Auch in Nordrhein-Westfalen beginnt an diesem Donnerstag wieder die Schule. Aber nicht für alle Schüler und Lehrer. Foto: imago

Warum tun sich die Lehrer so schwer, zurück in die Schulen zu gehen?

Udo Beckmann : Lehrerinnen und Lehrer tun sich gar nicht schwer, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das sieht man auch daran, dass sie seit Beginn der Schulschließungen versuchen, die Schülerinnen und Schüler zuhause beim Lernen, Wiederholen und Vertiefen bestmöglich zu unterstützen. Für regulären Unterricht sind die technischen Voraussetzungen nicht vorhanden, abgesehen von einigen wenigen Schulen, die per Videokonferenz arbeiten. Bezüglich der Rückkehr in die Schule haben die Lehrkräfte natürlich auch ihre eigene Gesundheit und auch die der Schülerinnen und Schüler im Blick.

Was sind die konkreten Bedenken?

Beckmann : Was die Lehrerinnen und Lehrer umtreibt, die jetzt in die Schulen zurück müssen, ist das, was alle anderen auch umtreibt, die auf engerem Raum mit Menschen zusammentreffen. Deswegen haben sie Bedenken, dass die Hygienestandards und die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden könnten. Und dass sie einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt werden. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass der Gesundheitsschutz von Lehrern und Schülern weiterhin hohe Priorität haben muss.

Toilettenwagen anmieten

Wie steht’s denn um die Hygiene?

Beckmann : Lehrerinnen und Leser wissen, wie die sanitäre und hygienische Situation an vielen Schulen aussieht. Und die ist in vielen Bereichen nicht erbaulich. Da hat man schon vor Corona viele Fragen gehabt. Und mit Corona muss man noch mehr Fragezeichen setzen. Daher habe ich vorgeschlagen, über die Anmietung von Toilettenwagen nachzudenken, wie man sie auf Volksfesten einsetzt und jetzt eben nicht einsetzen kann. Schulträger könnten den Schulen damit zumindest helfen, bessere Voraussetzungen zu schaffen. In vielen Klassenräumen gibt es keine Waschbecken, an denen man sich oft und regelmäßig die Hände waschen kann. Hier braucht es praktikable Lösungen.

Wie kann der Abstand in den Klassenräumen organisiert werden?

Beckmann : Idealerweise wie in Dänemark, wo jeder Schüler vier Quadratmeter Platz und zwei Meter Abstand zum nächsten Schüler hat. Dort werden Türgriffe und Lichtschalter zweimal am Tag gereinigt und desinfiziert. Von der Umsetzung solch hoher, sicherlich sinnvoller, Auflagen sind wir in Deutschland meilenweit entfernt. Auch in Dänemark müssen übrigens einige Schulen deshalb geschlossen bleiben. Das ist der richtige Weg, wenn Hygienestandards nicht gewährleistet werden können.

Verlässliche Standards

Dass jetzt jede Schule zu einer infektionsfreien Zone gemacht werden soll, ist aber doch komplett unrealistisch, oder?

Beckmann : Das stimmt. Auch, weil wir immer noch nicht alles zur Übertragung des Virus wissen. Aber wir brauchen verlässliche Standards, die von den Behörden vorgegeben werden. Nur so haben Schulleiter die Möglichkeit, sich darauf zu berufen, das beim Schulträger durchzusetzen und an der eigenen Schule umzusetzen.

Kann es sein, dass Schulträger und Schulen die Zeit der Schließung nicht ausreichend genutzt haben, um sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten?

Beckmann : Das wird sehr unterschiedlich sein, da möchte ich die Schulträger nicht unter Generalverdacht stellen. Es gab immer schon Schulträger, die vorbildlich waren, und Schulträger, die es eben nicht waren. Das werden wir auch jetzt sehen. Aber wenn den Schulträgern keine verbindlichen Regeln und Standards vorliegen, können sie auch nichts vorbereiten. Man hätte in den vergangenen Wochen zumindest Desinfektionsmittel, Seife und Papierhandtücher in entsprechenden Mengen beschaffen und defekte Sanitäranlagen reparieren lassen können.

Tests wären wünschenswert

Lehrer über 60 und Lehrer mit Vorerkrankungen müssen nicht zurück in die Schulen. Warum sollten gesunde Erwachsene unter 60 überhaupt gefährdet sein, wenn sie sich in der Schule mit Corona infizieren?

Beckmann : Wir wissen gar nicht genug über das Coronavirus. Die Statistik zeigt allerdings, dass jeder erkranken kann. Deswegen brauchen wir Standards für Schutzmaßnahmen, die Experten der Wissenschaft festlegen. Das kann nicht Aufgabe eines Schulleiters sein. Die Regelung, dass Lehrkräfte ab 60 Jahren nicht in die Schule gehen sollen, halte ich für absolut richtig.

Müssen Schüler und Lehrer dann künftig regelmäßig auf Corona getestet werden?

Beckmann : Das wäre wünschenswert, aber ich halte das nicht für umsetzbar. Entscheidend ist die Frage, wie sich eine Schulgemeinschaft verhält, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler infizieren sollte. Wie groß wird dann der Kreis, derjenigen, die dann in Quarantäne müssen? Muss dann die ganze Schule geschlossen werden? Ich habe wenig Verständnis dafür, dass man in einigen Bundesländern jetzt mit einer gewissen Hektik loslegt und den Schulen nicht ein paar Tage mehr Zeit zur Vorbereitung gegeben hat.

Konkrete Unterstützungsmaßnahmen

Viele Eltern berichten davon, dass sich Lehrer während der Zwangspause sehr engagiert und die Schüler digital unterrichtet haben. Andere Eltern berichten aber auch, dass von anderen Lehrern fünf Wochen nichts zu hören war. Kann eine Schulleitung nicht anordnen, dass das alle Lehrer machen müssen?

Beckmann : Ich habe ganz andere Rückmeldungen erhalten, nämlich auch, dass vielerorts deutlich geworden ist, was Lehrkräfte jeden Tag leisten. Ich weiß, dass sich in den Schulen auf konkrete Unterstützungsmaßnahmen verständigt wurde. Die digitale Unterstützung kann aber flächendeckend nicht funktionieren, weil die Schulen ganz unterschiedlich ausgestattet sind. Die Corona-Krise offenbart schonungslos die Defizite unseres Bildungssystems. Wir haben zwei Jahre durch das Gezerre um den Digitalpakt verloren. Eine Lehre aus dieser Krise muss auch sein, dass wir uns mehr um die Schüler aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familien kümmern müssen. Auch wie Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Weg zurück in die Schule finden können, wird viel zu wenig diskutiert.

Lehrer und Schüler wirken einig darin, dass die Rückkehr in die Schulen zu früh kommt. Schürt das Vorurteile?

Beckmann : Das kann schon sein, aber allgemein ist in der aktuellen Lage deutlich geworden, was für einen immensen Wert Schule hat – und was Lehrkräfte und Schulleitungen leisten. Das ist ein positiver Effekt. Nicht zuletzt hat die Skepsis der Lehrer und Schüler nichts damit zu tun, sich vor etwas zu drücken. Die berechtigten Sorgen um die Gesundheit dürfen nicht einfach abgetan werden.

Was sind jetzt die größten Herausforderungen?

Beckmann : Dass die Kollegien nicht voll besetzt sind und dass einige Schülerinnen und Schüler weiterhin zuhause unterstützt werden müssen, während gleichzeitig der Betrieb in der Schule Schritt für Schritt wieder anläuft.