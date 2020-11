‹

Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt

Coronavirus-Newsblog: Inzidenzwerte in OWL steigen teils stark - 21.866 Neuinfektionen in Deutschland - Einige Schulen nicht mehr im Regelbetrieb - Zwei Tage früher Weihnachtsferien in NRW