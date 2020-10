Zurück auf der Intensivstation

Corona brachte Florian Janssen in Lebensgefahr – jetzt dankte er seinen Rettern

Münster (WB). Florian Janssen ist am Wochenende zum zweiten Mal in diesem Jahr auf die Intensiv­station des münsterischen Clemenshospitals gekommen. Aber diesmal war alles anders. Am 30. Mai war er mit dem Rettungswagen eingeliefert worden und wurde kurz darauf für zweieinhalb Wochen ins künstliche Koma gelegt: Covid-19, sehr schwerer Verlauf. Dieses Mal nun kam er freiwillig, um sich bei seinen Rettern zu bedanken. Und anschließend konnte er einfach wieder nach Hause gehen.