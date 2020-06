Infos zum Coronavirus

Unter anderem informiert das Bundesgesundheitsministerium an einer Hotline zum Coronavirus. Eine Auswahl an Hotlines finden Sie hier:

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer: 115 ( www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon): 030 346 465 100

Neue Telefonnummer des NRW-Bürgertelefons zum Corona-Virus: 0211/91191001

(montags bis freitags 8 bis 18 Uhr); oder per E-Mail unter corona@nrw.de

Hier gibt es eine Übersicht der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, die Coronainfektionen und -todesfälle weltweit zeigt.

Und hier gibt es den Überblick der Coronavirus-Infizierten in Deutschland.

Das Robert-Koch-Institut hat Fragen und Antworten rund um den Coronavirus zusammengestellt und aktualisiert diese fortlaufend. Die Übersicht gibt es hier.

Archiv:

Lesen Sie hier Teil 1 des Newsblogs (26. Februar bis 14. März), hier Teil 2 (15. März bis 6. April), hier Teil 3 (6. April bis 30. April), hier Teil 4 (1. Mai bis 9. Mai) und hier Teil 5 (10. Mai bis 30. Mai).

.

NEWSBLOG

Samstag, 6. Juni

7.55 Uhr: Urlaubspläne für den Ausnahmesommer

Statt nach bella Italia oder Spanien geht es für viele Urlauber jetzt an die Nord- und Ostsee oder in die Berge. Auch die Gütersloher Reisebüros buchten in den vergangenen Wochen massiv um. Die Reisewarnung ist indes ab dem 15. Juni aufgehoben. Dann sollen Reisen in Europa – und bald wohl auch Fernreisen – wieder möglich sein. „Der gewohnte Pauschal-Urlaub wird dieses Jahr nicht stattfinden.“ Das sagt Luisa Köster vom Gütersloher Reisecenter an der Kirchstraße und präzisiert: „Es wird eine abgespeckte Version geben.“ Wie die genau aussehe, stehe noch nicht fest, so Köster, weil in den Ferienregionen noch an den Hygiene-Vorschriften gearbeitet werde. Hotels könnten jedenfalls nicht voll belegt werden, statt Büfett gebe es wohl Service am Tisch und an den Strand könnte nur eine gewisse Anzahl von Sonnenhungrigen.

7.13 Uhr: „Film ab!“ trotz Corona

Film ab: Das Central-Kino in Borgentreich hat seit Donnerstag wieder geöffnet. Die Betreiberfamilie Dohmann hofft auf gut besuchte Vorstellungen, wobei hier natürlich in neuen Kategorien gedacht werden müsse, wie Maria Dohmann sagt. Darauf, dass es endlich wieder losging, hatten sich auch ihre Kinder Franziska, Johanna und Elisabeth gefreut, die mit Leidenschaft die Werbetrommel im Ort rührten und auch im Kino mithelfen.

7.11 Uhr: 36 Städte in OWL coronafrei

Das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie hat sich in OWL deutlich abgeschwächt. Inzwischen gelten – Stand Freitagnachmittag – 36 der insgesamt 70 Städte und Gemeinden in der Region als coronafrei. Das heißt, dass dort kein einziger Fall mehr eines aktuell mit dem Virus Infizierten gemeldet ist. Seit Erhebung der Daten durch die örtlichen Gesundheitsämter haben sich 3687 Menschen in OWL laborbestätigt mit Corona infiziert – 3397 davon gelten als genesen, 169 noch als akut erkrankt. 121 Menschen sind durch das oder mit dem Virus verstorben.

Freitag, 5. Juni

21.28 Uhr: Hoffnung auf Antikörper

Die Hoffnung einiger schwedischer Wissenschaftler in der Corona-Krise lastet auf den Schultern des deutschen Alpakas Tyson. Ein Forschungsteam möchte mit Hilfe der von dem Tier gebildeten Antikörper eine Behandlungsmethode gegen das Virus auf den Weg bringen.

20.01 Uhr: Böllhoff erwartet Umsatzrückgang

Wegen der Corona-Pandemie geht Böllhoff für 2020 von einem weiteren Umsatz-Rückgang aus. Der Umsatz des Bielefelder Spezialisten für Verbindugstechnik ist 2019 leicht um 2,0 Prozent auf 638,4 (Vorjahr: 651,7) Millionen Euro zurückgegangen. Damit war er aber noch deutlich höher als im Jahr 2017. Damals hatte die Gruppe 620,2 Millionen Euro erwirtschaftet.

19:10 Uhr: Vincent Weiß holt Konzert 2021 nach

Der Sänger Wincent Weiss verschiebt sein für den 15. August geplantes Konzert in der OWL-Arena in Halle wegen der Corona-Auflagen um ein Jahr. Neuer Termin ist der 15. August 2021.

18.43 Uhr: 2 neue Todesfälle in OWL

Hier die aktuellen Coronazahlen in OWL und NRW:

Kreis Höxter: 17 Infizierte (-2), insgesamt 359 (+1), 17 Todesfälle

Kreis Paderborn: 49 Infizierte (-18), insgesamt 660 (+ 4), 33 Todesfälle

Kreis Lippe: 49 Infizierte (-18), insgesamt 660 (+4), 33 Todesfälle

Kreis Gütersloh: 54 Infizierte, insgesamt 742, 20 Todesfälle (+1)

Stadt Bielefeld: 12 Infizierte, insgesamt 413, 4 Todesfälle

Kreis Herford: 1 Infizierter, insgesamt 331, 7 Todesfälle

Kreis Minden-Lübbecke: 31, insgesamt 490 (+ 1), 11 Todesfälle (+ 1)

OWL gesamt: 169 Infizierte (-21), insgesamt 3687 (+ 9), 121 Todesfälle (+2)

NRW: 1988 Infizierte (-124)), insgesamt 38.420 (+142), 1616 Todesfälle (+6)

18.06 Uhr: Online-Parteitage zur Bundestagswahl

Schon Ende Juni beginnt die Aufstellungsphase für die Bundestagswahl 2021. Eigentlich sind dafür größere Präsenzveranstaltungen nötig - in der Corona-Krise unmöglich. Die Aufstellung der Kandidaten in einer Kombination aus Online-Vorstellungen und Briefwahl möglich sein.

17.19 Uhr: Warn-App: Telefon-Service für positiv Getestete

Anwender der künftigen Corona-Warn-App können auch über eine Telefonhotline ihren Infektionsstatus in der App aktualisieren, wenn sie positiv getestet wurden. Die Hotline sei einer von zwei Telefon-Services zu der für Mitte Juni erwarteten App, die rund um die Uhr erreichbar seien, berichtet das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel».

17.08 Uhr: Weniger Grenzkontrollen

Deutsche Urlauber können ab Mitte Juni mit deutlich weniger Grenzkontrollen in Europa rechnen. Ein Großteil der EU-Staaten wolle dann die in der Corona-Krise eingeführten Einschränkungen an den europäischen Binnengrenzen am 15. Juni aufheben, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen

16.40 Uhr: Brinkhaus (CDU): "Mehrwertsteuer an Verbraucher weiterreichen"

Der Unions-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) aus Gütersloh verlangt von der Wirtschaft, die Senkung der Mehrwertsteuer an die Verbraucher weiterzugeben. Im Gespräch mit dem Westfalen-Blatt sagt er, 2020 müsse ein ein Ausnahmejahr bleiben. "Wir müssen 2021 und 2022 zur finanziellen Solidität zurückkehren. Das ist sehr wichtig, und darum werden wir kämpfen. Dafür müssen wir eines hinbekommen: Wir müssen wachsen." Das komplette Interview lesen Sie in unserer Wochenende-Ausgabe.

15.36 Uhr: Weniger Arbeitslose in den USA

Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Mai trotz der Coronavirus-Pandemie leicht auf 13,3 Prozent gesunken. Im April hatte die Quote noch bei 14,7 Prozent gelegen, wie die US-Regierung am Freitag mitteilte.

15.11 Uhr: 11. Todesfall im Kreis Minden-Lübbecke

Im Kreis Minden-Lübbecke gibt es den elften Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus. Eine 91-jährige Bewohnerin aus dem Haus Morgenglanz in Minden, die zu den positiv Getesteten gehörte, ist am Donnerstag verstorben.

14.51 Uhr: 20. Todesfall im Kreis Gütersloh

Nach einem Monat Pause ist im Kreis Gütersloh wieder eine am Coronavirus infizierte Person verstorben. Wie der Kreis mitteilt, handelt es sich um einen älteren Menschen aus Werther. Die Anzahl Todesfälle im Kreis Gütersloh, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, liegt jetzt bei 20.

13.45 Uhr: Goretzka und Kimmich knacken Fünf-Millionen-Marke

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben mit ihrer Hilfsaktion «We kick Corona» die Fünf-Millionen-Euro-Marke übertroffen.

Wie die Initiative berichtete, trugen etwa 4000 Groß- und Kleinspender zum Erfolg der Aktion der beiden Profis des FC Bayern München bei.

11.50 Uhr:

Von den 3678 Menschen in Ostwestfalen-Lippe, bei denen bisher das Corona-Virus festgestellt wurde, mussten nahezu 500 stationär behandelt werden – fast jeder siebte. Das ergab eine WESTFALEN-BLATT-Umfrage bei den Krankenhäusern der Region.

9.59 Uhr: Alle Grundschüler in NRW sollen täglich wieder in die Schule

Alle Kinder im Grundschulalter sollen in Nordrhein-Westfalen ab dem 15. Juni wieder täglich zur Schule gehen. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. Bis zu den Sommerferien sollen die rund 600.000 Grundschüler an allen Wochentagen die Schule besuchen. „Wenn es um die Bildung geht, zählt jeder Tag“, sagte Gebauer.

9.30 Uhr: Das sagt die heimische Wirtschaft zum Krisenpaket

Das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturpaket trifft in der ostwestfälischen Wirtschaft überwiegend auf Zustimmung. Es gibt aber auch Kritikpunkte – und weitergehende Forderungen. Mehr lesen Sie hier.

9.00 Uhr: Studie zu Arbeitsausfall wegen Schul- und Kita-Schließung

Corona lässt die Arbeitszeit schrumpfen: Das geht aus einer Studie der Universitäten Frankfurt, Bonn und Mannheim hervor. „Der Wegfall der Kinderbetreuung während der Corona-Krise hat signifikante Effekte auf das Arbeitsangebot“, berichtet die Goethe-Universität am Freitag.

Prof. Nicola Fuchs-Schündeln, Professorin für Makroökonomie und Entwicklung an der Goethe-Universität, Prof. Moritz Kuhn (Bonn) und Prof. Michèle Tertilt (Mannheim) haben die Folgen mangelnder Betreuungsangebote für Kinder und deren Auswirkungen auf die Arbeitszeit berufstätiger Eltern untersucht. Das Ergebnis: Der Anteil der Eltern, die von geschlossenen Schulen und Kindergärten betroffen ist, ist doppelt so hoch wie die Gesamtzahl der Arbeitslosen in Deutschland (im April 5,8 Prozent).

Selbst wenn man berücksichtige, dass ältere Geschwister oder ein nicht arbeitender Elternteil die Betreuung übernehme, seien immer noch 21 Prozent der Erwerbstätigen von geschlossenen Schulen und Kitas betroffen. Müsse ein Elternteil zu Hause bleiben, würden den Arbeitgebern rund elf Prozent der Erwerbstätigen fehlen. Berücksichtige man reduzierte Arbeitszeiten, blieben es immer noch 8,4 Prozent. Das entspreche dem achtfachen kurzarbeiterbedingten Stundenausfall während der Finanzkrise 2009.

8.50 Uhr: «Wirtschaftsweise» korrigieren Konjunkturprognose nach unten

Die sogenannten Wirtschaftsweisen werden ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren.

«Der Lockdown hat länger gedauert, und die Außenwirtschaft wird härter getroffen als erwartet. Vor allem im Hinblick auf die USA waren wir deutlich zu optimistisch», sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars Feld.

8.45 Uhr: Reisemöglichkeiten für Deutsche in Europa

Am 15. Juni sollen die zurzeit geltenden Reisewarnungen aufgehoben werden. Wohin man ab dann als Bundesbürger wieder reisen kann, bei welchen Ländern man Auflagen beachten muss bzw. welche Länder eine Einreise zurzeit noch nicht erlauben, zeigt diese Grafik.

7.05 Uhr: «The Lancet» zieht Studie zu Chloroquin und Co. zurück

Das Fachjournal «The Lancet» hat eine Studie zum Einsatz von Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen Corona zurückgezogen. Drei der vier Autoren verwiesen darauf, dass sie Zweifel an der Richtigkeit der von ihnen genutzten Daten nicht ausräumen können, wie das Journal mitteilte.

Die Wirksamkeit der bislang gegen Malaria eingesetzten Mittel gegen die Lungenerkrankung Covid-19 wird derzeit in zahlreichen Studien getestet. Bisherige Untersuchungen brachten keinen gesicherten Hinweis, dass sie bei Erkrankten die Symptome bessert oder die Erkrankungsdauer verkürzen.

5.50 Uhr: USA: Deutlicher Anstieg der Arbeitslosenquote erwartet

Wegen der Coronavirus-Pandemie dürfte die Arbeitslosenquote in den USA im Mai erneut deutlich gestiegen sein: Analysten rechnen mit einer Quote von etwa 20 Prozent. Das wäre der höchste Wert seit vielen Jahrzehnten.

Die US-Regierung gibt die Daten für den Monat Mai am heutigen Freitag (14.30 Uhr MESZ) bekannt. Im April hatte die Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt bei 14,7 Prozent gelegen - zehn Prozentpunkte höher als noch im Vormonat.

Donnerstag, 4. Juni

21.05 Uhr: Online-Gipfel soll Milliarden für Kinder-Impfung bringen

Mit dem Geld sollen 300 Millionen Kinder in den ärmsten Ländern der Welt gegen Krankheiten wie Polio, Typhus und Masern geimpft werden. Doch es geht auch darum, wie ein künftiger Coronavirus-Impfstoff für Menschen auf der ganzen Welt zugänglich gemacht werden kann.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen forderte bereits am Mittwoch, Pharmaunternehmen müssten verpflichtet werden, ihre Produktionskosten offenzulegen. «Es muss bezahlbare Preise für alle und einen objektiven und fairen globalen Verteilmechanismus geben, an den sich alle Regierungen und Gavi selbst halten», sagte Marco Alves von der Organisation.

20.17 Uhr: Personelle Engpässe zur Kommunalwahl

Zur Kommunalwahl am 13. September drohen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Pandemie in den Wahllokalen personelle Engpässe. „Ein nicht unerheblicher Teil der traditionellen Wahlvorstände gehört wegen des Alters der Risikogruppe an. Das könnte ein Pro­blem werden“, sagte der NRW-Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Roland Schäfer, unserer Redaktion.

Manche Städte bereiten sich schon auf einen möglichen Personalengpass vor. „Ich habe bereits von einigen Städten gehört, die vorsorglich für ihre Verwaltung einen Urlaubsstopp für den Wahlsonntag oder das Wahlwochenende verhängt haben, um notfalls eigene Mitarbeiter zu verpflichten, wenn man nicht genügend Freiwillige aus der Bevölkerung bekommt“.

19.05 Uhr: Rufe nach Corona-Lockerungen in der Liga

Nach der bislang erfolgreichen Umsetzung des Hygiene- und Sicherheitskonzepts an den ersten vier Spieltagen werden in der Fußball-Bundesliga Rufe nach Lockerungen laut.

«Mittlerweile ist es schwer nachvollziehbar, dass Menschen in Cafés ohne Mundschutz ihren Cappuccino trinken dürfen, während unsere Co-Trainer, die Ersatzspieler und wir Offiziellen auf der Tribüne mit großem Abstand und an der frischen Luft noch eine Maske tragen müssen», sagte Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler.

Manager Horst Heldt vom 1. FC Köln sieht das genauso. «Grundsätzlich ist das Hygiene-Konzept exzellent», sagte der 50-Jährige am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz: «Aber sechs Wochen später ist es im Verhältnis zu dem, was um uns rum passiert, vielleicht nicht mehr zeitgemäß.»

18.33 Uhr: Nachfrage halbiert - Autokäufer halten sich zurück

Autohäuser dürfen seit Ende April wieder öffnen. Doch so wenig wie jetzt war schon lange nicht mehr los. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit zerren am Budget der Käufer. Nun sollen Autos billiger werden.

Ein neues Auto steht derzeit nur für wenige Deutsche auf der Agenda. Im Mai wurden gut 168.000 Autos neu zugelassen, nur etwa halb so viel wie im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mitteilte. Damit hat sich der Automarkt in der Corona-Krise nach dem starken Einbruch im März und April bislang kaum erholt. Im April hatten die Neuzulassungen mehr als 60 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen und waren damit auf den niedrigsten Stand seit 1991 gesunken.

17.45 Uhr: Übersicht für Ostwestfalen-Lippe zeigt 14 Neuinfektionen

(Quelle: Gesundheitsämter; in Klammern Veränderungen im Vergleich zum Mittwoch)

Kreis Höxter

aktuell Infizierte: 19 (-2)

bestätigte Fälle insgesamt: 358 (+4)

davon Todesfälle: 17

Kreis Paderborn

aktuell Infizierte: 67 (+2)

bestätigte Fälle insgesamt: 656 (+2)

davon Todesfälle: 33

Kreis Lippe

aktuell Infizierte: 6 (-1)

bestätigte Fälle insgesamt: 742

davon Todesfälle: 29

Kreis Gütersloh

aktuell Infizierte: 54 (+3)

bestätigte Fälle insgesamt: 689 (+5)

davon Todesfälle: 19

Bielefeld

aktuell Infizierte: 12 (-1)

bestätigte Fälle insgesamt: 413

davon Todesfälle: 4

Kreis Herford

aktuell Infizierte: 1

bestätigte Fälle insgesamt: 331

davon Todesfälle: 7

Kreis Minden-Lübbecke

aktuell Infizierte: 31 (-3)

bestätigte Fälle insgesamt: 489 (+3)

davon Todesfälle: 10

Ostwestfalen-Lippe gesamt

aktuell Infizierte: 190 (-2)

bestätigte Fälle insgesamt: 3678 (+14)

davon Todesfälle: 119

17.21 Uhr: Knapp 1,9 Millionen neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

Die Corona-Pandemie setzt dem US-Arbeitsmarkt weiter zu. Knapp 1,9 Millionen Menschen stellten in der Woche bis einschließlich 30. Mai einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Seit Mitte März haben damit USA-weit mehr als 42 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit.

16.34 Uhr: Kinderbonus: 300 Euro extra vom Staat - aber nicht für alle

Familien bekommen den geplanten Kinderbonus von 300 Euro pro Kind in den nächsten Monaten voraussichtlich in drei Raten aufs Konto überwiesen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gab dazu in Berlin erste Einzelheiten bekannt.

Das Geld kommt demnach wohl zusammen mit der monatlichen Kindergeldzahlung. «Dann würden auf dem Kontoauszug für die Kindergeldzahlung nicht die 204 Euro stehen, sondern über drei Monate 304 Euro», sagte die SPD-Politikerin. Offen ist noch, ob das erste Geld schon im Juli überwiesen wird oder erst später. Sicher ist: Familien mit hohen Einkommen profitieren nicht.

16.01 Uhr: Bahn-Kunden sollen von Mehrwertsteuersenkung profitieren

Kunden der Deutschen Bahn sollen von der geplanten vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer profitieren.

«Wir prüfen mit Hochdruck, wie und in welcher Form wir die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben können», sagte DB-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla. Dies sei keine Frage des «ob». Details ließ er jedoch offen.

15.15 Uhr: Wie es Patienten nach Covid-19 geht

Zig Millionen Menschen weltweit haben eine Infektion mit dem Coronavirus bereits überstanden. Die Dunkelziffer gilt als hoch, auch weil Sars-CoV-2 vielfach kaum oder gar keine Symptome verursacht.

Wenn die vom Virus verursachte Erkrankung Covid-19 einen schwereren Verlauf nimmt, sind die Patienten allerdings oft nach Wochen noch nicht wieder vollständig genesen. Ist mit lebenslangen Spätfolgen bei Millionen Menschen weltweit zu rechnen?

14.36 Uhr: EZB stemmt sich mit weiteren Milliarden gegen Corona-Krise

Europas Währungshüter legen im Kampf gegen die beispiellosen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch einmal kräftig nach.

Die Europäische Zentralbank (EZB) stockt ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro auf. Das beschloss der EZB-Rat in Frankfurt. Die Mindestlaufzeit des Kaufprogramms wird zudem um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021 verlängert.

13.20 Uhr: Tourismusbeauftragter sieht Chancen für Urlaub in der Türkei

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sieht für deutsche Urlauber Chancen auf einen Sommerurlaub in der Türkei.

Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: «Wir setzen uns dafür ein, Reisewarnungen auch für Drittstaaten in den nächsten Wochen Schritt für Schritt zurücknehmen zu können. Wenn die Infektionszahlen niedrig sind und es hohe Sicherheitsstandards und Schutzvorkehrungen gibt, sehe ich keinen Grund dafür, eine Reisewarnung aufrechtzuerhalten.»

13.07 Uhr: Reisediplomatie kommt in Gang: Maas reist in die Niederlande

Nach einem Kurztrip an die deutsch-luxemburgische Grenze vor zweieinhalb Wochen ist Außenminister Heiko Maas am Donnerstag zu seinem ersten regulären Arbeitsbesuch im Ausland seit Beginn der Corona-Krise aufgebrochen.

Der SPD-Politiker trifft in Den Haag den niederländischen Außenminister Stef Blok, um mit ihm über die Öffnung der lange Zeit wegen der Pandemie geschlossenen Grenzen in Europa und das geplante Wiederaufbauprogramm für die Europäische Union zu sprechen.

11.12 Uhr: Kinderärzte: Sommerferien zur Förderung von Kindern nutzen

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat eine Förderung benachteiligter Kinder in den Sommerferien gefordert. «Wir sehen schon heute eine enorme Leistungsspreizung zwischen Schülern aus sozial benachteiligten Familien und solchen, in denen die Eltern die nötigen Ressourcen haben, um ihre Kinder als Hilfslehrer zu unterstützen», sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach am Donnerstag laut Mitteilung in Köln. «Hier muss dringend für einen Ausgleich gesorgt werden. Wir brauchen Stützkurse für benachteiligte Kinder.» Dafür sollten die Sommerferien genutzt werden.

Der digitale Unterricht während der Corona-Zeit habe Kinder benachteiligt, «deren Eltern keine Zeit und keine Kompetenzen hatten zum Home-Schooling», sagte der Solinger Kinderarzt. «Falls der Fernunterricht nach den Sommerferien weitergehen muss, brauchen wir hier dringend Verbesserungen.» Schulen müssten eine bessere digitale Ausstattung und Lehrer entsprechende Fortbildungen erhalten.

10.00 Uhr: Stärkster Auftragsrückgang im Maschinenbau seit Finanzkrise

Die Corona-Krise hat die deutschen Maschinenbauer im April mit voller Wucht getroffen. Die Bestellungen brachen gegenüber dem Vorjahresmonat bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 31 Prozent ein, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das sei der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2008/2009, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Inlandsorders gingen um 25 Prozent zurück. Die Auslandsbestellungen brachen um 34 Prozent ein.

8.50 Uhr: Nordmazedonien verhängt wieder Ausgangssperren

Nach einem starken Anstieg neuer Infektionen mit dem Coronavirus hat Nordmazedonien erneut Ausgangssperren verhängt. In der Hauptstadt Skopje sowie in neun weiteren Städten darf von Donnerstag 21 Uhr bis kommenden Montag 5 Uhr früh niemand seine Wohnung oder sein Haus verlassen. In allen anderen Teilen des Landes gilt eine nächtliche Ausgangssperre, wie Gesundheitsminister Venko Filipce am späten Mittwochabend bekanntgab.

Die Behörden begründeten die Maßnahmen damit, dass in den letzten 24 Stunden 101 neue Corona-Fälle aufgetreten waren, allein 59 davon in Skopje. Am Tag zuvor waren es 76 Neuansteckungen. Der Anstieg erfolgte eine Woche, nachdem das kleine Balkanland seine Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert hatte. Unter anderem durften Cafés, Restaurants und Bars wieder öffnen.

Nordmazedonien hat etwas mehr als zwei Millionen Einwohner. Bis zum Donnerstag waren 2492 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. 742 der Infektionsfälle gelten als aktiv. Bislang wurden 145 Tote gemeldet.

8.25 Uhr: EU-China-Gipfel verschoben

Der Gipfel mit China in Leipzig sollte ein Höhepunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden. Doch die Pandemie verhindert das Treffen. Der Gipfel war für den 14. September geplant. Er sollte einer der wichtigsten Termine der deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden, die am 1. Juli beginnt. Ziel war, das Verhältnis der Europäischen Union zum mächtigen Handelspartner China zu erörtern und zu justieren.

Deutschland, die EU und China seien sich einig, dass das Treffen angesichts der «pandemischen Gesamtlage» zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht stattfinden könne, sagte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert nach den Telefonaten Merkels mit Xi Jinping sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, in Berlin. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Der Gipfel solle jedoch nachgeholt werden. Details dazu sollten zeitnah abgesprochen werden.

Da absehbar gewesen sei, dass die Pandemie-Auflagen auf beiden Seiten ein physisches Treffen im September unmöglich machen, habe man es bereits jetzt abgesagt, sagte Seibert.

8.15 Uhr: Niedersachsen will Corona-Tests bei regionalen Hot-Spots ausweiten

Niedersachsen möchte seine Teststrategie angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Epidemie anpassen und die Tests bei regionalen Hot-Spots ausweiten. Das künftige Vorgehen wollen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) und der Präsident des Landesgesundheitsamtes, Matthias Pulz, am Donnerstag (13.30 Uhr) in Hannover erläutern. Massenhafte Corona-Infektionen hatte es in Niedersachsen zuletzt im Zusammenhang mit Familienfeiern in Göttingen, einem Logistikzentrum in Langenhagen bei Hannover sowie in einem Fleischbetrieb in Dissen (Kreis Osnabrück) gegeben.

7.30 Uhr: Das WESTFALEN-BLATT möchte wissen, wie Kinder die letzten Wochen verbracht haben

Das WESTFALEN-BLATT möchte wissen, wie Kinder die letzten Wochen verbracht haben, und sammelt deshalb Corona-Geschichten. Die Erfahrungen sollen in der Zeitung oder auf der Homepage veröffentlicht, damit sich auch Menschen, die keine Kinder haben, in die schwierige Lage hineinversetzen können. Mehr dazu steht hier.

6.01 Uhr: Mexiko überschreitet offiziell Marke von 100.000 Corona-Infektionen

In Mexiko sind inzwischen mehr als 100.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das Land ist nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in den USA das 14. der Welt, das diese Marke überschritten hat - das vierte in Lateinamerika. Weil in Mexiko sehr wenig auf das Coronavirus getestet wird, dürfte die wahre Zahl deutlich höher liegen.

6.00 Uhr: Einigung auf Konjunkturpaket gegen die Folgen der Corona-Krise

Mehr Geld für Familien und Kommunen, Entlastungen beim Strompreis - und eine Senkung der Mehrwertsteuer: Mit einem riesigen Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft in der Corona-Krise ankurbeln. Ein «Herzstück» des Paketes ist nach den Worten des CSU-Vorsitzenden Markus Söder eine Senkung der Mehrwertsteuer.

Union und SPD streben außerdem einen «Modernisierungsschub» an und wollen Zukunftstechnologien etwa für mehr Klimaschutz fördern. Die Spitzen der Koalition hatten lange um das Programm gerungen.

5.30 Uhr: Umfrage: Mehrheit in NRW bisher ohne finanzielle Schäden durch Corona

Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen hat die Corona-Krise einer Umfrage zufolge bisher ohne größere finanzielle Schäden überstanden. Bei einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Bonner Akademie für Forschung und Lehre Praktischer Politik (BAPP) antworteten 58 Prozent der Befragten, sie hätten keine finanziellen Einbußen erlitten.

Knapp 17 Prozent gaben an, sie müssten Einbußen von unter 1000 Euro verkraften. Weitere 17 Prozent nannten höhere Verluste, teilweise sogar mehr als 5000 Euro. Vor dem geschäftlichen Ruin sahen sich 1 Prozent der Befragten. Die übrigen machten keine Angaben. Die finanziellen Verluste wollen der Umfrage zufolge 34 Prozent der Betroffenen durch den Verzicht auf geplante Anschaffungen wie ein Auto oder Möbel ausgleichen, 27 Prozent planen die Streichung des Urlaubs.

«Die große Mehrheit ist durch umsichtige Politik bisher erfreulich gut durch die Krise gekommen», kommentierte BAPP-Präsident Bodo Hombach die Umfrageergebnisse. Die von Corona gesundheitlich oder materiell Geschädigten sollten gesellschaftliche Solidarität erfahren. «Das geht umso großzügiger, weil es sich um eine recht überschaubare Gruppe handelt», sagte der ehemalige Kanzleramtsminister.

4.27 Uhr: RKI meldet 394 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 394 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 182.764 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 04.06. 0 Uhr).

Bislang starben nach RKI-Angaben in Deutschland 8581 nachweislich mit dem Virus Infizierte, damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 30. Etwa 167.800 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden, das sind 600 mehr als noch einen Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, ist nach aktuellsten RKI-Angaben erneut unter die kritische Marke von 1,0 gerutscht, nämlich auf 0,71 (Datenstand 3.6. 0 Uhr). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Vortag hatte er bei 0,89 (Datenstand 2.6. 0 Uhr) gelegen.

Mittwoch, 3. Juni

21.00 Uhr: Übersicht für Ostwestfalen-Lippe

In Klammern Veränderungen im Vergleich zum Dienstag.

Kreis Höxter

aktuell Infizierte: 21 (-3)

bestätigte Fälle insgesamt: 354

davon Todesfälle: 17

Kreis Paderborn

aktuell Infizierte: 65 (-1)

bestätigte Fälle insgesamt: 654

davon Todesfälle: 33

Kreis Lippe

aktuell Infizierte: 7

bestätigte Fälle insgesamt: 742 (+1)

davon Todesfälle: 29

Kreis Gütersloh

aktuell Infizierte: 51 (-1)

bestätigte Fälle insgesamt: 684 (+5)

davon Todesfälle: 19

Bielefeld

aktuell Infizierte: 13 (+2)

bestätigte Fälle insgesamt: 413 (+3)

davon Todesfälle: 4

Kreis Herford

aktuell Infizierte: 1

bestätigte Fälle insgesamt: 331

davon Todesfälle: 7

Kreis Minden-Lübbecke

aktuell Infizierte: 34 (-4)

bestätigte Fälle insgesamt: 486

davon Todesfälle: 10

Ostwestfalen-Lippe gesamt

aktuell Infizierte: 192 (-7)

bestätigte Fälle insgesamt: 3664 (+9)

davon Todesfälle: 119

19.45 Uhr: Italien öffnet seine Grenzen für EU-Bürger

Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen sind Italiens Grenzen wieder für Urlauber geöffnet. Die Reisefreiheit gilt seit Mittwoch für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz.

Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen entfällt damit. Außerdem dürfen die Italiener selbst wieder unbeschränkt zwischen den 20 Regionen hin- und herfahren.

17.36 Uhr: Corona-Ausbruch in Göttingen: Unmut über Schulschließungen

Nach einem Corona-Ausbruch in Göttingen wächst bei Eltern und Schulleitern der Unmut über Schulschließungen in der niedersächsischen Stadt.

«Es ist erschreckend, dass es Menschen gibt, die meinen, für sie gelten die Regeln nicht oder für sie wären die Regeln unter bestimmten Umständen außer Kraft gesetzt», sagte der Leiter der Neuen Integrierten Gesamtschule Göttingen, Lars Humrich, am Mittwoch. Für die Kinder und Jugendlichen bedeute die neuerliche Schließung aller Schulen in Göttingen eine weitere Verunsicherung.

17.12 Uhr: Marathon-Verhandlung im Kanzleramt: Was hilft aus dem Tief?

Die Verhandlungen über das milliardenschwere Konjunkturprogramm in der Corona-Krise sind für die Spitzen der schwarz-roten Koalition zur Geduldsprobe geworden.

Auch am zweiten Tag rangen Union und SPD im Kanzleramt stundenlang um entscheidende Knackpunkte wie Kaufprämien für Autos und Zuschüsse für Familien. Am späten Nachmittag zeichnete sich noch kein Durchbruch ab. Teilnehmer rechneten damit, dass die Gespräche sich erneut bis in die Nacht ziehen könnten, und berichteten von längeren Pausen, in denen Union und SPD getrennt voneinander berieten.

Nach den kurzfristigen Hilfen in der Corona-Krise sollen nun Konjunkturhilfen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Es gehe vor allem um Investitionen und darum, die Kaufkraft vor allem von Familien zu erhöhen, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Am Verhandlungstisch saßen neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) die Partei- und Fraktionschefs der Koalitionspartner. Weil die Vorstellungen noch weit auseinander lagen, hatten sie in der Nacht zum Mittwoch ihre Gespräche nach rund neun Stunden zunächst unterbrochen. Ziel war eine Einigung am Mittwoch.

16.33 Uhr: Schrumpfkurs bei Lufthansa - «Werden jeden Stein umdrehen»

Die Beschäftigten der Lufthansa müssen sich auf Stellenabbau und harte Einschnitte einstellen.

Rein rechnerisch hat das von der Corona-Krise hart getroffene Unternehmen deutlich mehr als 10.000 Stellen zu viel an Bord, wie Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwoch in Frankfurt sagte.

15.48 Uhr: Erstes Konzert mit Zuschauern

In der Zeit der Coronavirus-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen gibt es im Veranstaltungszentrum Neue Schmiede in Bielefeld-Bethel erstmals wieder ein Konzert mit Zuschauern. Die Zahl der Gäste ist auf 30 beschränkt, heißt es von der Neuen Schmiede. „Wir freuen uns riesig, nach so langer Zeit wieder Konzertgäste bei uns im Haus begrüßen zu dürfen! Am kommenden Freitag öffnen wir das Live-Stream Konzert exklusiv für 30 Gäste, natürlich unter Auflage der momentanen Hygienebestimmungen“, sagt Inka Stückemann von der Bethel-Kulturkoordination.

15.06 Uhr: Immer mehr Jüngere stecken sich an

Das Durchschnittalter der Personen, die über das Pfingstwochenende im Kreis Paderborn als neue Infektionsfälle gemeldet wurden, beträgt 33 Jahre. Dies meldete die Kreisverwaltung am Mittwoch. „Hier bestätigt sich unsere Beobachtung, dass gerade jüngere Menschen sich angesichts der sinkenden Infektionszahlen nun sorgloser verhalten. Wir haben es alle in der Hand dabei mitzuwirken, dass die Infektionszahlen nicht steigen, indem wir die Abstands- und Schutzmaßnahmen einhalten“, appelliert die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes Dr. Constanze Kuhnert.

14.07 Uhr: Drei neue Corona-Infektionen in Bielefeld

Nach anderthalb Wochen ohne Coronavirus-Neuinfektionen in Bielefeld meldet die Stadtverwaltung drei weitere Fälle. Damit steigt die Zahl der Menschen, die seit März positiv auf das Virus getestet wurden, auf 413. Zudem befinden sich mehr Menschen in Quarantäne.

12.50 Uhr: Corona-Boom lässt Videokonferenz-Dienst Zoom träumen

Der Videokonferenz-Dienst Zoom will sich nach dem explosiven Wachstum in der Corona-Krise fester im Leben seiner Nutzer verankern.

Dazu gehört der Plan, in mehr Unternehmen auch die Telefon-Anlagen zu übernehmen, wie Gründer und Chef Eric Yuan nach Vorlage aktueller Quartalszahlen sagte. Zoom verzeichnete zuletzt einen Sprung bei Umsatz und Gewinn - und verdoppelte auch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Mehr lesen Sie hier.

11.52 Uhr: Arbeitslosenzahl in NRW steigt weiter

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie treiben die Arbeitslosenzahlen in NRW weiter in die Höhe. Im Mai seien in Nordrhein-Westfalen 757 118 Menschen arbeitslos gemeldet gewesen - 5,4 Prozent mehr als im April, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Bereits im April war die Arbeitslosenzahl infolge des coronabedingten Einbruchs der Wirtschaft deutlich nach oben geschnellt.

Die Arbeitslosenquote stieg im Mai in Nordrhein-Westfalen um 0,3 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Damit liegt sie um 1,2 Prozentpunkte höher als im gleichen Zeitraum 2019. Üblicherweise entwickelt sich der Arbeitsmarkt um diese Jahreszeit positiv. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verpassten diesem Effekt jedoch einen deutlichen Dämpfer. Erst zum zweiten Mal sei in einem Mai die Arbeitslosigkeit angestiegen, sonst sei dies eher im Winter der Fall.

11.30 Uhr: Coronatests bei 400 Mitarbeitern des Paketzustellers DPD

Der Zusteller DPD hat 400 Beschäftigte seines Duisburger Paketsortierzentrums vorsorglich auf das Coronavirus testen lassen. Die Ergebnisse sollten spätestens bis Ende der Woche vorliegen, sagte ein Sprecher des Paket- und Expressdienstleisters am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Nachdem es in den vergangenen drei Wochen sieben Infektionen gegeben habe, sei der Reihentest vorsorglich vorgenommen worden - bei 400 von insgesamt 1000 Beschäftigten am Standort.

Eine Duisburger Stadtsprecherin kündigte erste Ergebnisse frühestens für Donnerstagnachmittag an. Die Feuerwehr hatte die Abstriche auf dem Betriebsgelände im Stadtteil Hüttenheim am Dienstag genommen. Der Betrieb läuft Unternehmenssprecher Peter Rey zufolge normal weiter - unter strikten Abstands-, Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

10.45 Uhr: Corona-Krise: Arbeitslosigkeit steigt weiter an

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland i st im Mai wegen der Folgen der Corona-Krise im Vergleich zum April noch einmal um 169.000 auf 2,813 Millionen Menschen gestiegen.

Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Mai 2019 ging die Arbeitslosigkeit sogar um 577.000 Personen nach oben.

9.31 Uhr: Italien öffnet seine Grenzen für EU-Bürger

Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen sind Italiens Grenzen wieder für Urlauber geöffnet. Die Reisefreiheit gilt seit Mittwoch für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz.

Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen entfällt damit. Außerdem dürfen die Italiener selbst wieder unbeschränkt zwischen den 20 Regionen hin- und herfahren.

8.25 Uhr: Gewerkschaft sieht möbelverarbeitende Industrie im Kreis Herford nicht in Gefahr

In der möbelverarbeitenden Industrie sind wegen der anhaltenden Corona-Krise „alle in Kurzarbeit, aber mit unterschiedlicher Ausgestaltung“, berichtet Frank Branka von der Geschäftsstelle der Gewerkschaft IG Metall in Herford. Etwa „1600 bis 1700 Beschäftigte“ seien davon in Löhne betroffen. Kündigungen werde es während dieser Phase aber nicht geben.

8.04 Uhr: Herford - Was wird von Corona bleiben?

Corona und Museum – diese Verbindung wird derzeit vor allem als Beeinträchtigung wahrgenommen. Denn Ausstellungsbesucher müssen viele Auflagen beachten. Doch es gibt auch eine andere Seite. Für ein stadtgeschichtliches Museum ist Corona immer auch ein möglicher Sammelgegenstand. Mehr hier.

6.14 Uhr: Bahnen in NRW werden wieder voller - Hygienemaßnahmen wichtiger

Weil Busse und Bahnen mit den Corona-Lockerungen wieder voller werden, verstärken die Betreiber ihre Hygienemaßnahmen. Trotzdem haben viele Fahrgäste weiterhin „ein mulmiges Gefühl“, wie der Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn NRW mitteilte. Inzwischen seien auf vielen Linien die Fahrgastzahlen wieder stark gestiegen. Eine Einhaltung der Abstandsregeln in den Spitzenzeiten sei da kaum mehr möglich. Daher solle geprüft werden, ob größere Fahrzeuge eingesetzt werden können. Zudem fordert der Verband eine regelmäßige Reinigung der Fahrzeuge.

Die Deutsche Bahn und NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) wollen an diesem Mittwoch in Düsseldorf Hygienemaßnahmen in den Zügen vorstellen.

6.10 Uhr: Göttingen bereitet Hunderte Corona-Tests in Wohnanlage vor

Wegen eines Corona-Ausbruchs nach dem Zuckerfest will die Stadt Göttingen alle Bewohner einer Wohnanlage auf Covid-19 testen lassen.

Das seien bis zu 700 Personen, hatte Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) erklärt: «Die Testung wird zur Zeit vorbereitet in einer Arbeitsgruppe.» Der Wohnkomplex am nördlichen Rand der Innenstadt ist laut Köhler der Schwerpunkt der Covid-19-Infektionen.

6.08 Uhr: GroKo ringt weiter um gigantisches Corona-Konjunkturpaket

Das Ringen der großen Koalition um ein milliardenschweres Konjunkturprogramm geht in die Verlängerung. Angesichts großer Differenzen unterbrachen die Spitzen von CDU, CSU und SPD ihre Verhandlungen im Kanzleramt am Dienstag kurz vor Mitternacht.

An diesem Mittwoch sollen die Gespräche fortgesetzt werden und dann auch zu einem Ergebnis kommen - es könnte aber erneut bis tief in die Nacht gehen.

5.59 Uhr: Kabinett bereitet Aufhebung der Reisewarnung vor

Das Bundeskabinett will an heute die Aufhebung der wegen der Pandemie verhängten Reisewarnung für 31 europäische Staaten ab dem 15. Juni vorbereiten. Dazu soll ein Eckpunktepapier mit Vorschlägen für den Schutz von Urlaubern vor eine Infektion mit dem Virus verabschiedet werden.

5.50 Uhr: Corona-Krise stellt alle Bekleidungshersteller in OWL vor große Herausforderungen

Während Anbieter von Lebensmitteln, Getränken und Tabak im April ein Umsatzplus von 6,2 Prozent erzielen konnten, sind die Verkäufe von Nicht-Lebensmitteln im gleichen Monat um 14,5 Prozent gesunken. Besonders betroffen sind Bekleidung, Schuhe und Lederwaren. Diese Branchen müssen einen Rückgang um mehr als 70 Prozent verkraften. Eine Folge: Hallhuber, an dem Gerry Weber noch mit zwölf Prozent beteiligt ist, Esprit, Appelrath Cüpper, Karstadt Kaufhof und zuletzt Sinn beantragten bei Gericht Gläubigerschutz. Zum Text.

Dienstag, 2. Juni

19.24 Uhr: Kultusminister beraten über Vorgehen im neuen Schuljahr

Die Kultusminister der Länder beraten an diesem Dienstagabend in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien. Nach Angaben eines Sprechers der Kultusministerkonferenz (KMK) sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten. Das Gespräch diene der Vorbereitung des nächsten offiziellen Termins der Kultusminister am 18. und 19. Juni.

Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtete zuvor über ein ihr vorliegendes Rahmenkonzept der KMK mit konkreten Planungen für das nächste Schuljahr. Alle Länder wollen demnach so rasch wie möglich zu einem regulären Schulbetrieb nach geltendem Stundenplan zurückkehren.

In dem Konzept werden aber auch Szenarien entworfen für den Fall, dass bis dahin weiterhin die strengen Abstands- und Hygieneregeln gelten. Dann werde es auch weiterhin einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht geben. Prüfungsanforderungen würden einem reduzierten Stundenplan angepasst und Sport fiele weitgehend aus. Nur unbedingt erforderliche Leistungsnachweise sollten möglichst unter freiem Himmel erbracht werden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus KMK-Kreisen erfuhr, handelt es sich dabei nicht um ein fertiges Konzept, sondern um eine erste Diskussionsgrundlage der Länder. Ob «normaler» Unterricht oder weiterhin ein «Schichtbetrieb» nach den Sommerferien stattfinde, hänge entscheidend vom Infektionsgeschehen ab, von den Bewertungen der zuständigen Gesundheitsbehörden und davon, inwieweit die strengen Hygiene- und Abstandsregeln weiter in Kraft blieben.

18.00 Uhr: Übersicht für Ostwestfalen-Lippe

In Klammern Veränderungen in der Regel im Vergleich zum Pfingstmontag.

Kreis Höxter

aktuell Infizierte: 24

bestätigte Fälle insgesamt: 354

davon Todesfälle: 17

Kreis Paderborn (Vergleich zum 31. Mai)

aktuell Infizierte: 66 (+1)

bestätigte Fälle insgesamt: 654 (+3)

davon Todesfälle: 33

Kreis Lippe

aktuell Infizierte: 7

bestätigte Fälle insgesamt: 741

davon Todesfälle: 29

Kreis Gütersloh (Vergleich zum 29. Mai)

aktuell Infizierte: 52 (-13)

bestätigte Fälle insgesamt: 679 (+11)

davon Todesfälle: 19

Bielefeld

aktuell Infizierte: 11

bestätigte Fälle insgesamt: 410

davon Todesfälle: 4

Kreis Herford

aktuell Infizierte: 1

bestätigte Fälle insgesamt: 331

davon Todesfälle: 7

Kreis Minden-Lübbecke (Vergleich zum 30. Mai)

aktuell Infizierte: 38 (-2)

bestätigte Fälle insgesamt: 486

davon Todesfälle: 10

Ostwestfalen-Lippe gesamt

aktuell Infizierte: 198 (-15)

bestätigte Fälle insgesamt: 3655 (+14)

davon Todesfälle: 119

17.51 Uhr: Frankreich startet Corona-Warn-App «StopCovid»

Frankreich hat seine angekündigte Warn-App «StopCovid» an den Start gebracht. Die kostenlose Anwendung stand ab Dienstagnachmittag für Android-Geräte in Googles App-Plattform Play Store zum Runterladen auf das Handy bereit. Die App soll mit Hilfe von Bluetooth-Signalen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Bürger sollen gewarnt werden, falls sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufhielten. Nutzer eines iPhones mit dem Apple-Betriebssystem iOS mussten sich jedoch noch gedulden, die App war dort zunächst nicht verfügbar.

Experten monierten im Vorfeld, dass die französische App nicht von den neuen Schnittstellen unterstützt wird, die Apple und Google für Corona-Tracing-Apps kürzlich für iOS und Android bereitgestellt haben.

Frankreich hatte sich, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, gegen eine Zusammenarbeit mit den beiden großen Firmen entschieden. Das habe insbesondere beim iPhone zur Folge, dass die App nicht im Hintergrund laufen könne, kritisieren Experten. Sie müsse hingegen im Vordergrund geöffnet sein, um ständig Bluetooth-Signale senden und empfangen zu können - damit ist sie unter dem Apple-Betriebssystem iOS nach Experteneinschätzung quasi unbrauchbar.

17.32 Uhr: Elternrat fordert nach Corona-Ausbruch in Göttingen Schulschließungen

Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen hat der Stadtelternrat Schulschließungen in der Stadt und dem Kreis gefordert. Schon jetzt sei klar, dass dort mindestens 13 Schulen betroffen seien, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. «Die Anweisung der Stadtverwaltung, an den Schulen vermehrt auf Krankheitszeichen zu achten, ist nach unserer Auffassung unzureichend und verantwortungslos.» Es sei unumgänglich, alle betroffenen Schulen für mindestens zwei Wochen zu schließen. Sollte das Infektionsgeschehen dann nicht rückschlussfrei aufgeklärt sein, müssten die Schließungen verlängert und eventuell auf alle Schulen ausgeweitet werden.

Im Zusammenhang mit privaten Familienfeiern in Göttingen sind inzwischen mehr als 200 Menschen aus der Stadt und dem Landkreis Göttingen in Quarantäne geschickt worden. Die Zahl der Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, lag nach Informationen der Stadt vom späten Montagabend bei rund 70.

17.06 Uhr: Bremerhaven sieht Infektionsherd bei islamischem Zuckerfest

Nach einem Corona-Ausbruch in einer freikirchlichen Gemeinde in Bremerhaven vermutet die Stadt einen zweiten Infektionsherd bei Familienfeiern zum islamischen Zuckerfest. In diesen Familien seien mit Stand Dienstag elf Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 bestätigt, teilte der Magistrat mit. Fünf Kontaktpersonen seien zuhause in Quarantäne geschickt worden.

Zwei Kinder aus der Gruppe hatten vergangene Woche die Schule besucht. Dort wurden Schüler und Lehrer als Kontaktpersonen zweiten Grades identifiziert. Der Unterricht in den betroffenen Teilklassen wurde bis Ende der Woche ausgesetzt, um Testergebnisse abzuwarten. Die Familienfeste zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan gelten auch als Infektionsherd für einen Corona-Ausbruch in Göttingen.

In der christlichen freikirchlichen Gemeinde in Bremerhaven werden nach Angaben der Stadt weiterhin 58 Infektionen gezählt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde das Virus vermutlich nicht in Gottesdiensten übertragen, sondern in sozialen Kontakten der Gemeindemitglieder untereinander.

15.45 Uhr: Datenschutzbeauftragte: Offene Gästelisten in Kneipen nicht erlaubt

Bremens Datenschutzbeauftragte Imke Sommer hat mit Blick auf die Corona-Auflagen für Kneipen und Restaurants vor offenen Gästelisten gewarnt. Derartige Listen seien verboten und nicht rechtmäßig, weil Gäste Informationen über andere Gäste lesen und schlimmstenfalls sogar fotografieren könnten, sagte sie am Dienstag in Bremen. Jeder einzelne erwachsene Gast müsse ein eigenes Formular bekommen oder einzeln befragt und die Antworten anschließend notiert werden. Einzelerfassungen verhinderten Stalking im Netz oder per Telefon.

Sommer reagierte damit auf «zahlreiche berechtigten Beschwerden», dass Gastwirtinnen und Gastwirte Listen mit Gästedaten ausliegen oder in den Gaststätten herumgehen ließen. Zweck der Dokumentation sei die Infektionskettenverfolgung. Diese Informationen dürften ausschließlich an das Gesundheitsamt weitergeben werden. Die Gastronomen müssten ihre Gäste auch darüber aufklären, was mit den Daten geschehe. Die Informationen müssten drei Wochen lang aufbewahrt und dann vernichtet werden.

14.56 Uhr: Mehr Hartz-IV-Aufstocker wegen Corona

Zehntausende Arbeitnehmer und Selbstständige haben in der Corona-Krise wegen wegbrechender Einnahmen zusätzliche Unterstützung beim Jobcenter beantragt. Die Linke im Bundestag verweist auf entsprechende Daten der Bundesagentur für Arbeit. Demnach gab es im April rund 51.000 Arbeitnehmer und 33.000 Selbstständige, die neu in der Statistik der Hartz-IV-Aufstocker auftauchten. Üblicherweise zählt die Monatsstatistik der BA in diesem Bereich bei den Selbstständigen weniger als 2000 und bei den Arbeitnehmern höchstens 10.000 bis 13.000 Neuzugänge pro Monat.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei vielen neu gemeldeten «Aufstockern» im April um Menschen auf Kurzarbeit handelt. Besonders viele Menschen kamen laut der Statistik aus dem Bereich «personenbezogene Dienstleistungsberufe». Das sind unter anderem Beschäftigte und Selbstständige aus der Gastronomie oder aus Kunst und Kultur.

14.55 Uhr: 54 Neuinfektionen in NRW - davon allein 14 in Essen

Das Landesgesundheitsministerium hat am Dienstag 54 Corona-Neuinfektionen gemeldet, womit die Zahl aller Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 38.081 angestiegen ist. Die meisten (14) gab es in Essen. Innerhalb eines Tages starb ein Mensch infolge einer Corona-Infektion, im Zuge der Pandemie sind bisher 1598 Menschen in NRW gestorben.

14.34 Uhr: SPD rechnet nicht mit Einigung auf Konjunkturpaket am Dienstag

Die SPD rechnet nach eigenen Angaben nicht damit, dass sich die Spitzen der großen Koalition noch am Dienstag auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket wegen der Corona-Krise einigen werden. Es gebe rund 60 Vorschläge zu beraten, sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans vor Beginn der Verhandlungen. «Es wird sich lange hinziehen und vermutlich auch heute nicht zu Ende gehen.»

Es gebe bereits einigungsfähige Vorschläge, aber auch Themen, bei denen die Meinung zwischen SPD, CDU und CSU weit auseinandergehe, sagte Walter-Borjans. So dürfe es aus SPD-Sicht keine Kaufprämie für Verbrennerautos geben. Wichtig seien dagegen Investitionen in Zukunftsthemen sowie Hilfen für Familien und überschuldete Kommunen.

14.28 Uhr: Krisenstab droht Quarantäne-Brechern in Göttingen mit Einweisung

Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen mit knapp 70 Infizierten hat der Krisenstab der Landesregierung möglichen Quarantäne-Brechern mit einer Einweisung gedroht. Wer sich nicht an eine Quarantäne-Auflage halte, begehe eine Straftat und könne vom Gericht in eine geschlossene Einrichtung überstellt werden, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover.

Weil Dutzende mögliche Betroffene in Göttingen über das Pfingstwochenende zunächst nicht freiwillig zu einem Test erschienen seien, sei das Gesundheitsamt mit Unterstützung der Polizei bei den Menschen vorstellig geworden. «Das läuft jetzt auch», meinte Schröder zum Erfolg des «robusten Zugehens» auf die Betroffenen.

Nach mehreren privaten Familienfeiern waren in Göttingen 68 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Über das Pfingstwochenende seien 166 Menschen getestet worden, sagte Schröder. Es seien mehr als 300 Kontaktpersonen über den Großraum Göttingen hinaus auch in Thüringen und Nordrhein-Westfalen ermittelt worden.

14.19 Uhr: Verkehr in NRW nähert sich Vor-Corona-Niveau an

Das Verkehrsaufkommen in Nordrhein-Westfalen nähert sich allmählich dem Vor-Corona-Niveau an. Über das gesamte Pfingstwochenende seien auf den Autobahnen etwa 82 Prozent des Vorjahresverkehrs gemessen worden, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag mit. Der Pfingstmontag allein habe rund 87 Prozent des Verkehrsaufkommens des Pfingstmontages von 2019 aufgewiesen. «An normalen Werktagen sind wir auf einem Niveau von 70 bis 80 Prozent des normalen Verkehrs», sagte eine Sprecherin von Straßen.NRW.

Zwischenzeitlich hatte Corona in NRW zu einer beispiellosen Verkehrsberuhigung auf den Straßen geführt. So waren am Wochenende 21./22. März 70 Prozent weniger Verkehr als im Vergleichszeitraum 2019 verzeichnet worden.

13.13 Uhr: Innenministerium prüft Fördermöglichkeiten für Spitzensport

In der Corona-Krise prüft das Bundesinnenministerium Möglichkeiten zur stärkeren Unterstützung des Spitzensports. «Informationen dazu werden aktuell erhoben», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ist die schwierige Lage, in der sich Sportvereine und -verbände befinden, bewusst.» Neben bereits sichtbaren Schäden fehle es auch an Planungssicherheit.

12.41 Uhr: Touristenmagnet Venedig vor dem Neustart

Corona hat Venedig vor Augen geführt, wie fatal eine touristische Monokultur ist. Die Stadt, die einst überrannt wurde, fleht nun um Urlauber. Der Bürgermeister verspricht für die Zukunft einen «intelligenten» Tourismus. Doch wie soll der funktionieren?

11.59 Uhr: Corona-Ausbruch in Göttingen: Strengere Regeln in Schulen

Ein Corona-Ausbruch in Göttingen hat auch weitrechende Folgen für mehrere hundert Schüler. Unter den Kontaktpersonen ersten Grades befänden sich auch 57 Kinder und Jugendlichen, teilte die Stadt am Montagabend mit. In 13 Schulen müssten die Sicherheitsvorkehrungen daher angepasst werden.

11.23 Uhr: Erstmals keine neuen Coronatoten in Spanien registriert

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Spanien binnen eines Tages keine neuen Todesopfer registriert worden. Das teilte der Chef der Behörde für Gesundheitliche Notfälle, Fernando Simón, am Montagabend mit. Er schloss aber nicht aus, dass nach dem Pfingstmontag noch Fälle nachgemeldet werden könnten. Dennoch war es das erste Mal seit dem 3. März, dass an einem Tag keine einziger Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt wurde, wie die Zeitung „El País“ betonte.

Damals hatten die Behörden mitgeteilt, dass ein bereits am 13. Februar verstorbener Patient mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert gewesen war. Anfang April zum Höhepunkt der Pandemie in Spanien wurden dann sogar mehr als 900 Tote pro Tag im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 registriert. Mit mehr als 27.000 Toten und rund 240.000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder und hatte besonders strikte Gegenmaßnahmen ergriffen.

Die Zahlen werden aber seit Wochen besser. Das Land befindet sich in einer Phase der stufenweisen Öffnung. Regierungschef Pedro Sánchez will den umstrittenen Notstand dennoch ein letztes Mal um weitere zwei Wochen bis 20. Juni verlängern lassen. Eine Mehrheit bei der Abstimmung im Parlament an diesem Mittwoch galt als sicher. Ab 1. Juli sollen dann auch wieder ausländische Touristen einreisen dürfen.

11.10 Uhr: Tokio besorgt über erneuten Anstieg an Corona-Infektionen

Ein erneuter Anstieg an Corona-Infektionen in Tokio besorgt die Behörden. Die Gouverneurin der japanischen Hauptstadt, Yuriko Koike, teilte am Dienstag laut Medien mit, dass sie mit Experten die mögliche erstmalige Nutzung eines Alarmsystems namens Tokio-Alert erwäge, um die Bevölkerung zu warnen. Zuvor war die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf 34 angestiegen. Es ist das erste Mal seit 19 Tagen, dass die Zahl wieder über der Marke von 30 liegt. Als eine Problemzone wurden Tokios nächtliche Amüsierviertel ausgemacht.

Japan hatte vor wenigen Tagen den Notstand im ganzen Land aufgehoben, da die Krise so gut wie unter Kontrolle gebracht worden sei. Während des Notstands war die Bevölkerung aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. In Tokio erwägt die Stadtverwaltung nun laut Medien, die Menschen aufzurufen, vor allem vom nächtlichen Ausgehen abzusehen. Ausgangssperren wie in Europa sind in Japan rechtlich nicht möglich.

10.35 Uhr: Wie sich die Angst vor Corona eingrenzen lässt

Die Angst vor Ansteckung ist der unangenehme Begleiter des Coronavirus. Wie damit umgehen? Soll man sich einigeln, das Haus nicht mehr verlassen oder im Gegenteil alle Chancen nutzen, die sich aus den Lockerungen der vergangenen Wochen ergeben? Frank Eisenberg-Meyer aus Paderborn rät zum Beispiel dazu, gezielt mit Menschen zu sprechen, die das Virus überwunden haben. Der 43-Jährige, der in Seminaren Menschen von Flugangst befreit, unterscheidet zwischen Angst und Besorgnis.

9.38 Uhr: Ifo: 7,3 Millionen in Kurzarbeit - weniger als angemeldet

In Deutschland waren im Mai laut Berechnungen des Ifo-Instituts 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. „Diese Zahl war noch nie so hoch“, sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link am Dienstag. „In der Finanzkrise lag der Gipfel der Kurzarbeit im Mai 2009 bei knapp 1,5 Millionen Menschen.“ Zur Kurzarbeit angemeldet hatten die Unternehmen im März und April 10,1 Millionen Beschäftigte - demnach wurden nur rund drei Viertel von ihnen auch tatsächlich in Kurzarbeit geschickt.

Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gibt das Ifo-Institut den Anteil der tatsächlich Betroffenen mit insgesamt 21,7 Prozent an. Dabei gibt es allerdings riesige Unterschiede zwischen den Branchen: Im verarbeitenden Gewerbe ist der Anteil der von Kurzarbeit Betroffenen, mit 31 Prozent am höchsten. Dahinter folgt der Handel mit 29,7 Prozent. Besonders niedrig ist der Anteil dagegen im Bauhauptgewerbe mit 4,1 Prozent. Dort ist die Abweichung zwischen angemeldeter und tatsächlicher Kurzarbeit auch besonders stark: Nicht einmal jedes siebte Mal wurde sie auch wirklich umgesetzt.

Die Zahlen basieren auf der Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts, enthalten allerdings auch Schätzungen. An diesem Mittwoch gibt die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktstatistik für den Mai bekannt. Darin werden auch die offiziellen Zahlen zur realisierten Kurzarbeit (März) und zu angezeigten Kurzarbeit (Mai) enthalten sein.

8.21 Uhr: Biathlet Peiffer sieht Re-Start im Profifußball positiv

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer bewertet den Re-Start im Profifußball während der Corona-Krise als positiv. «Ich sehe das nicht ganz so kritisch. Es ist auch in Mode, auf dem Fußball rumzuhacken. Natürlich haben die eine Sonderrolle, aber ich finde es als Test nicht so verkehrt», sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Während in anderen Sportarten aufgrund der weiterhin geltenden Beschränkungen derzeit kein Wettkampfbetrieb möglich ist, geht es bei den Fußballern schon längst wieder um Punkte und Siege. Mehr dazu.

6.46 Uhr: «Symbolischer Moment»: Kolosseum in Rom geöffnet

Das Kolosseum in Rom kann nach rund drei Monaten Corona-Sperre wieder besichtigt werden. «Das ist ein symbolischer Moment für Rom und für Italien», sagte die Direktorin des Archäologischen Parks am Kolosseum, Alfonsina Russo, am Montag. Das Amphitheater ist eine von Italiens beliebtesten Tourismus-Attraktionen.

Die Neuöffnung des antiken Baus und der umliegenden Ruinen-Areale am Forum Romanum und dem Palatin-Hügel zeige, dass Italien sich erhole, so Russo. Die Krise bedeute für das Kolosseum einen Wandel. Früher seien am Tag rund 20.000 Menschen herein geströmt, jetzt habe man den Zugang beschränkt: Die Besucherzahl solle bei 1000 bis 1600 pro Tag liegen.

6.07 Uhr: Zahlen steigen langsamer in NRW – Behörden melden wenige Verstöße

Die Kurve der bekannten Corona-Neuinfektionen flacht in NRW immer weiter ab. Besonders gut sieht es im Kreis Herford (251.000 Einwohner) aus. Die Kreisverwaltung hatte an Pfingsten gemeldet, dass es nur noch in der Gemeinde Rödinghausen einen Infizierten gebe. Mehr dazu lesen Sie hier.

Pfingstmontag, 1. Juni

22.24 Uhr: 68 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Göttingen

In Göttingen sind nach mehreren privaten Familienfeiern mindestens 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die Ergebnisse weiterer Tests stünden noch aus, teilte die Stadt am Montagabend mit. Eine Person werde weiterhin stationärer behandelt.

Die Behörden in Göttingen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Personen ausfindig zu machen, die mit den Infizierten Kontakt hatten. 203 Kontaktpersonen ersten Grades seien in Stadt und Landkreis Göttingen identifiziert worden, hieß es. Alle hätten eine Quarantäneverfügung erhalten und sind aufgefordert sich testen zu lassen. Weitere Kontakte hätten sich etwa in Salzgitter, Osnabrück oder dem Eichsfeld Kreis gefunden. Diese seien informiert worden.

19.48 Uhr: Tschechien öffnet Grenze für deutsche Touristen ab 15. Juni

Tschechien öffnet seine Grenze ab dem 15. Juni wieder für Touristen aus Deutschland. Das beschloss das Kabinett am Montag in Prag, wie Gesundheitsminister Adam Vojtech bekanntgab. Der EU-Mitgliedstaat hatte Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie einen weitgehenden Einreisestopp verhängt.

Grundlage ist nun ein neues Ampel-Modell, das Länder nach Risikogruppen einteilt. Grünes Licht bekommen neben Deutschland und allen anderen Nachbarstaaten Tschechiens unter anderem auch die Schweiz und Kroatien. Damit entfallen auch die bisherigen Einschränkungen für grenzüberschreitende Berufspendler.

Ausländer aus rot und orange gekennzeichneten Ländern müssen bei der Einreise nach Tschechien einen negativen Labortest auf das Coronavirus vorlegen. Dazu zählen unter anderem Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Schweden.

19.00 Uhr: Hunderte Fans beim Fußball-Autokino in Dänemark

Der dänische Spitzenclub FC Midtjylland ist am Montag nach der Corona-Pause wieder in den Spielbetrieb gestartet - und hat Hunderte Fans im Fußball-Autokino daran teilhaben lassen. Die Zuschauer verfolgten die Partie vor dem Stadion aus ihren Autos heraus auf großen Leinwänden, wie der Tabellenführer der dänischen Fußball-Superliga nach der 0:1-Niederlage gegen AC Horsens mitteilte. Bis zu fünf Fans pro Auto waren erlaubt, den entsprechenden Kommentar zum Spiel gab es über das Radio in den Autos.

Die dänische Liga war vergangene Woche nach elf Wochen Corona-Pause wieder in den Spielbetrieb gestartet, Zuschauer sind bei den Spielen allerdings nicht zugelassen.

17.24 Uhr: Corona-Tests bei Leiharbeitern im Kreis Kleve - noch keine Ergebnisse

Im Kreis Kleve sind am Pfingstwochenende zahlreiche Leiharbeiter in Sammelunterkünften auf das Coronavirus getestet worden. Sie arbeiten in der niederländischen Fleischindustrie, wie der Kreis am Montag mitteilte. Die Ergebnisse lagen zunächst noch nicht vor. Die Leiharbeiter leben den Angaben zufolge in Unterkünften in Goch und Emmerich.

Anfang Mai wurde in einem Westfleisch-Betrieb in Coesfeld eine hohe Zahl von Corona-Infektionen unter den Mitarbeitern bekannt. Unter anderem zahlreiche Tests in der Branche und Diskussionen um Missstände in der Fleischindustrie waren die Folge.

16.15 Uhr: Übersicht für Ostwestfalen-Lippe

Im Vergleich zum Pfingstsonntag sind die Zahlen unverändert.

Kreis Höxter

aktuell Infizierte: 24

bestätigte Fälle insgesamt: 354

davon Todesfälle: 17

Kreis Paderborn (Daten vom 31. Mai)

aktuell Infizierte: 65

bestätigte Fälle insgesamt: 651

davon Todesfälle: 33

Kreis Lippe

aktuell Infizierte: 7

bestätigte Fälle insgesamt: 741

davon Todesfälle: 29

Kreis Gütersloh (Daten vom 29. Mai)

aktuell Infizierte: 65

bestätigte Fälle insgesamt: 668

davon Todesfälle: 19

Bielefeld

aktuell Infizierte: 11

bestätigte Fälle insgesamt: 410

davon Todesfälle: 4

Kreis Herford (Daten vom 31. Mai)

aktuell Infizierte: 1

bestätigte Fälle insgesamt: 331

davon Todesfälle: 7

Kreis Minden-Lübbecke (Daten vom 30. Mai)

aktuell Infizierte: 40

bestätigte Fälle insgesamt: 486

davon Todesfälle: 10

Ostwestfalen-Lippe gesamt

aktuell Infizierte: 213

bestätigte Fälle insgesamt: 3641

davon Todesfälle: 119

15.48 Uhr: Lufthansa-Aufsichtsrat nimmt Auflagen für Staatshilfen an

Der Aufsichtsrat der schwer angeschlagenen Lufthansa akzeptiert die von der EU-Kommission gestellten Auflagen für ein staatliches Rettungspaket. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag nach einer Sitzung des Gremiums mit. Lufthansa muss Start- und Landerechte in Frankfurt und München abgeben. Die Hauptversammlung muss aber noch zustimmen. Die Aktionärsversammlung ist laut Mitteilung für den 25. Juni geplant. Auch die förmliche Genehmigung aus Brüssel steht noch aus.

Vorstandschef Carsten Spohr sagte, die Stabilisierung der Lufthansa sei kein Selbstzweck. «Gemeinsam mit der Bundesregierung muss es unser Ziel sein, unsere Spitzenposition im globalen Luftverkehr zu verteidigen. Für diese Perspektive sind wir allen an der Stabilisierung Beteiligten, inklusive unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären dankbar», wird Spohr in der Mitteilung zitiert.

15.06 Uhr: Hunderte Schlauchboote: Berliner Polizei schreitet ein

Eine Ansammlung von Hunderten Schlauchbooten hat zu Pfingsten die Berliner Polizei beschäftigt. Die Versammlung «Für die Kultur - Alle in einem Boot» am Sonntag habe von der Spree über den Landwehrkanal nach Kreuzberg geführt, teilte die Polizei am Montag mit. Zwischenzeitlich seien rund 300 bis 400 Boote zusammengekommen. Die Polizei sei mit rund 100 Kräften im Einsatz gewesen.

Rund 1500 Menschen hätten sich auf dem Wasser und an Land aufgehalten. Der Veranstalter habe die Versammlung «aufgrund der nicht eingehaltenen Abstände zueinander und von Beschwerden über zu laute Musik» nach einem Gespräch mit der Polizei am frühen Abend beendet, hieß es im Polizeibericht.

Nach Angaben der Berliner Clubcommission handelte es sich um eine Initiative von einzelnen Akteuren aus der Clubszene. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass Menschen mit Abstand am Ufer sitzen und Musik und Redebeiträgen auf den Booten zuhören. Die Organisatoren seien vom Zulauf wohl überrascht worden, sagte ein Sprecher.

Die Berliner Clubs sind seit Monaten geschlossen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Viele Betreiber fürchten um ihre Existenz. Bei Facebook war zu einer Veranstaltung namens «Ravekultur Retten! Wasserdemo» aufgerufen worden. Darin stand die Bitte, etwa Abstand zu halten und Gesichtsbedeckungen mitzunehmen. Gefordert wurde unter anderem auch finanzielle Unterstützung für Clubs und Festivals.

14.31 Uhr: Estland und Litauen öffnen Grenzen und lockern Corona-Einschränkungen

Estland und Litauen haben zum 1. Juni ihre Grenzen wieder für Bürger aus europäischen Ländern mit niedrigen Coronavirus-Ansteckungsraten geöffnet. Auch die Bewohner der beiden baltischen EU-Staaten im Nordosten Europas können seit Pfingstmontag mehr Freiheiten genießen: Die Beschränkungen für öffentliche Veranstaltungen und die Öffnungszeiten gastronomischer Betriebe wurden gelockert.

Auf Beschluss der Regierungen in Tallinn und Vilnius dürfen Bürger aus EU-Staaten, Länder des Schengenraums, Großbritannien und Nordirland wieder in die beiden Ostseestaaten einreisen. Dabei entfällt die Quarantänepflicht für Einreisende aus Ländern mit einer Infektionsrate von bis zu 15 Fällen pro 100 000 Einwohner. Wer aus Ländern mit einer höheren Infektionsrate einreist, muss sich für zwei Wochen in häusliche Isolation begeben.

14.23 Uhr: In NRW nur vereinzelte Verstöße gegen Corona-Regeln

Die zum Pfingstwochenende gelockerten Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen sind nach Behördenangaben überwiegend befolgt worden. In einigen Städten gab es aber auch Probleme, wie Polizeidienststellen und Ordnungsämter berichteten.

In Essen löste die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Party in einer Disco auf. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, waren die Beamten zu einer Schlägerei gerufen worden. Im Zuge des Einsatzes entdeckten die Polizisten die Party mit etwa 50 Personen. Es wurde Anzeige gegen den Disco-Betreiber und die Gäste erstattet.

Die Düsseldorfer Polizei hatte in der Altstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag «relativ viel zu tun», wie eine Sprecherin sagte. Mehrere größere Gruppen von vor allem jungen Leuten seien aufgelöst worden. Auch sei die Rheintreppe am zentralen Burgplatz geräumt worden. Am Samstag sei die Innenstadt recht voll gewesen, in der Nacht zu Sonntag habe es im Ausgeh-Viertel aber weniger Vorfälle gegeben, sagte die Polizei-Sprecherin am Montag. Die «Rheinische Post» zitierte einen Altstadt-Türsteher mit Blick auf den Samstagabend mit den Worten: «Anfangs waren die Leute noch vorsichtig. Jetzt ist es vielen egal.»

Auch in Köln griff das Ordnungsamt vermehrt bei größeren Gruppen Jugendlicher oder junger Erwachsener ein, die sich nicht an die Schutzregeln hielten. Das Ordnungsamt teilte am Montag mit, «dass einige die Maßnahmen des Infektionsschutzes kaum noch ernst nehmen». Es herrsche außerdem eine «aggressivere Stimmung» als zu Beginn der Corona-Einschränkungen. Insgesamt hat es von Freitag bis Sonntag 108 Verstöße gegen die Regeln gegeben.

Seit Samstag ist vieles in Freizeit, Kultur und im Sport wieder erlaubt - aber unter Hygiene-Auflagen. Wenn die Kontakte zurückverfolgt werden können, dürfen sich wieder Gruppen von bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum bewegen, auch wenn sie aus mehr als zwei Haushalten kommen.

Viele größere Städte in NRW meldeten trotz sonnigen Wetters und volleren Innenstädten keine größeren Probleme mit den Corona-Regeln. In Bochum habe es keine besonderen Zwischenfälle gegeben, sagte eine Polizei-Sprecherin am Montag. Auch in Dortmund sei «alles ruhig geblieben», teilte die Polizei mit. In Bonn war die Lage nach Angaben eines Sprechers ähnlich ruhig. Die Münsteraner Polizei teilte mit, dass «sich alles eingependelt habe». In Aachen verzeichnete die Polizei ebenfalls keine größeren Probleme.

14.19 Uhr: Corona-Ausbruch in Göttingen - was geschah in der Shisha-Bar?

Eine Shisha-Bar in Göttingen steht im Zentrum eines Corona-Ausbruchs. Was genau in der Bar passierte, ist noch unklar. Fest stand am Pfingstmontag nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Göttingen bisher nur: Die Bar hatte geöffnet, obwohl sie es wegen der Corona-Auflagen eigentlich noch nicht durfte. Und: Mehrere Menschen, die später an Covid-19 erkrankten, waren zuvor in der Bar. Ob sie dort gemeinsam aus einer Wasserpfeife rauchten, wie es in Shisha-Bars üblich ist, ist noch offen. «Die Bar wurde geschlossen, nun wird ein Bußgeldverfahren geprüft», sagte Stadtsprecherin Cordula Dankert.

Am Pfingstmontag arbeiten die Behörden in Göttingen weiter mit Hochdruck daran, alle Personen ausfindig zu machen, die mit den Erkrankten Kontakt hatten. Bis zum Mittag waren 310 Menschen identifiziert worden, darunter Dutzende Kinder und Jugendliche, die nun alle in strenge Quarantäne müssen. «Sie dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen, auch nicht zum Einkaufen», betonte Stadtsprecherin Cordula Dankert. 36 Menschen wurden bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet, einer davon ist schwer erkrankt.

Viele der Betroffenen, die sich ansteckten, leben in einem eher tristen Hochhauskomplex in der Unistadt, dem Iduna-Zentrum in der Nähe des Schützenplatzes. Die Leiterin des Göttinger Krisenstabes, Petra Broistedt, sagte dem «Göttinger Tageblatt»: «Wir wissen von 60 Kontaktpersonen, die im Iduna-Zentrum leben.» Wird nun das ganze Hochhaus mit allen rund 700 Bewohnern unter Quarantäne gestellt, wie es bei einem Fall vor einigen Wochen in Nordrhein-Westfalen passierte? «Es wäre unangemessen, deswegen das komplette Haus zu isolieren», sagte Broistedt der Zeitung.

12.27 Uhr: Erkrankte Polizisten aus Afghanistan ausgeflogen

Nach einem Corona-Ausbruch unter deutschen Polizeiausbildern in Afghanistan hat das Bundesinnenministerium insgesamt neun Polizisten nach Deutschland zurückgeholt - zwei erkrankte Beamte stammen aus NRW. Mit einem speziell ausgestatteten Airbus A400 MedEvac flog die Luftwaffe am Sonntag drei erkrankte Ausbilder in die Heimat. Mit an Bord war auch ein infizierter Bundeswehrsoldat, der im Camp Marmal im nordafghanischen Masar-i-Scharif stationiert war, wie die Luftwaffe mitteilte. Der Airbus landete am späten Sonntagabend in Köln.

11.47 Uhr: Zulauf zu Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen sinkt

Parallel zur Aufhebung von Beschränkungen in der Corona-Krise geht die Beteiligung an Demonstrationen gegen die staatlichen Auflagen zurück. Am Pfingstwochenende, zumeist am Samstag, gingen in vielen deutschen Städten wieder Menschen auf die Straße, um gegen Restriktionen zu protestieren. Die Teilnehmerzahlen lagen aber oft unter den angemeldeten Werten.

10.45 Uhr: Nur noch ein Fall im Kreis Herford

Der Kreis Herford ist fast coronafrei: Nur noch ein aktueller Fall wird nach aktuellem Stand (Sonntag, 16 Uhr) aus Rödinghausen gemeldet. Von den insgesamt 331 bestätigten Fällen im Kreis Herford gelten 323 Personen wieder als genesen.

9.15 Uhr: Mehr als eine halbe Million Corona-Infizierte in Brasilien

Die Zahl der Corona-Fälle in Brasilien ist auf über eine halbe Million gestiegen. 514.849 Menschen haben sich nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, wie das Gesundheitsministerium des südamerikanischen Landes mitteilte. Nach den USA ist Brasilien das Land mit den meisten Corona-Infektionen weltweit. Da im größten Staat Lateinamerikas relativ wenig getestet wird, dürfte die tatsächliche Zahl der Infizierten allerdings noch wesentlich höher sein.

Mindestens 29.314 Patienten sind bislang im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit liegt Brasilien nach den USA, Großbritannien und Italien bei der Zahl der Todesopfer der Pandemie an vierter Stelle. In vielen Städten Brasiliens haben die Krankenhäuser bereits ihre Belastungsgrenze erreicht. Die Behörden richten provisorische Kliniken in Fußballstadien ein und lassen auf riesigen Flächen neue Gräber ausheben.

8.29 Uhr: Infektionsfall in Sondermaschine der deutschen Wirtschaft bestätigt

Der Infektionsfall mit dem Coronavirus auf dem Sonderflug der deutschen Wirtschaft nach China hat sich bestätigt. Auch der zweite Test zur Überprüfung einer Ansteckung des Passagiers auf dem Charterflug nach Tianjin war positiv, wie der Geschäftsführer der deutschen Handelskammer in China, Jens Hildebrandt, am Montag der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Es handelt sich nach Angaben der Gesundheitskommission der nordchinesischen Stadt um einen 34-jährigen Ingenieur aus Blaustein im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg.

Der Mann war am Freitag mit rund 180 in China tätigen Managern, Technikern und anderen Vertretern der deutschen Wirtschaft und Angehörigen sowie vier China-Korrespondenten nach Tianjin geflogen. Da China im März wegen der Pandemie die Grenze dicht gemacht hatte, waren sie in Deutschland gestrandet.

7.20 Uhr: „Digitale Kunstpäckchen“ in der Kunsthalle Bielefeld

Die Kunsthalle Bielefeld hat ihre Kunstvermittlung für Kinder und Jugendliche erweitert und neue digitale Formate entwickelt. Das „Kindermuseum“ und der „Teens Club“ bieten Kindern und Jugendlichen Angebote, um zuhause oder in der Schule die in der Kunsthalle gezeigten Kunstwerken kennen zu lernen und selbst kreativ zu werden. Für Schüler und Lehrer bieten die „Digitalen Kunstpäckchen“ die Möglichkeit, sich auch ohne den Museumsbesuch im Klassenverband oder in kleineren Gruppen intensiv mit den Werken der Sammlung oder der Ausstellung zu beschäftigen.

"Über die ‚Digitalen Kunstpäckchen‘ können wir jetzt auch mit Schul- und Kitagruppen wieder in Kontakt treten. Denn trotz der Öffnung des Museums ist der Besuch außerschulischer Lernorte bis zu den Sommerferien weiterhin nicht gestattet", sagt Christiane Lutterkort, Leiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung an der Kunsthalle Bielefeld.

6.48 Uhr: 333 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 333 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 181.815 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Bislang starben nach RKI-Angaben in Deutschland 8511 nachweislich mit dem Virus Infizierte, damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 11. Etwa 165.900 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden, das sind 600 mehr als noch einen Tag zuvor.

Pfingstsonntag, 31. Mai

21.00 Uhr: Übersicht für Ostwestfalen-Lippe

In Klammern: Veränderung, in der Regel zum Freitag

Kreis Höxter

aktuell Infizierte: 24 (-4)

bestätigte Fälle insgesamt: 354 (+1)

davon Todesfälle: 17

Kreis Paderborn

aktuell Infizierte: 65 (+3)

bestätigte Fälle insgesamt: 651 (+3)

davon Todesfälle: 33

Kreis Lippe

aktuell Infizierte: 7

bestätigte Fälle insgesamt: 741

davon Todesfälle: 29

Kreis Gütersloh (Daten vom 29. Mai)

aktuell Infizierte: 65

bestätigte Fälle insgesamt: 668

davon Todesfälle: 19

Bielefeld

aktuell Infizierte: 11

bestätigte Fälle insgesamt: 410

davon Todesfälle: 4

Kreis Herford

aktuell Infizierte: 1 (-2)

bestätigte Fälle insgesamt: 331

davon Todesfälle: 7

Kreis Minden-Lübbecke (Daten vom 30. Mai)

aktuell Infizierte: 40

bestätigte Fälle insgesamt: 486

davon Todesfälle: 10

Ostwestfalen-Lippe gesamt

aktuell Infizierte: 213 (-3)

bestätigte Fälle insgesamt: 3641 (+4)

davon Todesfälle: 119

20.41 Uhr: Laschet fordert Hilfe für Kommunen im Konjunkturpaket

Vor den für Dienstag geplanten Beratungen über ein milliardenschweres Konjunkturpaket der Bundesregierung hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gefordert, den Kommunen besonders unter die Arme zu greifen. «Das Konjunkturpaket soll ja jetzt in der Krise helfen und ohne leistungsfähige Kommunen wird das nicht funktionieren», sagte der CDU-Politiker am Sonntag dem WDR.

Die Kommunen müssten bei den Sozialkosten wie der Unterbringung von Arbeitslosen entlastet werden, aber auch bei Investitionen. «Die Kommunen sind ja gleich doppelt getroffen: Zum einen brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg, zum anderen steigen die Arbeitslosenzahlen», sagte Laschet.

Der Deutsche Städtetag hat bereits mehrfach eine stärkere Entlastung der Kommunen gefordert. Die schwarz-rote Koalition will am Dienstag über umfassende Maßnahmen beraten, die die deutsche Wirtschaft wieder in Fahrt bringen sollen. Infolge der Corona-Krise wird eine schwere Rezession erwartet.

19.00 Uhr: Russland beginnt trotz hoher Corona-Zahlen mit größeren Lockerungen

Das stark vom Coronavirus betroffene Russland lässt am Montag trotz steigender Infektionszahlen erstmals größere Lockerungen zu. Nach mehr als zwei Monaten strenger Ausgangssperren dürfen etwa die Menschen in Moskau - Europas größter Stadt - erstmals an einzelnen Tagen wieder zu Spaziergängen auf die Straße. Erlaubt ist auch Sport zwischen 5.00 Uhr und 9.00 Uhr morgens. Allerdings gilt eine verschärfte Maskenpflicht: Zum ersten Mal muss der Mund- und Nasenschutz auch im Freien getragen werden – bisher nur in öffentlichen Räumen und Verkehrsmitteln.

Erstmals öffnen in Moskau auch wieder Einkaufszentren sowie Dienstleister wie chemische Reinigungen und Reparaturwerkstätten. Dadurch können in der Hauptstadt mehr als 300 000 Menschen zum ersten Mal seit Monaten wieder zur Arbeit. Geschlossen bleiben unter anderem Friseure, Gaststätten, Schulen und Kultureinrichtungen.

Auch in vielen anderen russischen Regionen sind Lockerungen geplant. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte trotz immer neuer Höchststände bei den Corona-Infektionen und Toten davon gesprochen, dass sich die Lage stabilisiert habe im flächenmäßig größten Land der Erde. Russland nimmt außerhalb von Nord- und Südamerika bei der Zahl der nachgewiesenen Infizierten den Spitzenplatz ein.

18.31 Uhr: Zahlen weiter niedrig: 286 Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der Neuinfektionen verharrt in Deutschland weiter auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 286 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 181.482 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt (Datenstand 31.05. 0 Uhr). Das RKI weist darauf hin, dass es aufgrund von Qualitätsprüfungen noch zu Änderungen der tagesaktuellen Daten kommen kann. Außerdem könne die Zahl der neuen Fälle aus technischen Gründen auch Fehler enthalten.

Eine brisante Entwicklung gab es am Wochenende vor allem in Göttingen. Dort befinden sich nach mehreren Privatfeiern mehr als 150 Menschen in Quarantäne, darunter viele Kinder und Jugendliche. Wie die Stadt mitteilte, wurden bereits Dutzende Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet, mindestens eine von ihnen ist schwer erkrankt. Die Betroffenen sind demnach zum größten Teil Mitglieder verschiedener Großfamilien.

Bislang starben nach RKI-Angaben in Deutschland 8500 nachweislich mit dem Virus Infizierte, damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 11. Etwa 165.200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden, das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach aktuellsten Angaben des Robert Koch-Instituts vom Sonntag bei 1,04 (Datenstand 31.5. 0 Uhr; Vortag: 1,03). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Vom RKI hieß es zu dem Wert aktuell auch, dass er empfindlich auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen reagiere, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. «Dies kann insbesondere bei insgesamt kleinerer Anzahl von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen.»

17.29 Uhr: Messi: Fußball wird nach Corona nie wieder wie früher sein

Nach Meinung von Weltfußballer Lionel Messi wird der Sport nach der Corona-Pandemie nie wieder wie früher sein. «Ich glaube, dass der Fußball, wie auch das Leben im allgemeinen, nie wieder dieselben sein werden», sagte der Profi des spanischen Meisters FC Barcelona in einem kurzen Interview des Wochenmagazins «El País Semanal». Für die Sportler werde die Rückkehr zum Training und zum Wettkampf eine «komische Situation sein». Man werde sich nur langsam an die neuen Umstände gewöhnen können.

Der 32 Jahre alte Argentinier sagte, er leide vor allem mit jenen Menschen, die wegen Covid-19 «Angehörige und Freunde verloren haben und die sich oft nicht einmal richtig von ihnen verabschieden konnten». «Es gibt nichts Schlimmeres, als die Menschen zu verlieren, die Du liebst.» Der Clubkamerad des deutschen Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen betonte außerdem, er sei «all jenen Menschen unendlich dankbar, die in den Gesundheitszentren gegen das Virus gekämpft haben».

Mit mehr als 27.000 Toten und rund 240.000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder.

16.48 Uhr: Wieder Demonstration gegen Corona-Beschränkungen in Stuttgart

In Stuttgart haben am Sonntag wieder mehrere Hundert Menschen gegen Einschränkungen durch die Corona-Verordnung des Landes demonstriert. Nach Polizeiangaben blieb am Nachmittag alles friedlich. Die Hygiene- und Abstandsregeln würden eingehalten, sagte eine Polizeisprecherin. Bereits am Vortag hatte es eine Reihe von Demonstrationen mit mehreren Hundert Teilnehmern gegeben.

Am Samstag hatten sich rund 150 Menschen auf dem Wasen versammelt. Die Demonstration fand unter Einsatz vieler Polizeikräfte statt. Redner verlangten unter anderem die sofortige Öffnung der Kitas und den sofortigen Vollbetrieb der Schulen. Die Gefahr, an Corona zu sterben, sei inzwischen geringer als die, von einer Straßenbahn überfahren zu werden, sagte ein Redner.

Ein Bündnis aus 25 linken Gruppierungen aus Stuttgart und der Region hatte auf einer anderen Demo vor einem drohenden Sozialabbau als wirtschaftliche Folge der Corona-Pandemie gewarnt.

16.34 Uhr: Spanien hebt Zwangsquarantäne für Einreisende schon am 21. Juni auf

Das Urlaubsland Spanien will die wegen der Corona-Krise angeordnete Zwangsquarantäne für aus dem Ausland Eingereiste schon zum 21. Juni aufheben. Die Grenzen werde man für Touristen aber wie angekündigt erst am 1. Juli öffnen, erklärte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Sonntag in Madrid. Im Juli wolle man «in Spanien viele ausländische Touristen mit Sicherheitsgarantien für die Besucher und auch für die gesamte Bevölkerung begrüßen».

Von der vorverlegten Aufhebung der Pflicht zur zweiwöchigen häuslichen Isolierung werden im Juni jene Menschen profitieren, die in Spanien einreisen dürfen, weil sie im Land entweder einen Erstwohnsitz haben oder aus beruflichen Gründen einreisen. Bisher hatte Madrid von einer Aufhebung der am 15. Mai eingeführten Zwangsquarantäne zum 1. Juli gesprochen.

16.04 Uhr: Schweden verzeichnet ersten Tag ohne Corona-Tote seit März

Erstmals seit März ist in Schweden innerhalb von 24 Stunden kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bekannt geworden. Dies teilte die nationale Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Insgesamt starben in dem skandinavischen Land nach amtlichen Angaben infolge der Pandemie seit dem 11. März annähernd 4400 Menschen. Etwa 37.500 Menschen werden in der Statistik als infiziert geführt.

Die relativ hohe Totenzahl - gemessen an zehn Millionen Einwohnern - sei vor allem auf Infektionen in Pflegeheimen in und um die Hauptstadt Stockholm zurückzuführen, heißt es. Anders als in vielen anderen Ländern hat Schweden Schulen und Kindergärten nicht geschlossen. Die Bürger wurden lediglich gebeten, Abstand zu halten und sich immer wieder die Hände zu waschen.

15.46 Uhr: Kompletter Programmcode der Corona-Warn-App veröffentlicht

Die Entwickler der Corona-Warn-App des Bundes haben den kompletten Programmcode der mit Spannung erwarteten Anwendung offengelegt.

«Über Pfingsten haben wir alle restlichen, noch nicht veröffentlichten Quellcodes für die App auf der Entwickler-Plattform GitHub publiziert», erklärten Sprecher der Deutschen Telekom und der SAP AG. Damit seien alle Codes der vollständigen App für die Experten-Community einsehbar.

15.21 Uhr: Trump will G7-Gipfel nun auf September schieben

Hin und Her um den G7-Gipfel: Erst wollte US-Präsident Trump das Treffen wegen der Corona-Krise per Video abhalten. Dann wollte er seine Amtskollegen doch für Juni einladen. Nun sollen sie im September kommen - mit einem schwierigen Gast.

15.15 Uhr: 160 Menschen in Quarantäne nach Corona-Ausbruch in Göttingen

Nach einem Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit mehreren Feiern in Göttingen arbeiten die Behörden mit Hochdruck daran, Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Mit Stand Samstagabend befanden sich 160 Menschen in Quarantäne, darunter 57 Kinder und Jugendliche. Bislang sind 35 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Eine Person sei schwer erkrankt und befinde sich in stationärer Behandlung. NDR-Informationen zufolge muss die Person künstlich beatmet werden. Alle andere seien bislang symptomfrei.

Die Infektionen erfolgten bei oder nach mehreren größeren privaten Feiern. Nach Angaben der Göttinger Sozialdezernentin Petra Broistedt hatten sich Familienverbände mit überregionalem Bezug aus weiten Teilen Niedersachsens und NRW offensichtlich am vergangenen Wochenende getroffen. Dabei sei das Distanzgebot nicht eingehalten worden, so dass es bereits am Dienstag zu ersten Infektionen gekommen sei, sagte Broistedt dem NDR.

15.15 Uhr: Jugendarbeit des CVJM in Lübbecke startet wieder

Aufgrund der massiven Verordnungen von Bund, Land und Kommune musste die Jugendarbeit des CVJM Lübbecke ruhen und das Jugendzentrum am Markt musste geschlossen bleiben. Keine Gruppen, Treffen oder Veranstaltungen. Doch mit den neuesten Lockerungen des Lockdowns konnten die Planungen für das JaM beginnen. Seit Donnerstag nimmt nun der CVJM Lübbecke Stück für Stück seine Jugendarbeit wieder auf. Die Vorgaben zum Infektionsschutz wurden in ein Konzept eingearbeitet, welches mit gewissen Einschränkungen die Art und Weise der verschiedenen Angebote mal stärker und mal schwächer beeinflusst oder einschränkt, teilt der CVJM mit. Doch Jugendreferent Bodo Borchard meint dazu: „Wir werden das Beste daraus machen, und sinnvoll eingeschränkt ist besser als gar nichts.“

14.32 Uhr: Corona-Pfingsten lässt Urlauber und Ausflügler wohl zögern

Trotz deutschlandweiter Lockerungen der Corona-Beschränkungen ist der große Ansturm von Urlaubern und Ausflüglern an Pfingsten erst einmal ausgeblieben. In Bayern, wo am Samstag wie auch in Baden-Württemberg zweiwöchige Schulferien begonnen haben, zog es die Menschen auch am Sonntag nur sehr zögerlich an die Seen und in die Berge.

Die Bahn sprach von einem entspannten Pfingstverkehr ohne besondere Vorkommnisse. Die Züge in Deutschland seien nicht stark ausgelastet, sagte eine Sprecherin am Sonntag.

Auch auf den Straßen gab es keine größeren Probleme. «Es ist ein ziemliches Aufkommen, aber es ist ruhig und flüssig», sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Ahlhorn an der A1 in Niedersachsen. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Garbsen, zuständig für A2 und A7 im Raum Hannover, sagte, das Verkehrsaufkommen sei im Großen und Ganzen normal. Weil das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen nicht gelte, seien mehr Lastwagen unterwegs und damit gebe es auch etwas mehr Verkehr als sonst.

«Auf den Straßen ist nicht viel los», sagte für Sachsen ein Sprecher des Verkehrswarndienstes in Dresden. Auch an der Grenze zu Polen blieb der befürchtete Ansturm aus.

14.29 Uhr: Drei neue Corona-Fälle in Büren

Drei neue Infektionsfälle in Büren sind zu verzeichnen. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Paderborn steigt damit auf 651, Stand 31. Mai, 12 Uhr. Das hat der Kreis Paderborn am Sonntagnachmittag bekannt gegeben.

14.07 Uhr: „Eine Insolvenzwelle ist nicht in Sicht“

Banken stehen in der Corona-Krise im Kreuzfeuer. Mit ihren Unterschriften stellen F irmenkundenberater derzeit die Weichen, ob ein Unternehmen die Krise mit Hilfe eines Kredites überlebt oder nur noch tiefer in eine schon bestehende Schieflage gerät. Christian Schlüter steht bei der Kreissparkasse Herford an der Spitze von 100 Kreditexperten, darunter 30 spezialisierte Firmenkundenberater.

13.41 Uhr: Russland überschreitet Marke von 400.000

In Russland ist die Zahl der Corona-Infizierten kurz vor geplanten größeren Lockerungen auf über 400.000 gestiegen. Die amtliche Statistik wies am Sonntag 9268 neue Fälle aus. Die Gesamtzahl stieg damit auf 405.843, darunter nach offiziellen Angaben 4693 Todesfälle. Ungeachtet massiv steigender Zahlen beginnt an diesem Montag in Russland eine größere Lockerungswelle. Erstmals seit mehr als zwei Monaten Ausgangssperre sind in Moskau - Europas größter Stadt - wieder Spaziergänge an einzelnen Tagen und Frühsport im Freien erlaubt. Verschärft wird allerdings der Maskenzwang.

13.12 Uhr: Es kribbelt in den Füßen

Sechs DJs treten in Schloß Holte-Stukenbrock auf und feiern mit 200 Fahrern und Beifahrern die Premiere des "Drive-In-Clubbings" auf dem Parkplatz des Safarilandes.

12.54 Uhr: Formel 1 darf nach Zwangspause starten

Mit 112 Tagen Verspätung können Ferrari-Star Sebastian Vettel und Weltmeister Lewis Hamilton endlich in die Formel-1-Saison starten.

Nach dann mehr als dreieinhalb Monaten Corona-Zwangspause muss die Königsklasse des Motorsports am ersten Juli-Wochenende auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg den WM-Kampf aber vor leeren Rängen einläuten.

10.45 Uhr: Jeder Dritte will Maskenpflicht lockern oder abschaffen

Ein Drittel der Deutschen will die Maskenpflicht in der Corona-Krise abschaffen oder zumindest lockern. 19 Prozent der Teilnehmer einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur plädierten für eine Abschaffung.

9.52 Uhr: Infektionsfall bei erstem Flug mit 200 Deutschen nach China

Bei einem der rund 200 Passagiere aus Deutschland, die am Samstag mit einer Sondermaschine in der chinesischen Stadt Tianjin eingetroffen sind, ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Obwohl die Insassen vor dem Abflug in Frankfurt getestet worden waren, fiel eine weitere Untersuchung nach der Ankunft bei einem 34-Jährigen positiv aus, wie die städtische Gesundheitskommission am Sonntag berichtete. Der Ingenieur habe keine Symptome und sei zur Beobachtung in eine zentrale Quarantäneeinrichtung gebracht worden.

8.33 Uhr: Paderborner Mutter in Sorge: „Der Junge geht mir ein“

Barbara Burow ist der Verzweiflung nah. Seitdem das Coronavirus grassiert, darf ihr Sohn Leon-Maurice nicht mehr in die Caritas-Werkstatt für behinderte Menschen in Schloß Neuhaus. „Er hat weder Therapien, kann sich nicht frei bewegen und dreht zu Hause schon durch wie wahrscheinlich mehrere behinderte Jugendliche“, bedauert sie und leidet genauso wie ihr Kind massiv unter der Situation. Die Caritas-Werkstätten im Erzbistum Paderborn betonen, sie würden alles tun, damit Leon-Maurice in den nächsten Wochen zurückkehren könne.

8.09 Uhr: Kirche zwischen Würde und Hygiene

Seit dem zweiten Maiwochenende werden im Pastoralverbund Salzkotten wieder Gottesdienste gefeiert. Doch fast nichts ist, wie es vor Corona war. Über Messfeiern ohne gemeinsamen Gesang, Beten mit Mundschutz und Kirche in der Zukunft sprach die Redakteurin Marion Neesen mit dem Leiter des Pastoralverbundes Pfarrer Martin Beisler.

8.06 Uhr: Weniger Beteiligung bei Corona-Demonstrationen

In mehreren deutschen Städten haben wieder Menschen gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert - aber nach weitreichenden Lockerungen weit weniger als an vergangenen Wochenenden.

Mancherorts gab es auch Demonstrationen, die sich gegen Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker richteten. In Frankfurt am Main demonstrierten bei mehreren Veranstaltungen insgesamt rund 550 Menschen. Nach einem Zusammenstoß zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten schritt die Polizei ein.

Samstag, 30. Mai:

18.32 Uhr: Delbrücker Hallenbad öffnet wieder

Nach rund 13 Wochen coronabedingter Zwangsschließung öffnet das Delbrücker Hallenbad am Samstag, 6. Juni, wieder seine Türen. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die den Kommunen erst seit Donnerstag vorliegt, tritt am 30. Mai in Kraft und erlaubt, dass Hallenbäder zumindest für das reine Bahnen-Schwimmen wieder geöffnet werden dürfen – nicht mehr, aber eben auch nicht ­weniger.

18.05 Uhr: Covid-19: Bundeswehr holt erkrankte Polizisten aus Afghanistan zurück

Die Luftwaffe holt erstmals an Covid-19 erkrankte deutsche Polizisten aus dem Ausland zurück - sie kommen aus NRW. Ein Airbus A400 startete am Samstag Richtung Afghanistan, wie der „Spiegel“ berichtete. Das Transportflugzeug mit medizinischem Personal an Bord soll nach einer Zwischenlandung im nordafghanischen Masar-i-Scharif am Sonntag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ankommen. Die Rückkehr sei für den Sonntagabend geplant, sagte eine Sprecherin der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur. Mitfliegen soll nach Angaben des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr auch ein positiv auf das Coronavirus getesteter Bundeswehrsoldat aus dem Camp Marmal in Masar-i-Scharif.

Die beiden erkrankten Polizisten stammten aus Nordrhein-Westfalen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der dpa. Drei Beamte zeigten Anfang der Woche Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Zwei von ihnen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, bei einem dritten war das Testergebnis negativ. Alle drei sollen nun nach Deutschland zurückgeholt werden. Die Beamten wurden im Feldhospital der Nato in Kabul medizinisch behandelt. Auf dem Flug sollen die begleitenden Ärzte und Soldaten Schutzmontur tragen, um sich nicht selbst zu infizieren, wie der „Spiegel“ berichtete.

16.33 Uhr: Wieder Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen

In Berlin und anderen deutschen Städten sind am Samstag wieder Menschen aus Protest gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus auf die Straße gegangen.

Mancherorts gab es auch Demonstrationen, die sich gegen Rechtsextreme und Verschwörungstheorien richten. In Berlin begleitete die Polizei die verschiedenen Kundgebungen mit insgesamt 550 Einsatzkräften. Mehr hier.

16.18 Uhr: Größerer Coronavirus-Ausbruch nach Feiern in Göttingen

Nach der Infektion Dutzender Menschen einer Pfingstgemeinde in Bremerhaven mit dem Coronavirus ist nun ein weiterer größerer Ausbruch in Niedersachsen bekannt geworden. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, infizierten sich bei einigen größeren privaten Feiern mehrere Menschen mit dem neuen Coronavirus. Die Betroffenen seien zum größten Teil Mitglieder verschiedener Großfamilien. Sie stammen aus Göttingen und Umgebung. „Aus Datenschutzgründen können keine weiteren Angaben zu den Betroffenen gemacht werden“, teilte die Sprecherin mit. Die Menschen hätten sich wahrscheinlich am vergangenen Wochenende angesteckt.

Eine abschließende Zahl an Infizierten lag zunächst nicht vor. „Derzeit werden alle Kontaktpersonen ersten Grades in Stadt und Landkreis Göttingen auf das Virus getestet, um einen Überblick über die Situation zu erlangen“, erklärte die Stadtsprecherin. Auch am Pfingstwochenende solle getestet werden. Die Anzahl der zu kontaktierenden Personen bewege sich im dreistelligen Bereich. Unter den Kontaktpersonen seien auch 57 Kinder und Jugendliche. Die entsprechenden Schulen seien bereits informiert.

15.48 Uhr: Zahl der Corona-Fälle in NRW steigt um 107

In Nordrhein-Westfalen sind innerhalb eines Tages 107 neue Corona-Fälle registriert worden. Wie das NRW-Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte, stieg die Gesamtzahl aller nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 37.891. Davon meldeten sich bislang 33.892 wieder genesen. Die Zahl der Toten erhöhte sich im Vergleich zu den Angaben vom Freitag um 7 auf 1594.

Daraus ergibt sich, dass aktuell nachweislich rund 2400 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert sind. Mittwoch war diese Zahl erstmals seit dem Zenit unter die Marke 3000 gesunken.

15.45 Uhr: Volkswirte befürchten schwere Zeiten für den Arbeitsmarkt

Volkswirte führender deutscher Finanzinstitute befürchten erhebliche und nachhaltige Auswirkungen der Corona-Krise auf Arbeitsmarkt und Konjunktur.

«Ich erwarte im Mai einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosen von saisonbereinigt 180.000», sagte Katharina Utermöhl von der Allianz in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Damit wären in nur zwei Monaten 500.000 Jobs verloren gegangen. «Die gesamte positive Entwicklung der vergangenen fünf Jahre auf dem Arbeitsmarkt würde dann ausradiert», sagte Utermöhl.

14.37 Uhr: Corona-Fallzahlen in Minden-Lübbecke unverändert

Die Zahl der Menschen im Kreis Minden-Lübbecke, ist von Freitag, 29. Mai, bis Samstag, 30. Mai, unverändert geblieben. 486 Corona-Fälle wurden im Kreis registriert. Auch die Zahl der Fälle, die inzwischen abgeschlossen sind, blieb bei 446, zehn Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

13.44 Uhr: Entwarnung nach Corona-Infektion eines Schulkindes in Halle

Ein Kind der Grundschule Gartnisch hat sich mit dem Corona-Virus infiziert, wie Regina Bresser, für Schulen zuständige Fachbereichsleiterin im Rathaus, dem WB bestätigt hat. Die Infektion ist nach Einschätzung der Fachleute vom Gesundheitsamt jedoch so weit unter Kontrolle, dass weitergehende Quarantäne-Maßnahmen für andere Schüler, Lehrer und Eltern nicht notwendig seien. Mehr lesen Sie hier.

12.52 Uhr: Clausen: Kita in Bielefeld auch im Juli beitragsfrei

Auch im Monat Juli sollen Bielefelds Kita- und OGS-Eltern keine Gebühren zahlen müssen. Das kündigte Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) am Freitag an. „Auch wenn die Kindertageseinrichtungen jetzt wieder öffnen, können wir nicht die gewohnte Qualität anbieten“, so der OB. Aus diesem Grund wolle die Stadt auch im kommenden Monat keine Entgelte erheben.

12.08 Uhr: Ansturm auf die Campingplätze

Auf den Camping- und Wohnmobilstellplätzen entlang der Weser herrscht am langen Pfingstwochenende Hochbetrieb. „Man merkt richtig, wie froh die Leute sind, dass sie wieder reisen können“, sagt Donia Fernhout vom Campingplatz Bootshaus in Beverungen. Sie hat mit ihrem Partner Paul Straathof das Bootshaus erst Anfang dieses Jahres übernommen, konnte wegen der Corona-Krise aber zunächst nicht öffnen. „Wir freuen uns, dass es jetzt losgegangen ist“, berichtet Fernhout. Die 30 Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile sind ausgebucht. Auf der Wiese sind auch die ersten Zelte aufgeschlagen worden.

10.56 Uhr: OWL-Airport in Wartestellung

Am Flughafen Paderborn-Lippstadt geht in der Corona-Krise das Warten auf die Wiederaufnahme des regulären Flugbetriebs weiter. Seit neun Wochen ist kein Linien- oder Urlaubsflieger mehr auf dem OWL-Airport gelandet oder abgehoben. Auch wenn es noch kein festes Datum für das Ende der Corona-Zwangspause gibt, wird der Re-Start vorbereitet. „Wir wollen vom 22. Juni an startklar sein, um dann den Betrieb kurzfristig wieder aufnehmen zu können“, sagt Flughafen-Vertriebschef Klaus Marx. Fast alle 200 Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit.

Die sechs Airlines, die laut Sommerflugplan eigentlich rund 90 Flüge pro Woche zu elf Zielen anbieten wollten, tasten sich derzeit vorsichtig beim Hochfahren des Flugbetriebs voran – an größeren Airports. Als Voraussetzung für die Wiederaufnahme in größerem Umfang gilt der für den 15. Juni geplante Wegfall der Reisewarnungen für 31 europäische Staaten.

Auch vor diesem Hintergrund sind erste Flüge der Airlines in Paderborn in deren Buchungssystemen ab diesem Stichtag wieder vorgesehen und auch buchbar – etwa von Tuifly nach Mallorca, Rhodos, Teneriffa oder Kos. Dass vor dem 22. Juni ein Urlaubsflieger tatsächlich in Büren abhebt, hält Marx für ausgeschlossen.

9.50 Uhr: „Bitte erheben Sie sich – nicht!” - Welche Benimm-Regeln vor Gericht gelten und was Corona daran ändert

In mehreren nordrhein-westfälischen Arbeitsgerichten müssen Prozessbeteiligte und Zuschauer seit einigen Tagen nicht mehr aufstehen, wenn das Gericht den Verhandlungssaal betritt. So soll die Verbreitung des Coronavirus erschwert werden. René Schoob, der Direktor des Arbeitsgerichts in Detmold: „Wir haben diese Regelung zusammen mit anderen Maßnahmen auf Anregung des Landesarbeitsgerichts Hamm eingeführt.” Dessen Sprecher Johannes Jasper erklärt: „Wer sich erhebt, stützt sich gewöhnlich mit beiden Händen an der Tischplatte ab und kommt mit dem Oberkörper weiter nach vorne, also in Richtung Gericht. Beides ist unter Infektionsgesichtspunkten ungünstig.”

9.14 Uhr: Trump verkündet Abbruch der US-Beziehungen zur WHO

Inmitten der Corona-Krise hat US-Präsident Donald Trump den Abbruch der Beziehungen seines Landes mit der Weltgesundheitsorganisation WHO verkündet. «Wir werden heute unsere Beziehung zur Weltgesundheitsorganisation beenden», sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

7.49 Uhr: Fans helfen dem SCP

In Corona-Zeiten stehen die Fans zu ihrem Verein: Mehr als 60 Prozent der Anhänger des SC Paderborn haben bislang ganz oder teilweise auf eine Rückerstattung von Dauer- oder Tageskarten für die laufende Saison verzichtet. Bis zum 30. Juni sollen die Inhaber von Dauer- und Tageskarten ihre Ansprüche oder ihren Verzicht anmelden.

6.58 Uhr: Abheben nicht vor Ende Juni

Am Flughafen Paderborn-Lippstadt geht das Warten auf die Wiederaufnahme des regulären Flugbetriebs weiter. Seit neun Wochen ist kein Linien- oder Urlaubsflieger mehr auf dem OWL-Airport gelandet oder abgehoben. Auch wenn es noch kein festes Datum für das Ende der Corona-Zwangspause gibt, wird der Re-Start vorbereitet. Bis zum 22. Juni soll alles startklar sein.

06.14 Uhr: Nur Kredite statt Zuschüsse für Zahnärzte

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZVWL) Westfalen-Lippe hat der „Schutzschirmverordnung“ des Bundesgesundheitsministeriums zugestimmt. Anders als zunächst in Aussicht gestellt und bei Krankenhäusern und Ärzten weiterer Fachrichtungen praktiziert, sieht diese für Zahnärzte lediglich Überbrückungskredite statt nicht zurückzuzahlende Zuschüsse vor. In der Corona-Krise arbeiteten Praxen defizitär. Eine Umfrage der KZVWL ergab für März einen Behandlungsausfall von 20 bis 50 und für April von 50 bis 80 Prozent. Kurzarbeit nutzten demnach 85 bis 90 Prozent der Praxen. Inzwischen zeige sich ein leichter Anstieg der Patientenzahlen.