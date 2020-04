Von Andreas Schnadwinkel

Doch in Einzelfällen sind Ausnahmen möglich, wie auf der Palliativstation des Klinikums Bielefeld. „Von der Möglichkeit machen wir Gebrauch, wenn sich Patienten im Sterbeprozess befinden, damit sie von ihren Angehörigen begleitet werden können“, sagt Dr. Stephan Probst.

" „Die durch die Isolation bedingte fehlende soziale Verbundenheit wird von Pflegepersonal, Psycho-Onkologen, Physiotherapeuten und Ärzten aufgefangen. Das machen alle gerne, obwohl die Belastung enorm ist.“ Dr. Stephan Probst "

Als leitender Oberarzt in der Klinik für Hämatologie/Onkologie und Palliativmedizin sind er und das gesamte Team den Umgang mit Menschen gewohnt, die um ihren nahenden Tod wissen. Die Folgen der Corona-Pandemie verlangen ihnen noch mehr ab als sonst.

„Die durch die Isolation bedingte fehlende soziale Verbundenheit wird von Pflegepersonal, Psycho-Onkologen, Physiotherapeuten und Ärzten aufgefangen. Das machen alle gerne, obwohl die Belastung enorm ist“, sagt Probst und ist froh, dass die Palliativstation separat liegt, einen Außenbereich mit Gartenzugang und nach außen liegende Fenster hat. Aus den Fenstern können Patienten kommunizieren, die keinen Besuch auf ihren Zimmern empfangen dürfen.

„Da wird viel über Whatsapp und Skype telefoniert. Viele lassen sich auch Fotos und persönliche Gegenstände schicken, die sie betrachten und in ihren Händen halten können. Etwas anfassen zu können spielt eine wichtige Rolle“, erläutert der Oberarzt.

Mit einer zweiten Infektionswelle könnte sich die Lage ändern

Zehn Patienten sind derzeit auf der Palliativstation. Das ist die Normalbelegung. Auch die Warteliste könne bedient werden. „Im Moment sieht es so aus, als kämen wir mit einem blauen Auge davon“, sagt Probst. Mit „Wir“ meint er die Stadt Bielefeld und ihre Krankenhäuser. „Wir müssen uns – Stand jetzt – keine großen Gedanken darüber machen, ob die intensivmedizinischen Kapazitäten ausreichen und ob wir genug Stationen haben für Patienten, die positiv auf Covid-19 getestet sind.“

Im Klinikum Bielefeld werden derzeit, gemessen an den ursprünglichen Befürchtungen, relativ wenige dieser Patienten behandelt. Und im Moment braucht keiner von ihnen eine palliativmedizinische Versorgung. Mit einer zweiten Infektionswelle könnte sich die Lage allerdings ändern. Im Ernstfall müsste die Palliativstation ausgeweitet werden, um Covid-19-Patienten zu betreuen, die im Sterben liegen. Auch dafür seien Vorbereitungen getroffen.

" „Dann müssen wir auch den Menschen helfen, die nicht gut beatmet werden können oder nicht beatmet werden wollen. Diese Patienten dürfen nicht allein gelassen sterben.“ Dr. Stephan Probst "

„Wenn ein Covid-19-Patient in seiner Patientenverfügung festgelegt hat, nicht intensivmedizinisch behandelt werden zu wollen, würde er auf keinen Fall alleine gelassen werden, sondern palliativmedizinisch begleitet und behandelt“, erläutert Probst. „Viele Kranke wollen ausdrücklich nicht künstlich beatmet werden, haben aber Angst davor, alleine und qualvoll sterben zu müssen. Sie wollen nicht ersticken, sondern natürlich und frei von Schmerzen und Luftnot und am liebsten im Schlaf sterben. Das kann man erfüllen und Qualen zuverlässig lindern.“

Der Mediziner macht sich jetzt Gedanken über eine nicht auszuschließende Zuspitzung der Corona-Lage. „Dann müssen wir auch den Menschen helfen, die nicht gut beatmet werden können oder nicht beatmet werden wollen. Diese Patienten dürfen nicht allein gelassen sterben. Man muss ihnen die Angst nehmen. Niemand erstickt qualvoll, wenn er medikamentös gut behandelt wird.“ An den notwendigen Medikamenten, unter anderem Morphine, mangele es auf der Palliativstation nicht. Man habe nicht gehamstert, denn der normale Vorrat sei ohnehin hoch.

Man könne, so Dr. Stephan Probst, den Lufthunger und das Erstickungsgefühl mit Medikamenten in den Griff bekommen, die beruhigend wirken und Panik nehmen. Das sei der erste Schritt. „Auch Morphium mindert den Lufthunger und verhilft zum effektiveren Atmen. Wenn eine Lungenschädigung unumkehrbar und zwangsläufig zum Erstickungstod führt, kann man die Behandlung ausweiten und den Patienten auch Medikamente geben, die sie in einen ruhigen Schlaf versetzen. Nicht, um sie ‚einzuschläfern’“, so Probst, „ihnen aber zu ermöglichen, dass sie friedlich und im Schlaf sterben können.“