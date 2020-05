Bielefeld (WB/dpa). Das Coronavirus verändert die Welt: Deutschlands Grenzen sind teilweise geschlossen. Hunderttausende Betriebe sind in Kurzarbeit. Es herrscht ein umfassendes Kontaktverbot. Erste Lockerungen sind erfolgt. Wie geht es weiter? Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Newsblog für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt.

NEWSBLOG

Dienstag, 5. Mai

13.34 Uhr: Segler aus Singapur nach Monaten auf See gerettet

Ein Segler im Südpazifik, der wegen der Corona-Pandemie monatelang auf dem Meer ausharren musste, hat wieder Land unter den Füßen. Wie örtliche Medien am Dienstag berichteten, wurde er von Marinesoldaten im Pazifik gerettet und konnte schließlich in Fidschi an Land. Wegen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus war Wong Tetchoong aus Singapur in drei Ländern das Anlegen verweigert worden. Der 59-Jährige war Anfang Februar von Singapur aus zu einem dreijährigen Segelabenteuer aufgebrochen, bevor das Virus zu einer Pandemie wurde und Häfen in aller Welt geschlossen wurden, wie die Zeitung „Fiji Sun“ berichtete.

13.25 Uhr: Frankreich will eigene Corona-App Anfang Juni fertig haben

Frankreich will seine eigene Corona-Warn-App ab Anfang Juni zum Einsatz bringen. Die „StopCovid“-App, mit der der Kontakt von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen nachverfolgt werden soll, solle bis zum 2. Juni fertig sein, sagte der Staatssekretär für Digitales, Cédric O, am Dienstag dem Fernsehsender BFM Business. Die App werde dabei nicht auf die Schnittstellen von Google oder Apple zurückgreifen, erklärte O. Es gebe bei den Lösungen der US-Konzerne eine „Reihe von Problemen hinsichtlich des Schutz der Privatsphäre und der Verbindung mit dem Gesundheitssystem“, sagte er. Ab kommender Woche werde eine Testphase der App unter realen Bedingungen beginnen, kündigte O an. Sie solle dann ab dem 2. Juni einsatzbereit sein, wenn in Frankreich ein zweiter Schritt der Lockerung der Corona-Beschränkungen geplant ist.

12.50 Uhr: RKI: Bisher 2,4 Millionen Corona-Tests in Deutschland

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bisher rund 2,4 Millionen Corona-Labortests gemacht worden. Das betreffe den Zeitraum bis einschließlich Woche 17 dieses Jahres, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

Circa 7,2 Prozent der Tests seien positiv gewesen. Mit Stand Kalenderwoche 18 lägen die Laborkapazitäten bei rund 142.000 pro Tag, hieß es unter Berufung auf Daten von 133 Laboren. Es würden Anstrengungen unternommen, um die Testkapazitäten weiter zu erhöhen. Das sei wichtig, um ein genaues Bild zu bekommen.

12.30 Uhr: Bis Anfang Juni Entscheidung über Autokauf-Anreize

Die Autobranche fordert schnell Klarheit, ob es Kaufprämien gibt. Die Nachfrage liegt infolge der Corona-Krise am Boden.

Neben den Herstellern und dem Branchenverband VDA machen sich auch die «Autoländer» Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg für Kaufprämien stark.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte angekündigt, dass die Koalition Ende Mai oder Anfang Juni ein Konjunkturpaket auflegen wolle, um die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln.

11.10 Uhr: Bayerisches Kabinett will Exit-Fahrplan beschließen

Nach wochenlangen coronabedingten Schließungen, Einschränkungen und Beschränkungen will das bayerische Kabinett heute einen umfassenden Fahrplan für Lockerungen beschließen.

Es solle dazu ein langfristiges Konzept geben, verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen. Es werde einen Fahrplan für nahezu alle Bereiche geben, von Schule und Kitas über Gastronomie und Hotels bis hin zu Pflegeheimen.

10.43 Uhr: Asselborn gegen weitere Kontrollen an deutscher Grenze zu Luxemburg

Luxemburg dringt auf eine Abschaffung der deutschen Einreisekontrollen an der Grenze zum Großherzogtum. Es gebe «keinen ersichtlichen Grund», die Mitte März eingeführten Kontrollen weiter aufrechtzuerhalten, schrieb Außenminister Jean Asselborn laut Mitteilung am Dienstag an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Luxemburgs Corona-Lage bedrohe die Nachbarregionen «in keinster Weise». Die Kontrollen schürten Unmut auf beiden Seiten der Grenze und gefährdeten das Zusammenleben in der Großregion.

Seit 16. März ist der Grenzverkehr wegen der Corona-Pandemie auch zwischen Luxemburg und Deutschland deutlich eingeschränkt. Seehofer hatte entschieden, die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und einigen anderen Staaten bis zum 15. Mai zu verlängern. Asselborn übermittelte Seehofer ein Schreiben von 13 Bürgermeistern aus der Grenzregion, die ihren Unmut über die Kontrollen ausdrückten. Die Abschaffung der Kontrollen wäre auch ein wichtiges Signal einer schrittweisen Rückkehr zum Schengener Abkommen, schrieb Asselborn.

10.23 Uhr: Patientenschützer kritisieren Corona-Immunitätsnachweis

Patientenschützer lehnen Pläne der Bundesregierung, auch beim Coronavirus einen Nachweis für eine Immunität zu ermöglichen, rundweg ab. «Der Immunitätsausweis wäre ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte», sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Der Vorschlag gehe «ethisch weit über die aktuelle Bekämpfung der Pandemie hinaus», beklagte er. «Denn während die Immunisierten Teilhabe am öffentlichen Leben erhalten, wird sie den Nichtimmunisierten verwehrt. Das ist zutiefst diskriminierend.» Zudem verleite der Immunitätsausweis zu vorsätzlichen Selbstinfektionen.«Der Hochrisikogruppe bliebe dann nur die Wahl zwischen langanhaltender Isolation oder Lebensgefahr. Eine solche Spaltung der Gesellschaft ist unverantwortlich», kritisierte Brysch.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montag erklärt, dass es vorerst keine Regelungen dazu geben soll, inwiefern solche Immunitätsnachweise Ausnahmen von Alltags-Beschränkungen wie in der Corona-Krise ermöglichen könnten. Er habe den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme dazu gebeten. In der Koalition sei vereinbart worden, bis dahin keine gesetzliche Regelung zu dieser Frage vorzunehmen. Neben der Opposition hatte sich zuletzt auch SPD-Chefin Saskia Esken skeptisch über Pläne für Immunitätsnachweise geäußert.

10.15 Uhr: Grundschulen stehen vor kaum lösbaren Problemen

Donnerstag soll es endlich wieder losgehen. Auch in den Bielefelder Grundschulen startet der Unterricht nach einer wochenlangen Zwangspause. Zumindest für die 2848 Viertklässler in der Stadt. Aber schon das bringt die bringt die 44 städtischen und die drei Grundschulen in freier Trägerschaft in arge Probleme.

Martina Reiske, Leiterin der Sudbrackschule, ist auch im Vorstand der Schulleitungsvereinigung NRW. Für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat sie neulich eine Rechnung aufgemacht, wie der Schulstart an ihrer Schule ablaufen wird. Es ist eine Rechnung, die nicht aufgeht.

9.20 Uhr: Spahn zum Kalou-Video: DFL-Konzept muss «auch gelebt werden»

Auch nach dem Video von Hertha-Profi Salomon Kalou hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) keinen Zweifel am Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL). «Das grundsätzliche Konzept macht Sinn und kann auch Vorbild sein im übrigen für andere Profisport-Bereiche. Aber dann muss es auch gelebt werden», sagte der Politiker am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk.

Deswegen sei es wichtig gewesen, dass der Berliner Verein nach diesem Video auch Konsequenzen gezogen hat. «Und ich hoffe, dass jetzt alle verstanden haben, dass es hier um etwas geht», meinte Spahn weiter.

Kalou hatte am Montag über Facebook ein Video veröffentlicht. Dies zeigte unter anderen, wie bei seinem Mitspieler Jordan Torunarigha eine Probe für einen Corona-Test genommen wird. Zudem hatte der 34-Jährige Gespräche in der Umkleidekabine unter anderem mit Teamkollege Vedad Ibisevic aufgenommen. Während der Video-Sequenz gab Kalou immer wieder Mitspielern oder Vereinsmitarbeitern die Hand und verstieß damit gegen die von der DFL in ihrem Konzept gemachten Vorgaben. Kalou wurde noch am Montag von Hertha BSC suspendiert.

9 Uhr: USA: Prognosen gehen von Zuspitzung der Corona-Pandemie aus

US-Präsident Donald Trump und die Gouverneure einiger Bundesstaaten drängen auf eine rasche Wiederöffnung der Wirtschaft - obwohl die Corona-Pandemie längst nicht unter Kontrolle gebracht ist. Daten von zwei verschiedenen Modellen prognostizieren für diesen Monat einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Infektionen und Todesfälle in den USA.

6.13 Uhr: In der Pandemie wird weniger eingebrochen

In der Corona-Pandemie wird vorläufigen Zahlen zufolge weniger in Wohnungen und Wohnhäuser eingebrochen. Dieser Trend zeichnet sich nahezu bundesweit ab, wie eine Länder-Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. So ging etwa in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Wohnungseinbrüche im März und April im Vergleich zu den Vorjahresmonaten deutlich zurück. Auch in Bayern sank die Zahl der Einbrüche - ebenso wie die Kriminalität insgesamt.

Während vom 1. März bis 26. April 2019 genau 3856 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW registriert wurden, waren es laut Landesinnenministerium im gleichen Zeitraum dieses Jahres 2336. Das entspricht einem Rückgang von fast 40 Prozent.

Die Zahlen der Länder sind jedoch vorläufige Zahlen, die sich noch ändern können. Konkrete Fallzahlen gibt es erst, wenn die Fälle von der Polizei an die Staatsanwaltschaften abgegeben werden und in die bundesweit einheitlich geführte Kriminalstatistik eingehen, hieß es aus Bayern.

6 Uhr: Höxters Altbürgermeister Hecker nach Corona-Infektion gestorben

Bestürzung in Höxter: Der frühere Bürgermeister Hermann Hecker ist tot. Der 78-Jährige starb nach einer Infektion mit dem Coronavirus am 1. Mai im St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter. Hermann Hecker war das erste direkt gewählte hauptamtliche Stadtoberhaupt der Kreisstadt von 1999 bis 2009.

5.30 Uhr: Städtetag erwartet beispiellose Einbußen durch Corona-Krise

Der Deutsche Städtetag erwartet infolge der Corona-Krise beispiellose finanzielle Einbußen für die Kommunen. Die Belastungen liegen nach einer neuen Prognose bei mindestens 20 Milliarden Euro in diesem Jahr. «Die kommunalen Haushalte werden so hohe Einbußen erleiden, wie wir sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gesehen haben», sagte der Präsident des Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung, der Deutschen Presse-Agentur.

Mindestens 15 bis 20 Prozent der Gewerbesteuer würden im Bundesdurchschnitt wegbrechen, möglicherweise sogar noch deutlich mehr, sagte Jung. Mitte Mai werden die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung erwartet. Der Städtetag erneuerte die Forderung, Bund und Länder müssten einen milliardenschweren kommunalen Rettungsschirm aufspannen. Die Aussagen kommen kurz vor erneuten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch.

5.20 Uhr: Bundesländer im Lockerungs-Wettstreit

Noch vor der nächsten Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten preschen immer mehr Bundesländern mit eigenen Plänen für weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen vor.

Nachdem Niedersachsen am Montag einen Stufenplan vorlegte, zog Mecklenburg-Vorpommern am Abend mit eigenen Vorstellungen nach. Das nordöstliche Bundesland öffnet wieder seine Gaststätten und beendet noch vor Pfingsten das mehrwöchige Einreiseverbot für auswärtige Touristen. Ein halbes Dutzend Landeskabinette will sich an diesem Dienstag mit Lockerungsschritten befassen. Zudem beraten die Wirtschaftsminister von Bund und Ländern (18.30 Uhr) über Perspektiven für die Gastronomie und den Tourismus.

Montag, 4. Mai

21 Uhr: Mehr als 164.000 Corona-Nachweise in Deutschland - mehr als 6800 Tote

In Deutschland sind bis Montagabend über 164.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 19.15 Uhr: mehr als 163.400 Infektionen). Mindestens 6803 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 19.15 Uhr: 6728). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Montag bei 0,76. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis acht weitere Personen anstecken. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 132.700 Menschen die Infektion überstanden.

20.42 Uhr: Internes Dokument: Steigende Infektionszahlen in USA prognostiziert

US-Präsident Donald Trump drängt auf eine Öffnung der Wirtschaft in den USA - nach einem internen Dokument der Gesundheitsbehörde CDC könnte sich die Corona-Krise dort allerdings noch zuspitzen. Die „New York Times“ veröffentlichte am Montag eine CDC-Präsentation, dessen Diagramme mit dem Vermerk „nur für den Dienstgebrauch“ versehen sind. In einem Diagramm wird prognostiziert, dass die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle bis zum 1. Juni auf rund 200 000 pro Tag zunehmen könnte. Zuletzt hatte CDC von Samstag auf Sonntag einen Anstieg um knapp 30 000 verzeichnet.Die Experten erwarten einem weiteren Diagramm zufolge, dass die Zahl der Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung bis zum 1. Juni auf etwa 3000 pro Tag steigen könnten. Zuletzt hatte die Gesundheitsbehörde wiederum von Samstag auf Sonntag einen Anstieg der Toten um 1452 vermeldet. Das Weiße Haus wies die Prognosen zurück. Sie spiegelten weder die Modelle der Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus noch die von ihr analysierten Daten wieder, teilte der Vizesprecher des Weißen Hauses, Judd Deere, am Montag mit.

20.30 Uhr: Apple und Google wollen eine Corona-App pro Land unterstützen

Apple und Google wollen ihre Smartphone-Schnittstellen für Corona-Warn-Apps grundsätzlich für jeweils eine Anwendung pro Land verfügbar machen. Das solle dafür sorgen, dass mehr Nutzer sie installieren sowie einen Flickenteppich aus verschiedenen Apps verhindern, erklärten die Unternehmen am Montag. Wenn jedoch ein Land beschließe, verschiedene Apps für einzelne Regionen aufzusetzen, sei man bereit, sie dabei zu unterstützen.Die Corona-Apps sollen helfen, Ansteckungen nachzuverfolgen, wenn die Ausgehbeschränkungen gelockert werden. Sie sollen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind - und Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufgehalten hatten.Von Google und Apple kommen die beiden relevanten Smartphone-Systeme - Android und die iOS-Software für das iPhone. Sie sind damit als einzige in der Lage, die Basis für eine effiziente Einbindung der Corona-Apps in die Telefone zu schaffen.Die US-Konzerne stellen Entwicklern auch Beispiel-Softwarecode für die Entwicklung von Corona-Apps zur Verfügung, damit sie die Schnittstellen ausprobieren und ihre Anwendungen schneller programmieren können. Am Montag präsentierten Google und Apple zudem erste Konzepte für die Bedienung der Apps. Darunter ist auch ein Mechanismus für die Verifizierung einer Infektionsmeldung mit Hilfe von Codes der Gesundheitsämter.

20.14 Uhr: Isle of Wight wird zum Warn-App-Testgebiet

Die britische Regierung testet auf der Isle of Wight, einer Insel im Ärmelkanal, erstmals eine Corona-Warn-App im Kampf gegen die Pandemie. Gesundheitsminister Matt Hancock bat heute die Einwohner der Insel: „Bleibt zu Hause, installiert die App, schützt den (staatlichen Gesundheitsdienst) NHS und rettet Leben.“Das Projekt startet am Dienstag und soll helfen, den Erreger besser zu verfolgen und einzudämmen. Bei der App geht es darum, mit Hilfe der Bluetooth-Technologie Kontaktpersonen von Infizierten zu warnen. Hancock nannte die App mit Blick auf den Datenschutz sicher.Die Isle of Wight vor der Südküste Englands hat etwa 140.000 Einwohner. Sie ist zurzeit isoliert, da der reguläre Fährverkehr eingestellt ist. Die Insel sei damit ein ideales Testgebiet, hieß es.

19.40 Uhr: Madonna spendet für Impfstoff-Suche

Popstar Madonna hat eine Million Dollar für die weltweite Suche nach einem Impfstoff und Medikamenten gegen das Coronavirus gespendet. Dies gab EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag bei einer internationalen Geberkonferenz bekannt, die insgesamt 7,4 Milliarden Euro an Zusagen von Regierungen und Organisationen brachte.

Madonnas Million ist nach Angaben aus EU-Kreisen in dem Gesamtergebnis enthalten. Ziel der Organisatoren ist, vor allem die Entwicklung eines Impfstoffs zu beschleunigen und dann dafür zu sorgen, dass alle Länder weltweit ihn zu erschwinglichen Preisen bekommen können.

19.26 Uhr: WHO-Chef sieht gerechte Verteilung etwaigen Impfstoffs als zentral

Für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die gerechte Verteilung eines etwaigen Impfstoffs oder eines Medikaments gegen das Coronavirus eine zentrale Messlatte für den Erfolg im Kampf gegen Covid-19. Niemand könne eine Welt akzeptieren, in der einige Menschen geschützt seien, andere aber nicht, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. „Niemand von uns ist sicher, bis jeder sicher ist.“ Tedros zeigte sich sehr angetan von der Geber-Konferenz unter Führung der EU zur weiteren Anschubfinanzierung der Forschung gegen Covid-19. Die von verschiedenen Staaten am Montag versprochenen 7,4 Milliarden Euro seien ein starkes und inspirierendes Zeichen weltweiter Solidarität.

19.18 Uhr: Hertha BSC suspendiert Salomon Kalou

Hertha BSC hat auf ein brisantes Internet-Video reagiert, das von Salomon Kalou aus der Spielerkabine gefilmt worden war. Mit einem Facebook-Video hatte der 34-Jährige nicht nur ungewöhnliche Einblicke in die Trainingsabläufe bei Hertha BSC gegeben, sondern auch deutliche Verstöße gegen die strengen Hygienevorschriften für die Fußball-Bundesligisten in der Coronavirus-Krise dokumentiert. Salomon Kalou wird nun suspendiert. Der Profi sei für die in dem Live-Clip dokumentierten Verfehlungen allein verantwortlich. Kalou entschuldigt sich für sein Verhalten.

18.51 Uhr: „Mein Schiff 3“ bleibt vorerst in Cuxhaven - acht Corona-Fälle

An Bord des seit Freitag unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffes „Mein Schiff 3“ sind von rund 2900 Crew-Mitgliedern bislang insgesamt acht positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Reederei Tui Cruises am Montagabend mit. Mittlerweile lägen zwei Drittel der Testergebnisse vor; die restlichen würden am Dienstag erwartet.Bis auf weiteres werde das Schiff in Cuxhaven bleiben. Dort soll am Dienstag auch das Schwesterschiff „Mein Schiff 6“ mit 254 Besatzungsmitgliedern anlegen, um negativ getestete Personen von „Mein Schiff 3“ aufzunehmen. Sie sollen in Isolation in Einzelkabinen untergebracht werden. 900 Besatzungsmitglieder sollen zudem am 8. und 11. Mai mit Charterflügen nach Indonesien und in die Ukraine zurückgeflogen werden können.

18.11 Uhr: Mehrere Milliarden Euro für die Suche nach Impfstoff zugesagt

Europa, Kanada, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien: Im Kampf gegen Corona haben Staats- und Regierungschefs aus aller Welt mehrere Milliarden Euro für die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten zugesagt, um das tödliche Virus gemeinsam zu besiegen. Allein Kanzlerin Angela Merkel versprach bei einer internationalen Geberkonferenz am Montag 525 Millionen Euro und sagte: «Es ist eine Stunde der Hoffnung.» Nur die Weltmacht USA fehlte bei dem globalen Kraftakt für preiswerte Impfstoffe und Medikamente für alle.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Online-Konferenz einberufen und moderierte die Schalte auf alle Kontinente begeistert und mit unerschütterlichem Lächeln. Zum Auftakt sagte sie selbst für die EU-Kommission eine Milliarde Euro zu - ein großer Schritt hin zu dem offiziellen Tagesziel von 7,5 Milliarden Euro. Dann ging es im Minutentakt weiter: 850 Millionen Dollar aus Kanada, 500 Millionen Euro aus Frankreich, 388 Millionen Pfund aus Großbritannien, 192 Millionen aus den Niederlanden, 140 Millionen aus Italien und so fort.

17.42 Uhr: Grüne wollen Tübingens Oberbürgermeister Palmer nicht mehr unterstützen

Die Parteispitze der Grünen hat heute dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer nach seinen umstrittenen Corona-Äußerungen jegliche Unterstützung entzogen. Sollte Palmer im Jahr 2022 in Tübingen zur Wiederwahl antreten, darf er auf keine finanzielle oder logistische Hilfe seiner Partei mehr hoffen. Um einen Parteiausschluss, wie er von vielen Grünen gefordert wurde, scheint er allerdings herumzukommen.

Palmer hatte mit seinen Äußerungen über die Behandlung von hochbetagten Corona-Patienten vor wenigen Tagen eine Welle der Empörung ausgelöst. «Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären», sagte der 47-Jährige. Der Tübinger OB entschuldigte sich zwar für seine Äußerungen, betonte allerdings auch immer wieder, dass er sich falsch dargestellt fühle.

17.10 Uhr: Nur wenige neue Fälle in OWL

Nur wenige Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter in OWL an diesem Montag vermeldet. Lediglich drei laborbestätigte Infektionen kamen hinzu, auch die Zahl der Genesenen stieg nur leicht an. Aus dem Kreis Lippe wurden am Montag keine neuen Zahlen gemeldet. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken.

Kreis Höxter: 305 Infektionen (+2) - 8 Todesfälle (0) - 218 Genesene (0)

Kreis Paderborn: 585 Infektionen (0) - 26 Todesfälle (0) - 424 Genesene (+3)

Kreis Lippe: (Stand 3. Mai) 716 Infektionen (0) - 28 Todesfälle (0) - 512 Genesene (0)

Kreis Gütersloh: 594 Infektionen (0) - 18 Todesfälle (0) - 494 Genesene (+1)

Stadt Bielefeld: 379 Infektionen (0) - 3 Todesfälle (0) - 315 Genesene (+2)

Kreis Herford: 325 Infektionen (+1) - 6 Todesfälle (0) - 273 Genesene (0)

Kreis Minden-Lübbecke: 425 Infektionen (0) - 7 Todesfälle (0) - 357 Genesene (0) OWL gesamt: 3329 Infektionen (+3) – 96 Todesfälle (0) – 2593 Genesene (+6)

16.45 Uhr: Öffnungen für Kitas und Altenheime stoßen in NRW auf Bedenken

Die geplanten Lockerungen coronabedingter Einschränkungen in Kitas und Pflegeheimen stoßen auf Skepsis. Sowohl die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) als auch die SPD-Opposition warnen vor Schnellschüssen. „Dass jetzt jeder Minister mit seinen eigenen Vorschlägen vorprescht, wirkt kopf- und orientierungslos“, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Die Landesregierung solle „zur Abwechslung die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche auch einfach mal abwarten“. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch über weitere Lockerungen in der Corona-Krise beraten.

16.25 Uhr: DFL: Zehn Corona-Fälle bei der ersten großen Testrunde

In den 36 Clubs der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga sind insgesamt zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben Spielern wurden dabei auch der Trainerstab und Physiotherapeuten der Clubs untersucht, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte.

15.41 Uhr: 130 neue Coronavirus-Infektionen in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind 133 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das NRW-Gesundheitsministerium zählte am Montag insgesamt 33.545 bestätigte Infektionen (Sonntag: 33.412). Die Zahl der Todesfälle stieg im bevölkerungsreichsten Bundesland von Sonntag auf Montag um drei auf 1290. Seit Montag, 27. April, kamen damit innerhalb einer Woche 1685 bestätigte Infektionen und 159 Todesfälle in NRW dazu. Das waren jeweils etwa 40 Prozent weniger als in der Woche davor (20. bis 27. April). Die Zahl der Genesenen blieb nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Sonntag auf Montag zunächst unverändert bei 25.840.

15.13 Uhr: SCP nimmt Training wieder auf

Der SC Paderborn nimmt mit Blick auf einen baldigen Neustart in der Fußball-Bundesliga das Mannschaftstraining wieder auf. Nachdem auch die zweite Testreihe auf das Coronavirus beim Spielerkader und Betreuerstab keinen positiven Fall ergeben hat, bittet Trainer Steffen Baumgart seine Profis am Nachmittag zur ersten Einheit mit dem kompletten Team seit der Unterbrechung des Spielbetriebs Mitte März auf den Platz. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit.

14.41 Uhr: Erneut Betrugsversuche bei Corona-Soforthilfen

Die NRW-Landesregierung hat vor erneuten Betrugsversuchen bei den Corona-Soforthilfen gewarnt. Es seien E-Mails im Umlauf, mit der Betrüger versuchten, Daten abzugreifen, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Montag sagte. Zuvor hatten das Ministerium und die Staatskanzlei über Twitter vor dem Betrugsversuch gewarnt. „Die Mail-Adresse corona-zuschuss@nrw.de.com ist ein Fake! Das beigefügte Schreiben stammt NICHT von der Landesregierung“, hieß es in der Warnung. Offizielle Mail-Adressen des Landes endeten immer auf nrw.de.

Mit einer neuen Masche wollen Betrüger Daten abgreifen, indem die Opfer diese in einem Formular vermeintlich an das Finanzamt schicken sollen. Außerdem sollen die Angeschriebenen Teile von bereits erhaltenen Soforthilfen zurückerstatten. Die Betrüger wollen diese Gelder nach Ansicht des Ministeriums auf eigene Konten lenken. Ziel der neuen Angriffe seien daher insbesondere Unternehmen, die bereits Soforthilfen erhalten haben. Aber auch andere Betriebe seien betroffen, außerdem gebe es ähnliche Betrugsfälle auch in anderen Bundesländern.

Rund um Ostern war das Corona-Soforthilfe-Programm, mit dem das Land Solo-Selbstständigen sowie kleinen und mittleren Unternehmen wegen corona-bedingter Umsatzausfälle unter die Arme greifen will, für rund eine Woche lang gestoppt worden. Betrüger hatten damals mit Fake-Webseiten versucht, Daten von Antragstellern abzugreifen und Gelder umzuleiten. Seit dem Neustart müssen die Bezirksregierungen bei der Bearbeitung von Anträgen abgleichen, ob die angegebene Kontonummer auch bei den Finanzbehörden hinterlegt ist.

14.25 Uhr: Stufenplan für Schulen und Gastronomie in Niedersachsen

Niedersachsens Schüler sollen vom 25. Mai an unabhängig vom Jahrgang wieder zur Schule gehen können. Das gab Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei der Vorstellung eines Fünf-Stufen-Plans der Landesregierung in Hannover bekannt. Zum selben Datum sollen Hotels in Niedersachsen - zunächst mit Einschränkungen - wieder öffnen dürfen, Gastronomiebetriebe bereits am 11. Mai. Endgültig beschlossen werden soll der Stufenplan nach den nächsten Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch.

14.19 Uhr: Lorz kündigt Schulöffnungen für weitere Jahrgänge an

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat einen möglichen größeren Öffnungsschritt an den Schulen für spätestens übernächste Woche angekündigt. Das sagte er im ZDF-Morgenmagazin am Montag. Das Land verfolge dabei weiter die Strategie „von oben nach unten“, weil ältere Schüler sich besser an die Hygiene- und Abstandsregeln halten könnten. Lorz plädierte für ein ausgewogenes Verhältnis von Präsenzunterricht und Lernen zuhause. Dabei solle es den Schulen weitestgehend selbst überlassen bleiben, wie sie das organisieren wollen.

Eine Maskenpflicht an Schulen hält der Minister nach eigenen Worten für pädagogisch nicht sinnvoll. Das Land habe sich in dieser Frage mit Fachleuten beraten. „Man kann das den Kindern auch nicht zumuten, über Stunden hinweg“, sagte Lorz. „Die Masken verlieren auch irgendwann ihre Wirkung.“ Das Land setze daher darauf, die Abstandsregeln an den Schulen konsequent durchzusetzen.In Hessen besuchen derzeit nur die Abschlussjahrgänge der weiterführenden Schulen den Unterricht. Das betrifft rund 110 000 Jugendliche, die sich beispielsweise auf den Haupt- oder Realschulabschluss vorbereiten. Eine geplante Öffnung der Schulen auch für die 4. Klassen der Grundschulen ab 27. April war vom Verwaltungsgerichtshof gekippt worden.

13.41 Uhr: Corona-Impfstoff: Globale Allianz sammelt Milliarden

Im Kampf gegen das Coronavirus will eine globale Allianz die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten beschleunigen und die Mittel dann allen Ländern auf der Welt zugänglich machen. Die ersten 7,5 Milliarden Euro dafür soll eine Online-Geberkonferenz mit Dutzenden Ländern und Organisationen erbringen, die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für Montagnachmittag einberufen hat.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will sprechen und nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen dreistelligen Millionenbetrag zusagen. Großbritannien legte sich bereits fest: Die Regierung gibt 388 Millionen Pfund (etwa 442 Millionen Euro). Premierminister Boris Johnson betonte, das Rennen um den Impfstoff sei «kein Wettbewerb zwischen Ländern, sondern das dringendste gemeinsame Unterfangen unseres Lebens».

13.11 Uhr: Roche liefert Antikörpertest ab Mai in Deutschland aus

Noch im Mai will das Pharmaunternehmen Roche einen neuen Test auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland ausliefern. Das vereinbarte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und das Unternehmen im oberbayerischen Penzberg.

12.29 Uhr: Maulkorb für Arminia: DFL fordert Vereine zu Stillschweigen auf

Arminia Bielefeld möchte an diesem Montag, spätestens am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Voraussetzung dafür ist, dass es keinen positiven Corona-Test gibt. Auskunft darüber sollen Arminia und die anderen 35 Profiklubs aber nicht geben.

11.37 Uhr: Öffentliches Leben erwacht: Europa lockert Corona-Regeln

Die Spanier feierten am Wochenende das Ende des «Hausarrests», am Montag dürfen auch die Italiener wieder ins Freie. Viele Länder lockern jetzt ihre Corona-Beschränkungen. Doch Vorsichtsmaßnahmen bleiben - die Schutzmaske gehört fast überall dazu. Das unbeschwerte Reisen innerhalb Europas wird noch eine Weile nicht möglich sein, doch in den einzelnen Ländern erwacht das öffentliche Leben wieder.

10.43 Uhr: OWL-Profiklubs wollen mit dem Mannschaftstraining beginnen

Hat das Warten ein Ende? Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld steigt vielleicht schon an diesem Montag, spätestens aber am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Auch Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn will ab Montag wieder als Team trainieren.

9.39 Uhr: Vorwurf Vertuschung: China sieht Ablenkungsmanöver der USA

Erneut erheben die USA gegenüber China Vorwürfe, das Land habe Informationen zum Coronavirus absichtlich zurückgehalten und so die Weltbevölkerung in Gefahr gebracht. China weist das strikt zurück - und sieht darin nur Wahlkampf-Hilfe für Donald Trump. Chinesische Staatsmedien haben Vorwürfe der US-Regierung über Vertuschung in der Corona-Krise und den Ursprung des Virus als „grundlose Beschuldigungen“ zurückgewiesen.

8.44 Uhr: Kaum Renteneinbußen durch Kurzarbeit

Wer in Kurzarbeit ist, muss dadurch keine dramatischen Einschnitte bei seiner Altersrente befürchten. Bei einem Durchschnittsverdiener, der sechs Monate Kurzarbeit Null habe, liege das Rentenminus bei gut drei Euro im Monat.

7.57 Uhr: Vorbereitungen für Urlaub in Corona-Zeiten laufen

Die Corona-Pandemie wirbelt die Urlaubspläne von Millionen Menschen in Deutschland durcheinander. Wann können wir wieder reisen und wohin, fragen sich viele. Die Vorbereitungen der Branche laufen jedenfalls.

7.16 Uhr: Folge sechs: Leser fragen, Experten antworten

Stärkt Joggen meine Lunge im Hinblick auf Corona? Wie wirkt sich die Kurzarbeit auf meine Rente aus, wenn ich jetzt weniger verdiene? Wie berechnet sich bei Kurzarbeit der Urlaub? Zur sechsten Folge von „Leser fragen, Experten antworten”.

6.34 Uhr: Corona-Lockerungen zum Wochenstart: Länder wollen noch mehr

Zum Wochenstart werden in vielen Bundesländern die wegen der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen weiter gelockert. Friseure dürfen ihre Salons wieder öffnen, Hunderttausende Schüler können wieder in Schulen lernen.

Sonntag, 3. Mai

21.15 Uhr: Gesundheitsminister: Besuche in Pflegeheimen wieder möglich machen

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will Besuche in Pflegeheimen in der Corona-Krise wieder erlauben. „Ich bin überzeugt, dass man Besuche in Pflegeheimen wieder möglich machen kann und muss“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag). Dies müsse unter Einhaltung strikter Sicherheitsstandards geschehen, „wohlwissend, dass wir dabei ein zusätzliches Risiko für Bewohner und Pflegekräfte eingehen“. Wann genau dies geschehen solle, blieb zunächst unklar. Zu seiner Einschätzung sei er in Beratungen mit Pflegeforschern und Fachpolitikern aller Fraktionen gelangt, sagte Laumann.Zwei Wege könne man den Heimen aufzeigen, erklärte der Minister. „Sie können Besuchsmöglichkeiten außerhalb ihrer Einrichtung schaffen“ - etwa auf einer Terrasse im Garten oder in einem Besucherzimmer im Eingangsbereich, sagte er. Zudem lebe die Mehrheit der Pflegebedürftigen in Einzelzimmern. „Es muss doch möglich sein, dass sie dort ihre Angehörigen empfangen

können. Wichtig ist dabei, dass festgehalten wird, wer wann da war“.

19.15 Uhr: Zahl der Infizierten in OWL steigt leicht

Die Gesundheitsämter in OWL mussten am Sonntag einen neuen Corona-Todesfall im Kreis Höxter vermelden. Die Zahl der Infizierten ist um 31 gestiegen, bei den Genesenen gibt es ein Plus von 65. Aus dem Kreis Herford und aus Bielefeld wurden am Sonntag keine neuen Zahlen gemeldet.

Kreis Höxter: 303 Infektionen (+17) - 8 Todesfälle (+1) - 218 Genesene (+9)

Kreis Paderborn: 585 Infektionen - 26 Todesfälle (0) - 421 Genesene (0)

Kreis Lippe: 716 Infektionen (+2) - 28 Todesfälle (0) - 512 Genesene (+6)

Kreis Gütersloh: 595 Infektionen (+4) - 18 Todesfälle (0) - 493 Genesene (+20)

Stadt Bielefeld (Stand Samstag, 2. Mai): 379 Infektionen (+4) - 3 Todesfälle (0) - 313 Genesene (+1)

Kreis Herford (Stand Freitag, 1. Mai): 324 Infektionen (+1) - 6 Todesfälle (0) - 273 Genesene (+18)

Kreis Minden-Lübbecke: 425 Infektionen (+3) - 7 Todesfälle (0) - 357 Genesene (+11)

18.40 Uhr: Achter Todesfall im Kreis Höxter

Im Kreis Höxter gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ein 95-jähriger Warburger, der positiv auf das Virus getestet worden war, ist am Wochenende gestorben. Das hat die Kreisverwaltung am Sonntag mitgeteilt.

Acht Person aus dem Kreis Höxter sind bislang am oder mit dem Corona-Virus gestorben. Die meisten wohnten im Südkreis: Warburg (4), Willebadessen (2), Borgentreich (1) und Höxter (1).

17.01 Uhr: Mehr als 163.200 Corona-Nachweise in Deutschland - über 6700 Tote

In Deutschland sind bis Sonntagnachmittag über 163.200 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: knapp 162.300 Infektionen). Mindestens 6715 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.15 Uhr: 6639). Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Sonntag bei 0,74. Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel etwa 7 weitere Personen anstecken.Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 130.600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43.200 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1933 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33.400 Fällen und mindestens 1287 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32.200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland.

16.40 Uhr: Daten nachgemeldet: 474 weitere Corona-Todesfälle in Italien

Italien hat am Samstag 474 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gemeldet, der im Vergleich zum Vortag besonders starke Anstieg dürfte aber statistische Gründe haben. Denn die Region Lombardei hatte bislang 282 unberücksichtigte Todesfälle aus dem Monat April nachgemeldet. Von den Zahlen her wäre es eigentlich der größte Anstieg der Opferzahl seit elf Tagen gewesen. Die täglich vom Zivilschutz mitgeteilte Zahl neuer Todesopfer wäre damit so groß wie seit dem 21. April nicht mehr gewesen, als die Behörde von 534 weiteren Toten berichtet hatte. Am Freitag lag die Zahl bei 269. Ohne die nachgemeldeten Zahlen liegt die Zunahme der Todesfälle bei 192.Insgesamt starben in Italien bisher 28.710 Menschen nach Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus, wie aus den Zahlen des Zivilschutzes hervorgeht. Die Gesamtzahl der Infektionen betrage nun 209.328, ein Plus von 1900 seit Freitag. Mit 0,9 Prozent gehört die Erhöhung binnen eines Tages gemeldeter Ansteckungen zu den niedrigsten Anstiegen, die während der Pandemie in Italien erfasst wurden. Das Land gilt in Europa als am stärksten von der Seuche betroffen.

16.00 Uhr: Lagebericht Kreis Herford: junger Häftling mit Corona infiziert

Das Coronavirus macht auch vor Gefängnissen nicht Halt: Im Herforder Jugendknast hat es erneut einen Fall gegeben. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Kreises Herford hervor.

13.30 Uhr: 33.412 Coronavirus-Infektionen und 1287 Tote in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind bis Sonntag 33.412 Coronavirus-Infektionen registriert worden. Das waren 212 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Die Zahl der Toten erhöhte sich innerhalb eines Tages um 19 auf 1268 seit Beginn der Pandemie. Gleichzeitig galten 25.354 Menschen als genesen - ein Anstieg um 486 innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen.

12.25 Uhr: Sächsischer Minister schlägt Öffnung der Gastronomie für 15. Mai vor

Die seit Wochen wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Cafés, Kneipen und ‎Restaurants sollen nach dem Willen von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig schnell Klarheit ‎haben, wann sie wieder öffnen können. Sollte es die Entwicklung der Infektionszahlen zulassen, ‎schlägt er eine Öffnung der Außenbereiche unter strengen Auflagen für den 15. Mai vor, sagte der ‎SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. „Man könnte testen, ob die ‎Sicherheitsvorkehrungen funktionieren, bevor sich alles am Pfingstwochenende ballt.“

11.30 Uhr: Geheimdienstpapier: Schwere Vorwürfe gegen China wegen Corona-Krise

In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Das Dossier der „Five Eyes“ genannten Geheimdienstallianz der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und Neuseelands fasst die Vorwürfe und Verdächtigungen zusammen, wie die australische Zeitung „Saturday Telegraph“ am Wochenende berichtete. Demnach dokumentiert das Dossier die Vertuschung chinesischer Behörden und weist auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan hin, wo das neue Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war.

Das 15-seitige Dokument demonstriert die Stoßrichtung der laufenden Ermittlungen der Nachrichtendienste. Es erwähnt nach Angaben der Zeitung aber auch ihre Differenzen über den Verdacht, dass das Virus wirklich aus dem Institut für Virologie in Wuhan stammen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte die Spekulationen darüber angefacht. Wissenschaftler halten es für viel wahrscheinlicher, dass Sars-CoV-2 von Fledermäusen über ein anderes Tier und durch den Wildtierhandel auf den Menschen übertragen wurde.

10.41 Uhr: Mehr als 162.700 Corona-Nachweise in Deutschland - Über 6600 Tote

In Deutschland sind bis Sonntagvormittag über 162.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: knapp 162.000 Infektionen). Mindestens 6660 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.15 Uhr: 6603). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Samstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel etwa 8 weitere Personen anstecken.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 130.600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43 000 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1907 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 200 Fällen und mindestens 1268 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland.

10.30 Uhr: Sportmediziner Sörgel: Bundesliga-Neustart Chance für Corona-Studie

Der Sportmediziner Fritz Sörgel hat sich aus wissenschaftlichen Gründen für eine Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. Der Pharmakologe sieht in dem Spielbetrieb die Chance, eine bislang so nicht mögliche Studie über das Coronavirus anfertigen zu können. „Macht man sich frei davon, dass da ein sportlicher Wettkampf stattfindet, erfüllen diese Geisterspiele im Ansatz die Kriterien für eine wissenschaftliche Studie“, schrieb Sörgel in einem Beitrag für den „Tagesspiegel“.

Im Augenblick gäbe es nur „viele kleine Studien, die keinen definierten Beginn, ein ungewisses Ende und keinen richtigen Versuchsplan haben“, monierte Sörgel. Nach dem Plan der Deutschen Fußball Liga würden etwa 1500 relativ junge Menschen in einem räumlich festgelegten Umfeld regelmäßig aufeinandertreffen. „Die Frage wäre nun, ob es an diesem Arbeitsplatz zu Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus kommt“, meinte der 69-Jährige. Daraus könnten Rückschlüsse auf andere Arbeitsumfelder gezogen werden.

„Wo gibt es eine Studie, die an 18 Spielplätzen über das Land verstreut je 300 Beteiligte und ihr direktes Umfeld so genau untersucht?“, fragte Sörgel. Dies sei nicht einmal in Krankenhäusern der Fall. Durch die Vielzahl an Proben könnte auch Antikörpertests zu einem späteren Zeitpunkt in großer Zahl vorgenommen werden, sofern die Proben eingefroren werden.

9.40 Uhr: Ab Montag wieder Führerscheinprüfungen in NRW

Nach der wochenlangen Coronapause werden ab Montag wieder Führerscheinprüfungen in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das gab der TÜV Rheinland am Freitag bekannt. So können die Prüfungen zunächst nur in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Neuss und Wuppertal abgelegt werden, ab dem 11. Mai auch in weiteren Städten im südlichen Teil des Bundeslandes.

Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, werden bei der theoretischen Prüfung weniger Teilnehmer zugelassen als bisher. Dennoch gilt bei der theoretischen und der praktischen Prüfung eine Maskenpflicht, heißt es weiter.

9.32 Uhr: Wiederaufbau nach Corona: NRW-SPD-Chef fordert Konjunkturpakete

Für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise fordert der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann, umfassende Konjunkturpakete im Bund und im Land. „Wir reden derzeit über Rettungsschirme, aber wir müssen eine ganz aktive Industriepolitik betreiben, die den Umbau der Energiewirtschaft vorantreibt, Investitionen begünstigt und die Tarifpartner stärkt“, sagte Hartmann der Deutschen Presse-Agentur. „Wichtig ist, dass man diese Krise jetzt nicht wieder zum Kaputtsparen von öffentlichen Investitionen missbraucht.“

Mit einem „Solidarpakt Zukunft“ solle die Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft in NRW wieder in die Spur gebracht werden, sagte Hartmann, der auch Bundestagsabgeordneter ist. Die Wirtschaft müsse angekurbelt und gleichzeitig sozial, gerecht und innovativ umgebaut werden. Wesentliche Aspekte des Solidarpakts seien die Industriepolitik, Kommunalfinanzen und Arbeitnehmerrechte. „Das beste Konjunkturpaket ist eine umfassende Entschuldung der Kommunen“, sagte Hartmann.

9.25 Uhr: Corona und die Agrarmärkte

Masken und Abstandsregeln im Supermarkt, Kantinen und Restaurants seit Wochen dicht: Die Corona-Krise versetzt auch das Geschäft mit Lebensmitteln in einen Ausnahmezustand.

Nach einer Phase mit Hamsterkäufen und größeren Lücken in den Regalen spielt sich ein neuer Alltag auf dem Markt ein. Landwirten und Verarbeitern bringt das neue Unwägbarkeiten. Wichtige Großabnehmer sind vorerst weg, mit Transporten und Erntehelfern ist es schwieriger. Dazu warten Bauern in manchen Regionen auf Regen. Verbraucher müssen für viele frische Lebensmittel mehr bezahlen - aber nicht allein wegen der Pandemie.

8.45 Uhr: Boris Johnson spricht nach Genesung über Pläne für Todesfall

Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach seinem Krankenhausaufenthalt wegen einer Covid-19-Erkrankung über Pläne für einen möglichen Todesfall gesprochen.

«Es war ein schwieriger Augenblick, das bestreite ich nicht. Sie hatten eine Strategie, um mit einem Szenario wie bei "Death of Stalin" umzugehen», sagte Johnson in einem Interview der Boulevardzeitung «The Sun». Damit spielte der Premier wohl auf den Film «The Death of Stalin» (2017) an, in dem es um die Ereignisse um den Tod des sowjetischen Diktators Josef Stalin im Jahr 1953 geht.

8.38 Uhr: Schulgebäude füllen sich langsam wieder - Nur einzelne Jahrgänge

Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Deutschland kehren an diesem Montag zum ersten Mal seit Wochen wieder in ihre Schule zurück. Allerdings ist ein Präsenzunterricht im Schulgebäude bisher weiterhin nur für einzelne Jahrgänge vorgesehen. Außerdem gelten überall Abstandsregelungen und Hygieneauflagen, die einen sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen vermeiden sollen.

Die Kinder aus den Jahrgangsstufen 1 bis 3 sowie die Schüler der 5. bis 8. Klasse bleiben laut einer bundesweiten Umfrage der Deutschen Presse-Agentur überall weiterhin zuhause. Wie es für diese Altersgruppen weitergehen wird, soll erst bei den nächsten Beratungen von Bund und Ländern am kommenden Mittwoch besprochen werden.

8.25 Uhr: NRW-Opern fordern baldige Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebs

Opernhäuser aus Nordrhein-Westfalen haben eine baldige Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes gefordert. Demnach soll die Politik „einen realistischen und zügigen Zeitplan“ erarbeiten und „dafür in einen direkten und konstruktiven Dialog mit den Kulturschaffenden“ treten. Ziel dieses Dialoges müsse es sein, „den Vorstellungsbetrieb baldmöglichst, jedoch spätestens ab dem 1. September 2020, wiederaufzunehmen“, hieß am Freitag in einer Mitteilung mehrerer Opernhäuser in NRW, die sich auf Initiative des Theaters Dortmunds zusammengeschlossen hatten.

Man sei „in der Lage, Stückauswahl, Inszenierungen und das Besuchermanagement so anzupassen, dass diese den medizinischen und hygienischen Vorgaben entsprechen“. Die Oper Dortmund, das Aalto-Musiktheater Essen, das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, die Oper Wuppertal, das Theater Krefeld Mönchengladbach, das Landestheater Detmold und das Theater Münster verwiesen auf die „in vielen Fällen existenzielle Betroffenheit besonders der freien Künstlerinnen und Künstler durch die behördlich angeordneten Einschränkungen“.

7.59 Uhr: Warum der Osten weniger unter Corona leidet

Ein Blick auf die deutschen Corona-Zahlen zeigt: Vor allem Ostdeutschland ist bislang verhältnismäßig schwach betroffen. Laut Medizinern spielt die Demografie wohl eine entscheidende Rolle - aber auch der Geldbeutel. Mehr hier.

7.52 Uhr: Maas gegen übereilte Aufhebung von Reisewarnungen

Außenminister Heiko Maas wirbt für Besonnenheit bei der Aufhebung der weltweiten Reisewarnungen.

«Wenn Leute nicht nur wieder ins Ausland fliegen können, sondern auch mit hinreichender Sicherheit zurückkommen, dann können wir die Reisewarnung schrittweise zurückfahren», sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Es darf dabei aber keine Schnellschüsse geben. Wir können und werden im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen.»

7.35 Uhr: Landesgartenschau öffnet am 5. Mai - mit Corona-Konzept

Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort kann trotz Corona am 5. Mai öffnen. Darauf habe sich die Landesregierung verständigt, teilte das NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz in Düsseldorf mit. Ursprünglich war die Öffnung für den 17. April geplant gewesen.

Die Organisation der Landesgartenschau hat dem Land ein Corona-Konzept vorgelegt mit geplanten Abstands-Markierungen, Aushängen, Durchsagen, Zutrittsbeschränkungen in geschlossenen Räumen und Einbahnstraßen-Regelungen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und dargestellt, wie wir unter den gegebenen Umständen eine Gartenschau durchführen können“, sagte Andreas Iland von der Geschäftsführung der Schau.

Samstag, 2. Mai

19.30 Uhr: Frankreich will Gesundheits-Ausnahmezustand verlängern

In der Corona-Krise will Frankreich den Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich um zwei Monate bis zum 24. Juli verlängern. Die Mitte-Regierung verständigte sich am Samstag in Paris auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf, der kommende Woche im Parlament debattiert werden soll. Das sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Samstag nach einer Kabinettssitzung. Mit dem Gesetz soll der Fahrplan von Regierungschef Édouard Philippe zur schrittweisen Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen rechtlich abgesichert werden. So will Frankreich vom 11. Mai an das Tragen von Schutzmasken in öffentlichen Verkehrmitteln zur Pflicht machen. Geschäfte sollen von diesem Termin an wieder öffnen können. Restaurants oder Cafés werden aber weiter geschlossen bleiben; auch Strände bleiben zunächst für Besucher und Sportler tabu.

19.18 Uhr: Mehr als 162.700 Corona-Nachweise in Deutschland - Über 6600 Tote

In Deutschland sind bis Samstagabend mehr als 162.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 161 900 Infektionen). Mindestens 6659 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6601). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa 8 weitere Personen anstecken. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129.000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

18.11 Uhr: Steinmeier begrüßt Debatte über Ausmaß der Corona-Einschränkungen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Diskussionen über das Ausmaß der Beschränkungen in der Corona-Krise als wichtig bezeichnet. „Das erzeugt der Politik gegenüber den heilsamen Zwang, täglich zu begründen, wie lange solche Maßnahmen verantwortbar sind“, sagte Steinmeier der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die Maßnahmen sieht er in Deutschland nicht als Gefahr für die Demokratie. Die Gesellschaft brauche zwar ihre Grundfreiheiten „wie die Luft zum Atmen“. Die Demokratie nehme Schaden, wo die Krise missbraucht werde, um autoritäre Strukturen zu verstärken. Dafür gebe es Beispiele in Europa. „Ich sehe aber nicht, dass diese Sorge bei uns gerechtfertigt ist.“

17.55 Uhr: Zahlreiche Staaten weltweit lockern Corona-Auflagen

Viele Staaten gewähren ihren Bürgern allmählich wieder mehr Freiheiten im Alltags- und Wirtschaftsleben. Bleibt die Coronavirus-Pandemie trotzdem unter Kontrolle? Einige Beispiele:

17.44 Uhr: Zahl der Infizierten in OWL steigt nur leicht

Die Gesundheitsämter in OWL mussten am Samstag keinen neuen Corona-Todesfall vermelden. Die Zahl der Infizierten ist leicht um 22 gestiegen, bei den Genesenen gibt es ein Plus von 31. Aus dem Kreis Herford wurden am Samstag keine neuen Zahlen gemeldet.

Kreis Höxter: 302 Infektionen (+9) - 7 Todesfälle (+0) - 214 Genesene (+5)

Kreis Paderborn: 585 Infektionen (+3) - 26 Todesfälle (+0) - 421 Genesene (+0)

Kreis Lippe: 714 Infektionen (+3) - 28 Todesfälle (+0) - 506 Genesene (+3)

Kreis Gütersloh: 594 Infektionen (+2) - 18 Todesfälle (+0) - 492 Genesene (+12)

Stadt Bielefeld: 379 Infektionen (+4) - 3 Todesfälle (+0) - 313 Genesene (+1)

Kreis Herford (Stand Freitag, 1. Mai): 324 Infektionen (+1) - 6 Todesfälle (+1) - 273 Genesene (+18)

Kreis Minden-Lübbecke: 424 Infektionen (+1) - 7 Todesfälle (+0) - 356 Genesene (+10)

16.55 Uhr: 33.200 Coronavirus-Infektionen und 1268 Tote in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind bis Samstag 33.200 Coronavirus-Infektionen registriert worden. Das waren 166 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) hervorgeht. Die Zahl der Toten erhöhte sich innerhalb eines Tages um sieben auf 1268 seit Beginn der Pandemie. Gleichzeitig galten 25.354 Menschen als genesen - ein Anstieg um 460 innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen.

16.35 Uhr: Mehr Nahverkehrszüge - Schienenverkehr wird wieder ausgeweitet

Nach dem reduzierten Fahrplan wegen der Corona-Krise sollen von Montag an wieder deutlich mehr Nahverkehrszüge in Nordrhein-Westfalen unterwegs sein. Das Angebot auf den Linien von S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress werde weiter erhöht, Einschränkungen werde es noch in einzelnen Regionen sowie beim Nacht- und Freizeitverkehr geben, teilte das Verkehrsministerium in Düsseldorf am Freitag mit. In den kommenden Wochen solle sukzessive zum Regelfahrplan zurückgekehrt werden. Wegen der schrittweisen Normalisierung des öffentlichen Lebens würden wieder mehr Fahrgäste die Bahn nutzen, hieß es zur Begründung. Mit der Rückkehr zum gewohnten Angebot würden die wichtigen Pendlerstrecken werktags wieder vollständig bedient. Zum Schutz vor Infektionen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, in Bahnhöfen und an Haltestellen vorgeschrieben.

16.10 Uhr: „Hausarrest“ in Spanien nach 48 Tagen für Freizeit gelockert

Die strenge Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist in Spanien nach knapp sieben Wochen erstmals für Freizeitaktivitäten gelockert worden. Die Bürger des von der Krise besonders schwer betroffenen Landes durften am Samstag aus dem Haus, um spazieren zu gehen oder im Freien etwas Sport zu treiben. Strandpromenaden wie das Paseo Marítimo in Barcelona füllten sich schon am frühen Morgen mit Radfahrern, Joggern und Spaziergängern. In Madrid sah man vor allem auf den Avenues wie der Gran Vía oder dem Paseo de la Castellana sehr viele Menschen.

Viele standen besonders früh auf. Denn neben örtlichen Beschränkungen und strengen Regeln gibt es zum Genuss der „neuen Freiheit“ auch Zeitfenster. Die meisten Erwachsenen und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren dürfen nur zwischen 06.00 und 10.00 sowie zwischen 20.00 und 23.00 Uhr aus dem Haus. Bürger, die älter als 70 sind, dürfen zwischen 10.00 und 12.00 sowie zwischen 19.00 und 20.00 Uhr raus. Kinder unter 14 können zwischen 12.00 und 19.00 Uhr mit einem Elternteil vor die Tür.

15.35 Uhr: USA erlauben begrenzten Einsatz von Corona-Wirkstoff Remdesivir

Die USA erlauben den begrenzten Einsatz des Wirkstoffs Remdesivir bei Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Eine klinische Studie hatte zuvor gezeigt, dass der ursprünglich für Ebola entwickelte Wirkstoff bei Covid-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung um mehrere Tage verkürzen kann. Die rasche Zulassung sei extrem ungewöhnlich - und nicht gänzlich unproblematisch, sagen deutsche Experten. Mehr hier.

15.15 Uhr: Eingriffe in Bielelder Krankenhäusern nur nach Corona-Test

Die Krankenhäuser fahren nach und nach wieder hoch: Elektive, also planbare und daher auch aufschiebbare Eingriffe und Therapien werden allmählich wieder durchgeführt. Allerdings: Ohne Test auf das Coronavirus geht bei einer OP nichts. „Jeder Patient muss getestet werden“, heißt es aus dem Klinikum Bielefeld.

14.45 Uhr: Merkel ruft zu Zusammenarbeit für Corona-Impfstoff auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt für die Bewältigung der Corona-Krise auch auf mehr Tempo bei der Entwicklung eines Impfstoffes. In ihrer am Samstag veröffentlichen, wöchentlichen Videoansprache rief die CDU-Politikerin zu mehr internationaler Zusammenarbeit gegen die Pandemie auf. „Wir wissen, dass sie überall schwere Schäden auch unserem wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Leben zufügt. Deshalb müssen wir mit Hochdruck und großer Konzentration daran arbeiten, dieses Virus einzudämmen und dann auch zu besiegen, indem wir einen Impfstoff entwickeln“, sagte sie. Auf einer Geberkonferenz am 4. Mai, zu der die EU-Kommission eingeladen hat, werde sich Deutschland mit einem „deutlichen finanziellen Beitrag beteiligen“. Es fehlten geschätzt acht Milliarden Euro für die Entwicklung eines Impfstoffes.

13.53 Uhr: Quarantäne für Migranten von der «Alan Kurdi» endet - Aufnahme unklar

An diesem Sonntag endet für die 17-köpfige Besatzung des deutschen Schiffes «Alan Kurdi» und für 146 von ihr gerettete Migranten die Corona-Quarantäne vor Italiens Küste. Wie es für die Geretteten weitergeht, ist noch völlig ungewiss. Die Innenministerien in Rom und Berlin teilten am Samstag auf Anfrage mit, Beratungen dazu seien noch nicht abgeschlossen. «Es laufen intensive Gespräche, um eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt, dabei machen wir gute Fortschritte», sagte ein Sprecher von Italiens Innenministerin Luciana Lamorghese der Deutschen Presse-Agentur. An der Lösung sollten nicht nur die Deutschen beteiligt sein.

Die Besatzungsmitglieder der «Alan Kurdi», die aus Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Österreich kommen, warteten am Samstag nach Angaben eines Sprechers der Organisation Sea-Eye auf die Erlaubnis, in den Hafen einzulaufen. Dann sollen nach den Vorgaben der Behörden ärztliche Untersuchungen sowie Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten auf dem Schiff folgen. «Wir hoffen, dass unsere Crew-Mitglieder dann nächste Woche - nach acht Wochen freiwilliger Arbeit - zu ihren Familien zurückkehren können», sagte Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler. Sea-Eye wolle dann alles tun, damit das Schiff bald wieder auslaufen könne, um Menschen zu retten.

13.27 Uhr: Sachsen-Anhalt lockert Kontaktbeschränkungen

Das von einer schwarz-rot-grünen Koalition regierte Sachsen-Anhalt lockert die seit sechs Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen. Von Montag an dürfen fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben, wie die Landesregierung am Samstag beschloss. Bisher war nur die Begleitung von einem Menschen außerhalb des Haushalts erlaubt.

12.24 Uhr: Nach Corona-Fall auf Tui-Kreuzfahrtschiff laufen weitere Tests

Nach dem positiven Corona-Befund an Bord des in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiffes «Mein Schiff 3» laufen weitere Tests an den Besatzungsmitgliedern. Das Schiff, das derzeit als eine Art Sammeltransporter für knapp 3000 Mitarbeiter der Tui-Flotte eingesetzt wird, ist unter Quarantäne gestellt. Nach Angaben einer Reedereisprecherin vom Samstag werden weitere Ergebnisse am Nachmittag erwartet.

Die «Mein Schiff 3» befinde sich seit Dienstag ohne Gäste, dafür aber mit 2899 Besatzungsmitgliedern an Bord, in Cuxhaven, hieß es von Tui Cruises. Da Häfen wegen der Corona-Krise geschlossen worden seien, habe die Reederei für ihre Beschäftigten die Rückreise in die Heimatländer organisiert.

Nach dem Anlaufen in Cuxhaven hatten sich laut Tui Cruises 15 Besatzungsmitglieder mit leichten grippeähnlichen Symptomen an das Bordhospital gewandt. Um eine Corona-Infektion auszuschließen, seien vom Gesundheitsamt und vom hafenärztlichen Dienst des Landkreises umgehend Tests angeordnet worden. Ein Ergebnis sei positiv gewesen. Die 15 Menschen seien in der eigenen Kabine isoliert und würden medizinisch betreut. Der Betroffene hatte am Freitag leichte Krankheitssymptome gezeigt.

10.42 Uhr: Fast 162.000 Corona-Nachweise in Deutschland - Über 6600 Tote

In Deutschland sind bis Samstagfrüh knapp 162.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Am Freitagabend waren es mehr als 161.900 Fälle. Um 10.30 Uhr am Freitag lagen keine aktualisierten Daten der Bundesländer vor. Mindestens 6603 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6601). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag weiter bei 0,79. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis acht weitere Personen anstecken. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129.000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

9.38 Uhr: «Alternative wäre Schlachten»: Corona-Krise setzt Reitvereinen zu

Die Coronavirus-Pandemie setzt im deutschen Breitensport besonders heftig den Reitvereinen zu. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Landessportbünden. Im Gegensatz zu vielen anderen Clubs, bei denen der Spielbetrieb eingestellt ist, seien die Ausgaben unverändert hoch, berichteten mehrere Präsidenten der Landessportbünde. «Diversen Reitvereinen fehlen derzeit zum Beispiel schon je 12 000 Euro. Die brauchten das Geld, um die Tiere zu füttern. Die Alternative wäre Schlachten. Da ist die Situation besonders dramatisch», sagte Andreas Vroom, Präsident des Landessportbundes in Bremen.

9.15 Uhr: FDP fordert, Lehrern müsse der Unterricht per Videokonferenz ermöglicht werden

Als Konsequenz aus der Corona-Krise und den damit verbundenen Unterrichtsausfällen fordert die FDP im Bundestag einen Zugang für alle Lehrkräfte zu einem Videokonferenz-Anbieter. Die Kosten müssten aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christian Dürr der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Viele Kinder und Jugendliche werden auch auf absehbare Zeit nicht in die Schule zurückkehren können. Darum sollte der Unterricht während der Corona-Krise schnellstmöglich vollständig digitalisiert werden.»

9.00 Uhr: Historiker über Corona: «Heute ist die Gesellschaft entschlossen, vorzeitige Tode nicht mehr hinzunehmen»

Pest und Cholera, Syphilis und Aids, Lepra und Typhus: Seuchen sind ein ständiger Begleiter der Menschheit. Zwei Düsseldorfer Medizinhistoriker, Heiner Fangerau und Alfons Labisch, sind der Frage nachgegangen, wie uns frühere Epidemien in der Corona-Pandemie helfen können. «Pest und Corona» heißt ihr Buch, das am 2. Juni erscheint. Als eBook ist es seit 30. April erhältlich.

Pest und Cholera rafften Millionen dahin, und noch Ende der 1950er Jahre wurden 30.000 Grippetote in Deutschland den Autoren zufolge einfach so hingenommen. «Es wurde nicht viel Aufhebens gemacht und eher der Umstand skandalisiert, dass Arbeitnehmer krankgeschrieben waren und damit die Wirtschaftsleistung gefährdeten.» 2020 hingegen wird nicht nur Deutschland nahezu komplett lahmgelegt.

Was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Wir haben eine andere Einstellung Krankheiten gegenüber, glauben Fangerau und Labisch: «Heute ist die Gesellschaft entschlossen, vorzeitige Tode nicht mehr hinzunehmen und so viele Menschen wie möglich zu retten.» Es sei Konsens, «dass jedes Leben, ob jung oder alt, gesund oder krank, gerettet werden soll - koste es was es wolle.»

8.31 Uhr: Organisationen fordern monatlich 100 Euro Soforthilfe für Arme

Spitzenvertreter von Gewerkschaften und Sozialverbänden fordern in der Corona-Krise monatlich 100 Euro mehr für Empfänger existenzsichernder Sozialleistungen. Angesichts spürbar steigender Ausgaben für Grundnahrungsmittel, Schutzkleidung, Hygiene und Kommunikation sowie eingeschränkten Unterstützungsangeboten seien einkommensarme Menschen in wachsender Not, heißt es in einem am Samstag vom Verband Der Paritätische veröffentlichten gemeinsamen Aufruf.

8.00 Uhr: Länger schlafen in der Krise - die Spur des Homeoffice im Stromzähler

In der Corona-Krise stehen Millionen Menschen in Deutschland offensichtlich später auf als sonst - und gehen auch später unter die Dusche. Die Stadtwerke in mehreren deutschen Kommunen beobachten in ihren Messdaten zum Strom- und Wasserverbrauch coronabedingte Veränderungen des Alltags. «Morgens nutzen unsere Kundinnen und Kunden derzeit später Strom als sonst», sagt ein Sprecher der Stadtwerke München. Mittags steigt in der bayerischen Landeshauptstadt der Stromverbrauch - die Münchner Stadtwerker vermuten, dass mehr daheim gekocht wird.

Bei den Augsburger Stadtwerken heißt es, dass der Anstieg des Stromverbrauchs am Morgen etwa eine Stunde später einsetzt als normal. In Leipzig sieht es ähnlich aus: «Der morgendliche deutliche Anstieg des Stromverbrauchs setzt in Leipzig ein wenig später ein als vor Corona», sagt ein Sprecher der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft.

Zudem liegt die Vermutung nahe, dass viele Menschen erst nach dem Frühstück duschen. «Die morgendliche Abgabespitze verschiebt sich um gut zwei Stunden», heißt es bei Hamburg Wasser. Unter der Woche fließt im Normalfall zwischen 7.45 und 8.15 Uhr das meiste Wasser aus den Hähnen der Hansestadt - diese Verbrauchsspitze hat sich auf den Zeitraum zwischen 9.30 und 10.00 Uhr verschoben. Im Ruhrgebiet beobachten die Essener Stadtwerke eine ähnliche Veränderung.

7.30 Uhr: Laut einer Umfrage haben vor allem junge Menschen gehamstert

In der Corona-Krise haben laut einer Umfrage vor allem junge Leute Arzneien, Lebensmittel und Hygieneartikel gehamstert. Das zeigt eine Studie des Marktforschers Nielsen, für die Mitte April rund 1000 Menschen repräsentativ befragt wurden. Die Umfrage im Auftrag des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller (BAH) lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Demnach gaben 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, Arzneien über die in normalen Zeiten beschaffte Menge hinaus gekauft zu haben. Bei den 30- bis 39-Jährigen waren es 34 Prozent. Dagegen hamsterten nur 15 Prozent der 50- bis 59-Jährigen sowie 9 Prozent der über 60-Jährigen Medikamente. Damit lagen die älteren Menschen deutlich unter dem Durchschnitt von 23 Prozent.

Nicht nur bei Arzneien zeigte sich, dass gerade jüngere Menschen auf Vorrat kauften. So gaben 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, Produkte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Seife oder Toilettenpapier über das gewöhnliche Maß beschafft zu haben und 51 Prozent der 30- bis 39-Jährigen. Das waren weit mehr als in der Gruppe zwischen 50 und 60 und bei den über 60-jährigen (24 bzw. 19 Prozent). Große Haushalte mit drei bis vier sowie über fünf Personen hamsterten demnach besonders, ebenso solche mit einem hohen Bildungsgrad. Haushalte mit wenig Einkommen hielten sich zurück.

Eine Ursache für das Einkaufsverhalten sei, dass Eltern Vorräte auch für ihre Kinder angelegt hätten, so die Marktforscher. Das könne erklären, warum relativ junge Menschen bei Lebensmitteln und Arzneien verstärkt zuschlugen. Sie fühlten sich verantwortlich für andere Personen im Haushalt - etwa, wenn diese an Krankheiten litten.

Aus Sorge um das Coronavirus hatten sich Verbraucher mit Toilettenpapier, Seife, Nudeln und Hefe eingedeckt - in Drogerien und Supermärkten blieben Regale mangels Nachschub leer. Um Ostern normalisierte sich das Einkaufsverhalten dem Statistischen Bundesamt zufolge wieder, auch weil der Bedarf vieler Haushalte gedeckt war.

6.30 Uhr: Corona-Schutzmasken stellen Gehörlose vor große Probleme

Das Tragen von Mund-Nasen-Masken wegen der Corona-Pandemie erschwert gehörlosen und hörgeschädigten Menschen die Kommunikation. Da die Masken den Mund komplett verdecken, können viele Gehörlose nicht erkennen, wenn sie jemand anspricht. Auch das Lippenlesen und die Kommunikation per Gebärdensprache werden durch das Tragen von Masken stark beeinträchtigt.

Zunächst wurden Masken mit Sichtfenstern entworfen. Eine solche ließ auch Sonja Grünwald vom Fachdienst für Hörgeschädigte in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben als Prototyp für ihre fünf Kolleginnen nähen. Doch nach einem mehrtägigen Test habe sich herausgestellt, dass das Sichtfenster beim Tragen beschlage, sagte Grünwald. Einige seien nun dazu übergegangen, transparente Visiere zu tragen. Doch diese würden Licht stark reflektieren und vielen sei das Tragen von Visieren unangenehm.

Die Gehörlosen benötigten das Mundbild nicht nur gegenüber Personen, die die Gebärdensprache nicht beherrschen, sondern auch gemeinsam mit der Nutzung von Gebärdensprache, erklärte Grünwald. Denn «eine Gebärde definiert sich aus der Handstellung und -bewegung, der Mimik und dem Mundbild». Es sei für Gehörlose ein zusätzliches Problem, dass nun ausgerechnet dieses verdeckt wird.

Diese Erfahrung macht auch Katja Krüger, Mitarbeiterin beim Landesverein Beratung und Integration für Menschen mit Hörschädigung Rheinland-Pfalz und selbst gehörlos. Zudem werde die Kommunikation momentan auch durch die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen stark eingeschränkt. Enger Körperkontakt und Berührungen seien ein wichtiger und selbstverständlicher Bestandteil im Austausch von und mit Gehörlosen, erklärte Krüger.

6.15 Uhr: Unerlaubte Proteste in Berlin und Hamburg

Trotz Corona-Verbots haben sich am Abend des 1. Mai jeweils Hunderte Menschen in Berlin und Hamburg zu unerlaubten Demonstrationen versammelt. In Berlin-Kreuzberg waren mehr als 1000 dicht an dicht auf Straßen und Plätzen unterwegs, nach Einbruch der Dunkelheit kam es zu Rangeleien mit Polizisten. Vereinzelt seien Flaschen und Steine geflogen, Einsatzkräfte seien verletzt worden, twitterte die Polizei. Nach Angaben von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik gab es bislang 50 Festnahmen.

6.13 Uhr: Staat kann laut Schäuble in der Krise nicht für alles aufkommen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat davor gewarnt, die Hilfsmöglichkeiten des Staates in der coronabedingten Wirtschaftskrise zu überschätzen. Er habe «die Sorge, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, der Staat könne jetzt für alles aufkommen», sagte der CDU-Politiker der «Mittelbadischen Presse/Offenburger Tageblatt». «Am Ende können wir aber für Hilfen und Sozialleistungen nur so viel aufwenden, wie erwirtschaftet wird.» Deshalb müsse man gemeinsam entscheiden, wie sich eine intensive Erholung der Wirtschaft in Deutschland und Europa zustande bringen lasse.

«Ich nehme an, dass es einen starken Schub in Richtung Digitalisierung geben wird. Das wird uns Deutschen helfen, unsere bisherige Schwerfälligkeit auf diesem Gebiet zu überwinden», sagte Schäuble. Er zeigte sich überzeugt: «Die soziale Marktwirtschaft wird sich auch in dieser Krise bewähren.» Es werde aber nicht alles so sein wie vor der Krise.

Schäuble sagte, in der Vergangenheit sei manches übertrieben worden. «Und wir werden das korrigieren müssen.» Als Beispiele nannte er den Flächenverbrauch, den Rückgang der Artenvielfalt und den Klimawandel. «Wenn wir die Wirtschaft beleben, dürfen wir deshalb jetzt nicht sagen: Der Klimawandel darf nicht mehr so ernst genommen werden.»

Der Bundestagspräsident stellte sich erneut hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Warnung vor zu schnellen Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen: «Es gibt da teilweise einen Überbietungswettbewerb. Am Anfang ging es darum, wer die noch schärferen Maßnahmen vorschlägt. Jetzt muss man aufpassen, dass es nicht in die umgekehrte Richtung geht.»

Freitag, 1. Mai

20.15 Uhr: Corona-Impfstoff: Merkel unterstützt Sammlung von Milliarden

Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Staats- und Regierungschefs haben einen Aufruf zur Sammlung von 7,5 Milliarden Euro für Impfstoffe und Arzneien gegen das Coronavirus gestartet.

19.05 Uhr: Weiterer Bewohner und Mitarbeiterin im Haller Marienheim genesen

Es gibt gute Nachrichten aus dem Haller Marienheim: Dort gelten inzwischen ein weiterer Bewohner und die Mitarbeiterin offiziell als genesen. Das teilte der Verein katholischer Altenhilfeeinrichtungen am Freitag mit. Demnach befinden sich aktuell noch drei an Corona erkrankte Bewohner im Marienheim, wie Sprecherin Stephanie Mai mitteilte.

18.38 Uhr: Verfassungsrechtler Papier mahnt zu «Schutz der Freiheit»

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat den Schutz der Freiheitsrechte in der Coronavirus-Krise betont. In der Krise seien nicht die Maßnahmen der Lockerung rechtfertigungsbedürftig, sondern die Aufrechterhaltung von Beschränkungen der Grundrechte, sagte Papier in einem Streitgespräch im Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». «Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Sinn und Zweck eines Verfassungsstaates in erster Linie der Schutz der Freiheit ist.» Der Gesundheitsschutz rechtfertige nicht jedweden Freiheitseingriff, sagte Papier.

17.23 Uhr: Staatshilfe-Gespräche bei Lufthansa

Die Verhandlungen über milliardenschwere Staatshilfe für die in der Corona-Krise schwer belastete Lufthansa dauern an. In Regierungskreisen war von anhaltenden Gesprächen die Rede. Wie die Deutsche Presse-Agentur bereits erfahren hatte, geht es um ein Rettungspaket in Höhe von neun bis zehn Milliarden Euro.

16.18 Uhr: Corona-Krise kurbelt Amazon-Geschäft an

Der boomende Handel im Internet und florierende Cloud-Dienste bescheren Amazon in der Corona-Krise starke Geschäftszuwächse. Im ersten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar (68,9 Mrd Euro), wie der weltgrößte Online-Händler mitteilte. Allerdings hat Amazon wegen der Pandemie auch hohe Ausgaben - etwa aufgrund einer Einstellungsoffensive angesichts des großen Kundenansturms auf seine Lieferdienste.

15.43 Uhr: Weltweit erste Lockerungen der Einschränkungen

Diskussionen über Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gibt es weltweit. Wie weit die Länder gehen, ist allerdings sehr unterschiedlich. Ein Überblick über ausgewählte Staaten.

15.41 Uhr: 90 Infizierte im Kreis Gütersloh

Im Kreis Gütersloh sind 592 laborbestätigte Corona-Infektionen, und damit ein Infizierter mehr als am Vortag, bestätigt. Davon gelten 484 Personen als genesen und 90 als noch infiziert.

15.37 Uhr: Corona-Zahlen im Kreis Höxter leicht gestiegen

Im Kreis Höxter sind bis Freitagmorgen, 9 Uhr, 293 Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden. Gegenüber dem Donnerstag sind das 7 Fälle mehr. Abzüglich der bereits Geheilten ergibt sich daraus eine Zahl von 72 aktiv Infizierten (+2 gegenüber dem Donnerstag). Weitere Todesfälle gab es nicht.

15.34 Uhr: Keine neuen Corona-Infektionen in Bielefeld

In Bielefeld sind im Vergleich zum Vortag erneut keine neuen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hinzugekommen, wie die Stadt am Freitagmittag vermeldete. Demnach sind 375 Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet worden. 312 Menschen sind mittlerweile wieder genesen. Drei Menschen sind bislang aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Zudem befinden sich 666 Menschen in Bielefeld in häuslicher Quarantäne (Donnerstag: 672).

14.36 Uhr: Die langen Schlangen täuschen: Auch Baumärkte spüren Krise

Eine Heckenschere für den Garten besorgen oder Wandfarbe für die Küche: In der Corona-Krise nutzen viele Menschen die Zeit zuhause zum Erneuern und Werkeln - und reihen sich in die oft langen Schlangen vor Heimwerkermärkten ein. Die Vorstellung täusche aber, es sei gleichermaßen zu einem Ansturm gekommen, sagt Sprecher Florian Preuß von der Baumarktkette Hornbach. «In unseren deutschen Märkten hatten wir im April weniger Kunden als üblicherweise. Verantwortung dafür tragen wir selbst - denn wir begrenzen den Eintritt in unsere Märkte seit dem 18. März strikt.»

14.12 Uhr: Bahn braucht Finanzspritze von acht bis zehn Milliarden Euro

Die Deutsche Bahn kommt wegen der Belastungen in der Corona-Krise wirtschaftlich unter Druck und braucht vom Bund zusätzliche Finanzhilfen. Nach dpa-Informationen benötigt der bundeseigene Konzern bis 2024 rund acht bis zehn Milliarden Euro - davon könnte die Bahn bis zur Hälfte übernehmen.

14.02 Uhr: Rund 33.000 Coronavirus-Infektionen und 1261 Tote in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind bis Freitag 33 034 Coronavirus-Infektionen registriert worden. Das waren 371 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) hervorgeht. Die Zahl der Toten erhöhte sich innerhalb eines Tages um 42 auf 1261 seit Beginn der Pandemie.

Gleichzeitig galten 24 894 Menschen als genesen - ein Anstieg um 567 innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Von den insgesamt 7831 Intensivbetten in NRW waren am Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums 2674 unbelegt.

13.24 Uhr: Laschet hält an Kurs der Lockerungen fest

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält an seinem Kurs der schrittweisen Lockerungen in der Corona-Krise fest. „Im demokratischen Rechtsstaat ist es selbstverständlich, den Menschen ihre Freiheitsrechte zurückzugeben, sobald dies unter Abwägung aller relevanten Aspekte möglich ist“, sagte Laschet dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag). Mögliche weitere Schritte würden anhand medizinischer Kriterien sowie unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte bewertet.

Mit der von ihm geforderten Rückkehr in eine „verantwortungsvolle Normalität“ habe er „angemahnt, zwischen der Stilllegung des öffentlichen Lebens und den Schäden, die die Schließungen verursachen, besser abzuwägen“. Abstands- und Hygieneregeln seien verhältnismäßiger als pauschale Schließungen: „Wo Öffnungen verantwortbar sind, sollten wir sie vorsichtig, behutsam, tastend ermöglichen und gleichzeitig deutlich machen, in welchem Bereich derzeit keine Öffnungen möglich sind“, sagte Laschet der Zeitung.

12.55 Uhr: DFB-Chef Keller bietet Hilfe des Fußballs für mehr Corona-Tests an

DFB-Präsident Fritz Keller hat die Hilfe des Fußballs zur Steigerung der Anzahl von Corona-Tests angeboten. „Sollten die Verantwortlichen aus Politik und Wissenschaft zu dem Schluss kommen, dass Massentests – wie beispielsweise in Südkorea - ein gutes Mittel zur Eindämmung des Coronavirus sein könnten, ist der Fußball gerne bereit, hierfür seine Popularität und verbindende Kraft einzubringen. Der Fußball steht bereit, wenn er gebraucht wird, diese Botschaft habe ich entsprechend hinterlegt“, sagte Keller am Freitag.

Der Verbandschef äußerte die Hoffnung, dass der organisierte Fußball als „Multiplikator“ dienen könne, um für mehr Tests zu werben. „Es ist eine Idee, und ich verstehe das als Angebot. In unseren rund 25 000 Vereinen sind mehr als sieben Millionen Mitglieder im gesamten Bundesgebiet organisiert, basierend auf einer gewachsenen Struktur in unseren Regional- und Landesverbänden mit vielen Ehrenamtlichen, die sich gerade auch in dieser Krise leidenschaftlich mit viel Herzblut engagieren“, sagte Keller.

12.28 Uhr: Von Madrid bis Teheran - Lockerungen der Einschränkungen

Nach wochenlangen Restriktionen in der Corona-Krise kehrt in einigen europäischen Ländern langsam wieder das Leben zurück nach draußen. Die Lockerungen sind allerdings meist unter Auflagen und strenger Beobachtung. Und in einigen Ländern gelten gar noch strengere Regeln.

12.05 Uhr: Corona-Krise könnte bei Ryanair 3000 Jobs kosten

Der irische Billigflieger Ryanair geht davon aus, wegen der Corona-Krise bis zu 3000 Stellen abzubauen. Die Airline werde im Juli mit einem Restrukturierungsprogramm beginnen, teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Mehr hier.

11.40 Uhr: Corona-Fälle in Reha-Klinik in Bad Oeynhausen: 13 Tests positiv

Nach dem Massentest aller 170 Patienten und aller 170 Mitarbeiter der Gollwitzer-Meier-Klinik auf das Coronavirus besteht Gewissheit: „Im Rahmen der Abstreich-Aktion sind bis auf fünf positive Ergebnisse alle weiteren Proben negativ ausgefallen.“ Das teilte Uwe Hamann, Geschäftsführer der Gollwitzer-Meier-Klinik, am Freitagmorgen im Gespräch mit dieser Zeitung mit. Da zuvor bereits acht Corona-Infektionen bekannt waren, steigt die Gesamtzahl somit auf 13.

10.56 Uhr: Private Pflege-Anbieter warnen vor Lockerungen von Besuchsregeln

Private Pflege-Anbieter sind besorgt über Pläne in einigen Bundesländern, die strengen Besuchsregelungen in stationären Pflegeeinrichtungen wieder zu lockern. „Altenpflegeheime dürfen nicht zum Spiel auf Leben und Tod werden“, warnte der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) am Freitag in Berlin. Die alten, meist hochbetagten Bewohner seien oft multimorbid erkrankt, sehr viele seien dement. Sie gehörten daher zur Hochrisikogruppe mit Blick auf Ansteckungen und Erkrankungen mit dem oft tödlich verlaufenden Coronavirus.

„Natürlich können auch wir nur zu gut verstehen, wenn die alten Menschen in den Pflegeeinrichtungen ihre Tochter, ihren Sohn, die Enkel sehen wollen oder die Angehörigen ihre pflegebedürftigen Eltern“, räumte der Vizepräsident des Verbandes, Friedhelm Fiedler, ein. Noch sei aber der Verlauf der Pandemie nicht so positiv, dass Schutz und Sicherheit einfach gelockert oder beiseite geschoben werden dürften. „Wer sich im Alter, vor allem dann, wenn etliche Vorerkrankungen vorliegen, ansteckt, spielt mit dem Leben“, mahnte Fiedler.

10.32 Uhr: Bademeister in der Corona-Krise

Die Becken sind geschrubbt, die Wasserpumpen kontrolliert und die Schlüsselbänder für die Garderobenschränke sind auch schon erneuert. Ginge es nach Schwimmmeister Thomas Dyck aus Köln könnte die Freibadsaison starten.

Aber ob auch in diesem Sommer in deutschen Freibädern trotz Corona-Pandemie geplanscht und gerutscht werden kann, steht noch nicht fest. Langweilig ist vielen Schwimmmeistern trotzdem nicht. Mehr hier.

10.18 Uhr: Corona-Belastungen schaden seelischer Gesundheit

Angst, Schlaflosigkeit und Konflikte in Familien nehmen einer Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zufolge unter den Einschränkungen in der Corona-Pandemie zu. Wie nach dem Auftreten der Epidemie in China gebe es auch für Deutschland erste Belege, dass die psychosoziale Belastung steige, teilte die Hochschule am Donnerstag mit.

In einer freiwilligen anonymen Umfrage sagten fünf Prozent der Teilnehmenden, in den vergangenen Wochen häusliche Gewalt erfahren zu haben. Sie gaben mehrheitlich an, dass die Gewalt zuletzt zugenommen habe. Diese äußerte sich demnach auf verbaler (98,4 Prozent), körperlicher (41,9 Prozent) oder sexueller Ebene (30,2 Prozent).

9.41 Uhr: Paketzustellungen dauern wegen Corona-Maßnahmen länger

Die in der Corona-Pandemie notwendigen Schutzmaßnahmen sorgen nach Angaben der Paket-Dienstleister teilweise dafür, dass Pakete später beim Kunden ankommen.

«Angesichts von mehreren Millionen Paketen zusätzlich pro Tag mehr wird es immer auch Fälle geben, in denen die gewohnten Laufzeiten von ein bis zwei Werktagen überschritten werden», sagte ein DHL-Sprecher der dpa. Das liege auch daran, dass etwa Schutzmaßnahmen in den Sortierzentren die Prozesse verzögerten.

9.19 Uhr: Hoffnung auf Strandurlaub - Tagesgäste mancherorts erlaubt

An vielen Stränden Niedersachsens laufen die Vorbereitungen für einen möglichen baldigen Start in die Saison. Einige Strandkörbe sind schon aufgestellt. Mit einem am Mittwoch bekannt gewordenen Konzept für einen Drei-Stufen-Plan will Niedersachsen schrittweise die coronabedingten Einschränkungen für den Tourismus zurücknehmen. Demnach könnten ab Mitte Mai Ferienwohnungen und Hotels mit Einschränkungen genutzt und gegen Ende Mai dann Übernachtungstourismus ohne Restriktionen möglich sein.

9.14 Uhr: Trump: Hinweise auf Coronavirus-Ursprung in Labor in China

US-Präsident Trump befeuert die These, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammen könnte - und dass China die Pandemie womöglich nicht stoppen wollte. Zugleich lobt Trump seine eigene Regierung: Er meint, niemand habe einen besseren Job gemacht.

8.50 Uhr: Bundesliga muss weiter warten - Klopp: "Man wird neidisch"

Nun soll voraussichtlich am 6. Mai die Entscheidung über den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga fallen. Jammern ist nicht erlaubt, in anderen Ländern sieht es viel schlechter aus. In Frankreich ist die Saison gar abgebrochen worden. Mehr hier.

8.07 Uhr: Forschungsverbände: Corona-Eindämmung „einzig sinnvolle Strategie“

Führende Forschungsorganisationen in Deutschland sind sich einig, dass eine konsequente Eindämmung des Coronavirus Sars-CoV-2 aus epidemiologischer Sicht im Moment die „einzig sinnvolle Strategie“ ist. „Das Erreichen einer “Herdenimmunität„ würde nach den bisher vorliegenden Daten einen Zeitraum von einigen Jahren erfordern, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet werden soll“, heißt es in einer Stellungnahme der Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft und der Leibniz-Gemeinschaft.

8.02 Uhr: RKI: Mehr Tests bei Symptomen oder Risikogruppen sinnvoll

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine Ausweitung der Tests auf das Coronavirus empfohlen. Auch bei leichten Symptomen solle sofort getestet werden, je früher desto besser, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag. Eine generelle Testung der Bevölkerung ohne Symptome sei nicht ratsam. Abhängig von der Situation sei es aber sinnvoll, Risikogruppen durch häufigere Tests besser zu schützen - zum Beispiel in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Denn Infizierte könnten das Virus ausscheiden, bevor sie Symptome spürten.

„Es ist gut, die 800 000 Menschen in Pflegeheimen jetzt systematisch und wiederholt zu testen“, sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz

7.55 Uhr: Spielplatz auf: Erste Länder setzen Corona-Lockerungen um

Familien können sich am langen Wochenende rund um den Maifeiertag auf erste Lockerungen der Corona-Regeln freuen.

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Kinder bereits ab Freitag wieder auf die Spielplätze, in Rheinland-Pfalz ab Sonntag. In Berlin sind Schaukeln und Rutschen schon jetzt fast überall wieder geöffnet. Weitere Länder haben nach den Beschlüssen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Vortag rasche Lockerungen angekündigt oder wollen in den kommenden Tagen darüber entscheiden.

7.45 Uhr: Rekord bei Kurzarbeit in OWL

Die Corona-Krise hat die Kurzarbeit in Ostwestfalen-Lippe auf einen neuen Höchststand getrieben. Wie der Leiter der Arbeitsagentur Bielefeld/Gütersloh, Thomas Richter, am Donnerstag sagte, zeigten in OWL im März und April gut 19.000 Unternehmen für rund 300.000 der 850.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine Verringerung der regulären Arbeitszeit an.

„Damit sind im Vergleich zur Finanzkrise 2009/2010 mehr als zehnmal soviele Betriebe und Menschen betroffen“, machte Richter das Ausmaß der Situation am Arbeitsmarkt deutlich. In vielen Betrieben gebe es einen Arbeitsausfall von 50 Prozent, „in nicht wenigen“ von 100 Prozent, so Richter.

Donnerstag, 30. April

20.40 Uhr: Borchener Unternehmen erhält unverhofften Auftrag

„Normalerweise machen wir was ganz anderes“, sagt Dirk Giesguth. Das Coronavirus fügt seinem Unternehmen in Borchen wirtschaftlichen Schaden zu, hat ihm aber gleichzeitig einen unerwarteten Auftrag beschert. Seit Wochen schon produzieren die Mitarbeiter medizinische Rollschränke für Kliniken und Corona-Behelfskrankenhäuser.

18.40 Uhr: Laschet relativiert Pläne für Grundschulöffnung in NRW

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Pläne des Schulministeriums relativiert, am 11. Mai die Grundschulen für alle Schüler in einem rollierenden System wieder zu eröffnen. Eine entsprechende Mail an die Schulen werde „korrigiert“, sagte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf. Am 6. Mai werde alles weitere mit Bund und Ländern besprochen.

18.32 Uhr: 69 Genesene, zwei Todesfälle und 20 neue bestätigte Infektionen - das Coronavirus in OWL in Zahlen

Die Gesundheitsämter in OWL haben am Donnerstag 20 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl auf 3286 Infektionen. Gleichzeitig gelten 69 Infizierte wieder als genesen. Erneut hat es im Kreis Gütersloh keine neuen Fälle gegeben. Das gilt auch für die Kreise Paderborn, Lippe und Minden-Lübbecke sowie für die Stadt Bielefeld. Je einen neuen Todesfall gab es im Kreis Höxter und im Kreis Herford. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken.

Kreis Höxter: 286 Infektionen (+2) - 7 Todesfälle (+1) - 209 Genesene (+8)

Kreis Paderborn: 578 Infektionen (+0) - 26 Todesfälle (+0) - 380 Genesene (+8)

Kreis Lippe: 711 Infektionen (+3) - 28 Todesfälle (+0) - 503 Genesene (+22)

Kreis Gütersloh: 591 Infektionen (+4) - 17 Todesfälle (+0) - 473 Genesene (+8)

Stadt Bielefeld: 375 Infektionen (+0) - 3 Todesfälle (+0) - 312 Genesene (+11)

Kreis Herford: 323 Infektionen (+6) - 6 Todesfälle (+1) - 255 Genesene (+11)

Kreis Minden-Lübbecke: 422 Infektionen (+5) - 7 Todesfälle (+0) - 346 Genesene (+1)

17.46 Uhr: Einblicke in das Leben mit den Corona-Schutzmaßnahmen auf dem Wittekindshof

Wie wird das Leben in den Wohngruppen der Diakonischen Stiftung Wittekindshof in Bad Oeynhausen mit Besuchsverboten derzeit organisiert? Funktioniert die Beschaffung von Schutzausrüstung? Was passiert derzeit in den Werkstätten der Stiftung? Das sind nur einige Fragen, die sich die Einrichtung in Volmerdingsen in den vergangenen Wochen immer wieder stellen musste: Ein Einblick dazu.

17.26 Uhr: 32.670 Corona-Infektionen in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der bestätigten Infektionen um 258 neue Fälle auf insgesamt 32 672 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Zudem wurden am Donnerstag 19 weitere Todesfälle bekannt. Somit erhöhte sich die Zahl der Toten, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf 1219 im bevölkerungsreichsten Bundesland, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. 772 weitere Menschen haben ihre Genesung bis Donnerstag gemeldet. Die Infektion mit dem Virus haben bislang 24 327 Menschen überstanden. Es ist nicht verpflichtend, den Behörden eine Genesung mitzuteilen. Deswegen ist diese Zahl nur eine Annäherung an die tatsächliche Zahl.

17.22 Uhr: Politik vertagt Entscheidung für Fußball-Bundesliga

Die Fußball-Bundesliga muss weiter auf ein klares Signal der Politik für den Neustart des Spielbetriebs warten. Eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spiele in der 1. und 2. Bundesliga soll frühestens am 6. Mai fallen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten haben nach Informationen aus Teilnehmerkreisen einen Beschluss über die Fortsetzung der gestoppten Bundesliga und des Vereinssports vertagt.

16.38 Uhr: Grundschüler in NRW kehren am 11. Mai zurück in die Schulen

Alle Grundschüler in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 11. Mai wieder tageweise in die Schule gehen. Das kündigte das NRW-Schulministerium am Donnerstag in einer Mail an die Schulen an.

16.02 Uhr: Landtag passt Schulrecht an Corona-Krise an: Nachteile ausgleichen

Schüler, Lehramtsstudierende und -anwärter sollen in Nordrhein-Westfalen im laufenden Schuljahr keine gravierenden Nachteile wegen der Corona-Krise erleiden. Deswegen hat der Landtag am Donnerstag in Düsseldorf mit großer Mehrheit ein „Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bildungslaufbahnen im Jahr 2020“ verabschiedet. Unter anderem soll niemand am Ende dieses Schuljahres sitzenbleiben.

15.40 Uhr: Pariser Triumphbogen wird ein Jahr später verhüllt

Die Verpackung des Pariser Triumphbogens durch Christo wird wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben. Nun soll die spektakuläre Aktion zwischen dem 18. September und 3. Oktober 2021 stattfinden, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Christo wollte ursprünglich mit der Verpackung des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt in diesem September beginnen. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem 84-jährigen Konzeptkünstler, dem Centre Pompidou und dem Zentrum nationaler Monumente entstanden, das den Arc de Triomphe verwaltet.

15.33 Uhr: Mobilfunkdaten können Virus-Ausbruch vorhersagen

Die Verfolgung von Mobilfunkdaten kann die geografische und zeitliche Ausbreitung des Coronavirus bis zu zwei Wochen im Voraus vorhersagen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Wissenschaftsmagazin «Nature» veröffentlicht wurde. Die Forscher hatten mit anonymisierten Handydaten eines Telekombetreibers die Bevölkerungsströme aus der schwer von Sars-CoV-2 betroffenen zentralchinesischen Metropole Wuhan analysiert.

15.12 Uhr: Erste Studienergebnisse zu Corona-Wirkstoff Remdesivir

Remdesivir gilt als Hoffnungsträger bei der Suche nach Mitteln zur Behandlung von Covid-19, schon früh starteten Studien zur Wirksamkeit der Substanz. Nun liegen erste Ergebnisse vor. Demnach kann der Wirkstoff die Behandlungsdauer von Covid-19-Patienten einer US-Studie zufolge verkürzen. Die Ergebnisse der Untersuchung seien sehr positiv zu bewerten, sagte Anthony Fauci, Immunologe und Chef des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten (NIAID) der USA. Mehr dazu hier.

14.44 Uhr: Fallzahlen im Kreis Paderborn stabil

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten m Kreis Paderborn bleibt stabil. Insgesamt sind 578 Menschen positiv auf eine Coronavirus-Infektion getestet worden. Die Zahl der Genesenen ist dagegen gestiegen. 380 Patienten - acht mehr als am Vortag - sind wieder gesund.

14.32 Uhr: Schüler aus Frankreich dürfen wieder über die Grenze

Schüler aus dem Elsass dürfen von Montag an für den Schulbesuch in Deutschland wieder über die Grenze. Von den elsässischen Behörden habe es für diesen Plan grünes Licht gegeben, teilte das Regierungspräsidium Freiburg mit. Dies sei wichtig, da im Mai in Baden-Württemberg erste Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen sollen. Von der Regelung profitieren in erster Linie Schüler aus Frankreich, die in Freiburg das deutsch-französische Gymnasium besuchen und dort Ende Mai die schriftliche Abiturprüfung haben. Seit dem Beginn der Grenzkontrollen im März war Schülern das Reisen über die Grenze nicht mehr möglich. Für den Grenzübertritt benötigen sie den Angaben zufolge nun einen Passierschein, wie ihn zum Beispiel auch Berufspendler erhalten.

14.19 Uhr: Verkehrsminister Scheuer für Fiebermessungen an Flughäfen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plädiert in der Corona-Krise für Temperaturmessungen bei Passagieren an Sicherheitschecks in Flughäfen. Die Messungen könnten demnach ein Mittel sein, um auszuschließen, wer an Bord darf und wer nicht. Es werde allerdings nicht das alleinige sein. Das Verkehrsministerium sei dazu mit dem Gesundheits- und Innenministerium im Austausch.

13.18 Uhr: Entscheidung über weitere Corona-Lockerungen erst am 6. Mai

Der Bund will erst bei der nächsten Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai entscheiden, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Corona-Beschränkungen möglich ist.

Es sei noch zu früh zu beurteilen, ob sich die seit dem 20. April umgesetzten Öffnungsmaßnahmen verstärkend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hätten, heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder.

13.05 Uhr: Keine Neuinfektionen in Bielefeld

Die Corona-Lage in Bielefeld entspannt sich leicht. Die Stadt vermeldet keine neuen Infektionen. Dafür sind im Vergleich zu Mittwoch weitere elf Bielefelder nach einer Corona-Infektion wieder genesen. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt 375, davon genesen 312. In Quarantäne befinden sich 672 Bielefelder.

13.01 Uhr: Bund will Spielplätze wieder öffnen

Der Bund will die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder öffnen lassen. Dabei sollten Eltern darauf achten, dass überfüllte Anlagen gemieden und grundlegende Hygieneregeln eingehalten werden, heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstagnachmittag.

12.50 Uhr: Sechster Todesfall im Kreis Herford

Auch aus dem Kreis Herford wird ein weiterer Todesfall gemeldet, diesmal aus Rödinghausen, ein 67-jähriger Mann.

12.35 Uhr: Siebter Todesfall im Kreis Höxter

Im Kreis Höxter ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf sieben gestiegen, es handelt sich dabei um den ersten Todesfall in der Stadt Höxter. Danit stieg der Zahl der Todesfälle in ganz Ostwestfalen-Lippe auf insgesamt 93.

Infektionen gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung im Kreis Höxter nun 286, davon aktuell noch infiziert 70. 291 Menschen befänden sich in Quarantäne.

12.10 Uhr: DFL bestätigt: Ab sofort Corona-Tests bei Bundesligisten

Die Fußballprofis der Bundesliga und der 2. Bundesliga werden ab diesem Donnerstag flächendeckend auf das Coronavirus getestet.

Die Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die DFL für die erhoffte Fortsetzung des Spielbetriebs erstellt hat. Vor einer Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings sollen zwei Tests erfolgen, damit eine Ansteckung im Training verhindert werden soll.

11.50 Uhr: Studie: Kinder vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene

Forscher haben eine neue Studie veröffentlicht. Sie warnen vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten. Kinder sind einer Analyse in Deutschland zufolge in der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene.

Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lässt, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité in einer vorab veröffentlichten und noch nicht von unabhängigen Experten geprüften Studie.

11.15 Uhr: Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Deutschlands Betriebe melden für mehr als zehn Millionen Menschen Kurzarbeit an - damit wurden selbst die Prognosen der kühnsten Volkswirte weit übertroffen. Die Zahl wirft ein Licht auf das wahre wirtschaftliche Ausmaß der Corona-Krise.

10 Uhr: Kontaktbeschränkungen werden wohl verlängert

Vor Beratungen von Bund und Ländern hat das Kanzleramt Erwartungen an schnelle Lockerungen gedämpft. Die bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen sollen nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun «sicherlich» erst einmal bis zum 10. Mai verlängert werden.

9.30 Uhr: Söder warnt vor zweiter Corona-Welle

Vor den neuen Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Krise hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor übereilten Lockerungen der Abwehrmaßnahmen gewarnt.

Solange es keinen Impfstoff gebe, drohe ansonsten «eine zweite Welle, ein Rückfall», sagte Söder im Bayerischen Rundfunk. «Wir haben einige Länder gesehen, die haben sehr schnell gelockert und mussten dann das Gegenteil tun.» Als ein Beispiel nannte er Singapur.

8.39 Uhr: Einbruch der Passagierzahlen an Flughäfen im März um mehr als 60 Prozent

Die Corona-Krise hat die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen stark sinken lassen. Gezählt wurden im März noch 7,1 Millionen Ein- und Aussteiger, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Das waren 62,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Wegen der vielen Rückkehrerflüge überstieg die Zahl der Ausssteiger mit 3,9 Millionen deutlich die der abfliegenden Passagiere mit 3,2 Millionen Menschen. Der Einbruch hat sich im April noch verstärkt.

7.45 Uhr: Das bedeutet Kurzarbeit finanziell

Tausende Arbeitnehmer in OWL erhalten in diesen Tagen erstmals Kurzarbeitergeld – die Corona-Krise macht’s nötig. Doch welche Gehaltseinbuße bedeutet das konkret und welche Ersparnis hat eigentlich der Arbeitgeber? Das WESTFALEN-BLATT rechnet anhand von vier Beispielen vor.

7.15 Uhr: Masken aus Brief gestohlen

Als Inge und Günter Brockmeyer aus Herford den Brief ihrer Tochter öffnen, ist die Enttäuschung groß. Der Umschlag ist leer. Irgendjemand hat ihn offenbar geöffnet und die sechs hochwertigen Masken gestohlen. Mehr dazu hier.

6.05 Uhr: Viel mehr Tote in Großbritannien

Großbritannien hat nun auch die mit dem Coronavirus infizierten Menschen, die in Pflegeheimen oder Privathaushalten starben, in die Statistik aufgenommen. Die Zahl beträgt damit 26.097. Damit ist es nun das Land mit den zweitmeisten Opfern in Europa. Einen Überblick über Gro´ßbritannien, USA und Polen gibt es hier.

5.30 Uhr: Jedem Zweiten geht Lockerung zu schnell

Jedem zweiten Deutschen geht die Lockerung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu schnell. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur vertraten 49 Prozent diese Meinung.

Mittwoch, 29. April

20.22 Uhr: 15 neue Infektionen in OWL

In OWL bleibt die Zahl der Neuinfektionen niedrig. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsämter in der Region 15 neue Fälle. In den Kreisen Herford und Gütersloh gab es keine neuen Infektionen, dafür steigt die Zahl der Genesenen. Die Kreise Höxter und Lippe mussten dagegen je einen Todesfall verzeichnen. Für Einzelheiten bitte auf die Links klicken.

Kreis Höxter: 284 Infektionen (+2) - 6 Todesfälle (+1) - 201 Genesene (+10)

Kreis Paderborn: 578 Infektionen (+4) - 26 Todesfälle (+0) - 372 Genese (+12)

Kreis Lippe: 708 Infektionen (+3) - 28 Todesfälle (+1) - 481 Genesene (+7)

Kreis Gütersloh: 587 Infektionen (+0) - 17 Todesfälle (+0) - 465 Genesene (+6)

Stadt Bielefeld: 375 Infektionen (+2) - 3 Todesfälle (+0) - 301 Genesene

Kreis Herford: 317 Infektionen (+0) - 5 Todesfälle (+0) - 244 Genesene (+5)

Kreis Minden-Lübbecke: 417 Infektionen (+4) - 7 Todesfälle (+0) - 345 Genesene (+1)

OWL gesamt: 3266 Infektionen (+15) - 92 Todesfälle (+2) - 2409 Genesene (+41)

18.43 Uhr: Schwedische Stadt geht mit stinkendem Dünger gegen Walpurgisfeste vor

Alljährlich am 30. April versammeln sich im Stadtpark der südschwedischen Studentenstadt Lund Tausende junge Menschen zum gemeinsamen Feiern - doch damit soll im Corona-Jahr 2020 Schluss sein: Um Studenten vom Park fernzuhalten und eine größere Menschenansammlung anlässlich der traditionellen Walpurgisnacht zu vermeiden, will die Stadt unter anderem eine Tonne Hühnermist versprühen. Letztlich wolle man verhindern, dass Lund am Donnerstag zu einer Art Epizentrum neuer Infektionen mit dem Coronavirus werde, sagte der Vorsitzende des städtischen Umweltausschusses, Gustav Lundblad, der Zeitung „Sydsvenskan“. „Wir bekommen sowohl die Möglichkeit, die Rasenflächen im Park zu düngen und zugleich wird es ziemlich stinken - dann ist das vielleicht nicht so angenehm, im Park zu sitzen und Bier zu trinken.“

18.28 Uhr: SAP und Telekom sollen über technisches Konzept für Corona-Warn-App entscheiden

Die für die Entwicklung einer Corona-Warn-App vorgesehenen Unternehmen SAP und Deutsche Telekom sollen entscheiden, welches technische Konzept dabei zum Einsatz kommt. Das berichteten Teilnehmer einer Sondersitzung des Digitalausschusses des Bundestages, bei der am Mittwoch auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär Auskunft gab.

18.17 Uhr: EU mobilisiert insgesamt 3,3 Milliarden für Balkan

Zur Bewältigung der Corona-Krise und ihrer Folgen in den Balkan-Staaten hat die Europäische Union zusammen mit der Europäischen Investitionsbank insgesamt 3,3 Milliarden Euro mobilisiert. Das Geld soll sowohl zur gesundheitlichen Versorgung eingesetzt werden als auch bei der sozialen und wirtschaftlichen Erholung helfen, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Die EIB stellt demnach zusätzliche Kredite in Höhe von 1,7 Milliarden Euro bereit. Einen Großteil der restlichen Hilfe hatte die EU-Kommission bereits kommuniziert. Dabei handelt es sich etwa um umgewidmete Vorbeitrittshilfen für Nordmazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo und Serbien.Für nächste Woche Mittwoch ist ein EU-Balkan-Videogipfel geplant. Ursprünglich war das Treffen mit allen Staats- und Regierungschefs in Zagreb geplant, das ist wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch nicht möglich.

17.39 Uhr: Ticket-Rückerstattung in der ersten Bundesliga

Die Fußball-Bundesliga wird wegen der Coronavirus-Pandemie - wenn überhaupt - nur mit Partien ohne Stadionzuschauer zu Ende gespielt werden können. Welche Möglichkeiten bieten die Vereine ihren Fans, die bereits Eintrittskarten für die Spiele haben? Die Deutsche Presse-Agentur gibt einen Überblick über die 18 Erstligisten.

17.13 Uhr: 800 Quadratmeter-Regel ist rechtens

Die Begrenzung der Verkaufsfläche für große Geschäfte in Nordrhein-Westfalen auf 800 Quadratmeter ist rechtens. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster am Mittwoch entschieden. Es wies in einem Eilverfahren den Antrag eines Kaufhausbetreibers aus Minden auf eine einstweilige Anordnung gegen die Coronaschutzverordnung des Landes ab. Die Verkaufsfläche sei ein Kriterium, „das eine unterschiedliche Behandlung einzelner Einzelhandelsbetriebe mit Blick auf ihre Relevanz für das weitere Infektionsgeschehen im Ansatz rechtfertigen könne“, teilte das Gericht mit. In NRW dürfen Möbelhäuser oder Babymärkte ohne Begrenzung der Verkaufsfläche öffnen, Warenhäuser, Modehändler oder Technikmärkte aber nicht.

16.48 Uhr: 158.600 Corona-Infektionen in Deutschland - mindestens 6069 Infizierte gestorben

In Deutschland sind bis Mittwochnachmittag mehr als 158.600 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 157.200 Infektionen). Mindestens 6069 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 6000). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Dienstag wieder bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 120.400 (Vortag: 117.400) Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 42.200 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1780 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 32.400 Fällen und mindestens 1200 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 31.400 bestätigten Fällen und mindestens 1307 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 322,8 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 190,8. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

16.31 Uhr: NINA gibt es jetzt Informationen zu Corona

Wegen der durch die Corona-Krise gestiegenen Nachfrage nach aktuellen Informationen hat die Bundesregierung ihre Katastrophen-Warn-App NINA neu aufgesetzt. Die Abkürzung NINA steht für Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch mitteilte, war die App, die beispielsweise vor Waldbränden oder Unwettern warnt, zuletzt mit rund sieben Millionen Nutzern fast an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Die neue Version sei jetzt für bis zu 40 Millionen User ausgelegt und biete neue Funktionen, hieß es. Unter anderem verschickt die App jetzt auf Wunsch aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie als Push-Nachricht.

Das Innenministerium betonte, die App erhebe weder Standortdaten noch personenbezogene Daten von den Nutzern. NINA habe nichts mit der geplanten Corona-Warn-App zu tun, die noch in der Entwicklung ist und helfen soll, Infektionsketten nachzuverfolgen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betonte, es gehe darum, möglichst viele Menschen schnell und zuverlässig zu informieren. Die neue Version der App sei „ein wichtiger Schritt bei der Digitalisierung der Verwaltung“ und zeige, dass die Regierung, da wo es nötig sei, schnell handle.

15.32 Uhr: Drei Bundesländer legen Stufenplan für Tourismus-Öffnung vor

Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen wollen Tourismus und Gastgewerbe schrittweise wieder hochfahren. Die Wirtschafts- und Tourismusminister der drei Länder haben am Mittwoch einen Drei-Stufen-Plan zur Aufhebung der coronabedingten Einschränkungen vorgelegt. Nach Angaben eines Sprechers des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums sollen die Lockerungen ab Anfang Mai beginnen.

15.24 Uhr: Russland verlängert Einreiseverbot für Ausländer

Russland verlängert das Einreiseverbot für Ausländer auf unbestimmte Zeit – bis zu einer Besserung der Lage in der Corona-Pandemie. Ursprünglich sollten die Sperren nur bis zum Donnerstag gelten. Es sei nicht möglich, ein Datum für ein Ende der Einschränkungen zu nennen, sagte Regierungschef Michail Mischustin am Mittwoch in Moskau. Ausnahmen gebe es etwa für ausländische Spezialisten, die zur technischen Bedienung von Ausrüstungen nötig seien. Der Flugbetrieb mit dem Ausland ist weitgehend eingestellt.

15.11 Uhr: Gottesdienste sind ab Mai wieder erlaubt

Wochenlang konnten Gläubige wegen der Corona-Krise keine gemeinsamen Gottesdienste feiern - nun ist das bald wieder möglich. Vom 1. Mai dürfen in den Kirchen in Nordrhein-Westfalen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Dennoch rechnen die Kirchen mit eher verhaltenem Andrang.

14.39 Uhr: 32.414 Corona-Nachweise in Nordrhein-Westfalen - 1200 Tote

Innerhalb eines Tages haben sich 254 Menschen in Nordrhein-Westfalen neu mit dem Coronavirus infiziert. Somit erhöhte sich die Anzahl der bestätigten Infektionen seit dem ersten Fall in NRW auf 32.414 am Mittwoch, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte. Weitere 29 Menschen starben, so dass sich die Anzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 1200 in NRW erhöhte. Auf Nachfrage teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit, dass die aktuelle Reproduktionszahl (Stand 24. April) in NRW 0,8 beträgt. Das bedeutet, dass ein Erkrankter durchschnittlich weniger als einen Menschen ansteckt. Aktuellere Angaben zur Reproduktionszahl lagen nicht vor. Von der Krankheit erholt haben sich zuletzt 1204 weitere Menschen. Damit gab es am Mittwoch insgesamt 23.555 Genesene im Land. Es ist nicht verpflichtend, den Behörden eine Genesung mitzuteilen. Deswegen ist diese Zahl nur eine Annäherung an die tatsächliche Zahl.

14 Uhr: Letzte Vincenterinerinnen bleiben länger in Brakel

Eigentlich wollten die beiden Vincentinerinnen, Schwester Anselma und Schwester Sigrun, in den kommenden Tagen ihren Ordensschwestern von Brakel nach Borchen im Kreis Paderborn ins Altenheim folgen. Doch jetzt ist alles anders: Wegen der Coronakrise bleiben die beiden letzten Vincentinerinnen länger als geplant ehrenamtlich in ihrer Wirkungsstätte im St. Antonius Seniorenhaus in Brakel.

13.08 Uhr: Anti-Masken-Aushang von Fleischerei sorgt für Aufsehen

Eine Nürnberger Fleischerei hat mit einem Aushang gegen die Maskenpflicht für Aufsehen bei Facebook gesorgt - und daraufhin Besuch von der Polizei bekommen. «Die haben uns an die 5000 Euro Bußgeld erinnert und mit einer Strafanzeige gedroht», sagte Inhaber Frank Kraft am Mittwoch. Den Ausgang an der Tür habe er deshalb abgehängt. Seine Angestellten würden nun den vorgeschriebenen Gesichtsschutz tragen.

Die Fleischerei beliefert eigentlich Großkunden, auf telefonische Bestellung können aber auch Privatkunden dort Fleisch abholen. Für diese hatte Kraft einen Zettel mit folgenden Hinweis aufgehängt: «Achtung bei uns findet keine Vorstellung von Herrn Söders Kasperletheater statt. Sollten Sie uns unbedingt mit Masken sehen wollen kommen sie im Fasching wieder.» Wer zu einer Risikogruppe gehöre, solle ab Montag nicht mehr bei ihm einkaufen. Ein Foto von dem Aushang machte daraufhin bei Facebook die Runde. Aufmerksamkeit zu erregen, sei gar nicht sein Ziel gewesen, sagt Kraft. «Ich halte nichts von der Maskengeschichte. Das ist meine persönliche Überzeugung.» Die Corona-Krise nehme er aber sehr ernst, betont er. In dem Unternehmen hielten alle den notwendigen Abstand zueinander ein.

12.43 Uhr: Krankschreibungen per Telefon vorerst bis 18. Mai möglich

Arbeitnehmer können sich vorerst bis 18. Mai auch ohne Praxisbesuch krankschreiben lassen. Die Ausnahmeregelung wegen der Corona-Krise, dass dies auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt möglich ist, wurde erneut verlängert, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Sie wäre sonst am 4. Mai ausgelaufen. Befristet gilt nun weiter, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen wegen leichter Atemwegserkrankungen für bis zu sieben Kalendertage auch telefonisch zu bekommen sind. Dies kann ebenfalls per Telefon um weitere sieben Tage verlängert werden. Der Bundesausschuss kündigte an, rechtzeitig vor den 18. Mai 2020 über eine mögliche erneute Verlängerung zu entscheiden.

11 Uhr: Bundesregierung verlängert weltweite Reisewarnung

Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommen. Damit sind die Pfingstferien in einzelnen Bundesländern, aber noch nicht die Schulferien im Sommer betroffen, die erst ab 22. Juni beginnen.

12.07 Uhr: Britischer Premierminister Johnson erneut Vater geworden

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Mittwoch erneut Vater geworden. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch. Johnsons Verlobte Carrie Symonds habe am Morgen in einem Londoner Krankenhaus einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Sowohl der Mutter als auch dem Baby gehe es gut, berichtete PA unter Berufung auf einen Sprecher des Paares. Der 55 Jahre alte britische Regierungschef war erst am Montag nach überstandener Covid-19-Erkrankung in seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street zurückgekehrt. Auch seine 32 Jahre alte Partnerin hatte sich wegen Symptomen der Lungenkrankheit vorübergehend in Selbstisolation begeben. Wie viele Kinder Johnson inzwischen hat, ist nicht klar. Er trennte sich 2018 von seiner langjährigen Ehefrau Marina Wheeler. Mit ihr hat er vier Kinder. Ihm werden jedoch zahlreiche Affären nachgesagt.

10.46 Uhr: Studie zu Corona-Impfstoff - erste Gruppe hat Wirkstoffdosen bekommen

Die vor kurzem genehmigten deutschlandweit ersten Tests von Impfstoff-Kandidaten gegen das neue Coronavirus sind angelaufen. Seit dem Start am 23. April habe eine erste Gruppe von zwölf Teilnehmern mittlerweile in Deutschland Dosen erhalten, teilten das Mainzer Unternehmen Biontech und der Kooperationspartner Pfizer am Mittwoch mit. Insgesamt soll es im Rahmen der Studie zunächst Tests an rund 200 gesunden Menschen zwischen 18 und 55 Jahren geben, es handelt sich um eine sogenannte Phase I/II Studie. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte die Studie vor kurzem genehmigt, im Juni sollen erste Daten vorliegen. Sollten die ersten Tests positiv verlaufen, sollen mehr Probanden und auch Risikopatienten in die Prüfung einbezogen werden.

9.41 Uhr: Streaming-Filme einmalig für Oscars zugelassen

Wegen der Coronavirus-Pandemie können in diesem Jahr auch Filme in die Oscar-Auswahl kommen, die nie im Kino waren, sondern ausschließlich bei Streaming-Diensten zu sehen sind. Das teilte die Academy in der Nacht zum Mittwoch in Los Angeles mit.

Normalerweise muss ein Film an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kino in Los Angeles zu sehen sein, um für eine Nominierung für die Filmpreise infrage zu kommen. Alle Kinos in Los Angeles sind aber seit mehr als einem Monat wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen.

Nach einer Wiederöffnung der Kinos gelte die vorübergehend gelockerte Regel nicht mehr, hieß es von der Academy. Die nächste Oscar-Verleihung ist für den 28. Februar 2021 geplant. Streaming-Dienste wie Netflix hatten bisher ihre Exklusiv-Produktionen zumindest in wenige Kinos gebracht, damit sie ins Rennen für einen Oscar gehen konnten.

8.46 Uhr: Bundesregierung rechnet mit schwerer Rezession

Die Bundesregierung rechnet infolge der Corona-Krise mit einer schweren Rezession in Deutschland. Sie erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 6,3 Prozent sinkt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr. Dies wäre ein stärkerer Wirtschaftseinbruch als in der weltweiten Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Erst 2022 wird laut Prognose das Niveau vor der Corona-Krise erreicht werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt die Projektion am Mittwochmittag (14 Uhr) in Berlin vor.

Die Frühjahrsprojektion ist auch deswegen wichtig, weil die Eckwerte die Grundlage für die Steuerschätzung im Mai bilden - wegen der Corona-Krise sind dann weniger Steuereinnahmen zu erwarten. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant im Kampf gegen die Krise bereits mit neuen Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro.

7.50 Uhr: So geht es mit Musik leichter durch die Krise

Der Konzert- und Veranstaltungsbetrieb steht still. Somit fehlt die kollektive Musikerfahrung und damit „ein emotionales Erlebnis, das positive Atmosphären erzeugt, die sich sogar chemisch messen lassen“, sagt der Musikpsychologe Stefan Kölsch. Kölsch, Autor des Buches “Good vibrations. Die heilende Kraft der Musik”, macht auf der anderen Seite Mut: „Musik kann auch körpereigene Botenstoffe auslösen, wenn sie allein genossen oder produziert wird, und darüber hinaus Trost und Verbundenheit erzeugen“, sagt der Psychologe und Neurowissenschaftler. Deshalb sei das Singen und Musizieren von Balkonen und offenen Fenstern aus oder in Internet-Chats in Krisenzeiten wie diesen so wichtig. Mehr dazu hier.

7.45 Uhr: Bundesliga-Geisterspiele: Auch Sportminister geben grünes Licht

Nach dem grünen Licht des Arbeitsministeriums gibt es für die Fußball-Bundesliga auch positive Signale von der Sportministerkonferenz für den Wiederbeginn mit Geisterspielen ab Mitte/Ende Mai. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Runde hervor, die der «Rheinischen Post» vorliegt. «Die SMK hält die Fortsetzung des Spielbetriebes und mithin die Begrenzung des ansonsten entstehenden wirtschaftlichen Schadens in der 1. und 2. Fußballbundesliga für die dort startberechtigten 36 Vereine auf deren Kosten ab Mitte/Ende Mai für vertretbar», heißt es darin.

Auch das Bundesarbeitsministerium hat nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in Sachen Arbeitsschutz grünes Licht für Spiele der 1. und 2. Liga unter Ausschluss von Zuschauern gegeben. Demnach wurde das weiterentwickelte Wiederaufnahme-Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) als positiv befunden.

7.35 Uhr: Sozialwissenschaftler sieht Corona als Katastrophe statt Krise

Die Corona-Pandemie ist nach Überzeugung des Berliner Sozialwissenschaftlers Prof. Martin Voss eine Katastrophe. Dass von ihr in der Regel als Krise gesprochen wird, sieht er kritisch. «Es fehlen bei der Corona-Pandemie die zerstörerischen Bilder und die sofort sichtbaren großen Opferzahlen, die verwundeten Menschen und zerstörten Häuser», sagte Voss, der die Katastrophenforschungsstelle (KFS) an der Freien Universität Berlin leitet, der Deutschen Presse-Agentur. So erscheine es vielen, als wäre alles noch nicht ganz so schlimm.

«Wir haben in den Köpfen ein Bild von einer Katastrophe als Sturm oder Hochwasser», so der Wissenschaftler. Die Pandemie werde jedoch ein Vielfaches der Opfer fordern wie etwa der Tsunami von 2004 oder das Erdbeben auf Haiti im Jahr 2010. Voss nennt die Corona-Pandemie eine «komplexe Katastrophe», weil praktisch alle Bereiche betroffen und die Auswirkungen nicht wirklich absehbar seien. Die meisten Menschen würden allerdings nicht an der Infektion sterben, sondern an den damit verbundenen indirekten Folgen. «Die Pandemie steht exemplarisch für die komplexen Katastrophen, die uns im 21. Jahrhundert in einer vernetzten Welt zunehmend drohen», warnte Voss.

Ob die Politik angemessen auf die Bedrohung durch die Corona-Pandemie reagiert hat, lasse sich erst auf längere Sicht beantworten. «Wir operieren am offenen Herzen der Gesellschaft in Echtzeit und haben davor gar nicht geübt», sagte er. Offen sei auch, ob die Corona-Krise zu mehr Solidarität führe oder im Gegenteil zu mehr Egoismus.

7.30 Uhr: Hoffnung für den Breitensport

Die Corona-Krise lähmt nicht nur das öffentliche Leben – auch sportliche Aktivitäten sind weitgehend zum Erliegen gekommen. Sportplätze und -hallen sowie Fitnessstudios sind geschlossen. Nur Joggen, Radfahren, Wandern, Kanufahren und Ausritte sind derzeit erlaubt – allein, zu zweit oder mit Mitbewohnern. Experten warnen vor Bewegungsmangel. Die Politik erkennt das Problem – und könnte auch in NRW bald erste Abhilfe schaffen.

6 Uhr: Fast jeder Zweite lehnt Grenzöffnungen für Sommerurlaub ab

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sind 48 Prozent dafür, die wegen der Corona-Pandemie erlassene Ausreisesperre für Touristen auch im Sommer aufrecht zu erhalten. 20 Prozent sind für eine Öffnung der Grenzen zu einzelnen Ländern. Nur 13 Prozent plädieren dafür, schon im Sommer den Reiseverkehr innerhalb der Europäischen Union wieder vollständig zu erlauben.

5.50 Uhr: Nächstes Corona-Paket der Bundesregierung

Mehr Tests, mehr Unterstützung für Arbeitnehmer, mehr Vorsorge schon für die nächste Grippe-Saison: Die Bundesregierung will heute weitere Hilfsmaßnahmen auf dem Weg bringen, um Folgen der Corona-Krise auf breiter Front abzumilden. Dazu bringen mehrere Ressorts Gesetzespläne ein.

Ein Paket von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht auch umfassendere Meldepflichten für Ärzte und Labore vor. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Krisenmaßnahmen umsetzen, die die Koalitionsspitzen beschlossen hatten. Dazu gehört ein befristet höheres Kurzarbeitergeld bei länger andauerndem Bezug.