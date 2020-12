Wie eröffnet man einen Online-Shop?

Erst sinnieren, dann registrieren

1. Sinnvollen Domainnamen finden und registrieren

Die Adresse, unter der der eigene Online-Shop zu erreichen sein wird, sollte zwei Kriterien erfüllen: möglichst kurz und leicht zu merken sollte sie sein. Und sie sollte möglichst klare Auskunft darüber geben, was den Besucher unter dieser Adresse erwartet. Sofern man nicht mit seinem Namen oder konkreten Produkt bereits große Bekanntheit genießt, ist es also deutlich sinnvoller, seine Webseite "ferngesteuerte-autos.de" zu taufen, als sie mit dem eigenen Namen zu betiteln. Je kürzer die URL ist, desto userfreundlicher ist sie. Dennoch darf man auch hier gerne ungewöhnliche Wege gehen, um das Aufmerksamkeitspotenzial zu steigern. Hat man sich für einen Namen entschieden, muss man bei entsprechenden Diensten seine URL registrieren und "mieten".

2. Webhosting auswählen

Ein Online-Shop kann nur auf einem von einem Hoster bereitgestellten Webspace funktionieren. Für das hosting gibt es die unterschiedlichsten Pakete in Bezug auf alle relevanten Aspekte wie Datenvolumen, Speicherplatz oder die Qualität des Kundenservice. Oft bieten derartige Hoster auch das Verwalten einer URL, also der Adresse eines Online-Shops, wie man sie im Browser in die Adresszeile eingibt, im Paket an. Dann kann man Schritt 1 und Schritt 2 gleich in einem Vorgang erledigen. Für den Anfang sollten hier recht kleine Pakete genügen, upgraden und mehr Traffic sowie Webspace mieten kann man später immer noch.

3. Bezahlmethoden wählen

Eine Vielzahl von Bezahlmethoden existieren mittlerweile für den Online-Zahlungsverkehr. Je nach Zielgruppe des eigenen Shops sind nicht alle davon unbedingt nötig. Über eine gewisse Auswahl der häufigsten Zahlungsmethoden sollte der zu eröffnende Online-Shop aber schon verfügen. Dann also sich für bestimmte Dienste entscheiden und sich bei diesen mit seinem Online-Shop registrieren.

Viel Auswahl an Software für Online-Shops

4. Shop-Software auswählen

Einen Online-Shop muss man keineswegs erst selbst "programmieren" oder zusammenbauen. Hierfür gibt es fertige Software, natürlich mit größerer Auswahl. All diese Software für Online-Shop hat ihre Stärken und Schwächen. Vergleichen, sich klar werden, was man im eigenen Falle an Funktionen für einen reibungslosen Online-Verkauf benötigt und die Shop-Software auf dem eigenen Webspace installieren. Auch hier gilt, dass es viele Webhoster gibt, die explizit bereits einen Online-Shop in ihrem Hostingangebot integriert anbieten. Das macht die Angelegenheit eben noch einfacher.

5. Versand vorbereiten

Auch für den dann - hoffentlich - stets fälligen Versand seiner Produkte sollte man sich im Vorhinein organisieren, sofern man nicht immaterielle Dinge wie Software in seinem Online-Shop anbietet. Schon bei geringem Umfang an Bestellvorgängen verbraucht die händische Bearbeitung dieser unnötig Zeit. Deshalb ist es ratsam, schon von Anfang auf die Unterstützung von dafür geeigneter Software zu bauen.

(6. Lagerraum besorgen)

Sofern man materielle Dinge anbietet, benötigt man Lagerraum für seine Produkte. Die eigene Garage oder der Keller wird nur so lange dafür ausreichen, wie man ein gewisses Maß an Bestellungen nicht überschreitet. Plant man ohnehin, durch entsprechende flankierende Marketing-Maßnahmen größeren Umsatz zu erzeugen, sollte auch dieser 6. Punkt vor Eröffnung seines Online-Shops bearbeitet sein. Gilt allerdings wie Punkt 5 nicht beim Verkauf von immateriellen Gütern.

Fazit zum Eröffnen eines Online-Shops

Wie man sieht, ist es wie in der Einleitung versprochen heutzutage kinderleicht, seinen eigenen Online-Shop zu eröffnen. Besonders Anbieter von Rundum-Komplettpaketen für einen Online-Shop machen diese Angelegenheit zu einer sehr leicht umzusetzenden. Doch auch, falls man sich nicht für einen Online-Shop bei einem Webhoster entscheidet, sind es nur wenige Schritte bis man seinen einen eigenen Online-Shop eröffnen kann - und der Rubel zu rollen beginnen kann.