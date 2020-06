ARD-Moderatorin Anne Will. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin (WB/as). Die Debatte über Sinn und Unsinn sogenannter „geschlechtergerechter Sprache“ wird wieder heftiger geführt. Anlass der Diskussion: ARD-Moderatorin Anne Will hatte in ihrer Talkshow am 24. Mai Reiner Holznagel als „Präsident des Bundes der Steuerzahler (Pause) Innen” vorgestellt, den Begriff wiederholt und sich einen Spaß daraus gemacht.