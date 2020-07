Fall Greta soll Folgen haben

Mit der Examensnote „ausreichend“ habe sie als Erzieherin arbeiten können. Deshalb müsse die praktische Arbeit künftig früher und stärker als bisher die Ausbildung prägen.

„Wenn man in der Führerscheinprüfung über ein Stop-Schild fährt, dann ist man durchgefallen“, illustrierte der SPD-Familienpolitiker seine Forderung. Der Hinweis auf eine fehlende berufliche Eignung sei gleichbedeutend. Maelzer will deshalb erreichen, dass die so genannte praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher der Regelfall wird.

Kinderschutz verankern

Bisher absolvierten nur etwa 13 Prozent der Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung nach diesem System. Wenn die praktische Arbeit früher und mehr in die Ausbildung integriert werde, falle auch eher auf, wenn jemand nicht geeignet sei. So hätten 2018 in der Fachschule 1800 Auszubildende keinen Abschluss gemacht, in der Praxisausbildung seien nur 116 früher ausgestiegen.

Aus Sicht der SPD müssen in einer reformierte Erzieherausbildung alle Aspekte des Kinderschutzes verankert werden. Wie eine Kindswohlgefährdung zu erkennen ist oder wie Täterstrategien zu durchschauen sind, „hat bisher keine Rolle gespielt.“

Er forderte zugleich, dass eine so praxisnah ausgerichtete Ausbildung künftig bezahlt werde und das Land die Kosten übernehme. Die Vergütung beträgt im ersten Ausbildungsjahr rund 1000 Euro und steigert sich auf 1200 im dritten Jahr. Bei rund 25.000 angehenden Fachkräften in der Ausbildung müsste das Land also mehr als 300 Millionen Euro zusätzlich aufbringen. Das mache den Beruf attraktiver und bewege auch die Träger, den Umstellungsprozess in der Ausbildung mitzutragen, warb der SPD-Abgeordnete. Derzeit zahlt das Land nur einen Zuschuss von 8000 Euro jährlich.