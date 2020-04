Am Donnerstag sollen die ersten Schüler wieder in den Klassen sitzen. In den vergangenen Wochen hatte für viele Unterricht per Laptop auf dem Stundenplan gestanden. Foto: dpa

Von Hilmar Riemenschneider

Am Wochenende stellte Schul-Staatssekretär Matthias Richter klar, unter welchen Bedingungen ein Einsatz von Lehrern in Klassenräumen ausgeschlossen ist. Im digitalen Lernen können sie nach wie vor arbeiten, ebenso an schulinternen Konferenzen teilnehmen.

Nach Einschätzung der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern, fällt damit etwa ein Drittel der Lehrkräfte für den Präsenzunterricht aus. „Vielerorts sind 20 bis 25 Prozent betroffen, es gibt aber auch Schulen, an denen es die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen trifft“, sagte sie am Sonntag dieser Zeitung.

Kein direkter Unterricht für Lehrer über 60

Die Aufstellung des Ministeriums schließt alle Lehrkräfte über 60 Jahre vom direkten Unterricht aus. Das trifft ebenso alle Personen mit verschiedenen Vorerkrankungen, dazu zählen: therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrankheiten wie Asthma, Erkrankungen an Leber oder Nieren, Krebserkrankungen, Diabetes oder Immunschwächeerkrankungen. Außerdem ausgeschlossen sind schwerbehinderte Lehrkräfte, schwangere Lehrerinnen sowie Personen, die pflegebedürftige Angehörige mit einer der Vorerkrankungen zu Hause betreuen.

Für Finnern zeigt diese Aufstellung wie auch die strikte Abstandsvorgabe von 1,5 Metern für den Unterricht, dass der Neustart an den Schulen „nicht durchdacht“ sei. „Da sollte man gleich eine Maskenpflicht an den Schulen einführen“, betonte sie. Die sieht das Ministerium nur vor, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. „Wer die Schulgebäude kennt, weiß, dass man nicht dauerhaft den Abstand von 1,5 Meter einhalten kann.“ Denn an Berufskollegs etwa sei mit bis zu 1000 Schülern zu rechnen, an Gesamtschulen mit etwa 250.

Städtetag fordert mehr Zeit

Mehr Zeit fordert der NRW-Städtetag. Es seien noch viele offene Fragen zu Hygieneregeln zu klären. „Für die Prüfungsjahrgänge sollten die Schulen frühestens ab dem 27. April geöffnet werden“, sagte der Vorsitzende des Städtetages, der Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunstegger-Petermann (CDU) am Wochenende. Früher zu starten, stelle die kommunalen Schulträger vor erhebliche Probleme. Vorher müssten die Schulen grundgereinigt und ausreichender Infektionsschutz sichergestellt werden.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte vergangene Woche betont , die Schulträger hätten sich früher vorbereiten können. Nach ihren Vorgaben müssen Schulen ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten bereitstellen. In Lerngruppen sollen Schüler sicheren Abstand einhalten. Eine personifizierte Sitzordnung soll es bei Infektionen schnell ermöglichen, Kontakte zu verfolgen.

Schulpflicht ab Donnerstag

Freiwillig ist der Schulstart in dieser Woche nur für angehende Abiturienten. Mit diesem Hinweis hat das Schulministerium am Wochenende zugleich klargestellt, dass für alle anderen vor einer Prüfung stehenden Schüler der Klasse 10 ab Donnerstag wieder Schulpflicht besteht.

Gleiches gelte auch für Schüler an den Berufskollegs, die vor dem Schulabschluss oder ihrer Berufsabschlussprüfung stehen. Zurück zur Schule müssen auch alle Absolventen einer Ausbildungsvorbereitung und der einjährigen Berufsfachschule. Zurück in den Unterricht sollen auch die Schüler in Abschlussklassen der Förderschulen.