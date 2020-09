Laschet will Gebäudecheck für alle NRW-Schulen

Düsseldorf (WB). Nach der Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht will die Landesregierung zum Herbst die konkreten Probleme mit der Lüftung von Klassenräumen in den einzelnen Schulen angehen. Nach aktuellen Schätzungen hätte nur etwa ein Prozent der rund 5500 Schulen in NRW bauliche Mängel, die einen vernünftigen Luftaustausch verhindern, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf.

Von Hilmar Riemenschneider