Geiselnehmer unterlag besonderen Sicherungsmaßnahmen

Rheda-Wiedenbrück/Münster (dpa). Der bei einer Geiselnahme in der JVA Münster von der Polizei erschossene Häftling hat bereits in der Vergangenheit Beamte in dem Gefängnis bedroht. Er unterlag daher besonderen Sicherungsmaßnahmen, wie aus einem Bericht des Justizministers an den Rechtsausschuss des Landtags hervorgeht.

Von Westfalen-Blatt