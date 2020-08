Köln Münster (dpa). Im Missbrauchsfall Münster hat die Polizei zwei weitere Tatverdächtige verhaftet. Ein 22-jähriger Mann aus Erfurt sei in Kassel festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag. In Dresden nahmen Fahnder einen 55-Jährigen aus Pirna fest.

Von Westfalen-Blatt