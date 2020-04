Von Jörg Isringhausen und Andreas Schnadwinkel

Zunächst einmal seien Ältere nicht die einzige Risikogruppe, sondern auch Raucher und chronisch Kranke, erklärt Martin Enderle aus Bielefeld, NRW-Vorsitzender des Seniorenverbandes BRH (Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen). „Alte Menschen sind aber die einzigen, die man sofort erkennt“, sagt Enderle. „Und viele fühlen sich dadurch stigmatisiert, wollen dagegenhalten.“ Sie wehren sich sozusagen durch öffentliche Präsenz dagegen, diskriminiert zu werden, fühlen sich entmündigt und bevormundet.

Zudem zählen beispielsweise Einkaufstouren für manche Senioren zu wichtigen Routinen, die den Tag strukturieren, und die sie sich nicht nehmen lassen wollen. Selbstständigkeit vermittelt Sicherheit, sagt Enderle, und alte Menschen wollen genauso stark erscheinen wie jüngere.

Ob sich Ältere derzeit tatsächlich vermehrt Risiken aussetzen oder ob dies nur ein Phänomen der Wahrnehmung sei, ließe sich noch nicht abschließend beantworten, erklärt Professor Clemens Tesch-Römer, Direktor des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Daher soll dies auch zum Gegenstand neuer Studien werden. Klar sei aber: Das Ansteckungsrisiko sei zunächst mal für alle Gruppen gleich groß. „Und wenn ich als alter Mensch niemanden habe, der das Einkaufen für mich übernimmt, muss ich das selbst machen“, sagt Tesch-Römer. Dies würde momentan natürlich besonders wahrgenommen.

Auch Professor Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut, plädiert für mehr Augenmaß, wenn es darum geht, den Spielraum älterer Menschen einzuschränken. Denn dass viele Ältere etwa in den Supermarkt gehen, habe nichts mit erhöhter Risikobereitschaft zu tun, sondern damit, dass Menschen sich generell schwer tun, auf Gewohnheiten zu verzichten, die nie risikobehaftet waren. „Und wenn sie doch in die Isolation gehen, zahlen sie möglicherweise einen Preis dafür – zum Beispiel Einsamkeit, die auch zu Depressionen führen kann.“

Dass Senioren als eigene Risikogruppe ausgewiesen seien, empfindet Tesch-Römer als problematisch. Stattdessen hätte man mehr differenzieren müssen, etwa nach Menschen mit multiplen oder schweren Vorerkrankungen. Es sei in dieser Altersgruppe ein großer Widerwillen zu beobachten, überbehütet zu werden.

Martin Enderle appelliert an Senioren, sich mindestens so stark zu schützen wie andere auch. Argumente mancher Älteren, dass sie einen Krieg durchgestanden hätten oder ihre Lebenszeit nicht in Isolation verbringen wollen, sind ihm zu starrsinnig. „Es gibt so viele über 60, die gesund und fit sind. Daher halte ich es für eine Diskriminierung, Ü60 generell zur Risikogruppe abzustempeln“, so Enderle. Dass Lehrer über 60 vorerst zuhause bleiben sollen , hält der ehemalige Bielefelder Umweltdezernent für fragwürdig. „Wenn wir das zum Beispiel auf die Stadtverwaltung Bielefeld übertragen würden, könnten wir ganze Dienststellen sofort dicht machen.“