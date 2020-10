Diese Corona-Regeln gelten in NRW

Düsseldorf (WB/dpa). In NRW dürfen bei Familienfeiern oder Hochzeiten außerhalb der eigenen vier Wände grundsätzlich nur noch 50 Gäste anwesend sein. Ein entsprechender Erlass für alle Kommunen ging am Montag an die Bezirksregierungen. Er gilt ab sofort.