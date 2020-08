Immer mehr Unfallfluchten

Es ist etwa 23.45 Uhr, als der Smart am 1. August auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss gegen ein Verkehrsschild prallt und sich überschlägt. Der 62-jährige Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin überleben den Unfall schwer verletzt. Es stellt sich heraus, dass der Smart wahrscheinlich von einem anderen Fahrzeug gerammt worden sein muss und deswegen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtet. Thomas Gerlach, ein Freund der Verunglückten, startet auf Facebook einen Zeugenaufruf.

Innerhalb weniger Tage wird der Artikel auf der Kommunikationsplattform fast 11.000 Mal geteilt. „Damit habe ich nicht gerechnet. Es sind sogar Hinweise eingegangen, denen die Polizei nachgegangen ist oder es noch tut“, sagt er.

Unfallfluchten befinden sich in Nordrhein-Westfalen auf einem traurigen Höchststand. Demnach stieg die Zahl in dem Zeitraum (2015 bis 2019) von 127.600 auf 143.500 Fälle. Im überwiegenden Teil blieb es bei Blechschäden. Aber auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden stieg in den fünf Jahren von 5418 (2015) auf 5639 (2019).

Schwerpunkt der NRW-Polizei

„Die steigende Zahl von Unfallfluchten ist ein echtes Problem. Da geht es nicht nur um Sachschäden in Millionenhöhe, da werden Menschen verletzt und sogar getötet“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion. Deshalb sei die Aufklärung von Unfallfluchten auch ein Schwerpunkt der NRW-Polizei geworden, so Reul. Die Polizei ermittele in diesen Fällen mit großem Aufwand und hartnäckig – besonders dann, wenn Personen zu Schaden gekommen seien. „Ständig sensibilisieren wir alle Verkehrsteilnehmer, die Augen aufzuhalten, etwa durch Kampagnen wie ‚Unfallflucht ist unfair‘. Ich kann nur davor warnen, sich einfach aus dem Staub zu machen. Denn Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt“, betonte Reul.

Verkehrsunfallfluchten werden im Strafgesetzbuch als Straftaten eingestuft. Manchmal enden sie sogar tödlich. „Es ist daher geboten, sie mit dem gleichen Aufwand, wie er beim Vorliegen schwerer Kriminalstraftaten betrieben wird, zu verfolgen“, sagt Erich Rettinghaus, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW. „Gerade Unfallfluchten mit verletzten oder getöteten Personen sind daher von speziell ausgebildeten Unfallaufnahme-Teams und von qualifizierten Sachbearbeitern durch gezielte Ermittlungsarbeit aufzuklären“, fordert er. Oftmals stecke hinter der Unfallflucht auch ein weiteres Motiv. „Manche Täter sind betrunken oder haben gar keinen Führerschein“, sagt er.

Im Fall des verunglückten Smarts auf der A46 geht die Polizei zunächst nicht von Fremdeinwirkung aus. Das ändert sich erst, als sich Thomas Gerlach einschaltet und selbst den Unfallort anschaut. „Ich habe mir das genau angeguckt und Spuren gesichert wie einen Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs“, sagt er. Mit seinen Erkenntnissen geht er zur Polizei. Diese schickt daraufhin die Spurensicherung. „Dann hat auch die Polizei ihre Meinung geändert“, sagt Gerlach und hofft, dass der mutmaßliche Unfallverursacher noch gefasst wird. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Die beiden Opfer befinden sich nicht mehr im Krankenhaus.