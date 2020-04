Von Christian Althoff

Dabei argumentiert das RKI widersprüchlich: Dass infizierte Menschen Masken tragen, um andere zu schützen, hält das Institut für sinnvoll. Es schreibt: „Eine solche Schutzwirkung ist nicht wissenschaftlich belegt, sie erscheint aber plausibel.” Dagegen bemerkt das RKI zum Eigenschutz, für den ja viel mehr Masken gebraucht würden: „Es gibt keine Hinweise dafür, dass man sich durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung selbst vor einer Ansteckung schützen kann.” Kein Wort darüber, dass auch hier ein Schutz ebenso plausibel erscheinen könnte.

Ein Institut, zwei gegensätzliche Aussagen

Denn: Warum soll eine von den Materiallagen her symmetrisch aufgebaute Maske, wenn sie denn schützt, dieses nur in eine Richtung tun? Wenn wir niesen, schießen Krankheitserreger nach Angaben des Pharmaunternehmens Hexal mit Geschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro Stunde aus der Nase. Wenn eine Maske auf ihrer Innenseite Tröpfchen mit einem so hohen Impuls abfangen kann (Fremdschutz), warum soll sie dann in umgekehrter Richtung nicht Tröpfchen aufhalten, die mit viel weniger Energie angeflogen kommen, weil mein Gegenüber ja mehr Abstand zu meiner Maske hat als ich?

2015 schrieb die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert-Koch-Instituts im Bundesgesundheitsblatt, der Mund-Nasen-Schutz könne, von Beschäftigten des Gesundheitssystems getragen, „wirkungsvoll die Übertragung makroskopischer Tröpfchen aus dem Atemtrakt von Patienten auf den Träger verhindern”. Also ist doch ein Eigenschutz durch einfache Masken möglich? Ein Institut, zwei gegensätzliche Aussagen.

Ob ein Mund-Nasen-Schutz ge­gen Coronaviren hilft oder nicht – das scheint im Moment auch eine Glaubensfrage zu sein. Denn tatsächlich helfen viele wissenschaftliche Studien kaum weiter, wenn man nach eindeutigen Aussagen für oder gegen das Maskentragen sucht.

Helfen bei Kontakt mit frisch Infizierten

Das RKI initiierte zwischen 2009 und 2011 während der Grippe-Zeit eine Studie mit drei Gruppen: 30 Haushalte mit jeweils einer infizierten Person, in denen sich niemand extra schützte, 26 Haushalte mit einem Infizierten, in denen alle Masken trugen, und 28 Haushalte mit einem Kranken, in denen außer den Masken auch Desinfektionsmittel für die Hände eingesetzt wurde. Insgesamt nahmen 84 Erkrankte und 218 Kontaktpersonen an der achttägigen Studie teil. Das Ergebnis, veröffentlicht 2011 im Epidemiologischen Bulletin Nr. 50: Masken und Händehygiene hatten „keinen signifikanten Effekt” im Hinblick auf die Ansteckung weiterer Haushaltsmitglieder. Aber: Ein „signifikant positiver Effekt” wurde in den Fällen festgestellt, in denen Masken und Händedesinfektion spätestens 36 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome des Erkrankten ergriffen wurden. Das wird mit einer hohen Virusausscheidung in den ersten Tagen nach Symptombeginn begründet.

Masken helfen demnach also beim Kontakt mit frisch Infizierten, aber die Studie lässt offen, was den positiven Effekt ausgelöst hat: Die Maske des Infizierten, die Masken der übrigen Haushaltsmitglieder, oder beides.

Während die RKI-Studie mit Mensch-zu-Mensch-Kontakten arbeitete, gingen südkoreanische Forscher um Sung-Han Kim vom Asan Medical Center in Seoul kürzlich einen anderen Weg. Sie ließen Corona-Patienten einmal ungeschützt und dann durch verschiedene Masken jeweils fünfmal husten und hielten ihnen dabei im Abstand von 20 Zentimetern eine Petrischale mit Nährboden vor den Mund. Das Ergebnis ihres Experiments veröffentlichten sie Anfang des Monats. Danach landeten durch den herkömmlichen chirurgischen, dreilagigen Wegwerf-Mund-Nasen-Schutz kaum weniger Krankheitserreger in der Petrischale als ohne Maske. Nur etwas besser war der Schutz professioneller, wiederverwendbarer, zweilagiger Baumwollmasken. Die Forscher schreiben: „Weder chirurgische noch Baumwoll-Masken halten Corona-Viren zurück, wenn ein Patient hustet.” Außerdem wurde der Erreger auf den Außenseiten der Masken entdeckt. Als mögliche Erklärung nennen die Forscher einen Luftstrom, der beim Husten an den Maskenrändern entweicht. Sie raten deshalb nach dem Berühren der Außenseite der Maske zur Händehygiene.

Fremdschutz durch Masken

Gibt es also keinen „Fremdschutz” durch Masken? Vielleicht doch: Die Forscher weisen nämlich darauf hin, dass sie nicht untersucht haben, inwieweit die Masken die Flugbahnen der Erreger verkürzen.

Wenn schon dieser Profi-Mund-Nasen-Schutz, den der Normalbürger im Moment nicht einmal kaufen kann, das Virus durchlässt – wie sieht es dann erst mit selbstgenähten Modellen aus? Wissenschaftler der Abteilung Partikelchemie des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz haben im Labor Aerosole mit Partikeln erzeugt, deren Größe der von Coronaviren entsprechen – etwa 100 Nanometer. Diese Aerosole saugten sie durch unterschiedliche Materialien. Dabei maßen sie die Partikelmenge vor und hinter dem Filter. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler Anfang April. Sie ermittelten für 100-Nanometer-Partikel eine Abscheiderate von mehr als 95 Prozent, wenn Micropor-Staubsaugerbeutel im Luftstrom waren. OP-Masken kamen auf gut 85 Prozent.

Deutlich schlechter schnitt alles ab, was die Menschen zur Zeit zu Masken verarbeiten: Zweilagige Baumwolle hatte noch eine Abscheiderate von knapp 40 Prozent, ein zweilagiges Spülhandtuch von gut 30 Prozent. Für zweilagiges Küchenpapier plus Papiertaschentuch ermittelten die Chemiker gut 20 Prozent, für Molton einlagig knapp 20 Prozent. Das Baumwollgewebe Musselin kam auf gut zehn Prozent, und am schlechteste schnitten Kaffeefilter mit etwa fünf Prozent ab.

Alles andere als Wundermittel

Alle Werte betreffen Aerosole, die mit niedrigem Druck auf die Filter trafen (Versuchsaufbau: zehn Liter Aerosol pro Minute durch runde Filter mit 66 Millimeter Durchmesser gesaugt). Und: Die Werte spiegeln nicht wider, dass beim üblichen Mund-Nasen-Schutz an den Seiten der Masken zusätzlich ungefilterte Luft ausströmen kann.

Die Mainzer Forscher weisen ausdrücklich darauf hin, dass ihre Untersuchung keine Aussage über die tatsächliche Verwendungsfähigkeit der Materialien für Schutzmasken macht. So können in Staubsaugerbeuteln bedenkliche Stoffe enthalten sein, die nicht eingeatmet werden sollten.

Zum Schluss bleibt vielleicht die Erkenntnis: Masken sind alles andere als Wundermittel, aber im Zusammenspiel mit Handhygiene und Abstand können sie das Infektionsrisiko verringern – wenn sie denn richtig verwendet werden. Denn eines zeigen alle genannten Studien: Niemand, der einen Mund-Nasen-Schutz trägt, darf sich deshalb sicher fühlen.