Düsseldorf (dpa) -

In NRW sind die praktischen Vorbereitungen für die Impfungen gegen das Coronavirus angelaufen - eine der größten Impfaktionen seit Jahrzehnten. Nach den Plänen Landesregierung sollen für eine mögliche Impfaktion gegen das Coronavirus mindestens 53 Impfzentren in NRW entstehen - also in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt zumindest eins.