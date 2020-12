Sportnahrung Engel enthüllt Überraschung zum 15-jährigen Jubiläum

15 Jahre ist es her, dass der Fitness-Shop Sportnahrung Engel seine Türen in der Paulinstraße 61 in Trier öffnete. Seitdem hat sich das Unternehmen des Gründers Christian Engel sowohl vor Ort als auch als Online-Shop etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. Der Service geht dabei weit über das Produktsortiment hinaus. Mit seiner Überraschung erfüllte sich der Inhaber Christian Engel einen langjährigen Traum.

Sportnahrung Engel – einer der beliebtesten Fitness-Shops in Trier

Sportnahrung Engel hat in Trier schon seit 15 Jahren Bestand. Der Fitness-Shop, der 2005 von dem Personal Trainer und Fitnessmodel Christian Engel gegründet wurde, ist einer der beliebtesten Treffpunkte für figurbewusste und sportbegeisterte Menschen. Auf über 350 Quadratmetern bietet Sportnahrung Engel ein riesiges Sortiment aus Nahrungsergänzungsmitteln, Sportnahrung, Lebensmitteln, Sportkleidung und Fitnessgeräten an.

Der Fitness-Shop hat sein Sortiment stetig erweitert. Derzeit stehen hier über 5.000 verschiedene Produkte von über 100 Herstellern zum Verkauf – Tendenz steigernd. Eine professionelle Beratung zu Ernährung und Training ist dabei inklusive.

Sportnahrung Engel für Anfänger und Profis

Das Motto: „Von Sportlern für Sportler“ ist inzwischen zu einer Lebensphilosophie geworden, die Anfänger und Profis gleichermaßen anspricht. Christian Engel spricht da aus Erfahrung, da er selbst ein erfahrener Ernährungs- und Fitness-Coach ist, der in der Vergangenheit ein bekanntes Fitness-Model und deutscher Meister und Europameister im Bodybuilding war.

Da verwundert es nicht, dass er seine Karriere als Anlass für die Eröffnung eines Fitness-Shops nahm, um seine langjährigen Erfahrungen an seine Kunden weiterzugeben. Dass sich das Unternehmen heute aus zahlreichen Athleten mit nationalen und internationalen Titeln zusammensetzt, unterstreicht die Liebe zum Sport und den hohen Qualitätsanspruch des Fitness-Shops.

Enthüllung zum 15-jährigen Jubiläum

Es dürfte wohl niemanden überraschen, dass sich Christian Engel eine ganz besondere Überraschung zum 15. Geburtstag seines Unternehmens ausgedacht hat. Einen Traum – den Traum vom eigenen Fitness-Shop – hat er sich bereits erfüllt. Nun wurde ein weiterer lang gehegter Traum wahr. Anlässlich des 15. Jubiläums enthüllte Sportnahrung Engel seine Eigenmarke, die das Produktsortiment fortan bereichern wird.

Foto: Sportnahrung Engel

ENGEL NUTRITION: Eigenmarke von Sportnahrung Engel

Die Eigenmarke von Sportnahrung Engel heißt ENGEL NUTRITION , die die Innovation und Erfahrung des Online-Shops zum Ausdruck bringt. Um eine hohe Produktqualität und größtmögliche Sicherheit garantieren zu können, findet die Herstellung der Eigenmarke im regionalen Familienbetrieb des Unternehmens statt.

ENGEL NUTRITION spiegelt dabei die Leidenschaft zum Sport wider. Das umfangreiche Angebot aus exklusiven Produkten, das mit ausgeklügelten Zusammensetzungen, wirkungsvollen Dosierungen und Inhaltsstoffen in Premium-Qualität begeistert, richtet sich grundsätzlich an alle Sportler, die mit einer exklusiven Sportnahrung spürbare Resultate erzielen und ihre ganz persönlichen Ziele erreichen möchten.

Fazit: ENGEL NUTRITION als Eigenmarke von Sportnahrung Engel

Sportnahrung Engel ist schon seit 15 Jahren ein fester Bestandteil von Trier. Nun ist der Online-Shop um eine Marke reicher, die den Namen ENGEL NUTRITION trägt. Die Produkte werden dabei eigens in Trier hergestellt und richten sich vor allem an Sportler, die ihre Liebe zum Sport entdeckt haben und sich stetig weiterentwickeln wollen.