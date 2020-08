Großkonzert: noch keine Entscheidung

Umstrittene Veranstaltung in Düsseldorf: Vorverkauf läuft – Landesregierung sieht noch Klärungsbedarf

Düsseldorf (dpa). In der Diskussion um ein geplantes Großkonzert mit 13.000 Zuschauern in Düsseldorf trotz Corona-Ansteckungsgefahr gibt es noch keine Entscheidung. Aus NRW-Regierungskreisen hieß es, es gebe noch dringende Fragen, die geklärt werden müssten, erfuhr die Deutsche Presseagentur. Zuvor hatte das nordrhein-westfälische Kabinett am Dienstag über das Konzert diskutiert.