Planten RAF-Anhänger Anschlag an Tönnies-Villa?

„Wir führen jetzt das Verfahren“, sagte Staatsanwalt Markus Schmitt am Sonntag. Auch der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz soll eingeschaltet sein. Clemens Tönnies äußerte sich nicht zu dem Vorfall.

Überprüft wird nun unter anderem, ob ein Selbstbezichtigungsschreiben von RAF-Sympathisanten und militanten Tierschützern authentisch ist. Der Brief war am Freitag in dem Fleischunternehmen eingegangen.

Eine etwa 200 Meter lange, schnurgerade, heckengesäumte Allee führt zur Villa der Familie in Rheda-Wiedenbrück. An dieser Zufahrt wurden am Donnerstag nach Polizeiangaben unter anderem Behälter mit Chemikalien gefunden, die nach einer ersten Einschätzung der Kripo Bielefeld als Brandbeschleuniger hätten eingesetzt werden können. Außerdem lagen dort Fackeln und Feuerzeuge. Alle Gegenstände werden jetzt unter anderem auf DNA-Spuren untersucht.

„Eine unmittelbare Gefahr für die Bewohner gab es nicht“

„Die Utensilien lagen etwa 200 Meter vom Haus entfernt und wurden nicht entzündet. Eine unmittelbare Gefahr für die Bewohner gab es nicht“, sagte Polizeisprecher Knut Packmohr am Samstag. Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen wird, hatte der Staatsschutz der Bielefelder Polizei die Ermittlungen am Freitag übernommen.

Das mutmaßliche Selbstbezichtigungsschreiben enthält keine Handschrift. Es wurde mit einem Computer gedruckt und ist zwei DIN-A-4-Seiten lang. Die Überschrift lautet: „Hurra, Hurra, beim Clemens an der Villa in Rheda-Wiedenbrück hat es gebrannt.“ Von einem „feurigen Besuch in der Nacht” ist die Rede. Offenbar wurde das Schreiben vor dem geplanten Brand abgeschickt. Warum das Feuer nicht entzündet wurde, ist wohl nur den Tätern bekannt.

Brief mit vielen Vorwürfen

In dem Brief listen die Absender etliche, zum Teil lange zurückliegende Vorwürfe gegen den Unternehmer Clemens Tönnies auf – von der Videoüberwachung in Umkleideräumen seiner Firma über Kartellvergehen, seine als rassistisch empfundene Rede in Paderborn bis hin zum massenhaften Corona-Ausbruch in der Belegschaft im Juni dieses Jahres. Von „50 Millionen ermordeten Schweinen” in seinem Unternehmen allein 2019 ist an anderer Stelle die Rede, und von Tierquälerei in den Zulieferbetrieben.

Clemens Tönnies (64).

Als Urheber der (nicht vollzogenen) Brandstiftung und des Briefes nennen die Schreiber die „Revolutionären Aktionszellen“ (RAZ) und eine „Westfälische Animal Liberation Front“, also eine Tierbefreiungsorganisation. Die „Aktion” in Rheda-Wiedenbrück sei den „GenossInnen im Untergrund” gewidmet, schreiben die Urheber und nennen die Namen der bis heute nicht gefassten mutmaßlichen RAF-Terroristen Frederike Krabbe, Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Die frühere RAF-Terroristin Ulrike Meinhof (sie hatte sich 1976 in der Haft erhängt) wird als „ermordete Genossin” bezeichnet.

Die linksextremistischen RAZ tauchen im aktuellen Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht mehr auf. Sie sollen zwischen 2009 und 2011 fünf Brand- und Sprengstoffanschläge in Berlin verübt haben. Sie richteten sich unter anderem gegen die Arbeitsagentur und andere staatliche Einrichtungen. Verletzt wurde niemand. 2011 sollen die RAZ einen Sprengstoffanschlag auf das Amtsgericht Göttingen verübt haben. Darüberhinaus soll die Gruppe immer wieder versuchen, Menschen einzuschüchtern, indem sie ihnen mit der Post Patronen zuschickt. 2019 hatte die baden-württembergische FDP-Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny einen solchen Drohbrief erhalten, im Januar der SPD-Abgeordnete Carsten Träger.

Zuletzt Brandanschlag auf die Bundesagentur für Arbeit?

Die letzte bekannte Tat, die mutmaßlich von den RAZ begangen wurde, war ein versuchter Brandanschlag Anfang August auf die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Der Brandsatz zündete nicht.