Bielefeld (WB/sba/tho/LaRo/mat/paul/ef/dis/igs/jen/dpa). Das Coronavirus verändert die Welt: Deutschlands Grenzen sind teilweise geschlossen. Hunderttausende Betriebe gehen in Kurzarbeit. Es herrscht ein umfassendes Kontaktverbot. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Newsblog.

Kontaktverbot in Deutschland

Schulen und Kitas geschlossen

Virus wird zum Stresstest für die Weltwirtschaft

Veranstaltungen abgesagt oder verschoben

Hotlines, Frage & Antwort, Grafiken: Infos zum Coronavirus

Unter anderem informiert das Bundesgesundheitsministerium an einer Hotline zum Coronavirus. Eine Auswahl an Hotlines finden Sie hier:

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer: 115 ( www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon): 030 346 465 100

Neue Telefonnummer des NRW-Bürgertelefons zum Corona-Virus: 0211/91191001

(montags bis freitags 8 bis 18 Uhr); oder per E-Mail unter corona@nrw.de

Hier gibt es eine Übersicht der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, die alle bestätigen Coronainfektionen und -todesfälle weltweit zeigt.

Und hier gibt es den Überblick der Coronavirus-Infizierten in Deutschland.

Das Robert-Koch-Institut hat Fragen und Antworten rund um den Coronavirus zusammengestellt und aktualisiert diese fortlaufend. Die Übersicht gibt es hier.

Archiv:

Lesen Sie hier Teil 1 des Newsblogs (26. Februar bis 14. März)

und hier Teil 2 (15. März bis 6. April)

NEWSBLOG

Dienstag, 7. April:

19.25 Uhr: Frachtflugzeug mit acht Millionen Schutzmasken aus China gelandet

Ein großes Frachtflugzeug hat acht Millionen Schutzmasken für die Bundesregierung nach Bayern gebracht. Der Jet war am Dienstagmorgen im chinesischen Shanghai gestartet und landete nach einem Zwischenstopp in Seoul (Südkorea) in München. Die dringend erwartete Fracht wurde von prominenten Gästen in Empfang genommen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind Schutzmasken Mangelware.

19.21 Uhr: Deutschland will 50 minderjährige Migranten aufnehmen

Die Migrantenlager auf den griechischen Ägäis-Inseln sind schon heute überfüllt und unhygienisch. Was, wenn sich dort das Coronavirus verbreitet? Deutschland will in der kommenden Woche 50 unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin erfuhr, hat die Landesregierung in Hannover zugesagt, dass sie ihre Corona-Quarantäne von zwei Wochen in Niedersachsen verbringen können. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Der Transfer solle nach Möglichkeit schon in der kommenden Woche beginnen. Die Aufnahme erfolge im Rahmen einer europäischen Lösung und werde von der EU-Kommission koordiniert.

19.10 Uhr: Lufthansa startet Schrumpfprozess - Germanwings am Boden

In der Corona-Krise streicht die Lufthansa ihre Flotte zusammen. Mindestens 42 Jets der Kerngesellschaft Lufthansa und der Eurowings sollen dauerhaft stillgelegt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Zudem werden Leasingverträge für alle angemieteten Flieger gekündigt, was zusammen eine Reduzierung der Flotte mit bislang 763 Flugzeugen um rund 10 Prozent ergibt.Zudem soll der Flugbetrieb der Kölner Tochter Germanwings nicht wieder aufgenommen werden, wie Lufthansa mitteilte. Dies bedeute aber keineswegs, dass die rund 1400 Beschäftigten ihre Jobs verlieren, stellten Unternehmenssprecher klar.

Flugzeuge der Lufthansa, Germanwings und Eurowings auf dem Vorfeld des Flughafens. Foto: Federico Gambarini/dpa Flugzeuge der Lufthansa, Germanwings und Eurowings auf dem Vorfeld des Flughafens. Foto: Federico Gambarini/dpa

18.40 Uhr: Italien meldet nur geringen Anstieg bei Corona-Infizierten

In Italien verlangsamt sich der Anstieg der Corona-Infektionskurve weiter. Doch die Zahl der Todesopfer innerhalb eines Tages bleibt mit 604 hoch. Unter anderem bei den Neuinfektionen konnte der Zivilschutz in Rom am Dienstag ein Signal der Hoffnung vermelden. So kletterte die Zahl der aktuell mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierten Menschen in einem Tag nur noch um weniger als ein Prozent. Das war ein vergleichsweise niedriger Anstieg. Die Experten sprachen insgesamt von einem Erfolg der strikten Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Zusammengerechnet sind in Italien seit dem Ausbruch im Februar nun 135.586 Infektionsfälle registriert worden. Die Zahl der offiziellen Corona-Toten kletterte auf 17.127.

18.16 Uhr: 8858 Personen in NRW von Coronainfektion genesen

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in NRW weiter auf nun 21.825 bestätigte Fälle gestiegen. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Dienstag - Stand 16 Uhr. Am Montagnachmittag seien es 20.814 Infizierte gewesen. Die Todesfälle im Land nahmen von 297 auf 363 gemeldete Verstorbene zu. Erstmals bezifferte das Ministerium auch die Gesamtzahl der Genesenen - das waren 8858 Personen in Nordrhein-Westfalen.

17.45 Uhr: Vier weitere Tote in OWL

Sowohl im Kreis Minden-Lübbecke als auch im Kreis Lippe sind jeweils zwei weitere Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der in OWL insgesamt Infizierten stieg um 95 auf 2502, 30 Menschen sind gestorben. Stand ist in den meisten Fällen Dienstag, 12 Uhr. Hier ein Überblick über die Infektionen in den einzelnen Kreisen mit einem Vergleich zum Vortag. Mehr Informationen erhalten Sie beim Klick auf die Links.

16.43 Uhr: Gerichtshof bestätigt Gottesdienstverbot wegen Corona-Pandemie

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Kassel hat den Eilantrag eines Christen gegen das Gottesdienstverbot in der Corona-Krise abgelehnt. Dabei handele es sich zwar um eine in der jüngeren Vergangenheit beispiellose Einschränkungen der Religionsfreiheit, erklärte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Diese massiven Eingriffe seien aber durch gesetzlichen Grundlagen getragen und zur Erreichung eines legitimen Ziels, der befristeten Verhinderung weiterer Infektionen und der Gewährleistung einer möglichst umfassenden Versorgung von Covid-19-Patienten. Der Beschluss ist unanfechtbar. (Aktenzeichen: 8 B 892/20.N)

16.26 Uhr: Länderkonsens bei Wiedereröffnung der Schulen gefordert

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert einen Konsens aller 16 Bundesländer bei der bundesweiten Wiedereröffnung von Schulen und Kitas nach dem 19. April. Darauf werde Nordrhein-Westfalen bei den Beratungen der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) direkt nach Ostern drängen, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. „Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir in der Frage der Schulen und Kitas in Deutschland völlig unterschiedliche Regelungen haben.“ Mit den Länderchefs und Merkel müsse auch darüber gesprochen werden, wann der Handel und andere Bereiche wieder starten könnten.

Eine Öffnung der Schulen soll im bundesweiten Konsens geschehen. Foto: DPA Eine Öffnung der Schulen soll im bundesweiten Konsens geschehen. Foto: DPA

16.10 Uhr: Interview: Muss sich der Einzelhandel mehr wehren?

Warum wehrt sich der Einzelhandel nicht stärker gegen die umstrittenen Beschränkungen während der Corona-Krise? Darüber hat Andreas Schnadwinkel mit Stefan Genth, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), gesprochen. Hier geht es zum Interview.

15.45 Uhr: Mindestens bis zum Sommer keine Fußballspiele mit Publikum

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sieht keine Chance, in den nächsten Wochen zu einem normalen Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga zurückzukehren. „Eines ist klar: Ich kann mir für diese Saison keine Spiele mit Publikum mehr vorstellen“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Düsseldorf. „Bis zum Sommer - Minimum - werden wir Spiele ohne Publikum haben - wenn wir überhaupt Spiele haben.“ Ob es Spiele in Zeiten der Corona-Pandemie geben könne, werde derzeit zwischen der Deutschen Fußball-Liga und den Ländern besprochen, sagte Laschet.

15.30 Uhr: China meldet erstmals keine neuen Toten

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat China keine neuen Todesopfer mehr gemeldet. Schon seit Wochen gab es den offiziellen Angaben zufolge täglich kaum noch neue Infektionen und nur noch wenige neue Tote in der Volksrepublik. Am Dienstag führte die Statistik der Pekinger Gesundheitskommission nun zum ersten Mal seit Januar überhaupt keinen neuen Todesfall mehr auf. Insgesamt sind den offiziellen Angaben zufolge in China bislang 3331 Menschen durch die Lungenkrankheit Covid-19 ums Leben gekommen, 81740 haben sich demnach nachweislich infiziert. Die tatsächlichen Zahlen dürften allerdings deutlich höher liegen, da die Art der Erhebung immer wieder geändert worden ist und viele Fälle nicht in der offiziellen Statistik auftauchen. Als Zeichen, dass sich die Lage gebessert hat, sollen mehr als zweieinhalb Monate nach der Abriegelung der chinesischen Metropole Wuhan die letzten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit für die elf Millionen Bewohner aufgehoben werden.

14.57 Uhr: Infektionsgeschehen in NRW verlangsamt sich weiter

Die Verbreitung des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen verlangsamt sich nach Angaben von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) weiter. Am Montag habe der für die Berechnung der Dynamik des Infektionsgeschehens wichtige Verdoppelungszeitraum der Infektionszahlen bei 11,1 Tagen gelegen, sagte Laschet am Dienstag nach einer Sitzung des Landeskabinetts. Im Durchschnitt liege NRW damit etwas besser als andere Bundesländer. Die Verlangsamung zeige, dass die Maßnahmen, die in NRW ergriffen worden seien, wirkten, so Laschet. „Man merkt, dass sich die Menschen an die Regeln halten.“

14.44 Uhr: Briten-Premier Johnson in „stabilem Zustand“

Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson ist nach Regierungsangaben stabil. Johnson hatte die Nacht auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verbracht. Ein Regierungssprecher äußerte sich am Dienstag in London zum Zustand des Premiers. Der 55-Jährige musste bislang auch nicht an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Dem Regierungschef werde zwar Sauerstoff zugeführt, aber er „atmet selbstständig ohne jegliche Unterstützung“.

14.35 Uhr: Laschet bereitet auf stufenweise Rückkehr in Normalität vor

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bevölkerung in der Corona-Krise auf eine stufenweise Rückkehr in die Normalität vorbereitet. Am Mittwoch tage der Expertenrat, und es würden erste Zwischenergebnisse erwartet, sagte Laschet am Dienstag nach einer Sitzung des Landeskabinetts. „Nach meiner Auffassung brauchen wir flexible Antworten“, sagte er. Derzeit werde der Schutz der Bevölkerung durch das massive Herunterfahren des gesamten öffentlichen Lebens erreicht. Künftig werde man in Landkreisen mit einer hohen Infektionsquote wohl anders reagieren müssen als in Regionen mit weniger Infizierten. „Die Menschen müssen einen Plan erkennen“, sagte Laschet. „Wir brauchen einen Fahrplan in eine wachsame, verantwortungsvolle Normalität.“

14.20 Uhr: Waschbare Mehrweg-Schutzmasken aus OWL

Angesichts der Knappheit vor allem von medizinischen Schutzmasken in der Corona-Krise haben sich zwei Firmen aus OWL zusammengetan, um dem Mangel mit einer Mehrweg-Alternative zu begegnen. Der Textildienstleister Sitex mit Hauptsitz in Minden und der für Filter bekannte Melitta-Konzern machen gemeinsame Sache.

Die Mehrwegmaske von Sitex besteht aus einem textilen Träger-Teil und einem eingelegten Spezialvlies als Filter von der Melitta-Tochter Wolf PVG. Foto: Oliver Schwabe Die Mehrwegmaske von Sitex besteht aus einem textilen Träger-Teil und einem eingelegten Spezialvlies als Filter von der Melitta-Tochter Wolf PVG. Foto: Oliver Schwabe

13.57 Uhr: 30 Corona-Fälle im Haus Bredemeier in Hövelhof

Im Hövelhofer Seniorenzentrum Haus Bredemeier ist die Testung aller Mitarbeiter abgeschlossen. Wie Geschäftsführerin Monika Stricker mitteilte, sind neben zehn Bewohnern insgesamt 20 der rund 200 Mitarbeiter der Einrichtung positiv auf Corona getestet worden. Mehr lesen Sie hier.

13.44 Uhr: Söder erwartet Maskenpflicht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erwartet im Zuge der Corona-Krise eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken. „Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben“, sagte der CSU-Chef am Dienstag in München im Anschluss an eine Kabinettssitzung. Dies sehe er als hochwahrscheinlich an.

13.34 Uhr: Zwei weitere Tote im Kreis Minden-Lübbecke

Die Kreisverwaltung Minden-Lübbecke hat am Dienstagmittag mitgeteilt, dass zwei weitere Menschen im Mühlenkreis infolge einer Corona-Erkrankung gestorben sind. Mehr lesen Sie hier.

12.42 Uhr: mehr als 99.700 Nachweise und 1600 Tote in Deutschland

In Deutschland sind bis Dienstagvormittag mindestens 99.700 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils auch nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Mindestens 1633 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben.

12.06 Uhr: 21.582 Infizierte in NRW

Die Zahl der Corona-Infektionen und Todesopfer steigt auch in NRW weiter: Am Dienstag (Stand 10.00 Uhr) zählte das Gesundheitsministerium für Nordrhein-Westfalen 21.582 Fälle von Covid-19 und damit rund 860 bestätigte Infektionen mehr als noch am Montagmorgen. Wie das Ministerium weiter mitteilte, nahmen auch die Todesfälle im Land zu - von 293 auf nun 347 gemeldete Verstorbene.Besonders betroffen waren die Stadt Köln, der Kreis Heinsberg und Aachen mit der Städteregion Aachen. Hohe Fallzahlen gebe es auch im Rhein-Sieg-Kreis, in den Kreisen Steinfurt und Borken sowie im Rhein-Erft-Kreis, im Kreis Mettmann und in den Städten Düsseldorf und Münster. Die Liste basiert auf behördlichen Meldungen aus den Städten und Kreisen an das Ministerium.

11.35 Uhr: Premier Johnson wegen Coronavirus auf der Intensivstation

Er gab sich nach seiner Corona-Infektion noch optimistisch, wirkte aber schon ziemlich angeschlagen. Plötzlich hat sich Boris Johnsons Zustand so stark verschlechtert, dass er auf die Intensivstation muss. Als Premier-Vertreter hat Außenminister Raab jetzt das Sagen.

Premierminister Boris Johnson Foto: Matt Dunham/PA Wire/dpa Premierminister Boris Johnson Foto: Matt Dunham/PA Wire/dpa

10.25 Uhr: Bielefelder Unternehmen Ruf-Jugendreisen hat Stornofristen verlängert

Zahlreiche Jugendliche aus Bielefeld waren in ihrem Leben mindestens einmal mit Ruf auf Reisen, viele von ihnen haben später als Reiseleiter Jugendgruppen für Ruf betreut. Das Bielefelder Unternehmen gilt als Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. 50.000 Elf- bis 23-Jährige pro Jahr sind mit Ruf zu 60 Zielen weltweit unterwegs, seit der Gründung 1981 insgesamt mehr als eine Million. Welche Folgen die Corona-Pandemie für das Jugendreise-Unternehmen hat, erläutert Kristina Oehler, geschäftsführende Gesellschafterin, im Interview.

9 Uhr: Gesichtsschutz-Börse in Höxter

In diesen Krisentagen Schutzmasken zu bekommen, das ist schwierig. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase aus Beverungen hört immer wieder besonders von Kranken oder Senioren aus dem Kreis Höxter, dass sie nirgendwo Mundschutz zum Schutz vor Corona bekommen können. „Da müssen wir etwas tun. Ich sehe den Mangel. Viele möchten sich selbst und andere aktiv schützen“, sagte Haase.

Er will eine Gesichtsschutz-Börse gründen, die Menschen die Möglichkeit gibt, an behelfsmäßigen Mund- und Nasenschutz zu kommen und die Sammelstellen für Masken organisiert. Gestartet worden ist das Projekt am Montag beim DRK in Höxter.

7.30 Uhr: Das Ende eines Rituals?

Verschwindet das fast zur Selbstverständlichkeit gewordene Händeschütteln wegen des Coronavirus gar? Wird es geradezu unhöflich, jemandem die Hand zu reichen? Es gebe Alternativen zum Händeschütteln, sagt die Bielefelder Expertin für gutes Benehmen, Inge Wolff: „Ein fröhliches ‚Guten Morgen‘ mit einem lächelnden Gesicht ist genauso schön.“ Wolff leitet den Arbeitskreis Umgangsformen International (AUI), und der hat schon vor Corona etwa bei der Schweinepest und Grippeepidemien dazu geraten, auf den Händedruck zu verzichten.

6.55 Uhr: IHK fordert Exit-Plan – Händler wollen öffnen

Die Wirtschaft in Ostwestfalen fordert von der Politik, dass sie Pläne für einen zügigen Ausstieg aus den gegenwärtigen Einschränkungen der Bewegungs- und Gewerbefreiheit entwickelt.

6.30 Uhr: Corona-Krise: Städtetag fordert "kommunalen Rettungsschirm"

Die Corona-Krise trifft auch die Kommunen in Deutschland hart, Steuereinnahmen brechen weg, es geht um Milliarden. Der Städtetag fordert Bundeshilfen. Müssen sonst vor Ort Schwimmbäder, Theater oder Büchereien geschlossen werden?

6.15 Uhr: UN-Sicherheitsrat soll erstmals zu Corona beraten

Die Corona-Pandemie braucht eine globale Antwort - doch der UN-Sicherheitsrat sorgt bisher mit Untätigkeit für Aufsehen. Das könnte auch an einem geplanten hochrangigen Treffen der Vetomächte liegen.

6 Uhr: Leser fragen, Experten antworten

Corona - und immer neue Fragen. Ging es zu Beginn unserer Serie „Leser fragen, Experten antworten” vor allem um medizinische Aspekte, so stehen im vierten Teil die Folgen der Corona-Krise im Mittelpunkt.

Montag, 6. April:

21.28 Uhr: britischer Premierminister auf Intensivstation

Der Zustand des mit dem Coronavirus infizierten britischen Premierministers Boris Johnson hat sich verschlechtert. Er sei auf eine Intensivstation gebracht worden, bestätigte eine Regierungssprecherin am Montagabend der Deutschen Pesse-Agentur in London. Der 55-Jährige war am Sonntag in das St. Thomas' Hospital gebracht worden. Er hatte seine Infektion mit dem neuartigen Erreger bereits am 27. März öffentlich gemacht.

Coronavirus_Grossbri_64969704: Das St. Thomas Hospital im Zentrum Londons. Das St. Thomas Hospital im Zentrum Londons. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

21.25 Uhr: Auch Dänemark lockert Corona-Maßnahmen

Nach Österreich und Tschechien hat auch Dänemark eine erste Lockerung seiner in der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen angekündigt. In einem ersten Schritt sollten Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen null bis fünf von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen.

20.30 Uhr: 98.700 Infektionen in ganz Deutschland

In Deutschland sind bis Montagabend mehr als 98.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag, Stand 20.15 Uhr: mehr als 95.900 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Mindestens 1575 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag: 1415). Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 25.300 nachgewiesenen Fällen und mindestens 444 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 20.800 Fällen und mindestens 297 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 20.000 Fällen und mindestens 427 Toten.

19.16 Uhr: sieben weitere Todesfälle in OWL

Sieben weitere Menschen sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Kreis Gütersloh und im Kreis Paderborn verstorben. Im Kreis Gütersloh betreffen die fünf neuen Todesfälle nach Auskunft von Kreissprecher Jan Focken fünf Personen im Alter zwischen 79 und 95 Jahren. Hier ein Überblick über die Infektionen in den einzelnen Kreisen mit einem Vergleich zum Vortag. Mehr Informationen erhalten Sie beim Klick auf die Links.

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat am Montag 20.721 Corona-Infizierte im Land gezählt. Die Zahl der Verstorbenen in NRW erhöhte sich am Montag auf 293. Einen Tag zuvor waren es noch 258 Todesfälle.

17.28 Uhr: Online-Handel leidet massiv unter der Corona-Krise

Auch ein Großteil der Online-Händler leidet massiv unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Insgesamt lagen die E-Commerce-Umsätze im März um fast 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau, teilt der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) mit. "E-Commerce ist heute ein normaler Einkaufskanal. Deshalb wirkt sich solch eine Krise in der Konsumstimmung voll auf unsere Branche aus", sagte der bevh-Präsident Gero Furchheim.

17.00 Uhr: "Wege durch das Land" erst im Spätsommer

Eigentlich wäre Anfang Mai der Auftakt für das Literatur- und Musikfestival "Wege durch das Land" gewesen. Jetzt haben die Veranstalter beschlossen, die OWL-weiten Veranstaltungen wegen der Coronavirus-Pandemie in den Spätsommer zu verlegen.

16.45 Uhr: NRW-Schulministerin denkt in Sachen Abitur über Prüfungsalternativen nach

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) denkt darüber nach, dass die Abiturprüfungen in NRW wegen des Coronavirus in diesem Jahr doch ausfallen könnten. «Sollte ein Schulstart nach den Osterferien nicht möglich sein, müssen wir neu nachdenken», sagte die Ministerin dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Denkbar sei dann etwa, die Abiturnote aus den bereits vorhandenen Noten zu ermitteln. «Die Abiturienten haben ja zwei Drittel der Leistung bereits erbracht», sagte sie. «Ähnlich könnte man auch bei der Ermittlung der Noten bei den mittleren Abschlüssen vorgehen.»

Coronavirus_Landesre_64868210: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Foto: Federico Gambarini/dpa

Die Prüfungen weiter in den Sommer zu verschieben, sei keine Option. Der Beginn der Sommerferien lasse eine weitere Verschiebung nicht zu.

Die Schulen müssten sich außerdem darauf einstellen, dass ältere und vorerkrankte Lehrer beim bislang geplanten Schulstart am 20. April erstmal noch zu Hause bleiben. «Pädagogen, die älter als 60 sind, wurden vor den Ferien vorsichtshalber schon nicht bei der Notbetreuung eingesetzt», sagte die FDP-Politikerin.

15.40 Uhr: Corona-Fall in der Freiwilligen Feuerwehr

In der Freiwilligen Feuerwehr Spenge gibt es den ersten Corona-Fall. Auf die Einsatzfähigkeit der Spenger Wehr hat das jedoch keine Auswirkungen. „Wir hatten in letzter Zeit keinen Einsatz, sodass auch kein Kontakt bestand. Dienste und Übungen setzen wir schon länger aus“, sagt Wehrführer Thomas Reschke.

15.22 Uhr: Steinmeier hält Ostersamstag Fernsehansprache zu Corona

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Ostersamstag eine Fernsehansprache zur aktuellen Situation in der Corona-Pandemie halten. Das hat das Bundespräsidialamt heute in Berlin mitgeteilt. Die Ansprache werde in ARD und ZDF jeweils im Anschluss an die Hauptnachrichtensendungen am Abend ausgestrahlt. Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident in dieser Form auf ein aktuelles Ereignis eingeht, normalerweise hält er solche Ansprachen nur jedes Jahr an Weihnachten.

14.45 Uhr: In Jena gilt jetzt Mundschutzpflicht

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gilt in Jena seit heute eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz etwa in Geschäften sowie Bussen und Bahnen. Damit soll eine Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion beim Sprechen, Husten oder Niesen eingedämmt werden. Im Freien ist der Mundschutz nicht vorgeschrieben. Nach Angaben der Stadt ist auch kein medizinischer Mundschutz notwendig, es reichen selbstgenähte Masken sowie Tücher oder Schals, die Mund und Nase bedecken. Der Schritt gelte nicht dem Eigenschutz, sondern dem Schutz anderer, hieß es zur Begründung. Ab Freitag, 10. April, soll die Vorgabe auf weitere geschlossene Räume inklusive Arbeitsstätten mit mehr als einer Person ausgeweitet werden.

13.50 Uhr: IHK-Präsident fordert Pläne für schrittweisen Ausstieg aus dem Shutdown

Die Wirtschaft in Ostwestfalen fordert von der Politik, dass sie Pläne für einen Ausstieg aus den gegenwärtigen Einschränkungen der Bewegungs- und Gewerbefreiheit entwickelt. „Mit jedem Tag, den der Shutdown weiter geht, wächst die Zahl der Betriebe, die die Krise nicht überleben werden“, sagte Wolf Meier-Scheuven, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, am Montag auf einer telefonischen Pressekonferenz.

12.44 Uhr: Kanzleramt: Corona-App bald einsatzbereit

Die geplante Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege ist nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun sehr bald einsatzbereit - schon in den kommenden Tagen oder spätestens Wochen.

11.57 Uhr: Österreich will Anti-Corona-Maßnahmen ab 14. April lockern

Österreich will seine drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus direkt nach Ostern langsam lockern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gab die Öffnung von kleinen Geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten unter strengen Auflagen ab dem 14. April als Ziel aus.

11.46 Uhr: Tierheim in Paderborn: Mehr Vermittlungen als sonst

Wegen des Coronavirus vermittelt das Tierheim in Schloß Neuhaus jetzt mehr Katzen und Hunde als sonst. Aber das ist auch der einzige positive Effekt der Pandemie. Der Wegfall von Einnahmen aus Flohmärkten und Festen bereitet ­große Sorgen.

10.12 Uhr: Regierung will zusätzliche Hilfe für Mittelstand beschließen

Die Bundesregierung will in der Corona-Krise zusätzliche Hilfen in großem Umfang vor allem für den Mittelstand beschließen. Das «Corona»-Kabinett wolle ein zusätzliches Kreditprogramm verabschieden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Ziel ist es, eine Pleitewelle zu verhindern und Jobs zu erhalten.

9.36 Uhr: Führt Chinas Rohstoff-Eigenbedarf zu Engpässen bei Exporten?

Die Rohstoff-Großmacht China könnte wegen neuer politischer Vorgaben und der Folgen der Corona-Krise künftig deutlich geringere Mengen an Handelspartner wie Deutschland liefern. Dies zeigt eine Untersuchung der Deutschen Rohstoffagentur (DERA).

8.46 Uhr: So planen die OWL-Vereine in der Corona-Krise

Vorbereiten auf den Tag X: Bei manchen Vereinen der Bundesliga und 2. Liga darf von Montag an wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt werden. Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld begann bereits am Freitag damit und gehörte so zu einer kleinen Gruppe von Vereinen, die eher starten durften. Der Kontakt wurde zwar fast täglich gepflegt, doch erst am Montag kommt der Trainerstab des Bundesligisten SC Paderborn zum ersten Mal seit dem 13. März wieder zusammen.

7.29 Uhr: An Corona-Auflagen gehalten

Trotz frühlingshaften Temperaturen: Nach Auskunft mehrerer Polizeidienststellen haben sich die meisten Menschen in Nordrhein-Westfalen auch am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag an die Corona-Auflagen gehalten. „Die Lipper haben sich gut verhalten, wir haben nichts zu meckern“, sagte etwa ein Sprecher der Polizei Detmold am frühen Montagmorgen.

6.58 Uhr: Osterhasen schon mit Rabatt - Kontaktverbote belasten auch die Hersteller von Spielwaren

Der Lebensmittelhandel hat derzeit alle Hände voll zu tun. So lässt sich vermuten, dass es der Branche auch wirtschaftlich gut geht. Doch das gilt nicht für alle Bereiche. Es gibt Sortimente, da tut sich auch der Lebensmittelhandel unter den jetzigen Bedingungen des Kampfes gegen die schnelle Ausbreitung des Coronavirus schwer.

6.23 Uhr: Corona-Krisenkabinett tagt: Beschaffung von Schutzmaterial

Das Corona-Krisenkabinett will am Vormittag voraussichtlich über Probleme bei der Beschaffung von Schutzmaterial und Hilfen für Unternehmen beraten. Engpässe gibt es in Deutschland vor allem bei Schutzkleidung und Atemmasken.

Sonntag, 5. April:

20.47 Uhr: Die Corona-Infektionen im Überblick:

18.13 Uhr: Mathilden-Hospital in Herford: Patienten infiziert

Nicht nur Mitarbeiter, auch die ersten Patienten sind im Mathilden-Hospital mit dem Coronavirus infiziert. „Es handelt sich um fünf Personen, sie werden isoliert von allen anderen versorgt“, sagt Geschäftsführer Dr. Georg Rüter. Die Zahl der infizierten Mitarbeiter ist von acht auf zwölf gestiegen. „Auf einer Station, aber nur auf dieser, haben wir mit dem Virus ein Problem.“

17.54 Uhr: MdB Carsten Linnemann (CDU) warnt vor Corona-Bonds

Der stellvertretende Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann aus Paderborn, spricht sich gegen Corona-Bonds aus. In der Montagsausgabe des WESTFALEN-BLATTES warnt der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, vor "milliardenschweren Umverteilungsinstrumenten, bei denen drohe, dass sie dauerhaft bleiben".

16.38 Uhr: 481 Personen im Kreis Gütersloh infiziert

Im Kreis Gütersloh gibt es aktuell, das heißt zum Stand 5. April, 12 Uhr, insgesamt 481 (Vortag: 470) laborbestätigte Coronainfektionen.

15.58 Uhr: Eine Bewohnerin des Hövelhofer Altenzentrums verstorben

Bereits am Samstag ist eine Bewohnerin des Hövelhofer Caritas-Altenzentrums Haus Bredemeier verstorben. Das teilte die Gemeinde am Sonntagnachmittag mit. Am Freitag hatte sich der Zustand der 85-jährigen Bewohnerin, bei der das Virus nachgewiesen worden war, deutlich verschlechtert. Sie wurde in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert, wo sie wenig später starb. Bereits am 27. März waren in den Altenheim erste Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern bekannt geworden.

15.07 Uhr: Regierung ruft zu Einhaltung der Kontaktverbote auf

Angesichts des Frühlingswetters warnt die Bundesregierung die Bürger, im Kampf gegen das Coronavirus auch über Ostern unbedingt die Kontaktverbote einzuhalten.

14.30 Uhr: 222 Infizierte in Bielefeld

222 Menschen in Bielefeld sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind Stand Sonntagmittag 13 mehr als noch am Samstag.

13.26 Uhr: Autohandel - „Nicht alle werden überleben“

Verrückte Welt: Im Baumarkt stehen die Menschen mit Sicherheitsabstand in einer Warteschlange, doch auf der anderen Straßenseite darf das Autohaus nicht öffnen. Die Autohändler sind in großer Sorge. Bernd Hillebrand vom gleich­namigen Autohaus am Frankfurter Weg in Paderborn ist sicher: „Diese Krise werden einige Autohäuser nicht überleben.“ Hier geht es zum Bericht.

12.55 Uhr: Englischer Fußball in der Kritik - «Muss Teil beitragen»

Nirgendwo im Fußball wird so viel Geld umgesetzt wie in England. Und trotzdem halten Spieler wie Clubs während der Corona-Krise ihr Geld lieber beisammen. Die Kritik ist groß. Mehr hier.

12.36 Uhr: Gut 20.500 Corona-Infektionen in NRW - 258 Patienten gestorben

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag auf 20 523 gestiegen. Damit erhöhte sich die Zahl innerhalb von 24 Stunden (von Samstag bis Sonntag jeweils 11.30 Uhr) um gut 1100 Fälle, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. 258 Menschen in NRW sind bisher an der Krankheit Covid-19 gestorben - das ist ein Anstieg um acht im Vergleich zum Vortag.

Das NRW-Gesundheitsministerium führt eigenen Angaben nach bisher keine Statistik über genesene Corona-Patienten. Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsministerium einmal am Tag um 11.30 Uhr die Fallzahlen und werktags zweimal - jeweils morgens und nachmittags.

12.04: Kanzleramt: Zeit mit höchsten Infektionszahlen noch vor uns

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat mit Blick auf die Corona-Pandemie betont, dass der Höhepunkt der Krise in Deutschland noch bevorstehe.

Es sei nun die Aufgabe der Bundesregierung, «uns für unsere Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten», sagte Braun der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns.» Vor Beginn der momentanen Einschränkungen habe es eine «Verdoppelung alle drei Tage» gegeben. Damit das Gesundheitswesen nicht überfordert werde, seien Verdopplungszeiten von deutlich mehr als zehn Tagen nötig, sagte Braun dem Blatt. «Wahrscheinlich sogar eher zwölf oder vierzehn Tage.»

10.41 Uhr: Mehr als 91.300 Corona-Nachweise in Deutschland - über 1300 Tote

In Deutschland sind bis Sonntagvormittag mindestens 91.384 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.30 Uhr: 85.559 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Mindestens 1318 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.30 Uhr: 1154). Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 23.000 nachgewiesenen Fällen und mindestens 370 Toten sowie Nordrhein-Westfalen mit mehr als 19.400 Fällen und mindestens 250 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner, verzeichnet Bayern mit einem Wert von 176,3 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 109,9. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

10.35 Uhr: Was Promis während der Corona-Krise zuhause anstellen

Keine Dreharbeiten, keine Auftritte: während der Corona-Krise sitzen auch Promis zuhause fest. Viele kommen dabei auf witzige Ideen, sammeln Spenden oder helfen einfallsreich. Hier gibt es einen Überblick.

10.20 Uhr: Trump schwört USA auf harte Zeiten ein

US-Präsident Donald Trump hat die Vereinigten Staaten angesichts steigender Opferzahlen der Coronavirus-Epidemie auf harte Zeiten eingeschworen. Es werde in den nächsten zwei Wochen «viele Tote geben, leider», sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus.

Die kommende und die darauffolgende Woche würden vermutlich die schlimmsten sein, sagte Trump. Allein am Samstag kamen in den USA der Universität Johns Hopkins zufolge mehr als 1000 Menschen infolge der Lungenerkrankung Covid-19 ums Leben. Die Zahl der bekannten Infektionen überschritt die Marke von 300.000 - deutlich mehr als in jedem anderen Land der Welt.

9.36 Uhr: Schalke-Boss Tönnies: „Saisonabbruch wäre der Super-GAU“

Der Schalker Aufsichtsratschef und Fleischunternehmer Clemens Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) rechnet im Fall eines Saisonabbruchs in der Fußball-Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie mit dramatischen Folgen. „Ein Saisonabbruch wäre der Super-GAU“, sagte der 63-Jährige der „Welt am Sonntag“. „Dann würden wir so manchen Verein nächste Saison nicht wiedersehen, befürchte ich.“ Er mache sich derzeit „große Sorgen“ um den FC Schalke und den gesamten Fußball, „weil keiner genau weiß, mit welchem Szenario wir planen können“.

Die Bundesliga pausiert wegen der Corona-Krise bis mindestens zum 30. April, anschließend könnten die verbleibenden Partien als Geisterspiele ausgetragen werden. „Das müssen wir akzeptieren, auch wenn die Atmosphäre in den Stadien natürlich brutal fehlt“, sagte Tönnies. „Aber es ist wichtig, dass nach den richtigen Maßnahmen, die ergriffen wurden, endlich wieder gespielt wird.“ Er halte das Risiko dabei für „kalkulierbar“, wenn ordentlich getestet werde.

9.31 Uhr: Von der Leyen für «Marshall-Plan» nach der Krise

Trotz aller Hilfemaßnahmen muss Europa mehr Geld für die Zeit nach der Corona-Krise in die Hand nehmen. Aus diesem Grund sprach sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für massive Investitionen in den EU-Haushalt aus.

«Wir brauchen einen Marshall-Plan für Europa», schreibt sie in einem Gastbeitrag für die «Welt am Sonntag». Der EU-Haushalt sei in allen Mitgliedsstaaten als Instrument des solidarischen Ausgleichs akzeptiert und müsse der Krise entsprechend angepasst werden. Mehr hier.

9.17 Uhr: Bielefeld - Schutzausrüstung für Zahnärzte wird knapp

Knapp 200 Zahnärzte gibt es in Bielefeld. Sie gehören zu einer der​ durch das Coronavirus am meisten gefährdeten Berufsgruppen. Denn ihr Arbeitsbereich ist der Mund - direkt neben dem oberen Rachenraum, in dem die Krankheitserreger bereits lauern. Bestimmte Behandlungen nehmen sie daher derzeit nicht vor.

Denn es hapert an Schutzmasken, Handschuhen und Brillen, teils auch an Desinfektionsmitteln. Nachbestellungen seien aktuell schwierig, sagt Dr. Jost Rieckesmann, in Bielefeld als Zahnarzt niedergelassen und Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe.

8.34 Uhr: Debatte um Beschaffung von Schutzkleidung geht weiter

Schutzmasken werden in der Corona-Krise dringend gebraucht. Für ihre Beschaffung fordert die FDP eine Luftbrücke. Die CSU setzt auf eine nationale Notfallproduktion. Andere bitten die Bundeswehr um Hilfe.

7.52 Uhr: Experten äußern Kritik an geplantem NRW-Epidemie-Gesetz

Das von der schwarz-gelben Landesregierung geplante Epidemie-Gesetz für NRW ist bei Experten auch auf Kritik und Skepsis gestoßen. In Stellungnahmen für eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Landtags am kommenden Montag (6. April) äußerten Vertreter von Pflegern, Ärzten, Gewerkschaften und Kommunen sowie Rechtswissenschaftler Bedenken. CDU und FDP wollten angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus eigentlich einen Gesetzesentwurf mit weitgehenden Regierungsbefugnissen schon vor einigen Tagen im Eiltempo durch Landtag bringen. Die Opposition bremste das aber zunächst aus.

Der Entwurf sieht unter anderem Zwangsverpflichtungen von Ärzten und Pflegern im Notfall vor. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen.

7.48 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen in den USA steigt auf mehr als 300.000

n den USA gibt es inzwischen mehr als 300.000 bekannte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das ging am Samstagnachmittag (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins hervor.

Knapp 8200 Menschen starben demnach in den USA infolge der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19.

7.30 Uhr: Grafik - Die am stärkten von Covid-19 betroffenen Länder

Samstag, 4. April:

20.45 Uhr: Beschränkungen werden weitgehend eingehalten

Trotz des frühlingshaften Wetters haben die meisten Bürger in Deutschland am Samstag die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie befolgt.In Nordrhein-Westfalen gingen bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen Zehntausende in Parks und Innenstädten, an Flüssen und Seen spazieren. Die meisten hielten sich dabei an die Auflagen, sich maximal zu zweit in der Öffentlichkeit zu treffen und Abstand zu halten. Polizei und Ordnungsämter überwachten das Geschehen mit großem Personaleinsatz - in Düsseldorf auch mit einer Drohne aus der Luft. An besonders beliebten Naherholungszielen hatten die Städte vorgesorgt. So hatte die Stadt Dortmund ihre Bürger gebeten, sich am Phoenix-See nur im Uhrzeigersinn um den See zu bewegen, um enge Begegnungen zu vermeiden.

18.57 Uhr: Industrie fordert Lockerung von Bürokratie-Fristen

Die Industrie fordert wegen der Corona-Krise, Fristvorgaben und Informationspflichten für Unternehmen zu lockern. «Die Unternehmen kommen schon in normalen Zeiten mit den zahlreichen Melde-, Prüf- und Anzeigepflichten kaum zurecht», sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Achim Dercks, der Zeitung «Welt am Sonntag». «In der jetzigen Krise sind sie kaum zu schaffen, wenn die Politik an den starren Abgabefristen festhält.»

18.29 Uhr: 17 Todesfälle in Ostwestfalen-Lippe

Nach den Zahlen der Gesundheitsämter in Ostwestfalen-Lippe von diesem Samstag liegt bei insgesamt 2123 Menschen in der Region eine bestätigte Coronavirus-Infektion vor. 17 Menschen sind verstorben – darunter ein 63-Jähriger, der im Klinikum Lippe behandelt wurde. Hier ein Überblick über die Zahl der Infektionen in den einzelnen Kreisen mit einem Vergleich zum Vortag. Weitere Infos erhalten Sie bei einem Klick auf die Links.

17.33 Uhr: Kaum noch Passagiere an Berliner Flughäfen

Die Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind wegen der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen. Wie aus dem Verkehrsbericht März hervorgeht, betrug der Rückgang bei den Fluggästen auf den ganzen Monat betrachtet fast zwei Drittel (64,7 Prozent).

15.30 Uhr: Vierter Mensch stirbt im Kreis Gütersloh an Corona

Im Kreis Gütersloh ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ob Vorerkrankungen vorlagen und aus welcher Kommune der Mensch stammte, teilte der Kreis aber nicht mit.

14.29 Uhr: Noch 40.000 Reisende im Ausland

Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich in der Corona-Krise aktuell noch mehr als 40.000 deutsche Reisende im Ausland befinden. Die Angaben beruhten auf Schätzungen, teilte das Ministerium der «Rheinischen Post» mit.

13.20 Uhr: 209 Corona-Fälle in Bielefeld

Die Stadt Bielefeld hat erneut einen Anstieg der Corona-Fälle vermeldet. Seit Freitagmittag ist die Zahl von 200 auf 209 (Stand: Samstag, 12 Uhr) gestiegen. Weiterhin heißt es in der Mitteilung, dass 86 Personen mittlerweile genesen sind.

13.04 Uhr: Opposition fordert mehr Koordination bei Masken-Produktion

Angesichts der Beschaffungsprobleme bei Schutzkleidung und Medikamenten werfen die Grünen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schwere Versäumnisse in der Corona-Krise vor.

12.18 Uhr: Versicherer kommen Kunden in der Krise entgegen

Große Versicherer kommen ihren Kunden in der Corona-Krise entgegen. Der Marktführer Allianz erweitert in mehreren Bereichen den Umfang seiner Policen, und will sich bei Zahlungsschwierigkeiten seiner Kunden kulant zeigen.

«Die Botschaft ist: Wir sind da», sagte Bernd Heinemann, Vorstandsmitglied der Allianz Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur. Das Münchner Unternehmen hat in Deutschland mehr als 20 Millionen Kunden, Nummer zwei ist die Generali-Gruppe mit 10 Millionen. Der italienische Konzern richtet nun auch in Deutschland einen Nothilfefonds in Höhe von 30 Millionen Euro ein, der vor allem für Firmenkunden und «junge Geschäftspartner» gedacht ist, wie die ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt beheimatete deutsche Generali mitteilte.

12.06 Uhr: SC Paderborn spart mehr als eine Millionen Euro

Die Profis des SC Paderborn und alle Mitarbeiter verzichten auf einen Teil ihres Gehalts, um den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen wird die Vereinbarung bei dem Fußball-Bundesligisten zunächst bis zum 30. Juni laufen. Die Ersparnis soll bei etwa 1,5 Millionen Euro liegen.

Manager Martin Przondziono wollte am Freitag keine Angaben zur Größenordnung machen. Der 50-Jährige beschrieb die Verhandlungen mit dem Spielerrat (Christian Strohdiek, Uwe Hünemeier, Leopold Zingerle, Sebastian Schonlau und Klaus Gjasula) als sehr offen und konstruktiv. Warum die Vereinbarung im Vergleich zu anderen Erstligisten erst relativ spät zustande kam, begründete er so: „Viele unserer Jungs waren in Quarantäne und sind zum Teil auch gar nicht vor Ort. Da war die Kontaktaufnahme in einigen Fällen nicht so einfach.“

11.20 Uhr: Mehr als 85.500 Corona-Nachweise in Deutschland - mehr als 1150 Tote

In Deutschland sind bis Samstagvormittag mehr als 85.559 Infektionen (Vortag Stand 11.00: mehr als 80.500 Infektionen) mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 20.900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 327 Toten und Nordrhein-Westfalen mit mehr als 18 500 Fällen und mindestens 224 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 160,3 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 102,9.

Mindestens 1154 (Vortag Stand 10.15 Uhr: 1022) mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

11.04 Uhr: Osterferien beginnen in NRW mit leeren Straßen

Die Osterferien haben am Samstag in Nordrhein-Westfalen mit leeren Straßen begonnen. Landesweit meldete der WDR um kurz nach 10.00 Uhr morgens gerade einen Kilometer Stau. Normalerweise gibt es zum Ferienbeginn volle Straßen und Verkehrsbehinderungen vor allem in Richtung Süden und Westen in die Niederlande und Belgien. NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) hatte am Vortag ausdrücklich appelliert, wegen der Corona-Pandemie auf Osterurlaube zu verzichten.

Das betreffe nicht nur Reisen und Tagesausflüge innerhalb Nordrhein-Westfalens, sondern auch die beliebten Reisen in die Niederlande und nach Belgien. Offiziell verboten seien Urlaube in den Nachbarländer zwar nicht. „Aber Sie haben natürlich keine Möglichkeit Ihren Urlaub da zu verbringen, weil Sie nirgendwo hingehen können“, hatte Holthoff-Pförtner gesagt.

10.50 Uhr: Mehr häusliche Gewalt vor allem in Städten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sieht vor allem in den Städten die Gefahr einer Zunahme häuslicher Gewalt im Zuge der Corona-Krise.

«Aus den Ländern bekommen wir unterschiedliche Rückmeldungen. Es gibt offensichtlich ein Stadt-Land-Gefälle», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Aus ländlichen Regionen, wo es mehr Möglichkeiten gebe, raus zu gehen und wo Menschen nicht so sehr auf engem Raum lebten, sei das Konfliktpotenzial nicht so hoch. «Dort hören wir noch nicht von zusätzlichen Fallzahlen», sagte Giffey. Bereits in der vergangenen Woche habe sie aber aus Berlin die Rückmeldung bekommen, dass die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt um zehn Prozent gestiegen seien.

9.45 Uhr: Armine Amos Pieper spricht über das Leben eines Profis in der Corona-Krise

Amos Pieper kann sich über Langeweile in der Corona-Krise nicht beklagen. Der Abwehrspieler von Arminia Bielefeld hat im Herbst ein Fernstudium begonnen. Im Video-Interview spricht der 22 Jahre alte Profi des Zweitliga-Tabellenführers über die Zwangspause, Wirtschaftspsychologie und ein Regal, das nun endlich steht.

9.10 Uhr: Die Kurve flacht auch in Bielefeld etwas ab

In der Zeit vom 20. bis 26. März hatte sich die Zahl der Corona-Fälle in Bielefeld verdoppelt, in der Woche von 27. März bis 2. April lag die Steigerung nur noch bei 46 Prozent. „Es gibt ein deutliches Abflachen der Kurve. Ein Grund zur Entspannung ist das aber noch nicht”, sagt Sozialdezernent Ingo Nürnberger, Chef des städtischen Krisenstabs. Noch immer könne es sich dabei um eine Momentaufnahme handeln. Mehr hier.

9.00 Uhr: Politik appelliert: Anti-Corona-Maßnahmen einhalten

Zum Auftakt der Osterferien appellieren Politiker an die Menschen, das Kontaktverbot weiter einzuhalten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Mehr hier.

8.43 Uhr: Linke und Grüne kritisieren Reisebeschränkung in Deutschland

Die Linke im Bundestag lehnt die teilweise angeordneten Einreisebeschränkungen innerhalb Deutschlands zur Eindämmung der Corona-Krise ab.

Der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag), zwar seien die allgemeinen Kontaktsperren richtig. «Aber an den Bundesländern Grenzen hochzuziehen und zu sagen, die einen dürfen sich mal einen Tag am Meer von ihrem Alltag in der Wohnung erholen und die anderen nicht - das geht zu weit. Wohin soll das führen?» Wer den Mindestabstand wahre und sich verantwortungsvoll verhalte, solle spazieren gehen dürfen, ohne Probleme mit der Polizei zu bekommen - egal ob im Wald, im Park oder am Meer, sagte Korte.

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, sagte dem RND, nötig seien bundeseinheitliche Regelungen. « Wir brauchen ein schlüssiges und transparentes Gesamtkonzept. Wir brauchen keine Kleinstaaterei.»

8.11 Uhr: Abmahnungen für „Mundschutz“

Firmen und Private, die in der Corona-Krise „Schutzmasken“ herstellen, laufen Gefahr, Abmahnbriefe von Anwälten zu erhalten. Der Fernsehsender NTV berichtet von solchen Fällen insbesondere in Bayern. Näherinnen, die selbst genähte Masken etwa über Ebay anbieten, soll es ebenso ergangen sein.

ustiziabel kann ein Angebot sein, wenn es gegen das Medizinproduktegesetz verstößt. Es soll verhindern, dass Kranke mit falschen Versprechungen zum Erwerb von Produkten verführt werden. Deshalb darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass ein Produkt eine Wirkung erzielt, die nicht nachweisbar ist. So darf nicht einfach behauptet werden, eine Maske schütze vor dem Coronavirus.

8.07 Uhr: Deutlich weniger Unfalltote in NRW

Die Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr ist in Nordrhein-Westfalen im März - vermutlich bedingt durch die Corona-Krise - deutlich gesunken. Lediglich 23 Menschen kam im vergangenen Monat im Land bei Verkehrsunfällen ums Leben, teilte ein Polizeisprecher in Duisburg auf dpa-Anfrage mit. Im März 2019 seien es 37 Tote gewesen. Der Rückgang beträgt somit 38 Prozent.

Die Corona-Krise führe zu einem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen. Die Polizei warnte davor, die freieren Straßen zu nutzen, um zu rasen. Die Tempokontrollen seien keineswegs ausgesetzt. Die Polizei schreite konsequent ein.

8.01 Uhr: Mehr als 85.100 Corona-Nachweise in Deutschland - mehr als 1100 Tote

In Deutschland sind bis Freitagabend mehr als 85.100 Infektionen (Vortag Stand 20.00 Uhr: mehr als 79.400) mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert dabei von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils auch nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 20 900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 327 Toten und Nordrhein-Westfalen mit mehr als 18.500 Fällen und mindestens 224 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 160,3 die meisten Infektionen.

7.50 Uhr: Grafik - Die am stärkten von Covid-19 betroffenen Länder