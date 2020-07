Corona-Tests für Personal in allen Schulen und Kitas

Düsseldorf (WB). Die NRW-Landesregierung hat sich auf ein Konzept für Corona-Tests in allen Schulen und in der Kindertagesbetreuung verständigt. Es sieht vor, dass sich sämtliche 363.000 Beschäftigte an Schulen sowie in der Kindertagesbetreuung in der Zeit vom 3. August bis zum 9. Oktober alle 14 Tage freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können. Die Kosten für die Testungen übernimmt das Land. Zuvor hatte es geheißen, dass Corona-Tests für Schulen geplant seien.

Von Thomas Hochstätter