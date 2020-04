Von Ulrich Windolph

Bielefeld (WB). Fußballer nennen es Instinkt – und meinen damit, dass einer Gespür für die Situation hat. Das Timing, im richtigen Moment an der richtigen Stelle des Spielfeldes zu sein. Man kann das in langen Übungseinheiten schulen, aber wem diese Gabe nicht in die Wiege gelegt ist, der wird das Ganze nie zur Perfektion bringen. Zugleich gibt es Kicker, die auch ohne Training intuitiv immer das Richtige tun, selbst wenn es dem Lehrbuch nach das komplett Falsche ist. Thomas Müller vom FC Bayern München ist dafür ein Paradebeispiel.

Nun könnte man sagen, dass der Armin Laschet dieser Tage recht wenig mit einem Thomas Müller in Topform zu tun hat. Denn was Laschet am meisten zu fehlen scheint, ist das Gefühl für die Situation. Für viele Betrachter war der NRW-Ministerpräsident erst zu zögerlich mit den Schutzmaßnahmen, dann zu schnell bei der Lockerung der Regeln – und diese Woche nun wieder hinten dran bei der Einführung einer Maskenpflicht. Also steht die Frage im Raum: Fehlt Armin Laschet das Gespür für die Situation? Fehlt dem 59-jährigen Aachener etwas, was es unbedingt braucht, wenn man ganz nach oben will?

Krisenzeiten sind Regierungszeiten

Von Laschet ist der Satz überliefert, dass er mit Corona schlafen geht und mit Corona aufwacht. Man darf ihm das abnehmen – wie den meisten der in Verantwortung stehenden deutschen Spitzenpolitikern. Und schaut man nach Großbritannien oder in die USA, nach Russland oder nach China, so muss man zu dem Schluss kommen, dass Bund und Länder hier in einer Art und Weise seriös regiert werden, um die uns die halbe Welt beneidet.

Dabei setzt die Corona-Pandemie die üblichen Usancen des Politikbetriebes weitgehend außer Kraft. „Krisenzeiten sind Regierungszeiten“ heißt es nicht ohne Grund – und wie schwer es da die Opposition hat, merken zur Zeit vor allem die Grünen.

Ihre Umfragewerte schmelzen dahin – aber nicht etwa, weil es am Krisenmanagement der Bundesregierung nichts zu kritisieren gäbe, sondern weil eben diese Kritik auf dem schmalen Grat zwischen Optimierung im Nachkommastellenbereich und Beckmesserei wandelt. Mit anderen Worten: Vieles läuft alles andere als optimal, doch fehlt den meisten Bürgern die Phantasie, dass das unter einer Regierung mit Beteiligung der Grünen per se besser wäre.

Hier lauert zugleich eine Gefahr für die Demokratie, denn wenn de facto eine Opposition überflüssig erscheint, sucht sich der Protest – ob er nun berechtigt ist oder auf Verschwörungstheorien beruhen mag – einen anderen Weg. So ist nach dem Herbst 2015 die damals noch weitgehend außerparlamentarische AfD groß geworden.

Merkel macht Unmut Luft

Nun ist die Situation 2020 eine andere. Das haben zuletzt Talkshow-Formate von „Anne Will“ bis „Maybrit Illner“ zu spüren bekommen. Der übliche Plot mit klar erkennbaren Kontrahenten und anheizenden Einspielfilmen funktioniert nicht, wenn die versammelte Politikerschar aufmerksam dem Virologen lauschen muss, um erst mal selbst zu verstehen, mit was wir es da eigentlich zu tun haben. Es hat eine Weile gedauert, bis die Macher das begriffen haben – was so weit ging, dass bei „Anne Will“ die Sessel erst auseinandergerückt wurden, nachdem eine Ärztin vor laufender Kamera höflich, aber sehr bestimmt die enge Sitzordnung gerügt hatte.

Sehr bestimmt hat in dieser Woche auch Angela Merkel ihrem Unmut Luft gemacht und dabei das Wort „Öffnungsdiskussionsorgien“ geprägt. Sie meinte damit das Durcheinander und die Ungeduld bei den Lockerungsmaßnahmen. Grundlos ist diese Kritik der Kanzlerin nicht: Denn wenn jeder Ministerpräsident die Beschlüsse auslegt, wie er das möchte, ist es mit der jüngst beschworenen „großen Einmütigkeit“ nicht weit her. Vor allem aber könnte der verhängnisvolle Eindruck entstehen, dass man es mit den Maßgaben wohl so genau nicht nehmen müsse, wenn diese hier so, dort aber anders ausgelegt werden.

Im „Dreiländereck“ des Kreises Höxter kann man ein Lied davon singen, was es heißt, zwischen den Regeln der NRW-Regierung sowie denen der Nachbarn in Niedersachsen und Hessen zu unterscheiden und sich mit den Blick auf den eigenen Gesundheitsschutz und den der Mitmenschen trotzdem vernünftig zu verhalten.

Schnelligkeit plus Nachhaltigkeit

Andererseits kann es gute Gründe geben, wenn Mecklenburg-Vorpommern zu anderen Entscheidungen kommt als Bayern, ist doch das Infektionsgeschehen in beiden Bundesländern höchst unterschiedlich. Auch muss gesagt werden, dass unser föderales System – allen Wehklagen zum Trotz – nicht automatisch zu schlechteren Ergebnissen führt. Jedenfalls gibt es keine Hinweise darauf, dass eine zentralistisch regierte Demokratie wie Frankreich größere Erfolge im Kampf ge­gen die Pandemie vermelden könnte.

Schnelligkeit plus Nachhaltigkeit lautet in diesem Ausnahmezustand die Zauberformel für die Politik. Nicht nur „die Wirtschaft“, sondern wir alle wollen möglichst rasch zu einem halbwegs normalen Leben zurück. Denn die sozialen und gesellschaftlichen Folgekosten des Krisenmodus sind gigantisch. Und wenn eines Tages Medikamente und ein Impfstoff gefunden sind, bleibt doch die Erinnerung an die Corona-Krise und das Bild prägend, das die Politiker in jener Zeit abgegeben haben.

So ist es kaum verwunderlich, dass mit besonderem Interesse auf den „Zweikampf“ zwischen Armin Laschet und Markus Söder geschaut wird. Beide haben sich gleich zu Beginn der Corona-Krise gravierende Patzer erlaubt – Laschet, weil er die Karnevalsveranstaltungen nicht einschränken wollte, und Söder, der Starkbierfeste wie in Tirschenreuth und die Kommunalwahlen laufen ließ.

Überdies ist die Zeichnung der beider Protagonisten im Corona-Kampf von zahlreichen Verzerreffekten geprägt. Daran haben wir Medien einen großen Anteil, denn nicht nur TV-Talkshows lieben die Zuspitzung. So muss stets kritisch gefragt werden, ob wir es da wirklich mit einem Duell zu tun haben. Aktuell braten Laschet und Söder ja gerade in schönster Eintracht an einer riesengroßen Extrawurst für den deutschen Profifußball, die weder gesundheitspolitisch zu rechtfertigen noch ökonomisch notwendig ist. Denn es gibt nur wenige Wirtschaftsbereiche, wo zuletzt so mit Geld geaast wurde wie im Profifußball. Hilfsbedürftigkeit sieht anders aus – was aber weder Laschet noch Söder sonderlich zu interessieren scheint.

Söder kommt konsequenter rüber

Doch schadet das Laschet vermutlich mehr als Söder – denn beim NRW-Ministerpräsidenten fügt sich das Ganze irgendwie ins Bild vom „Exit-Drängler“. Der bayerische Ministerpräsident hingegen wirkt – zumindest bisher – sehr viel stärker dem Gesundheitsschutz verpflichtet. Vor allem aber kam sein Auftritt konsequenter, klarer und authentischer rüber. Sagenhafte Zustimmungswerte von bis dato selbst in Bayern unerreichbar scheinenden 94 Prozent sind dafür ein eindrucksvoller Beleg. Ebenso natürlich wie die Debatten darüber, ob nicht Söder nächster Kanzlerkandidat der CDU/CSU werden sollte.

All das setzt Laschet zusätzlich unter Druck, denn von ihm weiß man ja schon, dass er nicht CDU-Vorsitzender werden will, um dann ei­nem anderen Unionspolitiker die Kanzlerkandidatur anzutragen. Vielleicht aber ist Söder gar nicht Laschets größtes Problem. Vielleicht hat sich der NRW-Ministerpräsident einfach verloren in dem Bemühen, über sein Bundesland hinaus zu wirken und Führungsstärke zu beweisen. In dem Versuch, quasi im Vorhinein zu beweisen, dass er das Format besitzt und der Richtige für das Amt des Regierungschefs ist.

In jedem Fall aber macht Laschet so den maximalen Kontrast zur Kanzlerin auf. Gewiss gibt es auch an Angela Merkels Regierungsstil viel zu kritisieren. Aber je größer die Krise ist, desto mehr scheint die Kanzlerin in sich zu ruhen – und umso stärker agiert sie. Folgerichtig dürfte sich dieser Tage so mancher fragen, von wem er die Republik eigentlich lieber regiert sähe: von Armin Laschet oder von jemandem wie Angela Merkel? Und die Antwort darauf könnte den NRW-Ministerpräsidenten ebenfalls um den Schlaf bringen – auch wenn er das natürlich nie zugeben würde.

Kramp-Karrenbauers Entschluss und die Folgen

Ob Annegret Kramp-Karrenbauer wohl schon einmal ihre Entscheidung bereut hat, den CDU-Vorsitz niederzulegen? In jedem Fall wirkt der wenige Wochen alte Streit um die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten und die Naivität von CDU und FDP im Umgang mit der Höcke-AfD beinahe Lichtjahre entfernt.

Ganz so lange wird es zwar nicht dauern, bis die CDU ei­nen neuen Vorsitzenden wählen kann. Vor dem Jahresende aber dürfte das kaum etwas werden. Schaut man auf die aktuellen Umfragewerte, fragt man sich sowieso, warum das notwendig sein soll. Klar sind die jüngst gemessenen 38 bis 39 Prozent Corona-Werte. Der unerwartete Höhenflug der Union aber könnte den siegreichen der drei potenziellen AKK-Nachfolger, zu denen neben Armin Laschet auch Friedrich Merz und Norbert Röttgen gehören, noch gewaltig herausfordern. Denn hält die Corona-Krise deutlich über den Jahreswechsel hinaus an, wovon auszugehen ist, geht an der Kanzlerin machtpolitisch wie medial kein Weg vorbei – und das mindestens bis zum letzten Tag der Legislaturperiode.