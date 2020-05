Behälter mit Roundup, einem Unkrautvernichter von Monsanto, stehen in einem Regal in einem Baumarkt. Seit 2018 gehört Monsanto zum Leverkusener Bayer-Konzern. Foto: dpa

Leverkusen/New York (dpa/WB). Bayer ist bei den Vergleichsverhandlungen im US-Schadenersatzstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat vorangekommen. „Wir haben in den Mediationsgesprächen zu Roundup unter der Aufsicht von Ken Feinberg Fortschritte erzielt“, teilte ein Sprecher des Pharma- und Agrarchemiekonzerns am Montag in Leverkusen mit.