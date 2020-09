WDR: Bereits vor Corona-Ausbruch erhebliche Verstöße bei Tönnies

Kein Mitarbeiter mit Mundschutz?

Demnach trug kein einziger Mitarbeiter im Schlacht-Bereich einen Mund-Nasen-Schutz. Zudem seien die Toiletten verunreinigt gewesen. Auf fünf Seiten hält die Behörde laut „Westpol“ Mitte Mai fest, an welchen Stellen Tönnies wenige Wochen vor dem Corona-Ausbruch gegen die Sars-CoV2-Arbeitsschutzstandards verstößt und dabei das firmeneigene Hygiene-Konzept missachtet. Eine Kontrolle am 15. Mai 2020 ergab demnach: „Im gesamten Bereich der Schlachtung tragen die Mitarbeiter keine Mund-Nasen-Bedeckung.”

Noch eine Woche zuvor, am 8. Mai 2020, hatte Firmenchef Clemens Tönnies in einem Interview mit dieser Zeitung erklärt: „Wir haben in den letzten sieben, acht Wochen große Anstrengungen unternommen und konnten unser Infektionsrisiko bisher gering halten – mit einem gigantischen Aufwand.“ Das Unternehmen sei sich seiner hohen Verantwortung bewusst, sowohl als Branche die Arbeit in den Betrieben aufrecht zu erhalten als auch für die Gesundheit der Mitarbeiter zu sorgen, hatte Tönnies damals betont.

Rheda-Wiedenbrück: Das Logo der Firma Tönnies, in Form von einem Bullen, einer Kuh und einem Schwein, dreht sich auf dem Dach des Firmenkomplexes. Foto: Guido Kirchner/dpa

Der massive Corona-Ausbruch folgte Mitte Juni. Rund 1500 Mitarbeiter hatten sich in kürzester Zeit mit dem Coronavirus infiziert. Folge: Das Werk musste für mehrere Wochen schließen. Im gesamten Kreis Gütersloh wurde der Lockdown ausgerufen.

Wie das WDR-Magazin „Westpol“ nun berichtet, sei Tönnies in der Pandemie zwischen Mitte März und Mitte Mai 2020 zunächst überhaupt nicht kontrolliert worden. Erst nach dem Corona-Ausbruch bei der Firma Westfleisch Anfang Mai in Coesfeld seien Kontrolleure in anderen Schlachtbetrieben angerückt – so auch bei Tönnies im Kreis Gütersloh.

Kritik an Zustand der Toiletten

In Rheda-Wiedenbrück waren die Mängel offensichtlich gewesen: In der Kantine wurden „keine Maßnahmen getroffen, um die Anzahl der Sitzplätze zu reduzieren”, zudem sei keine Zwischenreinigung oder Desinfektion erfolgt. In allen kontrollierten Toilettenräumen fehlten dem Bericht der Behörde zufolge Desinfektionsmittelspender. „Die Toiletten waren zum Teil erheblich verunreinigt”, stellten die Kontrolleure laut „Westpol“ fest. Tönnies habe gegenüber der Bezirksregierung eingeräumt, dies sei „nicht akzeptabel”. Man könne aber nicht nach jedem Toilettenbesuch reinigen.

Insgesamt sehen die Arbeitsschützer an diversen Stellen im Betrieb Mitte Mai „gravierende Mängel im Hinblick auf die Vorgaben der Sars-CoV2-Arbeitsschutzstandards.” Tönnies versprach schriftlich Besserung und gab an, der Mund-Nasen-Schutz sei „eine Basis-Anforderung des Hygienekonzepts.”

Hat die Bezirksregierung Detmold zu lasch kontrolliert?

Doch bis zur nächsten Kontrolle der Bezirksregierung bei Tönnies seien zwei Wochen vergangen – ein Umstand, den der Wissenschaftler und Arbeitsschutz-Experte Stefan Sell von der Hochschule Koblenz nicht nachvollziehen kann. „In Pandemie-Zeiten hätte man viel schneller reagieren müssen”, wird Sell vom WDR zitiert. Die Bezirksregierung Detmold teilte dem WDR demnach auf Anfrage mit, „schwerwiegende Mängel” seien im Mai abgestellt worden. Tönnies betonte, Ende Mai habe man die Corona-Standards „fast vollständig erfüllt.”

Die Bezirksregierung in Detmold. Foto: Oliver Schwabe

Aber auch in den Wochen danach hätten erneute Kontrollen im Werk grundsätzliche Probleme zutage gefördert. In den Prüfberichten war von Absturzgefahren, fehlenden Schutzbrillen und leeren Verbandskästen die Rede. Zudem seien im Betrieb gemessen an der Zahl der Mitarbeiter insgesamt zu wenige Toiletten vorhanden. Tönnies habe daraufhin wieder nachgebessert – also Geländer ergänzt, Arbeitsplätze verlegt und Erste-Hilfe-Koffer nachgefüllt.

Mittlerweile werde Tönnies engmaschiger kontrolliert, so „Westpol“. Allein im Juli waren die Arbeitsschützer neunmal im Betrieb.