Von Jens Brinkmeier

Bielefeld (WB). Der deutsche Fußball war angeblich am „Tiefpunkt“ (DFB-Präsident Fritz Keller) angekommen nach den Vorkommnissen des 29. Februar 2020 im Stadion der TSG 1899 Hoffenheim. In der Tat hatte sich in Sinsheim Beispielloses zugetragen. Nachdem Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp während des Bundesligaspiels zwischen der TSG und Bayern München mehrfach übel beleidigt worden war und die Partie vor dem Abbruch stand, spielten sich die Spieler der beiden Mannschaften in den letzten 13 Minuten nur noch den Ball zu.

Dietmar Hopp. Foto: dpa Dietmar Hopp. Foto: dpa

Per Banner und mit Gesängen hatten einige Bayern-Fans Hopp als „Hurensohn“ tituliert, seit Jahren muss sich der inzwischen 79-jährige Mitgründer des Software-Unternehmens SAP immer wieder Anfeindungen gefallen lassen. Oft wurde Hopp im Fadenkreuz gezeigt, oft setzte er sich mit Anzeigen zur Wehr. Was einige Ultras nur noch mehr anstachelte. „Natürlich weiß ich, dass es in Fußballarenen bisweilen derbe zugeht. Aber es geht doch nicht um eine emotionale Beleidigung im Fußballstadion. Die muss und die kann ich aushalten. Es geht um konzertierte, vorbereitete Aktionen, Plakate und Drohungen. Den Rat, die Ohren auf Durchzug zu stellen, habe ich übrigens viele Jahre beherzigt. Aber nichts hat sich geändert, im Gegenteil. Es wurde massiver“, sagte der Milliardär in dieser Woche in einem auf der Internetseite der TSG veröffentlichten Interview.

Warum ist Hopp Feindbild vieler Ultras?

Aber warum ist Hopp zum Feindbild Nummer eins vieler Ultras geworden? Anfangs wollte er seinem kleinen Verein – für den er früher einmal selbst gespielt hatte – einfach helfen, sportlich etwas erfolgreicher zu sein. Nach einem Abstieg aus der A-Liga sollte es wieder bergauf gehen, die Oberliga war das Ziel. Als die TSG dann schließlich sogar drittklassig war und Hopp es gelang, Ralf Rangnick für sein Projekt zu gewinnen, war der Himmel die Grenze. Rangnick kam im Juni 2006, und von da an bis ins Jahr 2011 investierte Hopp „etwa 230 Millionen Euro“, wie TSG-Geschäftsführer Frank Briel Stellung im selben vereinseigenen Interview erklärte: „Für den Aufbau einer konkurrenzfähigen Mannschaft, einschließlich des Funktionsteams, der medizinischen Abteilung, des Scoutings sowie den Aufbau einer funktionierenden Unternehmensorganisation.“

Dieses Investment sehen viele Fans kritisch, die 50+1-Regel sei ausgehebelt worden, beklagen sie. Ohne sein Geld wäre Hoffenheim nie in der Bundesliga gelandet, und de facto habe Hopp immer noch alleine das Sagen. Für viele Ultras ist der gebürtige Heidelberger das personifizierte Gesicht des Kapitalismus, das es zu bekämpfen gilt. Und das tun sie nun seit Jahren, mit Attacken, die eigentlich nicht zu tolerieren sind. Warum?

Sie sagen, anders könnten sie sich kein Gehör mehr bei den Funktionären, vor allem beim Deutschen Fußball-Bund, verschaffen. Der DFB hatte – noch unter dem früheren Präsidenten Reinhard Grindel – nach langen Verhandlungen die Kollektivstrafen ausgesetzt. Doch mit dem im Februar verfügten zweijährigen Bann von BVB-Fans, die nun erst einmal nicht mehr zu Auswärtsspielen ihrer Dortmunder Borussia nach Sinsheim dürfen, waren diese Strafen zurück – und die Ultras auf den Barrikaden. So kam Hopp wieder ins Fadenkreuz. Der Milliardär war für viele Fans der Schuldige daran, vor dem der DFB kuschte.

Verbände und Fans entfernen sich voneinander

Und noch etwas werfen Ultras dem Verband vor: Beim Spiel am 29. Februar in Sinsheim – Hopp war Zuschauer – gab es zwei Unterbrechungen und viel Aufregung um die primitiven Banner und schlimmen Rufe. So könne es nicht mehr weitergehen, riefen viele Funktionäre. Doch bei rassistischen Vorfällen – Beispiele sind Rufe gegen Herthas Jordan Torunarigha im Pokalspiel beim FC Schalke Anfang Februar oder die Beleidigungen der Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan vor einem Jahr bei einem Länderspiel in Wolfsburg – passierte: nichts. Die Fußballverbände und die Fans entfernen sich wieder voneinander, nachdem es zuvor nach langer Zeit mal wieder Annäherungen gegeben hatte.

Und es gehört auch zur Wahrheit, dass „Hurensohn“-Rufe in deutschen Fußballstadien sich nicht alleine gegen Dietmar Hopp richten. Für viele Hoffenheim-Fans ist Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig oft genug Ziel derselben Verbalattacken gewesen. Das macht die Beleidigungen gegen Hopp natürlich nicht besser.

Der Milliardär sagt: „Ich möchte einfach wie ein normaler Mensch behandelt werden.“ Es steht zu befürchten, dass dies – bezogen auf sein „Verhältnis“ zu vielen Ultras – ein frommer Wunsch bleiben wird. Da wird es wohl auch nichts helfen, dass das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, das zu 80 Prozent Hopp gehört, anscheinend auf einem guten Weg ist, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln . Der 79-Jährige hat Hoffnungen geschürt, eventuell bereits im Herbst einen Impfstoff liefern zu können. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass es wohl eher bis zum Frühjahr 2021 dauert.

Fans trennen Bereiche voneinander

Selbst wenn Curevac es früher schafft und viele Menschen dann Hopps Firma ihr Leben verdanken sollten – viele Fans werden die beiden Bereiche voneinander trennen. Auch die Absage von Hopp an Donald Trump, der den Impfstoff exklusiv für die USA kaufen wollte, ändert daran nichts. Darauf deutet schon allein die Reaktion von Sig Zelt hin. Der ist Sprecher von „ProFans“ und kritisierte gegenüber dem „Kicker“ das Interview mit Hopp und Briel auf der TSG-Webseite – speziell wegen der Aussage des TSG-Mäzens, er wolle den Impfstoff nicht verkaufen, sondern allen Menschen zur Verfügung stellen.

Das sehe „fast so aus wie Greenwashing. Ich finde es ziemlich befremdlich, dass es die TSG Hoffenheim thematisiert, denn das Mäzenatentum von Herrn Hopp hat damit nichts zu tun. Es ist sehr schön, dass ein erfolgreicher Unternehmer seine gesellschaftliche Verantwortung erkennt und danach handelt, aber mit seinem Engagement im Fußball dürfte es nichts zu tun haben. Und wenn doch, dann unterstreicht es nur unsere Kritik, denn dann würden ja doch wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen.”

Man kann es nicht allen recht machen, heißt es. Auf Dietmar Hopp trifft das besonders zu.