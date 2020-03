Bielefeld (WB/sba/tho/LaRo/mat/paul/ef/dpa). Das Coronavirus verändert die Welt: Auch Deutschland schließt teilweise seine Grenzen. Bundesweit stehen Tausende Haushalte unter Quarantäne. Schulen sind geschlossen. Die NRW-Regierung schränkt den Freizeitbereich stark ein. Die Industrie rechnet mit Umsatzeinbußen. An den Börsen brechen die Aktienkurse ein. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer Pandemie. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Newsblog.

In ganz Deutschland suchen die Behörden nach weiteren Infizierten

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist das neue Virus tödlicher als die Grippe

Schulen und Kitas geschlossen

NRW schränkt Freizeitbereich stark ein

Virus wird zum Stresstest für die Weltwirtschaft

Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben

Unter anderem informiert das Bundesgesundheitsministerium an einer Hotline zum Coronavirus. Eine Auswahl an Hotlines finden Sie hier:

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer: 115 ( www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon): 030 346 465 100

Neue Telefonnummer des NRW-Bürgertelefons zum Corona-Virus: 0211/91191001

(montags bis freitags 8 bis 18 Uhr); oder per E-Mail unter corona@nrw.de

Hier gibt es eine Übersicht der John-Hopkins-Universität in Baltimore, die alle bestätigen Coronainfektionen und -todesfälle weltweit zeigt.

Und hier gibt es den Überblick der Coronavirus-Infizierten in Deutschland.

Das Robert-Koch-Institut hat Fragen und Antworten rund um den Coronavirus zusammengestellt und aktualisiert diese fortlaufend.

Archiv: Lesen Sie hier Teil 1 des Newsblogs (26. Februar bis 14. März)

Freitag, 20. März:

17.16 Uhr: DGB sagt Kundgebungen zum Tag der Arbeit ab

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat seine traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai abgesagt. «Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten!», betonte der DGB am Freitag in einer Mitteilung. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus zwinge die Gewerkschaften zu dieser historisch einmaligen Entscheidung, erklärte der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann. Die zentrale Kundgebung in Baden-Württemberg unter dem Motto «Solidarisch ist man nicht alleine!» war in diesem Jahr in Stuttgart geplant.

17.01 Uhr: Reisewarnung gilt auch für Osterferien

Die Reisewarnung der Bundesregierung wegen der Corona-Krise gilt vorerst bis Ende April und betrifft damit auch die Osterferien. «Das ist für viele schmerzlich, aber absolut notwendig. Bleiben Sie zu Hause! Schützen Sie sich und ihre Mitmenschen!», schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag auf Twitter.

Das Auswärtige Amt hatte am Dienstag eine Reisewarnung für alle touristischen Auslandsreisen ausgesprochen - ein bisher einmaliger Vorgang. Eine Frist war bis Freitag aber nicht genannt worden. Reisewarnungen gibt es normalerweise nur bei Gefahr für Leib und Leben, vor allem für Bürgerkriegsländer wie Syrien, Afghanistan oder den Jemen.

Die Reiseveranstalter müssen Kunden mit geplanter Abreise bis Ende April nun den Reisepreis erstatten. Das treffe die Branche «sehr, sehr hart», sagte der Sprecher des Deutschen Reiseverbandes, Torsten Schäfer, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verband fordert staatliche Beihilfen - und dass sie für die ausfallenden Reisen Gutschriften verteilen statt Bargeld auszahlen kann. Für den Zeitraum Mitte März bis Ende April hatte die Reisewirtschaft bisher mit Verlusten von 4,8 Milliarden Euro gerechnet. «Wir gehen davon aus, dass das auch noch ansteigen wird», sagte Schäfer.

15.55 Uhr: Coronavirus fordert erstes Todesopfer im Kreis Lippe

Ein 87-jähriger Corona-Patient ist in der Nacht zu Freitag verstorben. Nach Auskunft des Kreises Lippe war der Mann mit Vorerkrankungen im Klinikum Lippe intensivmedizinisch behandelt worden.

14.23 Uhr: EU-Kommission lockert wegen Corona-Krise Haushaltsregeln

Angesichts der erwarteten Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie lockert die EU-Kommission die Haushaltsregeln. „Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Nationale Regierungen dürften nun unbegrenzt in die Wirtschaft investieren.

14.01 Uhr: NRW verspricht schnelle Bürgschaften

Das größte Hilfsprogramm in der Geschichte des Landes bringt zugleich die höchste Kreditaufnahme des Landes mit sich: 25 Milliarden Euro will die Landesregierung über ein Sondervermögen bereitstellen und damit „den NRW-Rettungsschirm“ über die von der Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohten Unternehmen aufspannen.

13.49 Uhr: Kreis Höxter setzt Elternbeiträge aus

Der Kreis Höxter wird ab April vorerst keine Elternbeiträge mehr für die Kindertagesbetreuung erheben. Das haben die Kreisverwaltung und Vertreter der Kreistagsfraktionen von CDU und SPD in einer Dringlichkeitssitzung am vergangenen Montagabend. Grund hierfür ist, dass aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus seit dem 16. März ein landesweites Betretungsverbot von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung gilt. Eltern können ihre Kinder also nicht mehr zur Betreuung zum Beispiel in die Kitas bringen.

13.25 Uhr: Fast 100.000 Deutsche aus dem Ausland zurückgeholt

Reiseveranstalter und die Lufthansa haben mit Hilfe der Bundesregierung seit Montag 96 000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Deutsche zurückgeholt. Dafür seien etwa 100 Sonderflüge organisiert worden, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Maria Adebahr, am Freitag in Berlin. Weiterhin sitzen weltweit aber Zehntausende Touristen fest. Laut Adebahr haben sich seit Dienstag 144.000 Deutsche beim Auswärtigen Amt gemeldet, die nach Deutschland zurückkehren wollen.

13.12 Uhr: Über 10.000 Coronavirus-Tote - Verdopplung der Nachweise in 12 Tagen

Das Coronavirus hat nach den Daten aus offiziellen Statistiken nun weltweit mehr als 10.000 Menschen den Tod gebracht. Die private Johns Hopkins University im US-Staat Maryland führte in ihrer Liste auf ihrer Homepage am Freitagmittag 10.038 Tote. Die tatsächliche Zahl abseits der offiziellen Statistiken dürfte deutlich höher liegen, schätzen Experten.

Mehr als 246 000 Menschen (Stand 13 Uhr) infizierten sich den von der Universität berücksichtigten offiziellen Daten zufolge bisher mit dem Erreger Sars-CoV-2, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Die tatsächliche Fallzahl dürfte auch hier weitaus höher liegen. Ein großer Teil der in den letzten Monaten erfassten Betroffenen ist längst wieder gesund oder hatte von vornherein kaum oder keine Symptome.

12.42: Söder kündigt weitreichende Ausgangsbeschränkungen für ganz Bayern an

Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft - dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

12.30 Uhr: Hessen schließt ab Samstagmittag Gaststätten

Das Land Hessen schränkt das öffentliche Leben im Kampf gegen das Coronavirus weiter ein. Restaurants und Gaststätten in dem Bundesland müssen ab Samstagmittag (12.00 Uhr) geschlossen bleiben, wie die Staatskanzlei am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die bisherige Obergrenze für Versammlungen werde zudem von 100 auf 5 Personen reduziert, kündigte Regierungssprecher Michael Bußer an. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) wollen am Freitagmittag (14.30 Uhr) über die Maßnahmen informieren.

11.40 Uhr: Restaurantkette Vapiano ist insolvent

Die Corona-Krise hat die ohnehin angeschlagene Restaurantkette Vapiano, in Ostwestfalen mit einem Standort in Bielefeld vertreten, in die Insolvenz getrieben. «Aufgrund des drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgangs ist zum heutigen Tag der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit für die Vapiano SE eingetreten», teilte das Unternehmen in Köln mit.

11.02 Uhr: Zahlen steigen weiter: mehr als 5700 Corona-Infektionen in NRW

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist erneut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag (Stand: 10 Uhr) gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland 5734 nachgewiesene Fälle und damit fast 1000 mehr als am Vortag. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle erhöhte sich um einen auf nun 17 in NRW.

Der Kreis Heinsberg verzeichnet weiterhin die meisten Infektionen: Die Zahl erhöhte sich binnen 24 Stunden leicht von 840 auf 874 am Freitag. In Köln gab es 521 nachgewiesene Erkrankungen mit dem Coronavirus - am Vortag waren es noch 430 Fälle. In Aachen und der Städteregion stieg die Zahl der Erkrankungen auf 361.

Coronavirus-Infektionen melden inzwischen alle 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Das Ministerium betonte, die Entwicklung sei dynamisch. Die Zahlen basierten auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erhalte.

10.44 Uhr: Reisewarnung gilt bis Ende April - auch für die Osterferien

Die Reisewarnung der Bundesregierung wegen der Corona-Krise gilt zunächst bis Ende April und betrifft damit auch die Osterferien. „Das ist für viele schmerzlich aber absolut notwendig. Bleiben Sie zu Hause! Schützen Sie sich und ihre Mitmenschen!“, schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag auf Twitter.

Das Auswärtige Amt hatte am Dienstag die Reisewarnung für alle touristischen Auslandsreisen ausgesprochen - ein bisher einmaliger Vorgang. Eine Frist hatte er zunächst aber nicht genannt. Reisewarnungen gibt es normalerweise nur bei Gefahr für Leib und Leben, vor allem für Bürgerkriegsländer wie Syrien, Afghanistan oder den Jemen. Sie können kostenlose Stornierungen ermöglichen.

10.36 Uhr: Dax stabilisiert sich

Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Freitag die Stabilisierung fortgesetzt. Der Leitindex Dax stieg im frühen Handel um 4,5 Prozent auf 8999,41 Punkte. Am Vortag hatte er bereits um zwei Prozent zugelegt. „Von einer Erholung zu sprechen, wäre verfrüht. Aber wir sehen zumindest erste Anzeichen einer Stabilisierung an den Börsen“, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Spannend wird sein, ob sich der deutsche Leitindex nachhaltiger stabilisieren kann. In dem nun bereits vier Wochen währenden Corona-Crash, in dem der Dax bis zum Vortag fast 5000 Punkte oder knapp 37 Prozent einbüßte, hatte es immer wieder mal Anzeichen einer Stabilisierung gegeben. Diese war dann aber meist wegen immer neuer Hiobsbotschaften schnell wieder passe.

10.33 Uhr: CDU-Innenpolitiker: Freiburger Gruppen-Verbot für ganz Deutschland

Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster hat dafür plädiert, das von der Stadt Freiburg erlassene Betretungsverbot für Gruppen an öffentlichen Orten bundesweit einzuführen - auch, um eine generelle Ausgangssperre zu vermeiden. Die Regelung, die in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstagabend verkündet worden war, könne „ein Modell für ganz Deutschland sein“, sagte der Obmann der Unionsfraktion im Innenausschuss des Bundestages am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist eine Lösung, die einerseits sehr verhältnismäßig, andererseits aber auch sehr wirksam ist - vorausgesetzt sie wird auch konsequent durchgesetzt“, fügte er hinzu.

9.42 Uhr: Auch Youtube drosselt in Corona-Krise Bildqualität in Europa

Nach Netflix wird auch YouTube die Bildqualität in Europa etwas verschlechtern, um die Netze in der Coronavirus-Krise zu entlasten. Alle Videos sollen zunächst in den kommenden 30 Tagen nur noch in Standard-Auflösung statt HD-Qualität übertragen werden, wie die zu Google gehörende Videoplattform am Freitag ankündigte. EU-Kommissar Thierry Breton, der die Maßnahme angestoßen hatte, begrüßte den Schritt.

Bei einer höheren Bildauflösung gibt es ein schärferes Bild, weil mehr Pixel dargestellt werden. Dafür werden aber auch mehr Daten übertragen.

9.29 Uhr: Kanzleramtschef erwartet schnellen Wirtschaftsaufschwung

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) rechnet mit einer schnellen Erholung der Wirtschaft nach der Coronavirus-Krise. „Ich kann mir vorstellen, dass am Ende einer solchen Krise die Wirtschaft sehr, sehr schnell wieder anspringt“, sagte Braun dem „Spiegel“. Er könne allerdings noch keinen Zeitpunkt dafür nennen.

Braun wies zudem darauf hin, dass die Betroffenen nicht deshalb in einer Krise seien, „weil sie ein schlechtes Produkt haben, ein schlechtes Restaurant führen oder ein schlechter Künstler sind. Sondern weil eine Pandemie uns daran hindert, gewisse Aktivitäten auszuführen.“ Wenn das vorbei sei, würden die Menschen ihre wiedergewonnene Freiheit voll ausnutzen.

9.15 Uhr: Wie das Netz über den neuen Wert von Toilettenpapier lacht

Humor scheint den Menschen in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit extrem zu helfen. Vor allem der bei Hamsterkäufen „erbeutete“ neue Wertgegenstand Klopapier steht im Zentrum vieler lustiger Beiträge im Netz.

8.49 Uhr: Kanzleramtschef zu Ausgangssperren: Samstag entscheidender Tag

Kanzleramtschef Helge Braun hat den Samstag als entscheidenden Tag bei der Entscheidung über mögliche Ausgangssperren wegen des Coronavirus bezeichnet. „Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen“, sagte der CDU-Politiker dem „Spiegel“. „Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz beraten. Dabei dürfte es auch darum gehen, ob und wann Ausgangssperren verhängt werden sollen. Mehrere Regierungschefs hatten am Donnerstag mit Ausgangssperren gedroht.

„Am Samstag verabreden sich die Menschen ja traditionell miteinander, weil sie frei haben“, sagte Braun. „Aber das geht abseits der Kernfamilie derzeit nun einmal leider nicht. Das muss jetzt eingestellt werden. Geschieht das nicht, kann es passieren, dass auch in den Bundesländern weitergehende Maßnahmen beschlossen werden, obwohl wir das eigentlich vermeiden wollen.“

7.48 Uhr: Jeder Zweite laut Umfrage in Sorge vor Corona-Infektion

Knapp die Hälfte der Wahlberechtigten ist einer aktuellen Umfrage zufolge besorgt, dass sie oder ein Familienangehöriger sich mit dem neuartigen Coronavirus infizieren.

6.43 Uhr: Ärztepräsident warnt vor Überforderung

Vor neuen Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise hat die Bundesärztekammer vor einer Überforderung der Bürger gewarnt.

"Ich glaube nicht, dass wir das, was wir jetzt tun, monatelang fortführen können", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Ängste und Sorgen würden die Menschen psychisch überfordern."

6.07: Von der Leyen kritisiert Grenzstaus

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigt sich besorgt über die Megastaus wegen der neuen Grenzkontrollen in Europa. Tausende Menschen seien gestrandet, sagte von der Leyen in Brüssel. "Insbesondere der Stau im Güterverkehr führt dazu, dass Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter viel zu spät ihr Ziel erreichen."

6.05 Uhr: Bielefeld verzichtet auf Beiträge und Gebühren

Oberbürgermeister Pit Clausen wird dem Rat der Stadt vorschlagen, zunächst bis Ende April den Besuchern des Theaters, der Konzerte in der Oetkerhalle oder der VHS die Kosten für die ausgefallenen Veranstaltungen zu erstatten. Das gilt auch für die ausgefallenen Kurse der Musik- und Kunstschule. Auch Elternbeiträge in der Kita und der OGS sollen nicht erhoben werden.

5.57 Uhr: Kaum Bewegung, kein Sport: Gesundheit von Kindern noch nicht bedroht

Trotz des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus und möglicher Ausgangssperren müssen Eltern sich noch keine Sorgen wegen mangelnder Bewegung ihrer Kinder machen. „Kinder sind dauernd in Bewegung - zum Leidwesen der Eltern“, sagte Tilman Kaethner, Kinderarzt aus Nordenham im Landkreis Wesermarsch und Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Gehe das nicht, sei das zwar objektiv nicht gesund, für ernste gesundheitliche Konsequenzen bei Kindern dürfte aber die erwartbare Zeit des Stillstands im Land zu kurz sein.

5.40 Uhr: New York wird US-Zentrum in Corona-Krise

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in New York vervierfachte sich seit Dienstag auf fast 4000 - vor allem wegen deutlich mehr Tests. Das Gesundheitssystem der Millionenmetropole scheint mäßig vorbereitet. Der Gouverneur wählt drastische Worte.

Donnerstag, 19. März:

21.28 Uhr: Freiburg erlässt eingeschränkte Ausgangssperre

Die Stadt selbst sprach von einem Betretungsverbot für öffentliche Orte, das vom 21. März bis 3. April gelten soll. Mit dieser einschneidenden Maßnahme solle die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Anlass sei die dramatische Lage der angrenzenden französischen Region Grand-Est, zu der auch das Elsass gehört.

Das Haus oder die Wohnung soll nur noch für dringende Angelegenheiten verlassen werden. Wer sich im Freien aufhalten möchte, dürfe das nur allein, zu zweit oder mit Personen, die im eigenen Haushalt lebten. Von allen anderen Personen sei ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Man dürfe aber weiterhin zur Arbeit oder zum Arzt gehen sowie Lebensmittel einkaufen. Die gegenwärtigen Beschränkungen würden vorerst für zwei Wochen gelten.

19.30 Uhr: fast 600 Menschen in OWL infiziert

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist in Ostwestfalen-Lippe auch am Donnerstag stark gestiegen. Vereinzelt gibt es auch bereits Heilungserfolge. Weiter unten die aktuellsten verfügbaren Angaben der Gesundheitsämter im Überblick. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken!

18.25 Uhr: Italien meldet mehr Tote als China bei Coronavirus-Pandemie

Italien hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr Todesfälle als China gemeldet und ist damit das Land auf der Welt mit den meisten offiziell gemeldeten Toten. Bisher seien 3405 mit dem Erreger infizierte Menschen gestorben, teilte der Zivilschutz am Donnerstag in Rom mit. Inwieweit die offizielle Statistik in China die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer dort ist, ist allerdings unklar. So hatte China mehrfach mit Änderungen bei der Zählweise der Infektionen für Verwirrung bei internationalen Beobachtern gesorgt. Auch in Italien wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet.

16.59 Uhr: Produktionsengpässe bei Corona-Tests

Die zur Zeit vorhandene Zahl der Coronavirus-Tests reicht nach Angaben der Pharmaindustrie nicht aus, um wie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen weitreichende Tests durchzuführen. «Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem», sagte der Chef der Schweizer Pharmafirma Roche, Severin Schwan, am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz des Dachverbands der Pharmafirmen, IFPMA. «Es ist wichtig, dass die Tests zunächst für Risikopatienten und solche mit Krankheitssymptomen sind. Breites Testen ist einfach nicht möglich.» Roche hatte als eine der ersten Firmen Mitte März eine US-Zulassung für einen hochautomatisierten Coronavirustest bekommen. Damit können innerhalb von 24 Stunden bis zu 4000 Proben auf das Virus Sars-CoV-2 getestet werden. Andere Firmen sind nachgezogen. Die Kapazitäten würden stündlich hochgefahren, sagte Severin. Auf Monatsbasis stünden inzwischen Tests im zweistelligen Millionenbereich zur Verfügung.

16.46 Uhr: mehr als 13.900 Coronavirus-Nachweise in Deutschland - 44 Tote

In Deutschland sind bislang mehr als 13.900 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 4700, Bayern mit mehr als 2200 und Baden-Württemberg mit mehr als 2180 Fällen. 44 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, zwei weitere Deutsche nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

16.44 Uhr: Fürst Albert II. von Monaco positiv auf Coronavirus getestet

Der Gesundheitszustand des 62-Jährigen gebe aber keinen Grund zur Sorge, teilte der Fürstenpalast am Donnerstag mit. Er habe sich zu Beginn der Woche einem Test auf das neuartige Coronavirus unterzogen. Der Fürst setze seine Arbeit im Büro seiner Privatwohnung fort und stehe in ständigem Kontakt mit den Mitgliedern seines Kabinetts und seinen engsten Mitarbeitern, hieß es in der Mitteilung.

15.42 Uhr: Regierung erwartet etwa 2,35 Millionen Kurzarbeiter

In der Bundesregierung geht man davon aus, dass rund 2,35 Millionen Beschäftigte aus konjunkturellen oder saisonalen Gründen Kurzarbeitergeld bekommen werden.

15.25 Uhr: Laschet mahnt: Ausgangssperren weiter möglich

Trotz aller Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus sind in Nordrhein-Westfalen weiterhin auch Ausgangssperren möglich. „Jeder Einzelne hat es in der Hand zu verhindern, dass es Ausgangssperren gibt“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.

Die Landesregierung analysiere, ob sich die Infektionskurve angesichts der zahlreichen Maßnahmen abflachen werde. Das werde „nicht heute, nicht morgen und nicht am Wochenende“ erreicht sein, sagte Laschet. Schon jetzt ruhe das öffentliche Leben, und die Grundrechte der Bürger seien stark eingeschränkt worden. „Aber wenn man eine Maßnahme angepackt hat, muss man sie auch mal wirken lassen, ehe man über die dritte und vierte Stufe nachdenkt.“ Das sei im übrigen auch die Haltung aller Bundesländern und der Kanzlerin.

14.50 Uhr: England verlängert Fußballpause bis zum 30. April

Die durch die Coronakrise bedingte Fußballpause in England wird verlängert. Der englische Fußballverband FA gab am Donnerstag bekannt, dass der Ball bis mindestens zum 30. April ruhen werde. Darauf einigte sich die FA mit der Premier League, der für die unteren Ligen zuständigen EFL sowie der Professionellen Spielergewerkschaft und dem englischen Trainerverband.

14.09 Uhr: alle 16 Minuten ein Coronavirus-Toter in Madrid

In der besonders heftig von der Coronakrise betroffenen Region rund um die spanische Hauptstadt Madrid ist allein am vergangenen Montag alle 16 Minuten ein Mensch an dem Virus gestorben. Innerhalb von 24 Stunden habe es 88 Todesfälle rund um die Millionenmetropole gegeben, rechnete die Zeitung «El País» unter Berufung auf die Behörden vor. Die Region Madrid ist ganz besonders von dem Virus betroffen. Bis zum Donnerstag kletterte die Zahl der landesweit Infizierten weiter um 25 Prozent auf mehr als 17.000, rund 6700 davon in Madrid. 767 Patienten sind mittlerweile im ganzen Land an Covid-19 gestorben. Seit dem Wochenende herrscht eine Ausgangssperre.

13.44 Uhr: Länderchefs drohen mit Ausgangssperre

In Deutschland wächst die Sorge, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus nicht schnell genug eindämmen lässt, weil die Bürger ihr Leben nicht konsequent ändern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) drohten am Donnerstag offen mit Ausgangssperren, falls sich die Menschen nicht an die dringend notwendigen Einschränkungen des sozialen Lebens halten.

13.34 Uhr: Deutsche Bahn will Lebensmittel auf Güterzügen transportieren

Die Coronakrise setzt Spediteure unter Druck: Hamsterkäufe, Staus an den Grenzen und Lastwagenfahrer in Quarantäne machen ihnen zu schaffen. Der Güterverkehr auf der Schiene will einspringen. Angesichts der angespannten Liefersituation bei Alltagsprodukten hat die Güterverkehrschefin der Deutschen Bahn, Sigrid Nikutta, d eshalb für mehr Transporte auf der Schiene geworben.

12.48 Uhr: "Letzter Appell an Vernunft" - Medien-Echo zu Merkel-Rede

Die Kanzlerin hat sich in der Corona-Krise mit einer Fernsehansprache an die Bürger gewandt, die in dieser Form beispiellos ist. Das Echo ist groß. Auch viele Medien bemühen Superlative. Eine Presseschau.

12.31 Uhr: Firma spendet nach Corona-Absage Hotelzimmer für Obdachlose

Eine US-Firma hat in Essen Hotelzimmer für Obdachlose gespendet, die sie durch eine Coronavirus-bedingte Absage nicht mehr selbst nutzen konnte. Vier Obdachlose hätten dank der Aktion vergangene Woche eine Nacht in einem Geschäftshotel übernachten können. Sie hätten sich „unheimlich gefreut“ über die lange entbehrte Privatsphäre, das saubere Bett und die heiße Dusche, sagte eine Caritas-Sprecherin. Die Essener Bahnhofsmission hatte den Kontakt hergestellt. Spender war der Toilettensitzhersteller Bemis, der die Zimmer für die - später abgesagte - Sanitärmesse SHK in Essen reserviert hatte.

11.20 Uhr: Regierung plant milliardenschweres Hilfspaket für Solo-Selbständige

Die Bundesregierung plant in der Coronakrise ein Hilfspaket von über 40 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet. Zuvor war in den Regierungskreisen die Rede von einem Volumen von bis zu 50 Milliarden Euro gewesen.

10.42 Uhr: Grünen-Politiker Özdemir positiv getestet

Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 54-Jährige veröffentlichte am Donnerstag auf Instagram ein Video, in dem er sagte, es gehe ihm «sehr gut». Er wolle seine Ansteckung öffentlich machen, «um deutlich zu machen, dass sich jede und jeder von uns anstecken kann». Der Bundestagsabgeordnete rief dazu auf, zu Hause zu bleiben und die Lage ernst zu nehmen. «Es geht jetzt darum, alle anderen zu schützen», sagte er. «Bitte bleibt zu Hause.» Er selbst habe sich schon vor dem Testergebnis freiwillig weitgehend in Quarantäne begeben und müsse jetzt nicht mehr viel ändern.

10.40 Uhr: kein weiterer Corona-Fall beim SC Paderborn

Nachdem sich Luca Kilian als erster Bundesligaspieler mit dem neuen Coronavirus angesteckt hatte, kann der SC Paderborn für die 45 weiteren Spieler und Mitglieder des Funktionsteams Entwarnung geben. „Niemand hat sich infiziert", teilte der Verein am Donnerstag mit. Mehr hier.

10.13 Uhr: Zweitliga-Mannschaftsarzt: Knallharte Ausgangssperre sinnvoll

Der Mannschaftsarzt des Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden hat sich angesichts der Coronavirus-Krise und eines infizierten Spielers seines Vereins für schärfere Maßnahmen ausgesprochen. „Ich halte es für sinnvoll, eine knallharte Ausgangssperre einzuführen, um die Infektionskette zu unterbrechen. Sonst schleppen wir das Problem über Monate mit uns rum“, sagte Tammo Quitzau dem Fachmagazin „Kicker“ in einem Interview (Donnerstag).

Bei dem hessischen Verein war der 20 Jahre alte Außenverteidiger Tobias Mißner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf die Frage, ob er es für realistisch halte, dass die Fußballsaison bis Juni zu Ende gespielt werden könne, antwortete Quitzau: „Das hängt sehr von den Maßnahmen ab, die jetzt beschlossen werden, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Es ist nicht ausgeschlossen.“

10.03 Uhr: Corona-Hilfe geht in Bielefeld an den Start

Mit einem groß angelegten Projekt will die Stiftung Solidarität von diesem Donnerstag an in der Corona-Krise eine Hilfe auf die Beine stellen. Die „Solidarische Corona-Hilfe Bielefeld“ soll Menschen unterstützen, die sich nicht selbst versorgen können und vernetzt sie mit denjenigen, die helfen möchten.

10.01 Uhr: Umsatzausfälle in Reisebranche wegen Corona in Milliardenhöhe

Die Coronavirus-Krise belastet die deutsche Reisebranche mit milliardenschweren Umsatzausfällen. Nach Hochrechnungen des Branchenverbandes DRV summiert sich der Ausfall bei Veranstaltern und Reisebüros allein bis Ende April auf mehr als 4,8 Milliarden Euro. Der Finanzbedarf werde weiter steigen, wenn die Krise andauere, warnte der DRV am Donnerstag.

9.11 Uhr: EZB legt Notkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro auf

Die EZB will die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern. Dafür kündigt sie ein Hunderte Milliarden schweres Notkaufprogramm an - mit Spielraum nach oben.

8.55 Uhr: Wie der Staat der Wirtschaft helfen will

Etliche Geschäfte, Kinos, Freizeiteinrichtungen und Cafés geschlossen, Restaurants mit stark eingeschränktem Betrieb, die Produktion in Werkshallen eingestellt, leere Büros und abgesagte Veranstaltungen: Die Folgen der Corona-Krise treffen viele Unternehmen und Beschäftigte mit voller Wucht – und lassen Existenzängste aufkommen. Der Staat hat umfangreiche Unterstützung versprochen mit dem Ziel, dass wegen Corona kein Unternehmen aufgeben muss und kein Arbeitsplatz verloren gehen soll. Bislang gibt es statt Geld und Hilfen vor allem aber viele Fragen. Die vier Kernpunkte der Hilfen und deren konkrete Bedeutung für Firmen und Beschäftigte im Überblick.

Mittwoch, 18. März:

20.27 Uhr: fast 14.000 Infektionen in Spanien - 600 Tote

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in Spanien am Mittwoch um etwa 2000 auf fast 14.000 (13.716) gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden sei die Zahl der Toten von 525 auf 598 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Nach Italien ist Spanien das Land in Europa, das derzeit am stärksten von der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen wird. Am stärksten betroffen ist in Spanien die Region Madrid. Dort hatten die Behörden bis Mittwochabend mehr als 5600 Menschen gezählt, die sich mit dem Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben. Die Zahl der Toten lag bei 390.

18.30 Uhr: Kanzlerin Merkel appelliert an die Bürger

«Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.» Mit einem eindringlichen Appell hat Bundeskanzlerin Angela Merkel alle Bürgerinnen und Bürger zu Solidarität und Disziplin im Kampf gegen das Coronavirus gemahnt. «Das ist eine historische Aufgabe, und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen», sagte Merkel am Mittwoch in einer Fernsehansprache zur Coronakrise. «Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an», machte die Kanzlerin den überaus großen Ernst der Lage deutlich. Es sei dringend notwendig, dass die sozialen Kontakte auf ein Minimum heruntergefahren werden, damit sich das Virus nicht zu schnell ausbreite. (Hier geht es zum Wortlaut der Rede.)

18.00 Uhr: mehr als 480 Menschen in OWL infiziert

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist in Ostwestfalen-Lippe auch am Mittwoch weiter gestiegen. Die aktuellsten verfügbaren Angaben der Gesundheitsämter im Überblick. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken!

17.17 Uhr: Bundestag will nächste Woche zusammenkommen - wohl verkleinert

Der Bundestag will in der kommenden Woche trotz der Corona-Pandemie zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammenkommen. Darauf hätten sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen am Mittwoch in einer Telefonkonferenz geeinigt, teilte ein Sprecher im Anschluss auf Anfrage mit. «Eine Änderung der Präsenztage ist nicht vorgesehen.» Die Fraktionen stimmten aber untereinander für die Plenarsitzungen und Ausschussberatungen geeignete Maßnahmen ab, «um das Infektionsrisiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren», sagte der Bundestagssprecher weiter.

17.00 Uhr: mehr als 10.000 Coronavirus-Nachweise in Deutschland - 28 Tote

In Deutschland sind bislang mehr als 10.000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit rund 3800, Bayern mit knapp 1800 und Baden-Württemberg mit mehr als 1600 Fällen. 28 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, zwei weitere Deutsche nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

15.22 Uhr: Eurovision Song Contest abgesagt

Der für Mitte Mai geplante Eurovision Song Contest (ESC) ist abgesagt. Der Organisator, die Europäische Rundfunkunion (EBU) in Genf, teilte diese Entscheidung am Mittwoch mit. Grund ist die Unsicherheit für die Planungen durch das neuartige Coronavirus. Das internationale Musikevent hätte vom 12. bis 16. Mai im niederländischen Rotterdam stattfinden sollen. Ein neues Datum wurde zunächst nicht genannt. Für Deutschland hätte der Sänger Ben Dolic mit dem Lied «The Violent Thing» antreten sollen.

15.15 Uhr: Ansturm auf Kurzarbeitergeld in Coronakrise

Die Arbeitsagenturen verzeichnen eine sehr hohe Nachfrage nach dem neu beschlossenen Kurzarbeitergeld. Viele Firmen wollen angesichts der Maßnahmen gegen das Coronavirus erstmals Kurzarbeitergeld beantragen.

14.40 Uhr: Familienfeste und das Virus

Konfirmationen und Erstkommunionen werden verschoben, Trauungen, Taufen und Beerdigungen sind, wenn überhaupt, nur noch in kleinem Rahmen erlaubt: Die Eindämmung des Coronavirus’ wird in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, massive Auswirkungen auch auf diesen Bereich des gesellschaftlichen Lebens haben. Einblicke aus dem Kreis Herford.

14.35 Uhr: Deutsche Fußball-Nationalmannschaft spendet 2,5 Millionen Euro

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr als zwei Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und ihre Fans aufgerufen, sich ebenfalls zu engagieren. „Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen - wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro“, sagte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer (33) am Mittwoch in einem Instagram-Video der DFB-Auswahl. „Wir alle sind ein ganz großes Team, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft. Das merkt man in Zeiten wie diesen“, ergänzte der Keeper des FC Bayern München.

14.25 Uhr: WESTFALEN-BLATT-Redakteur berichtet im Video aus Spanien

Gebucht waren ursprünglich zwei Wochen Gomera. Mittlerweile befindet sich WESTFALEN-BLATT-Redakteur Andreas Schnadwinkel auf Teneriffa. Von dort schildert er, wie die Situation auf der Ferieninsel ist. In Spanien wurde wegen der Coronavirus-Pandemie eine Ausgangssperre verhängt.

14.15 Uhr: Helfen, streamen, improvisieren: So trotzt das Land Corona

Konzerte und Clubabende im Internet, Online-Unterricht und Fußballfans, die beim Einkaufen helfen. So sehr das Coronavirus den Alltag auch einschränkt: In der Not entstehen auch Solidarität und gute Ideen.

Schritt für Schritt fährt Deutschland runter. Die Schulen sind zu, viele Spielplätze und Läden auch, die Restaurants schließen früh - und seit Dienstagabend ist klar: Nicht-EU-Bürger dürfen nicht mehr ins Land.

13.21 Uhr: Einzelhandel in NRW muss schließen

Am späten Dienstagabend teilte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW mit, dass der Einzelhandel in NRW ab Mittwoch grundsätzlich geschlossen wird.

13.15 Uhr: Impfstoff gegen Coronavirus laut RKI im Frühjahr 2021 realistisch

Das Robert-Koch-Institut hat Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus gedämpft. „Ich persönlich schätze es als realistisch ein, dass es im Frühjahr 2021 sein wird“, sagte Präsident Lothar Wieler am Mittwoch. Alles, was bürokratisch machbar sei, müsse getan werden. Klinische Testphasen aber könne man nicht verkürzen. „Wir müssen ein Sicherheitsprofil haben. Impfstoffe können ja Nebenwirkungen haben.“ Zuvor hatte Dietmar Hopp, Miteigentümer des Tübinger Pharmaunternehmens CureVac, davon gesprochen, möglicherweise bereits im Herbst einen Impfstoff liefern zu können.

11.50 Uhr: Wirtschaft stabilisieren - schnelle Maßnahmen zentral

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft als zentral in der Coronavirus-Krise bezeichnet. Altmaier sagte am Mittwoch in Berlin, er begrüße es daher ausdrücklich, dass die staatliche Förderbank KfW ihre Verfahren weiter straffe und bündele. „Anträge für die am vergangenen Freitag beschlossenen Hilfskredite sind ab sofort möglich und werden zügig bearbeitet. Das ist ein gutes Signal.“

11.39 Uhr: Mindestabstände in Supermärkten sollen sichergestellt werden

Zum Schutz vor möglicher Ansteckung mit dem Coronavirus in Supermärkten fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Sicherstellung von Mindestabständen zwischen den Kunden. Er verwies auf Dänemark, wo Klebeetiketten auf dem Boden dabei helfen sollen, dass Kunden an den Kassen ausreichend Abstand zueinander halten. Eine derartige Lösung sei wichtig, sagte Söder am Mittwoch bei einem Besuch eines Supermarkt-Logistikzentrums in Eitting bei München. Abgesehen davon betonte Söder, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sei gesichert

10.15 Uhr: Leser fragen, Experten antworten

Soll ich meinen Arzttermin absagen? Kann der Postbote mir das Corona-Virus ins Haus bringen? Es gibt Fragen, auf die die Internetseite des Robert-Koch-Instituts keine Antworten gibt. Die Redaktion hat deshalb Experten gebeten, Fragen von Lesern zu beantworten, und wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Rate gezogen. Mehr hier!

9.05: Diese Geschäfte dürfen weiter öffnen

Am späten Dienstagabend hat das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen präzisiert, welche Geschäfte wegen des Coronavirus nicht schließen müssen.

Weiterhin öffnen darf, wie schon vorher bekannt gegeben, der gesamte Einzelhandel für Lebensmittel. Welche Geschäfte außerdem öffnen dürfen, lesen Sie hier.

7.37 Uhr: Boateng jongliert Toilettenpapier - und fordert Kumpels heraus

Toilettenpapier statt Champions League: Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng nimmt die Zwangspause im europäischen Fußball auch mit Humor. Bei Instagram stellte der 31 Jahre alte Innenverteidiger vom FC Bayern ein Video online, in dem er statt eines Fußballs eine Rolle Toilettenpapier jongliert. Der Hygieneartikel ist in der Coronavirus-Krise in Deutschland zum Symbol der Hamsterkäufe geworden - in etlichen Supermärkten ist er ausverkauft.

6.56 Uhr: Schwieriges Geschäft mit der Liebe in Zeiten von Corona

Die Liebe hat es schwer in den Zeiten des Coronavirus - zumindest die käufliche. Bordelle müssen schließen, Escort-Services vermitteln zum Teil keine Damen mehr. Doch besonders dramatisch ist die Situation für die Prostituierten. «Die Frauen verdienen kein Geld mehr», sagte Hedwig Christ von der Nürnberger Beratungsstelle Kassandra der Deutschen Presse-Agentur. Seit Anfang der Woche riefen dort ständig verunsicherte Frauen an, die nicht mehr wüssten, wie es weiter gehen soll. Viele der Prostituierten wohnen auch in den Bordellen und können jetzt keine Miete mehr bezahlen. Rund 32.800 gemeldete Prostituierte arbeiteten Ende 2018 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland. Etwa 90 bis 95 Prozent der Frauen stammten aus dem Ausland, der Großteil davon aus Osteuropa, sagte Christ.

6.43 Uhr: Erster NHL-Spieler mit Coronavirus infiziert

In der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Ein namentlich nicht genannter Spieler der Ottawa Senators sei positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte der Club aus der Hauptstadt Kanadas am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Er habe leichte Symptome und sei in Quarantäne. Seine Mitspieler sollen deswegen ebenfalls in der Selbstisolation bleiben. Die Senators haben vor der Unterbrechung in der NHL wegen der weltweiten Coronavirus-Pandemie zuletzt in Los Angeles gegen die Kings gespielt. Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm arbeitet dort als Assistenztrainer.

5.30 Uhr: Raumnot beim DRK-Blutspendedienst

Die Schließung von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden stellt den DRK-Blutspendedienst vor ein neues Problem: Vielerorts fehle es an geeigneten Räumen, um Blutspenden zu sammeln, sagte ein Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West, der für Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie für Nordrhein und Westfalen-​Lippe zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich appellierte er an die Verantwortlichen, Räumlichkeiten für diese essenzielle Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Dafür führe man derzeit auch vielerorts Gespräche. Es müsse klar sein, dass Blutspendetermine nicht mit Schützenfesten und anderen Freizeitveranstaltungen gleichzusetzen seien. Vielmehr handele sich hierbei um Zusammenkünfte, die dringend gebraucht würden.

3.58 Uhr: Hopp macht Hoffnung auf Corona-Impfstoff im Herbst

Das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac kann nach Einschätzung seines Miteigentümers Dietmar Hopp möglicherweise bereits im Herbst einen Impfstoff liefern. «Bei positivem Verlauf könnten wir ungefähr im Frühsommer mit klinischen Tests beginnen», sagte der SAP-Gründer und Mäzen des Fußball-Bundesligisten Hoffenheim der «Bild»-Zeitung. Weil der Druck enorm hoch sei, sollte es mit der Genehmigung durch die Behörden schneller gehen als in anderen Fällen. «Wir wären also in der Lage, den Impfstoff im Herbst zu liefern», sagte Hopp.

Dienstag, 17. März:

20.46 Uhr: 400 Menschen in OWL infiziert

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist in Ostwestfalen-Lippe auch am Dienstag weiter gestiegen. Die aktuellsten verfügbaren Angaben der Gesundheitsämter im Überblick. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken!

20.20 Uhr: Deutschland setzt sofortige Einreiserestriktionen um

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine umgehende Umsetzung der Einreisebeschränkungen für Nicht-EU-Bürger nach Deutschland zugesagt. «Deutschland wird das sofort umsetzen», sagte Merkel am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz nach dem Videogipfel mit ihren EU-Kollegen zum Vorgehen in der Coronavirus-Krise.

19 Uhr: EU ringt um gemeinsame Linie in Coronakrise

Zum zweiten Mal binnen einer Woche haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Dienstag in einem Videogipfel ihr Vorgehen in der Coronavirus-Krise abgestimmt.

Ziel war die Einigung auf einen weitgehenden Einreisestopp in die Europäische Union sowie mehr Koordination der Grenzkontrollen. Auch wollten die Staats- und Regierungschefs den gemeinsamen Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Epidemie aufnehmen.

18.45 Uhr: Notfallplan für Kliniken

Es ist absehbar, dass für die Corona-Infizierten bald mehr Betten und mehr Beatmungsgeräte nötig sind. Ein Notfallplan soll dafür sorgen, dass in den Krankenhäusern nachgerüstet wird.

18.15 Uhr: Schwere Lungenerkrankungen: HDZ bereitet Behandlung vor

Das Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) Nordrhein-Westfalen (NRW) ist in Sachen Coronavirus auf eine zunehmende Versorgung von Patienten mit schweren Lungenerkrankungen vorbereitet. Das Herz- und Diabeteszentrum sei als Hochspezialversorger mit 100 Intensivbetten von insgesamt 500 Planbetten Garant für die Versorgung schwerstkranker Herz-Kreislauf-Patienten in Ostwestfalen-Lippe und weit darüber hinaus.

18 Uhr: Justiz und Gerichte in NRW fahren Betrieb herunter

Die Justiz in Nordrhein-Westfalen fährt den Betrieb wegen der Coronakrise auf das zwingend notwendige Maß herunter und schränkt den Publikumsverkehr ein. Der interne Dienstbetrieb soll aber aufrechterhalten werden. Darauf verständigten sich am Dienstag laut Mitteilung das Justizministerium und Vertreter von Behörden und Gerichten bei einem Gespräch in Düsseldorf. Per Erlass gibt das Ministerium vor, dass Verhandlungen nur durchgeführt werden, wenn sie keinen Aufschub dulden, wie zum Beispiel bei Haftsachen.

17.15 Uhr: Fast 8600 Coronavirus-Nachweise in Deutschland - 23 Tote

In Deutschland sind bislang knapp 8600 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 3300, Bayern mit mehr als 1300 und Baden-Württemberg mit mehr als 1100 Fällen. 23 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, zwei weitere Deutsche nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

14.30 Uhr: Fußball-EM 2021

Die EM 2020 soll wegen des Coronavirus in den Sommer 2021 verschoben werden. Betroffen sind zwölf Gastgebernationen, 24 Teilnehmer und Millionen Fans. Noch ist unklar, wie der Modus aussehen soll.

14.20 Uhr: Spielplätze in NRW geschlossen – Restaurants schließen um 15 Uhr

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen nun auch die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich geschlossen werden, Restaurants sollen bereits um 15.00 Uhr schließen müssen. Das hat das Landeskabinett am Dienstag in Düsseldorf beschlossen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mitteilte. Außerdem stellt NRW 150 Millionen Euro Soforthilfen im Kampf gegen das Virus bereit. Das Geld solle unter anderem helfen, mehr Beatmungsplätze in Krankenhäusern und mehr Schutzkleidung zu beschaffen.

14.15 Uhr. Merz positiv auf Coronavirus getestet

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen“, sagte Merz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der 64-Jährige ergänzte: „Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome. Alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes.“

13.50 Uhr: zwölf Tote in NRW

Im Zuge der Coronakrise sind in Nordrhein-Westfalen bislang zwölf Menschen gestorben. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Die Zahl der Infektionen habe sich in vier Tagen auf 3060 verdoppelt. Die Todesopfer seien alle „schwer vorerkrankte Menschen“ in hohem Lebensalter gewesen, sagte Laumann.

11. 50 Uhr: Robert Koch-Institut stuft Gefährdung für die Bevölkerung in Deutschland nun als „hoch“ ein

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nun als „hoch“ ein. Das sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Als Gründe nannte Wieler steigende Fallzahlen sowie Alarmsignale aus öffentlichen Gesundheitsdiensten und von Kliniken. Zudem gebe es immer mehr Fälle, die nicht mehr auf bekannte Fälle zurückgeführt werden könnten. Wieler appellierte an die Krankenhäuser, ihre Kapazitäten auf Intensivstationen auszubauen.

Bislang hatte das RKI insgesamt von einer „mäßigen“ Gefährdung in Deutschland gesprochen.

11. 50 Uhr: VW setzt Produktion aus

Der Volkswagen-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen.

11.24 Uhr: Urlauber wollen nur noch nach Hause

Gekippt ist die Stimmung auf Teneriffa am Montagnachmittag, als die Hotel-Managerin des Riu Arecas mit einem Megaphon an den Pool kam. „Alle Gäste werden gebeten, auf ihre Zimmer zu gehen und dort zu bleiben.“

10.55 Uhr: Zahl der Corona-Toten steigt in NRW auf zehn

Die Zahl der Coronavirus-Todesfälle ist in Nordrhein-Westfalen auf zehn gestiegen. Zwei ältere vorerkrankte Menschen starben in Aachen und Eschweiler, wie Stadt und Städteregion Aachen am Dienstag mitteilten. Ein etwa 80 Jahre alter Mann aus Aachen sei mehrfach vorerkrankt gewesen. Er starb am Montagabend in einem Aachener Krankenhaus.

Ein über 80 Jahre alter Mann aus Würselen war demnach ebenfalls vorerkrankt. Er starb in einem Eschweiler Krankenhaus. Es sind die ersten Todesfälle in Stadt und Städteregion Aachen. Hier gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 175 nachgewiesene Infektionen. Die Region liegt damit hinter Heinsberg und Köln im oberen Bereich.

10.06 Uhr: Dax gibt Gewinne rasch wieder ab

Der Versuch einer Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag ein rasches Ende gefunden. Der Dax, der in den ersten Handelsminuten um fast fünf Prozent gestiegen war, gab diese Gewinne schnell wieder ab. Zuletzt lag der deutsche Leitindex noch mit 0,25 Prozent leicht im Plus bei 8764,35 Punkten. Schon in den vergangenen Wochen waren Erholungsversuche zumeist rasch in sich zusammengefallen.

9.58 Uhr: Gartenschau in Bad Lippspringe geschlossen

Die Vorsichtsmaßnahmen vor dem Corona-Virus sorgen auch in den Kreiskommunen für weitere Absagen. Das haben die Bürgermeister der Kreiskommunen bekannt gegeben. Die Gartenschau Bad Lippspringe ist von diesem Dienstag an geschlossen. Das betrifft auch das Waldleuchten.

9.29 Uhr: Maas startet Deutschen-Rückholung aus dem Ausland

Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Ingesamt 50 Millionen Euro stellt Bundesaußenminister Heiko Maas zur Verfügung, um tausende Deutsche, die wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen, zurückzuholen.

9.27 Uhr: Mundschutz selbst gemacht - Anleitung im Internet

Die Stadt Essen hat eine Nähanleitung für die Herstellung eines einfachen Mundschutzes veröffentlicht. Das Tragen eines Schutzes könne die Übertragung einer Corona-Infektion reduzieren, heißt es in der Anleitung.

9.02 Uhr: Volkswagen will Produktion wegen Coronavirus aussetzen

Der VW-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es am Dienstag aus dem Betriebsrat in Wolfsburg.

8.41 Uhr: Kritik an Hamsterkäufen

Kunden räumen Supermarktregale leer, andere stehen kopfschüttelnd davor - und Spargelbauern bangen um Erntehelfer aus Osteuropa: Auswirkungen der Coronakrise bekommen zusehends auch Verbraucher und die Landwirtschaft zu spüren.

Über die aktuelle Lage will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) heute gemeinsam mit der Lebensmittelbranche informieren.

8.30 Uhr: Bielefelds Schulen sind dicht - mehr als 50.000 müssen zuhause bleiben

Kurz vor 8 Uhr morgens geht es an der Sudbrackschule für gewöhnlich quirlig zu. 350 Kinder strömen dann in den Unterricht. An diesem Montag sind nur 20 gekommen. Zwölf werden nach Rücksprache mit den Eltern wieder nach Hause geschickt oder abgeholt. Acht Jungen und Mädchen werden bis 12 Uhr von den Lehrerinnen betreut, dann geht es für sie in den offenen Ganztag. So oder so ähnlich ist es am Montag an allen Bielefelder Schulen gewesen. Die Schulschließungen wegen Corona wurden weitestgehend befolgt. Mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche in der Stadt haben zwangsfrei.

8.08 Uhr: Infektionszahlen in Europa

Die aktuellen Zahlen der Infizierten in den von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Ländern in Europa (Stand 17. März, 7.13 Uhr):

Italien: 27.980

Spanien: 9.942

Deutschland: 7.272

Frankreich: 6.650

Schweiz: 2.330

UK: 1.553

Niederlande: 1.414

Norwegen: 1.347

Schweden: 1.121

Belgien: 1.058

Österreich: 1.018

6.53 Uhr: Niedersachsens Innenminister fordert Verbreitung von „Fake News“ zum Coronavirus zu bestrafen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius fordert ein härteres Vorgehen gegen Falschnachrichten und Halbwahrheiten in der Coronakrise. „Fake News zur Versorgungslage in Zeiten der Coronakrise sind brandgefährlich“, sagte der SPD-Politiker dem „Spiegel“. „Sie können Panik, Hamsterkäufe und Konflikte auslösen und sind daher auf das Schärfste zu verurteilen. Daher müssen wir mit Bußgeldern oder sogar Strafandrohungen abschrecken“, verlangte Pistorius.

6.27 Uhr: Handwerker in OWL nur teilweise vom Coronavirus betroffen

Handwerker in OWL sind zum Teil bereits von den Folgen des Coronavirus betroffen. Einige schwer. Andere gar nicht. Und wieder andere wissen es vielleicht noch nicht. Eine Blitzumfrage der Handwerkskammer hat ergeben, dass in Ostwestfalen-Lippe 26 Prozent bereits jetzt betroffen sind. 40 Prozent befürchten Liquiditätsengpässe. 33 Prozent der Betriebe halten es für wahrscheinlich, dass sie Kurzarbeit beantragen müssen.

6.22 Uhr: UEFA berät über die EM-Zukunft - mehr Zeit für die Ligen?

Die Uefa hat zur Krisensitzung an diesem Dienstag gerufen. In mehreren Videokonferenzen wird über die Folgen der Coronavirus-Pandemie beraten. Auf dem Tisch liegen drastische Vorschläge für die EM 2020 und die Europapokal-Wettbewerbe.

5.57 Uhr: Einreisestopps in die EU geplant

Europas Staats- und Regierungschefs debattieren über geplante weitgehende Einreisestopps in die Europäische Union. Unterdessen könnte Deutschland Tausende Staatsbürger aus dem Ausland zurückholen.

Montag, 16. März:

18.45 Uhr: mehr als 300 Infektionen in OWL

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist in Ostwestfalen-Lippe auch am Montag weiter gestiegen. Den aktuellsten verfügbaren Angaben der Gesundheitsämter zufolge gab es am Abend mehr als 300 Infektionen, die sich wie folgt auf Bielefeld und die Kreise verteilen. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken!

16.58 Uhr: Bund und Länder beschließen drastische Einschränkungen

Eine Vielzahl von Geschäften soll geschlossen, Gottesdienste sowie Treffen in Vereinen verboten und Spielplätze gesperrt werden, wie aus einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervorgeht. Ziel sei es, soziale Kontakte im öffentlichen Bereich weiter einzuschränken. Die Maßnahmen sollen ab sofort gelten. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen allerdings offen bleiben.

16.47 Uhr: Mehr als 2000 Metro-Mitarbeiter arbeiten zuhause

Nach der Bestätigung einer Corona-Infektion bei einem Mitarbeiter der Metro sollen mehr als 2000 Beschäftigte des Handelskonzerns für 14 Tage von zuhause aus arbeiten. Das teilte der Handelsriese am Montag mit. Die Metro AG hatte bereits am vergangenen Freitag – vor Bekanntwerden des aktuellen Infektionsfalls – alle Mitarbeiter am Unternehmens-Campus vorsorglich aufgefordert, eine Woche lang von zuhause aus zu arbeiten und den Besuch in der Hauptverwaltung nach Möglichkeit zu vermeiden. Diese Regelung sei nun um eine Woche verlängert worden, berichtete das Unternehmen.

14.50 Uhr: Sparkassen bezeichnen Bargeldversorgung als sicher

Die Versorgung mit Bargeld sowie alle weiteren Finanzdienstleistungen sind dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zufolge während der Coronavirus-Krise sichergestellt. Die Bargeldversorgung und die Zahlungssysteme sind und bleiben funktionsfähig, wie DSGV-Präsident Helmut Schleweis am Montag in Berlin versicherte. Sollte es in den kommenden Stunden zur Schließung einzelner Filialen kommen, «geht dies ausschließlich auf eine Neugruppierung der Kräfte oder Absprachen mit örtlichen Behörden zum Gesundheitsschutz zurück», hieß es. Verbrauchern werde empfohlen, für tägliche Zahlungen verstärkt die Giro- oder Kreditkarte sowie das Handy zu nutzen.

14.41 Uhr: Kreis Heinsberg sucht medizinisches Personal

Der Kreis Heinsberg will Menschen, die früher im medizinischen Bereich gearbeitet haben, als potenzielle Helfer im Fall einer Verschlimmerung der Corona-Krise einspannen. Man wolle mit einem Aufruf zum Beispiel ehemalige Krankenschwestern, die nun in einem anderen Beruf arbeiten, erreichen, sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Montag in einem Facebookvideo. Auch medizinisches Personal, das nicht mehr im Dienst ist, solle aufgerufen werden, Kontaktdaten zu hinterlassen. So wäre man für einen «Tag X» vorbereitet, sagte Pusch. Er wolle «italienische Verhältnisse» vermeiden, so der Landrat.

14.24 Uhr: Stadt Essen veröffentlicht Nähanleitung für einfachen Mundschutz

Die Stadt Essen hat eine achtseitige Nähanleitung für die Herstellung eines einfachen, wiederverwendbaren Mundschutzes veröffentlicht. Das Tragen eines Schutzes könne die Übertragungswege einer Coronavirus-Infektion reduzieren, heißt es in der Anleitung. «Es ist sinnvoll, bei jeder Begegnung insbesondere mit Risikopersonen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um die Verteilung von Tröpfchen zu verhindern.» Die Stadt empfahl solch einen Schutz vor allem Pflegedienstmitarbeitern und pflegenden Angehörigen. Zur Anfertigung werden kochfeste Baumwolle und ein Draht zum Fixieren im Nasenbereich benötigt. Die Anleitung setzt außerdem Nähutensilien wie Nähmaschine, Schere oder Bügeleisen voraus. Nach Benutzung soll der Mundschutz gewaschen und getrocknet werden. Die Stadt betont in der Anleitung, dass der selbst gemachte Schutz weder geprüft noch zertifiziert sei. Er solle nur als sinnvolle Alternative dienen, wenn im Handel keine mehr zu bekommen seien.

13.09 Uhr: weitere Todesopfer in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Coronavirus-Todesfälle auf acht gestiegen. Nach den sechs bis Sonntagabend bekannten Fällen sind in der Nacht auf Montag im Kreis Heinsberg zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion gestorben. Eine 94-jährige Heinsbergerin mit Vorerkrankungen sei an einer Lungenentzündung im Krankenhaus Heinsberg gestorben, berichtete der Kreis am Montag. Im Krankenhaus Erkelenz verstarb eine 81-jährige Patientin aus Heinsberg, ebenfalls an einer Lungenentzündung durch eine Coronavirusinfektion. «Sie war ebenfalls durch Vorerkrankungen bereits gesundheitlich belastet», hieß es. Damit sind allein im Kreis Heinsberg insgesamt bereits sechs Coronatote zu beklagen. Außerdem starb in Essen und in Düsseldorf jeweils eine infizierte Person.

12.35 Uhr: Zwei Meter Mindestabstand in Restaurants

Die Landesregierung in NRW hat ihre Einschränkungen für Restaurants und Hotels sowie Bibliotheken konkretisiert: Demnach gilt ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Tischen, zudem müssen Hygieneregeln ausgehängt werden und Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Die Regelung gilt seit Montag.

12.15 Uhr: 2500 Infizierte in NRW

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter stark gestiegen und hat fast die Marke von 2500 erreicht. Am Montag (Stand 10 Uhr) gab es 2493 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Sonntagvormittag (Stand 11.30 Uhr) waren es 2100 Fälle und damit rund 400 weniger.

12 Uhr: Bürgermeister infiziert: Rathaus Schloß Holte-Stukenbrock geschlossen

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr ist mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Schloß Holte-Stukenbrock ist auf sechs gestiegen (Stand 16. März, 10 Uhr). Das Rathaus bleibt deshalb ab sofort geschlossen. In dringenden Fällen können Bürger die Telefonnummern 05207/8905324 oder 05207/8905124 wählen. Im Kreis Gütersloh gibt es inzwischen 71 Infizierte. Im Bürgerportal erhalten die Bürger online alle wichtigen Informationen rund um das Rathaus und zu Online-Dienstleistungen.

11 Uhr: Notenbanken stemmen sich mit Notfallmaßnahmen gegen Krise

Führende Notenbanken haben sich am Montag mit neuen Notfallmaßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise gestemmt.

10 Uhr: Verschiebungen von OPs

Die Verschiebung von planbaren Operationen wegen der Coronavirus-Epidemie könnte in Nordrhein-Westfalen mehr als jeden zweiten Eingriff betreffen. Das sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, am Montag im WDR. Für die Krankenhäuser bedeute das eine „gewaltige Herausforderung“. Aktuell seien die Krankenhausleitungen überall im Land damit beschäftigt, ihre Betriebsabläufe umzuorganisieren. Welche Eingriffe ohne Schaden der Patienten um einige Monate verschoben werden könnten, entscheide der behandelnde Arzt. Die Patienten reagierten nach seinem ersten Eindruck „sehr verständnisvoll“, sagte Brink.

Mit der Verschiebung, die bundesweit und vom NRW-Gesundheitsministerium empfohlen worden war, sollen Intensiv-Betten und Beatmungsgeräte für die Behandlung schwer kranker Coronavirus-Patienten frei gehalten werden. Der Beschluss sei nachvollziehbar und werde zügig umgesetzt, versicherte Brink. Allerdings bringe der Verzicht auf so viele Operationen Einnahmeausfälle „in sehr großer Höhe“. Bund und Länder hätten für die ohnehin angespannten Kliniken einen finanziellen Schutzschirm zugesagt. „Ich hoffe, dass das ohne Klein-Klein umgesetzt wird“, sagte Brink.

9 Uhr: neue Info-Seite des Landes NRW

NRW bündelt alle Informationen zur Coronavirus-Epidemie auf einer Website und schaltet ein landesweites Bürgertelefon. Über land.nrw/corona seien alle Entscheidungen der Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar. Das Bürgertelefon ist unter 0211/91191001 erreichbar.

7.30 Uhr: Schulen und Kitas machen dicht

Das hat es so noch nie gegeben: Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließen in Deutschland Tausende Schulen und Kindertagesstätten. Eltern stehen vor einem Dilemma.

7.20 Uhr: Erzbistum Paderborn keine öffentlichen Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen

Das Erzbistum Paderborn hat mit Blick auf die Ausbreitung des Corona-Virus von Montag an und bis auf weiteres, die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen verfügt. Dies betreffe im Besonderen öffentliche Gottesdienste, Tagungen, kirchliche Fortbildungsangebote, öffentliche Gremiensitzungen, Wallfahrten und sonstige Fahrten.

7.15 Uhr: Polizisten infiziert

Zwei Polizisten und eine Polizistin der Kreispolizeibehörde Herford sind – wie berichtet – positiv getestet. Die Beamtin soll sich bei einer Polizeiveranstaltung in Schloß Holte-Stukenbrock angesteckt haben.

6.15 Uhr: US-Notenbank senkt Leitzins fast auf null Prozent

Die Fed reagiert mit einem großen Notfallprogramm auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Ausbreitung. Die US-Notenbank senkt die Zinsen drastisch und kündigt ein Antikrisenpaket an.

6.00 Uhr: Einreiseverbote und strenge Grenzkontrollen

Aus Sorge vor Ausbreitung des Coronavirus wird es an den deutschen Außengrenzen zu fünf Nachbarländern künftig umfassende Kontrollen und Einreiseverbote geben.

Betroffen sind die Übergänge zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und auch Luxemburg, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag angekündigte.

Sonntag, 15. März:

19.50 Uhr: mehr als 240 Infektionen in OWL

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist in Ostwestfalen-Lippe auch am Sonntag weiter gestiegen. Den aktuellsten verfügbaren Angaben der Gesundheitsämter zufolge gab es am Abend mehr als 240 Infektionen, die sich wie folgt auf Bielefeld und die Kreise verteilen. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken!

18.45 Uhr: Klinikum Bielefeld untersagt Besuche von Patienten

Das Klinikum Bielefeld mit seinen drei Standorten Klinikum Bielefeld Mitte, Klinikum Bielefeld Rosenhöhe und Klinikum Halle weist darauf hin, dass ab sofort Patientenbesuche derzeit nicht mehr möglich sind – mit wenigen Ausnahmen.

18.15 Uhr: NRW beschließt gravierende Einschränkungen für den Freizeitbereich

Die Landesregierung hat zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie weitere gravierende Einschränkungen für den Freizeitbereich in Nordrhein-Westfalen beschlossen. „Wir müssen in dieser ernsten Lage die notwendige Versorgung in vollem Umfang sicherstellen. Aber alle Freizeitaktivitäten und nicht unbedingt notwendige sozialen Kontakte müssen unverzüglich vermieden werden. So sehr das für viele Menschen ein Opfer und eine Einschränkung bedeutet, so wichtig ist es jetzt, besonnen, aber auch entschlossen unser Leben zu entschleunigen“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Noch am Sonntag sollen durch Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, wie die Staatskanzlei nach einer Kabinettssitzung mitteilte.

18 Uhr: Spanien abgesagt: Lange Pause für Löw-Team - EM im Dezember?

Auch der DFB ist in Zeiten der Coronavirus-Gefahr gefordert. Krisenmanager Curtius muss die Ligen genauso im Blick haben wie die Nationalelf. Die EM steht vor der Verlegung oder einem Ausfall. Den Test in Spanien sagen die Gastgeber nun auch offiziell ab.

17.40 Uhr: Sechster Coronavirus-Todesfall in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist eine sechster mit dem Coronavirus infizierte Person gestorben. Ein 81-Jähriger, der vor einer Woche positiv auf das Virus getestet wurde, sei am Sonntag gestorben, teilte die Stadt Düsseldorf mit, ohne weitere Details zu nennen.Eine 84-jährige Frau aus Gangelt mit ernsthaften Vorerkrankungen war in der Nacht auf Freitag einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Neuss erlegen, wie der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, zuvor am Sonntag mitgeteilt hatte. Auch in diesem Fall sei die Virus-Infektionsquelle noch unbekannt.

17.05 Uhr: Schleswig-Holstein lässt Touristen nicht mehr auf Inseln

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Schleswig-Holstein Touristen ab Montag 6.00 Uhr nicht mehr auf Inseln in Nord- und Ostsee. Das hat die Landesregierung in Kiel beschlossen, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Telefonkonferenz des Kabinetts mitteilte. Zu den betroffenen Inseln gehören Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn und die Halbinsel Nordstrand. Günther appellierte an mögliche Schleswig-Holstein-Urlauber, Reisen in den Norden zu unterlassen. Für den Montag kündigte der Regierungschef weitergehende Regelungen für den Tourismus in ganz Schleswig-Holstein an.

17.05 Uhr: NRW-Regierung beschließt weitere Maßnahmen im Freizeitbereich

Die Landesregierung hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Noch am Sonntag sollten durch Erlass des Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, teilte die Staatskanzlei mit.

16.26 Uhr: Acht neue Erkrankte im Mühlenkreis – Schulen bieten Notfallbetreuung an

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Sonntagnachmittag neue Fallzahlen bekanntgegeben. Demnach haben sich acht weitere Personen mit COVID-19 infiziert. Die Gesamtzahl der Erkrankten im Mühlenkreis steigt damit auf 55.

15.45 Uhr: Deutschland schließt wegen Corona teilweise Grenzen

Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montagmorgen 8.00 Uhr weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die «Bild-Zeitung» dies berichtet.

15.35 Uhr: Stadt Herford untersagt alle Veranstaltungen

Die Stadt Herford hat am Sonntag mit einer Allgemeinverfügung alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet auch mit weniger als 1.000 Personen untersagt. Dies ist zunächst befristet bis zum 19. April, 24 Uhr.

13.51 Uhr: Kliniken und Uni-Blutspendedienst OWL rufen zur Blutspende auf

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklungen geht die Blutspendebereitschaft deutlich zurück. Um die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Blutkonserven und Blutpräparaten sicherstellen zu können, rufen die Krankenhäuser und Kliniken der Region sowie der Uni-Blutspendedienst OWL zur Blutspende auf. Gerade Notfall- und Krebspatienten sowie Schwerkranke sind auf eine reguläre Versorgung mit Blutpräparaten angewiesen. Blut spenden kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren an den bekannten Stellen.

13.46 Uhr: Löhne schließt städtische Einrichtungen

Auch die Stadt Löhne greift durch. Neben der Musikschule werden von diesem Montag an auch die Jugendkunstschule, die Volkshochschule, das Stadtteilzentrum Raps sowie alle Sporthallen und sämtliche weiteren öffentlichen Veranstaltungs- oder Kulturorte geschlossen bleiben.

13.15 Uhr: Bahn schränkt Regionalverkehr ein - Verzicht auf Ticket-Kontrolle

Die Deutsche Bahn wird in den nächsten Tagen ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Damit reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise, wie eine Sprecherin am Sonntag in Berlin sagte. Die Zahl der Züge werde schrittweise an die sinkende Nachfrage angepasst. Ein „Notfahrplan“ sei das nicht.

13.12 Uhr: Mühlenkreiskliniken verschärfen Besuchsregelung weiter

Zum Schutz der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Mühlenkreiskliniken am Wochenende die Besucherregelung verschärft. Im Johannes Wesling Klinikum, dem Krankenhaus Rahden und dem Krankenhaus Lübbecke sind Besuche nicht mehr möglich. Ausnahmen in entsprechenden Notsituationen sind im Einzelfall möglich. Die Entscheidung trifft der diensthabende Arzt. Auf der Kinderstation im Johannes Wesling Klinikum sind die Eltern als Besuch zugelassen. In den Kreißsälen darf weiterhin eine Person die werdende Mutter bei der Geburt begleiten. Ein Rooming-in nach der Geburt ist leider nicht möglich. Auf den Neugeborenen-Stationen ist der Vater des Kindes als Besuch zugelassen.

13.09 Uhr: Hüllhorsts Bürgermeister ist in Quarantäne

Bürgermeister Bernd Rührup arbeitet seit Samstagnachmittag im Home-Office. Der 53-Jährige hat sich gemeinsam mit Ehefrau und Sohn in seinem Haus in Holsen in Quarantäne begeben. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme. „Wir sind alle topfit“, sagte das Gemeindeoberhaupt am Sonntagmorgen am Telefon.

12.19 Uhr: Eine Mitteilung des Landrats des Kreises Paderborn: Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie

"Im Kreis Paderborn sind insgesamt 36 Menschen positiv auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) getestet worden, Stand: 14. März, 18 Uhr. Das Gesundheitsamt verzeichnet einen Fall in Borchen, einen Fall in der Gemeinde Hövelhof, einen Fall in Salzkotten, vier Fälle in Bad Wünnenberg, acht Fälle in Delbrück und 21 Fälle in der Stadt Paderborn.

Die Landesregierung hat wegen des sich ausbreitenden Coronavirus beschlossen, den Unterrichtsbetrieb an allen Schulen ab kommenden Montag, 16. März, einzustellen. Für kommenden Montag, 16. März, sowie Dienstag, 17. März, sind grundsätzlich Übergangsregelungen vorgesehen. Die Schulen sollen eine Notbetreuung sicherstellen, um Eltern Zeit zu geben, eine Betreuung zu organisieren."

12.16 Uhr: Bestätigte Corona-Fälle in NRW: Zahl steigt auf 2100

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen über die Marke von 2000 gestiegen. Am Sonntag gab es (Stand 11.30 Uhr) 2100 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Samstag waren es zur selben Zeit 1636 Fälle und damit 464 weniger.

10.48 Uhr: Armina-Geschäftsführer appelliert: Geht nur solidarisch

Geschäftsführer Markus Rejek vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld hofft bei der außerordentlichen Versammlung der DFL mit den 36 Profi-Clubs an diesem Montag auf den „Solidaritätsgedanken“.

Das sagte der 51-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Es wird dabei auch um Klubs gehen, um die es derzeit schlechter bestellt ist als um Arminia Bielefeld. Wir haben uns zumindest sportlich etwas erarbeitet, auf das wir stolz sein können: Wir stehen auf Platz eins der Zweiten Bundesliga.“

10.43 Uhr: Kunden kaufen mehr Nudeln und Konserven - Kein Nachschubproblem

Offenkundig als Folge einer Verunsicherung durch die Coronavirus-Krise stellt die Supermarktkette Rewe seit Mittwoch eine deutlich erhöhten Nachfrage fest. Das betreffe vor allem Trockenlebensmittel wie Nudeln und Reis sowie Konserven und Drogerieartikel, teilte ein Sprecher des Konzerns am Samstag in Köln mit. Es gebe aber kein Problem bei der Warenversorgung. Die Hersteller lieferten weiterhin und die Regale würden zügig nachgefüllt.

10.39 Uhr: Köln verbietet alle Veranstaltungen

Köln verbietet wegen der Coronavirus-Epidemie von Sonntag an alle Veranstaltungen. „Wir werden jegliche Veranstaltungen im Kölner Stadtgebiet bis einschließlich 10.4.2020 untersagen“, sagte Stadtdirektor Stephan Keller am Samstag im Rathaus. „Dieses Verbot gilt auch für Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften.“ Geschlossen würden auch alle Kinos und Theater sowie Discos, Clubs und Bars, die Musik und Tanzveranstaltungen anbieten.

10.23 Uhr: Weißes Haus: Trump nicht mit Coronavirus infiziert

US-Präsident Trump war in Kontakt mit Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nach wachsendem öffentlichem Druck unterzog er sich schließlich selber einem Test - dessen Ergebnis das Weiße Haus nun veröffentlicht hat.

9.50 Uhr: Vatikan feiert Ostern ohne Besucher

Wegen der Coronavirus-Epidemie hat der Vatikan alle öffentlichen Veranstaltungen zu Ostern abgesagt. Das Osterfest im Vatikan werde in diesem Jahr ohne Besucher gefeiert, hieß es in einer Mitteilung des Vatikans.

8.49 Uhr: mehr als 21.000 Infizierte in Italien

Ein Überblick der Infektionszahlen der am stärksten betroffenen Länder in Europa (Stand 15. März, 8.33 Uhr). Quelle: Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

Italien: 21.257

Spanien: 6391

Deutschland: 4585

Frankreich: 4481

Schweiz: 1359

UK: 1143

Norwegen: 1090

8.26 Uhr: SC Paderborns Luca Kilian geht es besser

Luca Kilian, der als erster Profi aus der Fußball-Bundesliga positiv auf den Coronavirus getestet wurde, geht es nach zwei Tagen mit Fieber und Schüttelfrost wieder besser. Das berichtete der Sportgeschäftsführer des SC Paderborn, Martin Przondziono, in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Sonntag).

7.55 Uhr: Hälfte der Fußball-Fans für Verschiebung der EM um ein Jahr

Gut die Hälfte aller Fußball-Fans in Deutschland wollen, dass die Europameisterschaft wegen der Ausbreitung des Coronavirus um ein Jahr verschoben wird. Das geht aus einer repräsentativen Online-Umfrage zum Thema „Corona und Fußball“ durch das Meinungsinstituts Bundesliga-Barometer in Kooperation mit Sport1 hervor. Demnach sind 49,1 Prozent der Fans für eine EM im Sommer 2021, eine Komplettabsage befürworten 26,2 Prozent.

7.54 Uhr: Bei 2,2 Millionen Kindern arbeiten Eltern in Vollzeit

Schul- und Kita-Schließungen wegen des Coronavirus betreffen Millionen Arbeitnehmerhaushalte: So sind bei mehr als 2,2 Millionen Kindern bis 16 Jahren bundesweit beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil in Vollzeit beschäftigt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die die Linke im Bundestag angefragt hatte.

7.45 Uhr: Coronavirus zwingt an Heim und Herd

Feste: gestrichen. Konzerte: abgesagt. Sportliche Wettkämpfe: erstmal nicht. Das Leben im Zeichen der Corona-Epidemie ist zunehmend beschränkt auf die eigenen vier Wände. Immer mehr Krisenländer greifen zu drastischen Maßnahmen.

6.30 Uhr: neue Corona-Zahlen aus Paderborn - Appell vom Bürgermeister

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier hat sich am Samstagabend an die Bürger der Stadt gewandt. Hier seine Botschaft im Wortlaut:"Im Kreis Paderborn sind insgesamt 36 Menschen positiv auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) getestet worden, Stand: 14. März, 18 Uhr. Das Gesundheitsamt verzeichnet einen Fall in Borchen, einen Fall in der Gemeinde Hövelhof, einen Fall in Salzkotten, vier Fälle in Bad Wünnenberg, acht Fälle in Delbrück und 21 Fälle in der Stadt Paderborn.Ich appelliere wiederholt eindringlich an private Veranstalter, sich den Empfehlungen der Landesregierung anzuschließen und Veranstaltungen abzusagen. Ich appelliere zudem eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden. Jeder von uns kann und muss seinen Beitrag leisten, dafür sage ich herzlichen Dank!"

Lesen Sie hier die Berichterstattung bis zum 14. März.