikum Bielefeld untersagt Besuche von Patienten

Das Klinikum Bielefeld mit seinen drei Standorten Klinikum Bielefeld Mitte, Klinikum Bielefeld Rosenhöhe und Klinikum Halle weist darauf hin, dass ab sofort Patientenbesuche derzeit nicht mehr möglich sind – mit wenigen Ausnahmen.

18.15 Uhr: NRW beschließt gravierende Einschränkungen für den Freizeitbereich

Die Landesregierung hat zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie weitere gravierende Einschränkungen für den Freizeitbereich in Nordrhein-Westfalen beschlossen. „Wir müssen in dieser ernsten Lage die notwendige Versorgung in vollem Umfang sicherstellen. Aber alle Freizeitaktivitäten und nicht unbedingt notwendige sozialen Kontakte müssen unverzüglich vermieden werden. So sehr das für viele Menschen ein Opfer und eine Einschränkung bedeutet, so wichtig ist es jetzt, besonnen, aber auch entschlossen unser Leben zu entschleunigen“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Noch am Sonntag sollen durch Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, wie die Staatskanzlei nach einer Kabinettssitzung mitteilte.

18 Uhr: Spanien abgesagt: Lange Pause für Löw-Team - EM im Dezember?

Auch der DFB ist in Zeiten der Coronavirus-Gefahr gefordert. Krisenmanager Curtius muss die Ligen genauso im Blick haben wie die Nationalelf. Die EM steht vor der Verlegung oder einem Ausfall. Den Test in Spanien sagen die Gastgeber nun auch offiziell ab.

17.40 Uhr: Sechster Coronavirus-Todesfall in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist eine sechster mit dem Coronavirus infizierte Person gestorben. Ein 81-Jähriger, der vor einer Woche positiv auf das Virus getestet wurde, sei am Sonntag gestorben, teilte die Stadt Düsseldorf mit, ohne weitere Details zu nennen.Eine 84-jährige Frau aus Gangelt mit ernsthaften Vorerkrankungen war in der Nacht auf Freitag einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Neuss erlegen, wie der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, zuvor am Sonntag mitgeteilt hatte. Auch in diesem Fall sei die Virus-Infektionsquelle noch unbekannt.

17.05 Uhr: Schleswig-Holstein lässt Touristen nicht mehr auf Inseln

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Schleswig-Holstein Touristen ab Montag 6.00 Uhr nicht mehr auf Inseln in Nord- und Ostsee. Das hat die Landesregierung in Kiel beschlossen, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Telefonkonferenz des Kabinetts mitteilte. Zu den betroffenen Inseln gehören Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn und die Halbinsel Nordstrand. Günther appellierte an mögliche Schleswig-Holstein-Urlauber, Reisen in den Norden zu unterlassen. Für den Montag kündigte der Regierungschef weitergehende Regelungen für den Tourismus in ganz Schleswig-Holstein an.

17.05 Uhr: NRW-Regierung beschließt weitere Maßnahmen im Freizeitbereich

Die Landesregierung hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Noch am Sonntag sollten durch Erlass des Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, teilte die Staatskanzlei mit.

16.26 Uhr: Acht neue Erkrankte im Mühlenkreis – Schulen bieten Notfallbetreuung an

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Sonntagnachmittag neue Fallzahlen bekanntgegeben. Demnach haben sich acht weitere Personen mit COVID-19 infiziert. Die Gesamtzahl der Erkrankten im Mühlenkreis steigt damit auf 55.

15.45 Uhr: Deutschland schließt wegen Corona teilweise Grenzen

Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montagmorgen 8.00 Uhr weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die «Bild-Zeitung» dies berichtet.

15.35 Uhr: Stadt Herford untersagt alle Veranstaltungen

Die Stadt Herford hat am Sonntag mit einer Allgemeinverfügung alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet auch mit weniger als 1.000 Personen untersagt. Dies ist zunächst befristet bis zum 19. April, 24 Uhr.

13.51 Uhr: Kliniken und Uni-Blutspendedienst OWL rufen zur Blutspende auf

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklungen geht die Blutspendebereitschaft deutlich zurück. Um die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Blutkonserven und Blutpräparaten sicherstellen zu können, rufen die Krankenhäuser und Kliniken der Region sowie der Uni-Blutspendedienst OWL zur Blutspende auf. Gerade Notfall- und Krebspatienten sowie Schwerkranke sind auf eine reguläre Versorgung mit Blutpräparaten angewiesen. Blut spenden kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren an den bekannten Stellen.

13.46 Uhr: Löhne schließt städtische Einrichtungen

Auch die Stadt Löhne greift durch. Neben der Musikschule werden von diesem Montag an auch die Jugendkunstschule, die Volkshochschule, das Stadtteilzentrum Raps sowie alle Sporthallen und sämtliche weiteren öffentlichen Veranstaltungs- oder Kulturorte geschlossen bleiben.

13.15 Uhr: Bahn schränkt Regionalverkehr ein - Verzicht auf Ticket-Kontrolle

Die Deutsche Bahn wird in den nächsten Tagen ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Damit reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise, wie eine Sprecherin am Sonntag in Berlin sagte. Die Zahl der Züge werde schrittweise an die sinkende Nachfrage angepasst. Ein „Notfahrplan“ sei das nicht.

13.12 Uhr: Mühlenkreiskliniken verschärfen Besuchsregelung weiter

Zum Schutz der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Mühlenkreiskliniken am Wochenende die Besucherregelung verschärft. Im Johannes Wesling Klinikum, dem Krankenhaus Rahden und dem Krankenhaus Lübbecke sind Besuche nicht mehr möglich. Ausnahmen in entsprechenden Notsituationen sind im Einzelfall möglich. Die Entscheidung trifft der diensthabende Arzt. Auf der Kinderstation im Johannes Wesling Klinikum sind die Eltern als Besuch zugelassen. In den Kreißsälen darf weiterhin eine Person die werdende Mutter bei der Geburt begleiten. Ein Rooming-in nach der Geburt ist leider nicht möglich. Auf den Neugeborenen-Stationen ist der Vater des Kindes als Besuch zugelassen.

13.09 Uhr: Hüllhorsts Bürgermeister ist in Quarantäne

Bürgermeister Bernd Rührup arbeitet seit Samstagnachmittag im Home-Office. Der 53-Jährige hat sich gemeinsam mit Ehefrau und Sohn in seinem Haus in Holsen in Quarantäne begeben. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme. „Wir sind alle topfit“, sagte das Gemeindeoberhaupt am Sonntagmorgen am Telefon.

12.19 Uhr: Eine Mitteilung des Landrats des Kreises Paderborn: Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie

"Im Kreis Paderborn sind insgesamt 36 Menschen positiv auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) getestet worden, Stand: 14. März, 18 Uhr. Das Gesundheitsamt verzeichnet einen Fall in Borchen, einen Fall in der Gemeinde Hövelhof, einen Fall in Salzkotten, vier Fälle in Bad Wünnenberg, acht Fälle in Delbrück und 21 Fälle in der Stadt Paderborn.

Die Landesregierung hat wegen des sich ausbreitenden Coronavirus beschlossen, den Unterrichtsbetrieb an allen Schulen ab kommenden Montag, 16. März, einzustellen. Für kommenden Montag, 16. März, sowie Dienstag, 17. März, sind grundsätzlich Übergangsregelungen vorgesehen. Die Schulen sollen eine Notbetreuung sicherstellen, um Eltern Zeit zu geben, eine Betreuung zu organisieren."

12.16 Uhr: Bestätigte Corona-Fälle in NRW: Zahl steigt auf 2100

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen über die Marke von 2000 gestiegen. Am Sonntag gab es (Stand 11.30 Uhr) 2100 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Samstag waren es zur selben Zeit 1636 Fälle und damit 464 weniger.

10.48 Uhr: Armina-Geschäftsführer appelliert: Geht nur solidarisch

Geschäftsführer Markus Rejek vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld hofft bei der außerordentlichen Versammlung der DFL mit den 36 Profi-Clubs an diesem Montag auf den „Solidaritätsgedanken“.

Das sagte der 51-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Es wird dabei auch um Klubs gehen, um die es derzeit schlechter bestellt ist als um Arminia Bielefeld. Wir haben uns zumindest sportlich etwas erarbeitet, auf das wir stolz sein können: Wir stehen auf Platz eins der Zweiten Bundesliga.“

10.43 Uhr: Kunden kaufen mehr Nudeln und Konserven - Kein Nachschubproblem

Offenkundig als Folge einer Verunsicherung durch die Coronavirus-Krise stellt die Supermarktkette Rewe seit Mittwoch eine deutlich erhöhten Nachfrage fest. Das betreffe vor allem Trockenlebensmittel wie Nudeln und Reis sowie Konserven und Drogerieartikel, teilte ein Sprecher des Konzerns am Samstag in Köln mit. Es gebe aber kein Problem bei der Warenversorgung. Die Hersteller lieferten weiterhin und die Regale würden zügig nachgefüllt.

10.39 Uhr: Köln verbietet alle Veranstaltungen

Köln verbietet wegen der Coronavirus-Epidemie von Sonntag an alle Veranstaltungen. „Wir werden jegliche Veranstaltungen im Kölner Stadtgebiet bis einschließlich 10.4.2020 untersagen“, sagte Stadtdirektor Stephan Keller am Samstag im Rathaus. „Dieses Verbot gilt auch für Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften.“ Geschlossen würden auch alle Kinos und Theater sowie Discos, Clubs und Bars, die Musik und Tanzveranstaltungen anbieten.

10.23 Uhr: Weißes Haus: Trump nicht mit Coronavirus infiziert

US-Präsident Trump war in Kontakt mit Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nach wachsendem öffentlichem Druck unterzog er sich schließlich selber einem Test - dessen Ergebnis das Weiße Haus nun veröffentlicht hat.

9.50 Uhr: Vatikan feiert Ostern ohne Besucher

Wegen der Coronavirus-Epidemie hat der Vatikan alle öffentlichen Veranstaltungen zu Ostern abgesagt. Das Osterfest im Vatikan werde in diesem Jahr ohne Besucher gefeiert, hieß es in einer Mitteilung des Vatikans.

8.49 Uhr: mehr als 21.000 Infizierte in Italien

Ein Überblick der Infektionszahlen der am stärksten betroffenen Länder in Europa (Stand 15. März, 8.33 Uhr). Quelle: Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

Italien: 21.257

Spanien: 6391

Deutschland: 4585

Frankreich: 4481

Schweiz: 1359

UK: 1143

Norwegen: 1090

8.26 Uhr: SC Paderborns Luca Kilian geht es besser

Luca Kilian, der als erster Profi aus der Fußball-Bundesliga positiv auf den Coronavirus getestet wurde, geht es nach zwei Tagen mit Fieber und Schüttelfrost wieder besser. Das berichtete der Sportgeschäftsführer des SC Paderborn, Martin Przondziono, in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Sonntag).

7.55 Uhr: Hälfte der Fußball-Fans für Verschiebung der EM um ein Jahr

Gut die Hälfte aller Fußball-Fans in Deutschland wollen, dass die Europameisterschaft wegen der Ausbreitung des Coronavirus um ein Jahr verschoben wird. Das geht aus einer repräsentativen Online-Umfrage zum Thema „Corona und Fußball“ durch das Meinungsinstituts Bundesliga-Barometer in Kooperation mit Sport1 hervor. Demnach sind 49,1 Prozent der Fans für eine EM im Sommer 2021, eine Komplettabsage befürworten 26,2 Prozent.

7.54 Uhr: Bei 2,2 Millionen Kindern arbeiten Eltern in Vollzeit

Schul- und Kita-Schließungen wegen des Coronavirus betreffen Millionen Arbeitnehmerhaushalte: So sind bei mehr als 2,2 Millionen Kindern bis 16 Jahren bundesweit beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil in Vollzeit beschäftigt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die die Linke im Bundestag angefragt hatte.

7.45 Uhr: Coronavirus zwingt an Heim und Herd

Feste: gestrichen. Konzerte: abgesagt. Sportliche Wettkämpfe: erstmal nicht. Das Leben im Zeichen der Corona-Epidemie ist zunehmend beschränkt auf die eigenen vier Wände. Immer mehr Krisenländer greifen zu drastischen Maßnahmen.

6.30 Uhr: neue Corona-Zahlen aus Paderborn - Appell vom Bürgermeister

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier hat sich am Samstagabend an die Bürger der Stadt gewandt. Hier seine Botschaft im Wortlaut:"Im Kreis Paderborn sind insgesamt 36 Menschen positiv auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) getestet worden, Stand: 14. März, 18 Uhr. Das Gesundheitsamt verzeichnet einen Fall in Borchen, einen Fall in der Gemeinde Hövelhof, einen Fall in Salzkotten, vier Fälle in Bad Wünnenberg, acht Fälle in Delbrück und 21 Fälle in der Stadt Paderborn.Ich appelliere wiederholt eindringlich an private Veranstalter, sich den Empfehlungen der Landesregierung anzuschließen und Veranstaltungen abzusagen. Ich appelliere zudem eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden. Jeder von uns kann und muss seinen Beitrag leisten, dafür sage ich herzlichen Dank!"

Lesen Sie hier die Berichterstattung bis zum 14. März.